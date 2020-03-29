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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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 Жодної гривні не буде зрізано з витрат на оборону. Виплати медикам мають бути на рівні виплат воїнам на передовій, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський підкреслює, що зміни до бюджету не будуть стосуватися витрат на оборону країни і Збройні сили України, а також передбачено збільшення зарплат українським медикам.

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Жодної гривні не буде зрізано за видатками на оборону України. Кошти на армію залишаються в повному обсязі, і можуть бути збільшені в разі необхідності", - запевнив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Зеленський вказав, що будуть збільшені виплати лікарям, які протидіють короновірусу. "Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров'я українців, а, значить, їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій", - зазначив він.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185229
 
 
 Топ коментарі
 
Медсестри дякують препиЗденту за увагу до їхньої праці.

Ни одной гривни не будет срезано из расходов на оборону. Выплаты медиков должны быть на уровне воинов на передовой, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2896
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Бля, он правда думает что если говорить лозунгами, то это работает?
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Да хорош уже тебе лапшу на уши вешать народу, говоришь красиво, а на деле нихрена не получается у тебя, слова - одни слова...
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В Украине зарплаты судей должны быть преравнены к зарплатам учителей, а зарплаты прокуроров к зарплатам врачей.
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Зєля нагрівсь на продажі мед масок, а тепер стукає себе в груди, що аж трохи підпердує.
Де маски, Зєля? Де гроші за продаж стратегічного запасу? Твій Квартал вже ніхто не дивиться, Зєля! Втікти не встигнеш!
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Та він уже зерно продає такими ж темпами.
Не знаю, чи правда, але пишуть, що його дружина з дітьми уже у Швеції
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В АТБ вже пшеничної сєчки нема. Зєля - тупо російський шпигун
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невже Зєля особисто формує ціни в АТБ...? Жодної гривні не буде зрізано з витрат на оборону. Виплати медиків мають бути на рівні воїнів на передовій, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8806
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Зєля особисто не формує ціни в АТБ. Бездарна та зрадницька політика ЗЄлі та його оточення формує умови = поживне середовище для жуліків котрі використовують ситуацію для підвищення цін, різних махінацій. Але найголовніше безвідповідальність та безкарність - поганий приклад подає сам особисто ЗЕбох
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Ну порох же сам лично устанавливал цену на лук и борщевой набор?
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А мож вона там шведську сімю створила з шведським столом ?
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Ше один відосік, став птицю. Таке враження за це його і тримають. а зебобіки пісяють від щастя
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Ну, ще прочитати те що він там наговорив з монітора, хоч це потребує деяких зусиль, можу. Але його виступи без блювотного рефлексу вже дивитися і слухати не можливо.
Витерпів 9 секунд
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Коболеву 40 лямов заплатили? это простой вопрос. А врачам в Италии предлагают 12500 с социальным пакетом, и страховками через LinkedIn для тех кто живёт здесь.
Морду сдеклай попроще зеля, и дальше у бене отрабатывай, шуточками или чем умеешь.
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Мародёр ему и поболее башлял и ничё!
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... чим довше це «зелене» непорозуміння буде при владі, тим менше шансів у нас, українців, перемогти у війні як проти коронавірусу, так і проти московської імперії...

Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END! (с)
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После таких обещаний врачам обычно начинаются крики от педагогов, и так по кругу десятилетиями...
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Сидел бы себе в квартале, придурок, а то теперь, как загнанный в угол куренок...и в стране срака -уйди ,ради Бога.
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Витрати на обслуговування держборгу становлять понад 40 % доходів бюджету. Ці витрати значно більші ніж витрати на армію чи медицину. Треба скоротити витрати на обслуговування держборгу. Це можна досягти через дефолт та часткове списання боргів. Проте, Зеленський захищає інтереси не народу, а фінансових спекулянтів.
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Почти все медики прилично зарабатывают многие только за 5 минутную консультацию берут от 500 грн и при этом посоветовав то, что в интернете расписано вдоль и поперёк в научных и дипломных работах допущенных в официальном варианте, так что не спишите платить , бабки бездарям и давать заработать подобным врачам, проверено и не раз и не два, сейчас в нашей стране настоящих врачей 15-20%,остальные жулики работают на проплаченные аптеки, а также дерут в три шкуры ни за что , зарабатывая на очередную ,безделушку за десятки штук баксов
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https://petition.president.gov.ua/petition/90684 №22/090684-еп
Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь
Подписываем, не стесняемся!
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Знов финты футбольнi...Оборона Украины в поряде,ты Зеля обернись по сторонам,кто тебя к краю ведёт як барашка,чи то козла на заклание
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Вкраїна бачила не раз,
як тії закоханці
надвечір забували все,
про що співали вранці,

і, взявши дар від неї, йшли
до іншої в гостину;
вони не знали, що то є
любити до загину.
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