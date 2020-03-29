 Жодної гривні не буде зрізано з витрат на оборону. Виплати медикам мають бути на рівні виплат воїнам на передовій, - Зеленський

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.

"Жодної гривні не буде зрізано за видатками на оборону України. Кошти на армію залишаються в повному обсязі, і можуть бути збільшені в разі необхідності", - запевнив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Зеленський вказав, що будуть збільшені виплати лікарям, які протидіють короновірусу. "Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров'я українців, а, значить, їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій", - зазначив він.