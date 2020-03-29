 Жодної гривні не буде зрізано з витрат на оборону. Виплати медикам мають бути на рівні виплат воїнам на передовій, - Зеленський

Про це він заявив у своєму відеозверненні, передає Цензор.НЕТ.
"Жодної гривні не буде зрізано за видатками на оборону України. Кошти на армію залишаються в повному обсязі, і можуть бути збільшені в разі необхідності", - запевнив Зеленський.
Зеленський вказав, що будуть збільшені виплати лікарям, які протидіють короновірусу. "Сьогодні українські медики мужньо ведуть війну за життя і здоров'я українців, а, значить, їх виплати мають бути на рівні бійців на передовій", - зазначив він.
Де маски, Зєля? Де гроші за продаж стратегічного запасу? Твій Квартал вже ніхто не дивиться, Зєля! Втікти не встигнеш!
Не знаю, чи правда, але пишуть, що його дружина з дітьми уже у Швеції
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Морду сдеклай попроще зеля, и дальше у бене отрабатывай, шуточками или чем умеешь.
Висновок однозначний: «Зелена влада» має піти. Чим швидше, тим краще для України. #Зе_END! (с)
Военно-морская база для флота альянса НАТО в г.Мариуполь
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як тії закоханці
надвечір забували все,
про що співали вранці,
і, взявши дар від неї, йшли
до іншої в гостину;
вони не знали, що то є
любити до загину.