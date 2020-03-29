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 Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота

Ветеринарна служба Бельгії зафіксувала наявність вірусу COVID-19 у кота. Медики кажуть, що хвороба передалася тварині від його господаря, а раніше аналогічний випадок зараження підтвердили у собаки з Гонконгу.

У Всесвітній організації охорони здоров'я не виключають, що вірус COVID-19, через який на початку 2020 -го у всьому світі почалася епідемія, має тваринне походження, передає Цензор.НЕТ із посиланням на НВ.

Сьогодні ж відомі випадки, коли вірус навпаки передається від людей до тварин. Про один з таких заявили в Бельгії: місцева ветеринарна служба підтвердила наявність коронавірусу в домашнього кота.

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Медики повідомляють, що тварина заразилося вірусом від свого господаря, у якого почали виявлятися симптоми хвороби за тиждень до цього.

У кота з'явилися проблеми з диханням і діарея, але зараз у вихованця і його господаря стабільний стан.

Фахівці кажуть, що цей випадок не є показовим, і передача вірусу від людей до тварин відбувається вкрай рідко.

"Ми хочемо підкреслити, що це одиничний випадок. Крім того, в цьому випадку йдеться про передачу вірусу від людини до тварини, а не навпаки. Немає ознак того, що це поширене. Ризик передачі від тварини до людини дуже малий", - пояснює бельгійський вірусолог Стівен Ван Гухт.

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Раніше коронавірус підтвердили у собаки з Гонконгу: позитивний тест на COVID-19 зафіксували у 17-річного померанського шпіца, який помер через кілька тижнів після цього.

Його господиня - 60-річна жінка - також була госпіталізована через коронавірус, але її хвороу вилікували і вона повернулася додому.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185228
 
 
 Топ коментарі
 
Хана собакам и котам. Обезумевшее стадо, а это видно по коментариям, убьет всех собак и котов.......Вирус шизофрении поразил всю Планету....
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Швондер Шарикову
Ты Полиграф мне должен 5 рублей...
Булгаков.Собачье сердце................. Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота - Цензор.НЕТ 7014 Медики в Бельгии зафиксировали первый случай заражения коронавирусом домашнего кота - Цензор.НЕТ 7014
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що ж це за вірус такий?? Ніякого видового бар'єру !!!
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віруси виживуть людей з цієї планети! Ми перед ними беззахисні і беззбройні.
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За 40 000 лет не выжили, что поменялось сейчас?
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в тому то і справа, що щось таки помінялось. Тільки що саме поки ніхто не розуміє.
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Во Всемирной организации здравоохранения не исключают, что вирус COVID-19... имеет животное происхождениеИсточник: https://censor.net.ua/n3185228
Риск передачи от животного к человеку очень мал
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Дебіли, блєать... (с)
В одному реченні, - одне твердження, а в наступному, - його заперечення, фактично.
Шизофазія ідьот стройнимі рядамі...
Источник: https://censor.net.ua/n3185228
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Дам прочитать своему Барсику...а то шляется по ночам неведомо где!
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тот неловкий момент, когда кота диагностировали, а ты как-то не уверен, что для тебя тест найдется или сможешь оплатить его
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Не хотел бы я оказаться на месте этого мурчика. Тут людей не хотят лечить.
Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота - Цензор.НЕТ 3163
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*** , - моей кошке лет десять . Много раз её лечил . Сейчас - здорова . Наверно , заразимся вместе ... . Капец Медики в Бельгії зафіксували перший випадок зараження коронавірусом домашнього кота - Цензор.НЕТ 1096 )) .
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