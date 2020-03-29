EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  4697  30
Все про:ВР (7354) сесія (51)

 Закони про землю і банки, пропозиції Кабміну й експериментальні ліки, - план на сесію ВР

Верховна Рада на сесії планує розглянути 10 питань.

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Парламент розгляне:

закон про банки,
закон про землю,
законопроєкт №2788, який стосується процесингу карт через "Укрпошту",
пропозиції нардепів від "Слуги народу" Михайла Радуцького і Арахамії  щодо експериментальних ліків,
розроблений Комітетом з економічних питань Дмитром Наталухою законопроєкт про економічні заходи,
урядові законопроєкти про стабфонд та секвестр держбюджету,
законопроєкт про кримінальну відповідальність за експорт противірусних препаратів,
зміни до виборчого законодавства,
зміни постанови про проведення засідань комітетів онлайн,
кадрові питання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19: весняна сесія ПАРЄ скасована

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185227
 
 
 Топ коментарі
 
Не терпится землю распродать ?, пир во время чумы
 показати весь коментар
 
Под прикрытием принципиального для правовых стандартов банковского закона будут продавливать земельный дерибан, ибо это - самое важное, что надо отнять у нации, чтобы её уничтожить.

см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

 показати весь коментар
 
Ну блин, уже заболела часть депутатов корновирусом, скоро подыхать будут. И не смотря на это таки будут разбазаривать украинскую землю, даже подыхая и при смерти лезут голосовать и урвать земельки.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не терпится землю распродать ?, пир во время чумы
 показати весь коментар
 
 
Можно еще народ на органы сдать, решили пока ограничатся землей
 показати весь коментар
 
 
Узурпаторы вне закона это захват власти. Кто пойдет за зелей тот приступник.
 показати весь коментар
 
 
А за землей уже никто не пойдет,украинская земля уже давно разделена документы у тех кто имел паи скуплены теперь все ждут только закона.Все повторяется как и из ваучерами.
 показати весь коментар
 
 
Под прикрытием принципиального для правовых стандартов банковского закона будут продавливать земельный дерибан, ибо это - самое важное, что надо отнять у нации, чтобы её уничтожить.

см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html

 показати весь коментар
 
 
Сколько земли может иметь банк? Там было неограниченное количество! Они за это молчат.

100 га в одни руки при нашем беззаконии никто контролировать не будет.

Сколько денег, при этом, выводят и вывели в оффшоры наши олигархи, больше 100 млрд, но тех он контролировать не хочет, он способствует захвату земли. Они его послали их он боится. Нас не боится

Развитие в законах, посадках коррупционеров, отсутствии коррупции и наличии вменяемый судов, а не в продаже страны при рейдерах, это путь американских индейцев.

Продавать землю в эпидемию, войну и экономический крах это держ зрада и голосовать за это тоже.
 показати весь коментар
 
 
Так само залишили 10 000 га для юр осіб, лише відстрочка на 3-4 (за різними данними) роки!
 показати весь коментар
 
 
Я с вами на ты не переходила хамский аморальных ботяра, продавши душу и себя.

Я писала не только про ограничение количества но и про НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНОВ, втч по контролю за использованием земли и этих ограничений, СУДОВ И ОТСУТСТВИИ РЕЙДЕРСТВА и о РАБОТАЮЩЕ антимонопольного законодательстве которого нет. Без этого преступление принимать этот закон.

Без этого всего это захват земли, не рынок.

А в эпидемию и войну это гос преступление.

ПС я всегда писала, что это НЕ ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА, НЕ ПРОДАННАЯ ЗЕМЛЯ, и что решать нужно сначала кучу других проблем.

Но аморальные уроды спят и видят как бы продать страну.

Что такое продуктовая безопасность они не знают.
 показати весь коментар
 
 
Это не закон о рынке, это закон о захвате, как раз для холдингов. Для этого его и проводят в Бедность беззаконие и при рейдерстве.
 показати весь коментар
 
 
Ну блин, уже заболела часть депутатов корновирусом, скоро подыхать будут. И не смотря на это таки будут разбазаривать украинскую землю, даже подыхая и при смерти лезут голосовать и урвать земельки.
 показати весь коментар
 
 
Страну угробили. Пишите рапорт и идиде нах_й.
 показати весь коментар
 
Так само залишили 10 000 га для юр осіб, лише відстрочка на 3-4 (за різними данними) роки!
 показати весь коментар
 
 
Там про банки ещё молчок, было банкам в неограниченное количестве.

Ограничения никто контролировать не будет.
 показати весь коментар
 
 
Для этого эти мрази и метро перекрыли, ,опасаясь протестов и гнева народа Переполненные маршрутки намного опаснее
 показати весь коментар
 
 
Да, за эту власть не голосовать нужно, а уничтожать ее беспощадно.
 показати весь коментар
 
 
"експериментальні ліки" це що "зеленка, настойка имбиря и хвост ящерицы"?
 показати весь коментар
 
 
Шарик корровский это Тузик киевлянский. Погоняло на сайте "ДД". Агрессивен и тупорыл.
Неистовый "юлефоб". Без намордника опасен.
 показати весь коментар
 
 
Закон про ринок землі суперечить Конституції. Хто за нього проголосує - автоматично стає злочинцем. Якщо Рада за таке проголосує, то має бути негайно розпущена.
 показати весь коментар
 
 
Думаю, что если они осмелятся завтра закон о земле принять, то несмотря на запреты народ выйдет на улицы!
И это будет страшно, т.к. своими руками слуги угробят много людей, т.к. риск заразиться будет очень велик.
 показати весь коментар
 
Непонятно для чего надо брать кредиты, когда уже набрали 85 млрд. $, а толку нет, элементарно производство тестов так и не наладили, аппаратов искуственного дыхания, костюмов защиты для врачей,мало того маски вывозили,а если не лечить то к сожалению карантин который жизненно важно соблюдать может не помочь, значит все это делалалось специально,для чего брать кредиты, когда большую часть разоровали, кредиты пошли на поддержание курса при высоких процентных ставках по долгам государства, это не просто нонсенс, а и откровенное узаконенное воровство миллиардов $ в год, помими сотен других способов хищения бюджета, денег для народа ни когда не будет,власти работают только на себя,берут столько столько хотят,а не получаю свой небольшой % от роста экономики страны, теперь хотят украсть, через продажу по минимальным ценам гос. землю и согнать население со своей земли, а население оставить без нормального продовольствия это ли война большевиков Троцкистов Сталинцев против народа, может нада не землю продавать, а делать деолигархацию власти, весь капитал контролируют власть и олигархи и им ни чего менять не надо, а надо что бы контролировал народ, работал на своей земле,через управление сельхоз.кооперативами,а промышленность через акции для работников, тогда у народа помимо нищенской зарплаты будет прибыль , значит усилится спрос на производство тогда и экономика народа заработает, народ сам одновременно будет производить и покупать , увеличивая объмы.
А за вредительство которое осуществляет власть надо, что бы народ осудил их,дал пожизненно с конфискацией всего иммущества потому, что беда будет.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору