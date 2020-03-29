 Закони про землю і банки, пропозиції Кабміну й експериментальні ліки, - план на сесію ВР

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.

Парламент розгляне:

закон про банки,

закон про землю,

законопроєкт №2788, який стосується процесингу карт через "Укрпошту",

пропозиції нардепів від "Слуги народу" Михайла Радуцького і Арахамії щодо експериментальних ліків,

розроблений Комітетом з економічних питань Дмитром Наталухою законопроєкт про економічні заходи,

урядові законопроєкти про стабфонд та секвестр держбюджету,

законопроєкт про кримінальну відповідальність за експорт противірусних препаратів,

зміни до виборчого законодавства,

зміни постанови про проведення засідань комітетів онлайн,

кадрові питання.

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