 Закони про землю і банки, пропозиції Кабміну й експериментальні ліки, - план на сесію ВР

Про це стало відомо Цензор.НЕТ.
Парламент розгляне:
закон про банки,
закон про землю,
законопроєкт №2788, який стосується процесингу карт через "Укрпошту",
пропозиції нардепів від "Слуги народу" Михайла Радуцького і Арахамії щодо експериментальних ліків,
розроблений Комітетом з економічних питань Дмитром Наталухою законопроєкт про економічні заходи,
урядові законопроєкти про стабфонд та секвестр держбюджету,
законопроєкт про кримінальну відповідальність за експорт противірусних препаратів,
зміни до виборчого законодавства,
зміни постанови про проведення засідань комітетів онлайн,
кадрові питання.
см. "Пространство" - https://maidanfire.blogspot.com/2018/11/blog-post.html
100 га в одни руки при нашем беззаконии никто контролировать не будет.
Сколько денег, при этом, выводят и вывели в оффшоры наши олигархи, больше 100 млрд, но тех он контролировать не хочет, он способствует захвату земли. Они его послали их он боится. Нас не боится
Развитие в законах, посадках коррупционеров, отсутствии коррупции и наличии вменяемый судов, а не в продаже страны при рейдерах, это путь американских индейцев.
Продавать землю в эпидемию, войну и экономический крах это держ зрада и голосовать за это тоже.
Я писала не только про ограничение количества но и про НАЛИЧИЕ РАБОТАЮЩИХ ЗАКОНОВ, втч по контролю за использованием земли и этих ограничений, СУДОВ И ОТСУТСТВИИ РЕЙДЕРСТВА и о РАБОТАЮЩЕ антимонопольного законодательстве которого нет. Без этого преступление принимать этот закон.
Без этого всего это захват земли, не рынок.
А в эпидемию и войну это гос преступление.
ПС я всегда писала, что это НЕ ПЕРВАЯ ПРОБЛЕМА, НЕ ПРОДАННАЯ ЗЕМЛЯ, и что решать нужно сначала кучу других проблем.
Но аморальные уроды спят и видят как бы продать страну.
Что такое продуктовая безопасность они не знают.
Ограничения никто контролировать не будет.
Неистовый "юлефоб". Без намордника опасен.
И это будет страшно, т.к. своими руками слуги угробят много людей, т.к. риск заразиться будет очень велик.
А за вредительство которое осуществляет власть надо, что бы народ осудил их,дал пожизненно с конфискацией всего иммущества потому, что беда будет.