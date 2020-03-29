 Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.
Він уточнює, що зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.
"Ніякі надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням уряду є забезпечення його безперебійної роботи", - підкреслив Шмигаль.
Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".
Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.
29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.
И 73% процентам это ооочччень не нравилось.
Теперь все довольны.
Им больше всех шло увеличение зарплат и они первыми бежали голосовать за ЗЕ.
Им первым и отменили повышение зарплат.
Что президент должен жить как простой учитель, а учитель как президент...
Лоханулись вообщем...
Подумали что серьезно это....