 Фінансування потреб Міносвіти в проєкті держбюджету скорочено лише на 4%, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав у телеграмі, інформує Цензор.НЕТ.

Він уточнює, що зменшення становить лише 4%, та істотно не зачепить найважливіші державні програми.

"Ніякі надзвичайні ситуації не повинні впливати на сферу освіти і науки. Це фундамент, на якому будується майбутнє країни. Тому завданням уряду є забезпечення його безперебійної роботи", - підкреслив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020

Нагадаємо, 24 березня Кабінет Міністрів вніс до Верховної Ради законопроєкт №3254 "Про внесення зміни до закону" Про державний бюджет України на 2020 рік "щодо безперервного забезпечення харчування військовослужбовців".

Комітет ВР з питань освіти, науки та інновацій виступив із категоричним протестом проти запропонованих змін до Держбюджету-2020 року, так як документ, серед іншого, передбачав майже повне скасування фінансування освіти і науки, крім зарплат. Те саме стосувалося сфери культури. Проти чого виступили культурні діячі.

29 березня Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.