EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Суспільство
  11574  20
Матеріали за темою:
Все про:діти (1864) Зеленський (4948) карантин (1582) освіта (682) COVID-19 (2384) коронавірус (1116)

 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський

Держава повинна забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - розповів Зеленський.

Також дивіться: Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту. ВIДЕО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185225
 
 
 Топ коментарі
 
Що, на сватів та квартал вже не клює ніхто?
 показати весь коментар
 
Біда. що для тебе, зеленого дебіла, вчителя не знайшлося!
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Біда. що для тебе, зеленого дебіла, вчителя не знайшлося!
 показати весь коментар
 
 
Що, на сватів та квартал вже не клює ніхто?
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Ну так и учите по такой схеме всегда. Нахй содержать колоссальную ораву дармоедов большей частью тупых как пробки, которые умственно и морально калечат ваших детей, а не обучают??
 показати весь коментар
 
 
и 40 учителям вполне можно платить обещанные 4000 баксов
 показати весь коментар
 
 
За цим варіантом освіти майбутнє.Мало тепер дійсно вчителів.Все більше викладачі в школах працюють.Викладе свій текст і батьки дома наздоганяють або репетитори за гроші.Навантаження як в універі якщо все задане виконувати. А так зняли б базові основи доступно на відео щоб дитина в школі індивідуально це з вчителем закріпила то буде більше толку. Ще треба переглянути чи все те що вчать в житті пригодиться.Бо наше суспільство потребує вузьких спеціалістів а не філософів-універсалів.
 показати весь коментар
 
 
Реформа образования от ЗЕублюдков: с сегодняшнего дня можно закрывать все школы, институты и детские садики. Школьников и студентов будут учить 40 учителей, а детей же, соответственно, будут нянчить "инвестиционные няни"
 показати весь коментар
 
 
а почему только Киев? и как выбирали кандидатов? в Одессе вон физик один давно в онлайне. да и по другим городам представителей посмотреть не мешало бы. везде есть своя специфика.
 показати весь коментар
 
 
Той фізик вчить росіян , а не українців.
 показати весь коментар
 
ну поэтому хотелось бы какие-то критерии отбора. добровольно\принудительно\добровольно-принудительно, бесплатно, с гонораром, сколько, где, и т.п. и почему бы желающим всем не сделать свой курс как раз для таких вот случаев? (+ для заболевших детей будет полезно, + градация уровня учителя, и не на словах, а по результатам работы + закрытый\платный доступ в перспективе) это же 21 век а у нас все действительно как в средние века, обезьяничание с северных территорий все еще в тренде ...
 показати весь коментар
 
Це там, де використовується програмне забезпечення без українського інтерфейсу?
 показати весь коментар
 
 
все думаю, як вони тепер будуть збирати гроші на штори, фарбу і т.д.
 показати весь коментар
 
І чого збираються навчати дітей невігласи і розробники "пруЄктів", яким невідомі орфографічні норми і правила української мови, в якій є іншомовне слово в усталеній формі - проект.Завтра стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський - Цензор.НЕТ 45
 показати весь коментар
 
Зеленскому,что не сказали,что уже две недели как это уже работает.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору