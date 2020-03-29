 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - розповів Зеленський.
желающимвсем не сделать свой курс как раз для таких вот случаев? (+ для заболевших детей будет полезно, + градация уровня учителя, и не на словах, а по результатам работы + закрытый\платный доступ в перспективе) это же 21 век а у нас все действительно как в средние века, обезьяничание с северных территорий все еще в тренде ...