 6 квітня стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн": 40 педагогів із Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Іще один важливий момент – це дистанційна освіта під час карантину. Наше завдання як держави – забезпечити кожній дитині вільний доступ до знань. З цією метою в понеділок, 6 квітня, стартує проєкт "Всеукраїнська школа онлайн". У його межах 40 педагогів з Києва на час карантину стануть вчителями для всієї України", - розповів Зеленський.

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