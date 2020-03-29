 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту. ВIДЕО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи.



Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи.



Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами.

Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його.

Уночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час", - закликав президент.



