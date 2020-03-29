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 Політика України
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 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту. ВIДЕО

Завтра має відбутися позачергове засідання Верховної Ради.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи.

Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи.

Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами.
Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його.

Уночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час", - закликав президент.

Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту 01
Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185224
 
   
 Топ коментарі
 
Міг би просто попросити брата Єрмака, той би порішав.
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а ярмак давал Вове на мерине погоцать ?
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Земля не продається, але Закон ще не готовий-переписати треба.......
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
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необходимые МВФ "законы" ...ЗЕМЛЯ в обмен на новые долги ...дёшево и сердито ...
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сколько зеленскому наличмана перепадает ?
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...Зеленский призвал нардепов принять необходимые для помощи МВФ законопроекты ...А З ЯКИХ ПІР МВФ ЗАЙМАЄТЬСЯ БЛАГОДІЙНІСТЮ ...НЕ НАЗИВАЙТЕ "ІУДИНІ" СРІБНИКИ" "ПОМОЩЬЮ" ...ЦЕ КРЕДИТ ЯКИЙ ТІЛЬКИ ЗБІЛЬШИТЬ ЗАЛЕЖНІСТЬ І НІЧОГО ІНШОГО ...ГНІДА А ЧИМ ВІДДАВАТИ ЩЕ БУДЕМО ЯК ВЛАСНУ ЗЕМЛЮ ПРОСРЕТЕ ?
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Они отдавать не собираются. У них цель, продать землю, украсть кредиты и оставить нас подыхать под короновирусом.
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зебилы и это говорит президент? Правда к кому я обращаюсь. Эти дебилы только на слово Порошенко реагируют
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Розвал економіки та дефолт - це результат правління Зеленського та його команди. МВФ не рятує від дефолту. Маючи програму співробітництва з МВФ дефолт оголошували: Росія в 1998 р,, Аргентина в 2001 р., Греція в 2012 р., Україна в 2015 р. та багато інших країн. Кредити МВФ взагалі не йдуть в українську економіку. Вони поповнюють резерви Нацбанку, проте Нацбанк не має права їх витрачати. Тому й ставка по них низька. Нацбанк вкладає ці кошти в облігації США та ЄС. Так звані реформи, які МВФ вимагає від України, спрямовані на знищення української економіки та зубожіння народу. Це зростання податків для малого бізнесу й населення, зростання тарифів, відмова від державних інвестицій та скорочення соціальних витрат, продаж землі та стратегічних підприємств. Україна повинна негайно відмовитися від будь-якого співробітництва з МВФ.
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Да угомонись ты,прорашистский длбб про дефолт Украины в 15м ,если прекратить сотрудничество с мвф,то дефолт точно наступит ! В спам ,скотыняка лахтинская!
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Вова, у тебя есть шанс все исправить. Уволь и посади твоего нового шепталу, а на его место поставь патриота Украины с работающими мозгами. Тоже самое касается ген. прокурора и Ко. Портнова, Трубу и всех коллаборантов - в лучшем случае назад за поребрик. Будешь продолжать тупить и шансы на исправления ошибок не будет. Время идет. Тик-так..
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Я понял ,это не Зеленский , это подмена , настоящий Зеленский ,он в водолазке , а этот в галстуке Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту - Цензор.НЕТ 8018 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту - Цензор.НЕТ 7147
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Земля не продається, але Закон ще не готовий-переписати треба.......
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
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Земля не продається, але Закон ще не готовий-переписати треба.......
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
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Это пример хода аферы тысячелетия. МВФ не нужна продажа земли. Им нужен банковый закон. А аферисты по земельному закону спекулируют на МВФ. Если этот закон и есть в списке МВФ, то только по инициативе аферистов, чтобы спекулировать на МВФ.
При этом из лагеря аферистов звучит, что по банковскому закону может не хватить голосов. так оно и будет, а по земле у них наверняка хватит.

Фамилии всех кто проголосует за земельный закон и тех кто проголосует против банковского закона должны быть записаны в список позора. А когда поменяется власть, то эти люди должны быть жестко преследоваться.
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В этот же список должны попасть и президент, премьеры новый и старый и т.п. А также всякие журналюги, эксперты, политологи и другие, которые агитировали за земельный закон.
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договорняк зе с свыномародером это предательство
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Сволочи! Попробуйте продать землю! Повесим гадов!
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Boris Borisenko

@BorisenkoBoris

·59 мин

Вячеслав Ільченко Чутки В фр\"СН" зараз твориться рейвах-в класичному сенсі слова Після оприлюдн\записів Лероса Практично ВСI депутати панічно бояться,що їх теж хтось записав Всі гарячково ********* в здогадках Ніхто Нікому НЕдовіряє Дивиться на сусіда як на полк\Гестапо чи КГБ
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Вы написали все првильно, но удалите свой комментарий и вставьте по новому без пустых строчек.
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это не мой комментарий а пере пост хозяин по ссылке
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В смысле дефолт??? При воре-Порошенко все работало без проблем и никаких дефолтов не было даже за горизонтом, а тут при честном Зеленском вдруг дефолт???
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Земля это не только кукурузное поле. Земля это Украина. Украину продавать недопустимо.
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луганчанин

@Lugan4anin

·1 ч

А почему есть угроза дефолта? Ты снял у олигархов дотации? Сократил госаппарат и ликвидировал органы дублирующие друг друга? Национализировал руснявый бизнес? Поставил нормального генпрокурора и начались посадки? Почему мы должны продавать землю и прикрывать ТВОИ ПРО.......ы?
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Глупське навіювання, але коли я бачу як МВФ тягне руки до нашої земельки, то підозрюю що може і пандемія має якийсь звязок з усім цим…
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Нарид, выбравший клоуна себе на голову в надежде на "халяву" и "камуналку", не должен иметь своей земли, ибо раб по сути. Только пайка, телек, и дырка какой нибудь санжарской 5-ти дитевой камнеметательнецы. Поделом.
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Рюзюме такое,Зеленский- продайте землю за копейки и получите лекарство, может быть потом,а то все вымрете, а до этого вывезли маски , угробили производство тестов, аппаратов искуственного дыхания, да и вообще присвоили себе весь капита, а это 50% экономики и таким образом все работает на олигархическую власть все монополизировали и коноролируют весь бизнес исключая мелкого потому и его гнобят. Землицы им нашей захотелось, когда не расчитались еще за отказ Украины от ядерного оружия и аварии на ЧАЭС на Земле украинской должны зарабатывать те кто живет, переселяйся в село и работай,пайщики должны организовываться в кооперативы и сообща работать на общий и свой интерес, так же должны поступить и в промышлености, акции должны конторолировать не олигархическая влассть, а работники предариятий и население, надо провести деолигархитизацию страны и срочно переходить к народному капитализму .
А за террор и шантаж во время пандемии, а так же за бездеятельность и вредительство Зеленский и олигархи должны быть осуждены .
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Вести с полей.
В Верховной Раде сейчас движ, которого давно не было (а возможно, и никогда). За отсутствие на голосовании по «антиколомойскому» законопроекту обещают по 60 тысяч баксов. Шестьдесят. Тысяч. Долларов. За то что ты не пришёл, заболел, утонул, самоизолировался, за то что ты спасал кота на ветке, куда его загнали слепоглухонемые горящие дети одинокой старушки - ***** вообще. Не приди, не проголосуй, выйди покурить - и получи сюрприз от бабушки, которая любит скорость.
Я знаю про средние цены на голосования по предыдущим созывам, кое-что слышал и про этот созыв (цены, кстати, подвинулись). По 60 тысяч за голос платили и раньше, если законопроект важный для богатых людей. Но про 60 тысяч за ОТСУТСТВИЕ голоса я слышу впервые. Это запредельная цифра. Баснословная. Коломойскому, видимо, очень нужно. Очень, очень, ОЧЕНЬ нужно, чтобы заседание провалилось.
Поэтому следите внимательно за теми, кто не проголосует. И особенно за заседанием комитета завтра, в девять утра. Станет ясно, кто за совесть, а кто за нет.
(Из смешного. Когда подверял эту информацию, от трёх человек услышал цифру в 60 тысяч, а у одного в сообщении было 50. Какой-то кучерявый коломоська, видимо, решил снять копытные. Ну а что, одна бабушка рубль, две бабушки два.)
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всё верно.
надо открывать рынок земли, давить олигархов-латифудистов.
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"Мы и правительство свой путь выбрали. Теперь - очередь за народными депутатами"
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Когда Зеленскому нужно он легко добивается принятия в своей партии любого проекта, а теперь он выступает отстранено, как чужой. Это означает лишь игру на публику и то, что Квартал своих (хозяев) не сдает.
Если в сериале Коломойского про Голобородько был прописан дефолт, то значит дефолт будет обязательно
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У Зеленского была репутация? Кого? Откуда? Я что-то пропустил? Репутация артиста - клоуна не пострадает! Репутация популиста-болтуна не постадает! Репутация труса - пораженца не постадает! Ему вообще нечего бояться, ведь другой репутаций он и не обладал!
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Депутати, Бог все бачить. I ні посади, ні гроші не врятують. Не віддавайте землю України під бандитський дерибан. Ви вже маєте попередження з неба - коронавірус вже в ВР. Будьте людьми, не продавайте Україну і буде вам щастя.
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МВФ по Земле никаких условий не ставил. Условие было одно - МВФ не доверяет банде Коломойского, который разворовал десятки млрд. дол. кредитов МВФ за десятки лет.
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Если завтра не примут антиколомйский, пойду все бабло из банка заберу(и вам советую).
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Манипуляция со стороны Зеленского была совсем уж откровенная.
Если проголосуют за непонятно что, тогда Дартаньяны. А если нет... иуды, погубившие Украину. Что за дешевые понты криворожские?
Юзик может и ведется на такое, но не народ Украины. Хватит, уже выбрали один раз кота в мешке. Уже ученые. Мы вам ничего не должны! Мы все президенты, кстати.
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Коломойский (ИВК) через Дубинского хочет показать, кто на самом деле в стране первое лицо? Я смотрю после отставки Богдана с приходом Ермака - Зеленский совсем растерялся. Как марионетка Коломойского.
Сейчас еще часть депутатов-слуг народа окончательно переманят под ИВК, и все - начнутся договорняки в ВР - когда власть за нужные голосования в ВР - платит.

На которых депутат прошлых 5 созывов ВР Хомутынник (в первый раз попавший в ВР в возрасте 25 лет!) - поднял 400 млн $.
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