 Зеленський закликав нардепів ухвалити необхідні для допомоги МВФ законопроєкти: Інакше занепад економіки і загроза дефолту. ВIДЕО

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Через коронавірус Україна фактично опинилася на роздоріжжі та має два шляхи.
Перший – ухвалення двох життєво важливих законів. Після чого ми одержимо підтримку від наших міжнародних фінансових партнерів у розмірі щонайменше 10 мільярдів доларів. Це потрібно для стабілізації економіки та подолання кризи.
Другий шлях – провал цих законів. Після – занепад економіки й загроза дефолту. Останні тижні Офіс Президента та Кабмін робили все, що від нас залежало. Ми домовилися про фінансову підтримку для України. Ми й уряд свій шлях обрали. Тепер – черга за народними депутатами.
Завтра народ України чітко побачить, чи готові ви захищати його інтереси. Суспільство зрозуміє – ви слуги народу чи прислужники чужих інтересів. Усвідомте свою відповідальність. Оберіть завтра правильний шлях. Вас привели до влади не окремі особи, вас обрав Народ України. Тепер – ваша черга обрати його.
Уночі Україна перейшла на літній час. Я вірю, що зовсім скоро завдяки єдності та згуртованості ми всі перейдемо на здоровий та щасливий час", - закликав президент.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
Закон про ***** готовий, але ******* рать готова насрать на усіх і не готова голосувати.
При этом из лагеря аферистов звучит, что по банковскому закону может не хватить голосов. так оно и будет, а по земле у них наверняка хватит.
Фамилии всех кто проголосует за земельный закон и тех кто проголосует против банковского закона должны быть записаны в список позора. А когда поменяется власть, то эти люди должны быть жестко преследоваться.
Boris Borisenko
@BorisenkoBoris
·59 мин
Вячеслав Ільченко Чутки В фр\"СН" зараз твориться рейвах-в класичному сенсі слова Після оприлюдн\записів Лероса Практично ВСI депутати панічно бояться,що їх теж хтось записав Всі гарячково ********* в здогадках Ніхто Нікому НЕдовіряє Дивиться на сусіда як на полк\Гестапо чи КГБ
луганчанин
@Lugan4anin
·1 ч
А почему есть угроза дефолта? Ты снял у олигархов дотации? Сократил госаппарат и ликвидировал органы дублирующие друг друга? Национализировал руснявый бизнес? Поставил нормального генпрокурора и начались посадки? Почему мы должны продавать землю и прикрывать ТВОИ ПРО.......ы?
А за террор и шантаж во время пандемии, а так же за бездеятельность и вредительство Зеленский и олигархи должны быть осуждены .
В Верховной Раде сейчас движ, которого давно не было (а возможно, и никогда). За отсутствие на голосовании по «антиколомойскому» законопроекту обещают по 60 тысяч баксов. Шестьдесят. Тысяч. Долларов. За то что ты не пришёл, заболел, утонул, самоизолировался, за то что ты спасал кота на ветке, куда его загнали слепоглухонемые горящие дети одинокой старушки - ***** вообще. Не приди, не проголосуй, выйди покурить - и получи сюрприз от бабушки, которая любит скорость.
Я знаю про средние цены на голосования по предыдущим созывам, кое-что слышал и про этот созыв (цены, кстати, подвинулись). По 60 тысяч за голос платили и раньше, если законопроект важный для богатых людей. Но про 60 тысяч за ОТСУТСТВИЕ голоса я слышу впервые. Это запредельная цифра. Баснословная. Коломойскому, видимо, очень нужно. Очень, очень, ОЧЕНЬ нужно, чтобы заседание провалилось.
Поэтому следите внимательно за теми, кто не проголосует. И особенно за заседанием комитета завтра, в девять утра. Станет ясно, кто за совесть, а кто за нет.
(Из смешного. Когда подверял эту информацию, от трёх человек услышал цифру в 60 тысяч, а у одного в сообщении было 50. Какой-то кучерявый коломоська, видимо, решил снять копытные. Ну а что, одна бабушка рубль, две бабушки два.)
надо открывать рынок земли, давить олигархов-латифудистов.
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Когда Зеленскому нужно он легко добивается принятия в своей партии любого проекта, а теперь он выступает отстранено, как чужой. Это означает лишь игру на публику и то, что Квартал своих (хозяев) не сдает.
Если в сериале Коломойского про Голобородько был прописан дефолт, то значит дефолт будет обязательно
Если проголосуют за непонятно что, тогда Дартаньяны. А если нет... иуды, погубившие Украину. Что за дешевые понты криворожские?
Юзик может и ведется на такое, но не народ Украины. Хватит, уже выбрали один раз кота в мешке. Уже ученые. Мы вам ничего не должны! Мы все президенты, кстати.
Сейчас еще часть депутатов-слуг народа окончательно переманят под ИВК, и все - начнутся договорняки в ВР - когда власть за нужные голосования в ВР - платит.
На которых депутат прошлых 5 созывов ВР Хомутынник (в первый раз попавший в ВР в возрасте 25 лет!) - поднял 400 млн $.