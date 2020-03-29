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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

Сьогодні вночі літак знову вилетить у Китай за наступним вантажем.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні в "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів", -заявив Зеленський.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185223
 
 
 Топ коментарі
 
Мабуть ті маски, що від них голандці відмовилися
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Зеленые!, - порохоботы над вами издеваются.... В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4970
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....

В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2605
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скоро в интернет магазинах новая партия масок по 25 гр и защитніх костюмов
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Радіємо китайським маскам?!!! Де власне виробництво?!!!...не ракет, не літаків...МАСООООКК!!!!!
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канешно, вітьок.
нет масок - зрада, патамучта сваі же продалі европейцам.
есть маски - зрада, патамучта у китайцев тіпєря пакупаем.
Надеюсь внятна абьяснил тібе на твайом радном староболгарском нарєчіі?
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Ты походу из тех, кто маски в принципе носить не хочет, только прогуливается с певком по городу и причитает что их нигде нет.
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В интернет-магазинах они давно продаются уже по 15. Некоторые жулики пытались до 40 поднять, но обламались.
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лучше-бы они всякое ховно не жрали, а масок защитных у меня жена нашила не в пример китайской хуане
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Да нечего шить не надо.Бумажное полотенце и 2 резинки,защитят точно так же,как и простая маска первого уровня.Дёшево и сердить.
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а ти політичний рефері? чи це твій особистий сайт ?
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разбавляю комменты другим мнением, чтобы вам интереснее было.
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вам реально хочется, чтобы мир был одного цвета?)
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То є хлопець самолайк! Сам шучу, сам торчу! В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4560
В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4988
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Ти теж сам собі лайкаєш? У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 8987 І що там з тестами, перевірили хоч одного докера у миколаївському спецпорту "Ольвія"? У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський - Цензор.НЕТ 244
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2 млн одноразовых масок на 40 млн населения? Лпдно, пускай на 20 млн активного? Это на сколько часов носки? Это - во-первых. Ну а во-вторых, когда иных достижений нт, а в ативах - один сплошной пройопп размером с отель Риц, тогда канншна, можно напомнить зелени, что презик еще двшит и способен рассмешить с экрана...
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Это на сколько часов носки?


я раз в сутки носки меняю
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А я парогенератором обрабатываю после каждого выхода на улицу (не шутка, к сожалению).
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порох за 5 лет разворовал... фиг найдешь
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Ви перевірте перед тим як передавати це все в регіони. Ретельно перевірте.
Щоб потім не витрачати на зворотній транспорт з регіонів.
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Вы серьезно?
Уже пофиг качество!
Пусть будет уже хоть что-то В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7803
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пофіг качество? ти довбойоб?
ну тоді надінь собі на голову рваний презерватив!
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я не здивуюсь. як продавать то зє ******* впєрєді планєти всєй.
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Нідерланди це все китайське лайно (пальоні маски/распіратори) забракували, тепер неЛох буде втридорога їх нам продавати :/.
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Тобто з початку треба було продати в Китай маски, а потім там їх купити🐸
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Не в Китай,а в ЕС. И возврата небыло,в отличие от китайских.
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ну шо...терь набухаемся... продали ящик хорошей водки- купили три ящика галимого самогона...
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Продать качественные украинские маски а купить дерьмо втридорога от которых Нидерланды отказались все через жопу
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Так а где забирать все это добро? Или речь о том,что нам привезли их,что б продать втридорога? Спасибо,отправляйте обратно в Китай тогда!
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Это такие как из ЕС возвращают? Или еще дешевле?
Тесты которые не определяют,маски которые не защищают.
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Кака ты Петюнчика напоминаєшшшь..
Эстафету перехватил..
🤣🤣
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Петюня би особисто у лікарні передавав..зеля поки не дотягує..
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вирус популизма от петюни подхватил
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Що українці уже не вміють пошити маски, що треба перти з китаю.
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А тести чого не завозять, чи і тих вистачить, та й для чого тестувати нищий народ
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Мабуть ті маски, що від них голандці відмовилися
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Ну и правильно сделали. Их что , под стражу взяли? Какого хрена они должны в тюрьме сидеть без суда и следствия?
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оно по ходу ещё на деолигархизации закончилось В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 9254
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Зеленые!, - порохоботы над вами издеваются.... В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4970
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....

В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 2605
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Зелені виродки, а виготовляти такі примітивні вироби в Україні?!! І робочі місця є, і оперативно!
Не кажучи вже про вивезені перед тим засоби! Згорить зелена жидо-шмаркля (зеленський) в крематорії...
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Вот Китай еще в феврале сам нуждался в помощи. А теперь? А теперь Китай спасает планету, отгружая дефицит по всем направлениям в огромных количествах. Сколько Китаю понадобилось времени, чтобы так шустро переориентировать промышленность? А нам сколько понадобится??
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В Китае порядок, а здесь бардак вперемешку со славой...
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ну ты коммунизм с демократией не путай.
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Да? А ты тогда поставь на место Китая наш развалившийся Соловецкий Союз. Как? Много ли бы он дал планете в трудную годину? Скорее всего еще бы один раз развалился нахй. )))
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Хороший бизнес провернули зе-сранцы. Сначала свои защитные средства продали, а теперь за бюджетные средства закупают.
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наварили на вывозе - теперь наваривают на ввозе.
"богоизбранный народ", ****.
у них это в крови - называется "гешефт".
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вот только смотрю абезьян самолёт с вьетнама припёр. суки двери ломают. прорвались животные домой хотят твари..... не хотят животные карантин проходить... хотят заразить пол страны сами подохнуть и окружающих за собой потянуть...(( https://24tv.ua/ukrayintsi_yaki_pribuli_z_vyetnamu_opirayutsya_observatsiyi_i_virivayutsya_dodomu__video_n1306722
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Поднебесная теперь с лихвой вернет себе средства, потраченные на лечение пациентов внутри страны... продавая по всему миру средства коронаконтрацепции...
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І всі вони такі самі неякісні як і в "10-млн" партії напередодні? Ну тоді ДЗякую, дуже джякую!
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Вон як!! Тепер заживемо!! Тепер весь Київський бомонд та їх ублюдки будуть ходити, та їздити на нових порше, у захисних масках, а лікарі У КИЇВІ, і тіки там - у НОРМАЛЬНИХ захисних костюмах. Може пару тисяч масок та пару костюмів подарують містечковим бонзам та ЇХ лікарям, для лікування їх ублюдків. Про респіратори - можна не казати, одних депутатів та їх ублюдків - тисячі! Покажіть список куди поїдуть ці маски ТА ЗА ЯКУ ЦІНУ БУДУТЬ ПРОДАВАТИСЯ У РЕГІОНАХ, якщо доїде хоч трохи....
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Тут є питання. Скільки коштує одиниця китайського виробництва і скільки коштує одиниця виробництва в Україні? І особливо - якість. Ось тут і вилізе зелена корупція, як на мене.
____________
Зєля - звичайний мародер і лицемір. Нема різниці між Зєлєю і Пєцею. Хіба, що зовнішня.
Зєлю геть. Дострокові.
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А как там насчет Ляшка который заявил что будут лечить только средне и тяжело больных может это попандопуло обьяснит
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Так а может сразу летать в ЕС и забирать то что они возвращают Китаю? Дешевле будет. Ведь вряд ли нам Китай продает более качественную продукцию.
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в том весь и смысл!!вывозить с китая чтоб освободить(складские) площади для возврата из европы. В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 7858 В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 451 В "Борисполе" приземлился второй самолет из Китая: доставил 300 тыс. респираторов и 35 тыс. защитных костюмов и почти 2 млн масок, - Зеленский - Цензор.НЕТ 4952
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Это , походу , те распираторы, которые забраковала Испания по причине их полной бесполезности...
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если проблему
можно решить за деньги- это уже не проблема, это - расходы...
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https://espreso.tv/news/2020/03/29/avstriyska_gumanitarka_z_aparatamy_shtuchnoyi_ventylyaciyi_legen_try_misyaci_prostoyala_ne_rozmytnenoyu_na_bukovyni

Австрійська гуманітарка з апаратами штучної вентиляції легень три місяці простояла нерозмитненою на Буковині

Ілюстративне
фото: Укрінформ

29 березня, 2020, 18:51

Гуманітарна допомога з Австрії для Чернівців від "Червоного Хреста", яка на понад три місяці затрималась на складах Буковинської митниці, буде передана одержувачу на початку наступного тижня
Про це на своїй сторінці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Еспресо.TV.
За його словами, вантаж зберігався на митних складах Буковинської митниці ДМС з вини Міністерства соціальної політики.
"Багато гуманітарного вантажу, який ми отримали з-за кордону, дотепер перебуває на митних складах. Через те, що десь губилися або довго розглядалися документи на розмитнення у Києві. А це - компетенція Міністерства соціальної політики", - сказав посадовець.
Він додав, що найближчим часом гуманітарну допомогу буде передано одержувачу.
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"Завдяки нашим зусиллям, гуманітарний вантаж, який ми отримали із Австрії від Червоно хреста, отримав погодження в мінсоцполітики для розмитнення. На початку наступного тижня Буковинська митниця передасть його "Червоному Хресту" для подальшого використання у лікарнях Чернівецької області", - сказав голова ОДА.
Йдеться про вантаж із *******, медичним приладдям, візками та кількома апаратами штучної вентиляції легень.
Від грудня він простоює на складах митниці, у той час як Буковина, попри те що це найменша за площею область України, наразі посідає друге місце за кількістю підтверджених хворих на Covid-19.
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Зєля з шоблою - тупо крадуни. Ще більші, ніж Пєця з шоблою
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Почему Юлия Тимошенко ничего не делает, снова по тихому в кустах отсидится.
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Тобі фотку Юліну вислати? За кого голосувало, "ріно"?
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Вона потім скаже, що - "рідні моЇ, я завжди була з вами поруч (в думках), але мені постійно заважали усі пАпередні злАчинні влади!"
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МАСКИ!?!? Неужели Крадуцкий осознал и покаялся!?!?
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Пошел круговорот,маски стибрили маски вернули валюту отмыли,а кого посадят все ж друзья свои.
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