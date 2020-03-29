 У "Борисполі" приземлився другий літак із Китаю: доставив 300 тис. респіраторів і 35 тис. захисних костюмів і майже 2 млн масок, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, передає Цензор.НЕТ.
"Сьогодні в "Борисполі" приземлився другий літак з Китаю. Він доставив 300 тисяч спеціальних респіраторів та 35 тисяч захисних костюмів для лікарів, військових і поліцейських. Також на борту – майже два мільйони масок для населення. Вантаж уже розподілено, він прямує в регіони України. Сьогодні вночі літак знову вилетить до Китаю по наступний вантаж. Водночас ми очікуємо прибуття окремою доставкою 100 тисяч високоточних ПЛР-тестів", -заявив Зеленський.
Есть маски - зрада.
нет масок - зрада, патамучта сваі же продалі европейцам.
есть маски - зрада, патамучта у китайцев тіпєря пакупаем.
Надеюсь внятна абьяснил тібе на твайом радном староболгарском нарєчіі?
я раз в сутки носки меняю
Щоб потім не витрачати на зворотній транспорт з регіонів.
Уже пофиг качество!
Пусть будет уже хоть что-то
ну тоді надінь собі на голову рваний презерватив!
За це все заплатив Пєтя...
Тесты которые не определяют,маски которые не защищают.
Эстафету перехватил..
🤣🤣
Пишут что все у вас продается и покупается по сходной цене....
Не кажучи вже про вивезені перед тим засоби! Згорить зелена жидо-шмаркля (зеленський) в крематорії...
"богоизбранный народ", ****.
у них это в крови - называется "гешефт".
____________
Зєля - звичайний мародер і лицемір. Нема різниці між Зєлєю і Пєцею. Хіба, що зовнішня.
Зєлю геть. Дострокові.
можно решить за деньги- это уже не проблема, это - расходы...
Австрійська гуманітарка з апаратами штучної вентиляції легень три місяці простояла нерозмитненою на Буковині
Ілюстративне
фото: Укрінформ
29 березня, 2020, 18:51
Гуманітарна допомога з Австрії для Чернівців від "Червоного Хреста", яка на понад три місяці затрималась на складах Буковинської митниці, буде передана одержувачу на початку наступного тижня
Про це на своїй сторінці повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації Сергій Осачук, передає Еспресо.TV.
За його словами, вантаж зберігався на митних складах Буковинської митниці ДМС з вини Міністерства соціальної політики.
"Багато гуманітарного вантажу, який ми отримали з-за кордону, дотепер перебуває на митних складах. Через те, що десь губилися або довго розглядалися документи на розмитнення у Києві. А це - компетенція Міністерства соціальної політики", - сказав посадовець.
Він додав, що найближчим часом гуманітарну допомогу буде передано одержувачу.
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"Завдяки нашим зусиллям, гуманітарний вантаж, який ми отримали із Австрії від Червоно хреста, отримав погодження в мінсоцполітики для розмитнення. На початку наступного тижня Буковинська митниця передасть його "Червоному Хресту" для подальшого використання у лікарнях Чернівецької області", - сказав голова ОДА.
Йдеться про вантаж із *******, медичним приладдям, візками та кількома апаратами штучної вентиляції легень.
Від грудня він простоює на складах митниці, у той час як Буковина, попри те що це найменша за площею область України, наразі посідає друге місце за кількістю підтверджених хворих на Covid-19.