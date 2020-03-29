 У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА

Про це в фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00, 29 березня

У лікарнях області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри на COVID-19.



Двом хворим надають допомогу у Глибоцькій центральній районній лікарні, двом – у Чернівецькій міській лікарні №1, одному – в обласній клінічній лікарні.



Решта інфікованих коронавірусом буковинців почуваються добре".

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків Covid-19. З них 9 - летальні, а 5 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області підтверджено 59 випадків Covid-19.