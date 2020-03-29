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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА

У Чернівецькій області троє пацієнтів, у яких діагностовано коронавірус, перебувають у важкому стані. Також у важкому стані ще два пацієнти з підозрою на коронавірус.

Про це в фейсбуці повідомляє Чернівецька обласна державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"Станом на 14:00, 29 березня
У лікарнях області п’ятеро пацієнтів перебувають на кисневій дотації, їх стан стабільно важкий. У трьох із них коронавірус діагностували 27 березня, у двох є підозри на COVID-19.

Двом хворим надають допомогу у Глибоцькій центральній районній лікарні, двом – у Чернівецькій міській лікарні №1, одному – в обласній клінічній лікарні.

Решта інфікованих коронавірусом буковинців почуваються добре".

Нагадаємо, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків Covid-19. З них 9 - летальні, а 5 пацієнтів одужали. У Чернівецькій області підтверджено 59 випадків Covid-19.

У Чернівецькій області троє пацієнтів із коронавірусіом і двоє з підозрою на нього у важкому стані на кисневій дотації, - ОДА 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185222
 
 
 Топ коментарі
 
Кому вы расказываете.это быдло приехало при бабках и гуляет вокруг да около дебилы конченые
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Всім треба до мінімума звести контакти. Це не жарти. Реальна картина інфікованих з"являється з затримкою в пару тижднів. Треба дивитись на досвід інших країн і не жартувати. Мінімум контактів.
Це повинно зменьшити одночасний наплив хворих в лікарні. Навантаження на лікарів і апарати штучної вентиляції легенів.
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Я сподіваюсь, що мене читають також нормальні люди. В тому числі й такі які можуть на пальцях пояснити тим хто не розуміє, що треба сидіти вдома.
Кожен "не контакт" зменьшує шанси на розповсюдження віруса.
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Лежать в тяжкому стані двоє і ще не знають, чи є в них та зараза. З такими темпами обстеження переплюнуть всіх.
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З такими темпами в нас і є така статистика, що майже ні хто не хворіє.
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Всім треба до мінімума звести контакти. Це не жарти. Реальна картина інфікованих з"являється з затримкою в пару тижднів. Треба дивитись на досвід інших країн і не жартувати. Мінімум контактів.
Це повинно зменьшити одночасний наплив хворих в лікарні. Навантаження на лікарів і апарати штучної вентиляції легенів.
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Кому вы расказываете.это быдло приехало при бабках и гуляет вокруг да около дебилы конченые
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Я сподіваюсь, що мене читають також нормальні люди. В тому числі й такі які можуть на пальцях пояснити тим хто не розуміє, що треба сидіти вдома.
Кожен "не контакт" зменьшує шанси на розповсюдження віруса.
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А яких країн Італії чи США?Україні може допомогти тільки досвід Китаю де за порушення сажали на реальні сроки аж до рострілу.
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Та любих країн. Все вводять карантин, а потім його роблять ще жорсткішим. Не треба чекати, а зразу треба вводити жорсткий.

Але це в основній масі потрібно, щоб люди усвідомлювали самі.
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Ну чого ж наші розумні працьовиті люди такі несвідомі??? Не бережуть ні себе, ні оточуючих! Невже планетарна біда нічому не навчила?!!
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Чомусь з великим запізненням це зрозуміли європейці. Я про жорсткі міри пишу. А наші ще довго чухатимуться.
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Ну сегодня в мире прогресс : 41тыс. Вчера на это время было около 60 тыс. Сегодня ещё Франция не дала данных, но уже меньший рост
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