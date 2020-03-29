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Все про:Нацполіція (9223) Шеремет (404) Офіс генерального прокурора (190)

 Поліція просить продовжити досудове слідство у справі про вбивство Шеремета до червня, - прокурор Зузак

Слідчі Нацполіції звернулися до Офісу генпрокурора з клопотанням про продовження термінів досудового слідства у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для передачі справи до суду зроблено недостатньо, потрібно ще провести низку слідчих дій та експертиз.

"Ще не завершили проведення близько 20 експертиз, також проводяться допити", — сказав прокурор.

Він додав, що усі троє підозрюваних відмовились від проходження поліграфу, а дехто з них — від психологічної та антропологічної експертизи.

Адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

"Немає жодного доказу, який би спростовував аргументи захисту щодо невідповідності зросту (неспівпадння 10 см), жодного свідка, який би заперечив свідчення понад 10 свідків на користь Дугарь, невідповідності портретної експертизи через наявність, зокрема тату, а проведення експертизи лише за методом візуального зіставлення — робить таку експертизу фейковою, як і експертизу ходи. Немає жодного доказу контактів Дугарь з Антоненком, а з Кузьменко — до 2019 року, слідством не спростовані документи алібі тощо. Більше, ніж достатньо доказів закрити провадження щодо Дугарь. Натомість сторона обвинувачення вигадує непотрібні експертизи, щоб мати формальну підставу продовжувати слідство", — сказав адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Відповідь від Офісу генерального прокурора очікують 30 березня. У разі продовження строків, найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження підозрюваним термінів запобіжних заходів, які спливають на початку квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185221
 
 
 Топ коментарі
 
Конченные. Просто тупо отрабатывают заказ "выличайшего" мстительного сцикуна. Ну ничего, судя по всему издеваться им безнаказанно недолго осталось.
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Конченные. Просто тупо отрабатывают заказ "выличайшего" мстительного сцикуна. Ну ничего, судя по всему издеваться им безнаказанно недолго осталось.
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Говорили , что Порошенко начал войну ? А ваш Зеля начал эпидемию.
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не было убийства шеремета! шеремет был болен и пошел на старую масонскую операцию по смене тела,есть свидетель у Сбу у которого шеремет просил деньги на єту операцию,есть свидетель которого пытались подставить заставив подложить под машину шеремета "пакет",и аваков об этом знает! этих людей просто подставили масоны и об этом знают -коломойский богатырева ложкин идр. видно эти патриоты чем то не устраивали СБУ.
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Зузак-Ипанак просит до июля
надеется что дуба врежет к этому сроку

наде
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Если бы у нас в стране был суд, то их бы никто не посадил. Это дело лучшее доказательство коррумпированности нашего государства. Его позор. Такие дела делают только в диктатурах.
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Тварь эфэсбэшная, висеть на столбе будешь вместе со своими подельниками. ©

PS. В тебе навіть нема нормальної літери "і" на клавіатурі, кацапе!
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Одним из аргументов в защиту подсудимых адвокаты называют их антропометрические параметры. Так, первоначальная экспертиза записей с камер наблюдения, проведенная в августе 2016 года, установила, что рост убийцы - около 170 см. Рост же Антоненко, по данным адвокатов, около 180 см. Соответственно, он намного выше запечатленного на видео мужчины.
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Беня-діктова буде на ділі "ручна". Продовжить.
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О несоответствии роста запечатленной на видео женщины реальному росту подозреваемой Дугарь заявляют также ее защитники. Кроме того, адвокаты утверждают, что военный медик прошла проверку на полиграфе (детекторе лжи), которая якобы подтвердила ее непричастность к убийству Шеремета.
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Прокуратура показала новые доказательства вины Антоненко
Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 4302
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полное осутствие юмора у прокуратуры
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Наибольшие проблемы у следствия возникли с обоснованием в суде "ультранационалистических взглядов" подозреваемых. Они были заявлены как основной мотив преступления. Для подтверждения прокурор Зузак показал в суде две картинки с мэмами о Гитлере и Деде Морозе в нацистской форме, взятые, по его словам, со страниц Антоненко в соцсетях.
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Прокуратура показала новые доказательства вины Антоненко

Полиция просит продлить досудебное следствие по делу об убийстве Шеремета до июня, - прокурор Зузак - Цензор.НЕТ 8204
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только коронавирус спасет страну от мудаков
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Всех по фамильно кто просит чтоб не забыть. Уроды.
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не было убийства шеремета! шеремет был болен и пошел на старую масонскую операцию по смене тела,есть свидетель у Сбу у которого шеремет просил деньги на єту операцию,есть свидетель которого пытались подставить заставив подложить под машину шеремета "пакет",и аваков об этом знает! этих людей просто подставили масоны и об этом знают -коломойский богатырева ложкин идр. видно эти патриоты чем то не устраивали СБУ.
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А ЧОмуб вам тупорилі авакяньці тай довічно не приговорити невинні душі!?
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