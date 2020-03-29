 Поліція просить продовжити досудове слідство у справі про вбивство Шеремета до червня, - прокурор Зузак

Про це hromadske повідомив прокурор у справі Сергій Зузак, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, для передачі справи до суду зроблено недостатньо, потрібно ще провести низку слідчих дій та експертиз.

"Ще не завершили проведення близько 20 експертиз, також проводяться допити", — сказав прокурор.

Він додав, що усі троє підозрюваних відмовились від проходження поліграфу, а дехто з них — від психологічної та антропологічної експертизи.

Адвокати підозрюваних Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугарь подали заперечення щодо цього клопотання, наголосивши на відсутності доказів, які б спростовували аргументи захисту.

"Немає жодного доказу, який би спростовував аргументи захисту щодо невідповідності зросту (неспівпадння 10 см), жодного свідка, який би заперечив свідчення понад 10 свідків на користь Дугарь, невідповідності портретної експертизи через наявність, зокрема тату, а проведення експертизи лише за методом візуального зіставлення — робить таку експертизу фейковою, як і експертизу ходи. Немає жодного доказу контактів Дугарь з Антоненком, а з Кузьменко — до 2019 року, слідством не спростовані документи алібі тощо. Більше, ніж достатньо доказів закрити провадження щодо Дугарь. Натомість сторона обвинувачення вигадує непотрібні експертизи, щоб мати формальну підставу продовжувати слідство", — сказав адвокат Яни Дугарь Віталій Коломієць.

Відповідь від Офісу генерального прокурора очікують 30 березня. У разі продовження строків, найближчими днями мають відбутися судові засідання щодо продовження підозрюваним термінів запобіжних заходів, які спливають на початку квітня.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Убивство Шеремета: суд над Антоненком перенесли на 2 квітня, в СІЗО відмовили в організації відеоконференції

Нагадаємо, 12 грудня поліція затримала трьох підозрюваних у вбивстві журналіста Павла Шеремета. Це військова медсестра Яна Дугарь, волонтерка Юлія Кузьменко, ветеран АТО Андрій Антоненко. Крім них, за версією слідства, до вбивства причетне подружжя ветеранів - Владислав та Інна Грищенки. Мотивом підозрюваних слідчі вважають спробу дестабілізувати соціально-політичну ситуацію в Україні.

4 лютого 2020 року Печерський суд продовжив арешт Кузьменко на 2 місяці. 5 лютого Печерський суд продовжив арешт Антоненку на 2 місяці. Цього ж дня суд прийняв рішення залишити Дугарь під нічним домашнім арештом за місцем служби.

Павло Шеремет загинув вранці 20 липня 2016 року в результаті вибуху машини.