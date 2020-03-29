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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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Все про:Дніпропетровщина (673) карантин (1506) ОДА (839) COVID-19 (2384) коронавірус (1053)

 COVID-19 виявили у жителів Кривого Рогу та Новомосковська, тепер на Дніпропетровщині 8 випадків, - ОДА

На Дніпропетровщині лабораторно підтвердили ще два випадки коронавірусу.

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат, – повідомив Олександр Бондаренко. – Регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин. Госпітальні бази забезпечуємо обладнанням, тестами, засобами захисту. Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів".

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків COVID-19.

Нагадаємо, на ранок 29 березня в Україні підтверджені 418 випадків COVID-19, 9 чоловік померли, 5 - одужали. За даними Міністерства охорони здоров'я, вік найбільшої кількості інфікованих (понад 22%) - від 31 до 40 років.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185220
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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зєлєнський в кріслі президента це насміхання над здоровим глуздом.

Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
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І в перспективі те, чого бажають кацапи: зникнення України з політичної мапи світу і перетворення на щось подібне до Сомалі, коли кожне село буде "народной республикой", "княжеством", "баронатом" (а скоріше просто паханатом).
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Зеленський- це Війна, Ганьба, Дефолт і Пандемія.
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зєлєнський в кріслі президента це насміхання над здоровим глуздом.

Його місце на сцені для людей з відповідним рівнем "розвитку" "інтелекту".
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І в перспективі те, чого бажають кацапи: зникнення України з політичної мапи світу і перетворення на щось подібне до Сомалі, коли кожне село буде "народной республикой", "княжеством", "баронатом" (а скоріше просто паханатом).
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Здавалося б,

але тут нам у пригоді стає малесеньке здешевлення бареля.
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Так. Навіть у гіршому випадку це нам у пригоді, бо кацапщині вже буде не до "собирания земель"...
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Війна, Ганьба были уже при папереднике...Дефолт і Пандемія - ноухау Зе...
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Війна була і до попередника.

А втримати вторгнення Кацапії - то ганьба ?
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ганьба - це торгувати з кацапами під час війни.
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Повністю погоджуюсь.

Саме тому Порох не торгував, а Зеленський брав гроші у ФСБ
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Знову ж таки, мем "Анент Лолита" вигаданий в ФСБ і поширюється агентами ФСБ через таких кацапів, як ти.

Ніхто в світі про "агента Лолиту" ніде не чув, крім кацапських посіпак
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Ні... це відповідь Всесвіту на обрання лицедія та коміка на керівну роль в народі.
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Вирус в Украину завес єлекторат Петра Алексеевича, которьіе ни копейки не платили налогов в Украине, а теперь прибежали лечиться. А виноват оказьівается Зеленский. Кто им мешал самоизолироваться, Зеленский? Нет. Тот же **********, которьій заставил голосовать за мародера. А если бьі Зеленский запретил им в'езд, то начался бьі скулеж, что гнобят цвет нации.
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ты употребляешь какие-то специфические препараты или просто за деньги распространяешь ФСБешную брехню ?
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Кривий Ріг це радянський регіон русько мовний судячи по моїм знайомим і не тілки з відки Зелень
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І шо ти хотів цим сказати? Ти хоть в курсі, що більшість загиблих на цій війні - вихідці з Дніпропетровської області, в тому числі з Кривбасу.Поки бандерівці на заробітках в москві, ці люди захищають і твій жирний зад.
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Закрий своє хавало, набутилочник
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И..? Вам сказать, сколько руськомовних регионов в Украине..или сами узнаете? Или руськомовные не защищают Украину с оружием в руках.. на востоке? Поинтересуйтесь сначала, сколько погибло именно с Кривого рога человек, а потом открывай рот
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в зеркало посмотри.. там его увидишь
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достали эти задомои и любители дешманской жрачки в египтах
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в нормальных странах ведут общую статистику по стране и отмечают наиболее проблемные р-ны. у нас же решили делать обьявления по каждому нас. пункту от киева до самого маленького села.. так делают тогда когда хотят засрать мозги населению. дайте общую статистику по Украине но правдивую а по р-нам пусть местные сми анимаются. не нагнетайте и до того хреновую обстановку
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После Полоний,Новичок и короновиРуся ,следующее дерьмо РАБссия назовет Путлер капут...
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А Помолова не з Кривого Рогу, бо ми могли би почути її пряму мову?
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Эта гниль зелёная, Бондаренко, распустил без осмотра заробитчан... теперь хвастается результатом! Тварь. Мэрия уже выгнала эту свору из Мечникова, теперь их надо гнать и из области. Уже всем понятно, что "ЗЕлёные попугаи" - это проект ФСБ РФ, с резидентом янелохом.
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Тю, тут Петро Олексійович без осмотру приїхав з епідемічного району. Не цілуйся з ним більше
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Сибирскую язву придумала не сраная РАБссия...Ютьюб,.и Новосибирская лаборатория тут не при делах....да крысы кремлевские...
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А сколько тестов было сделано по области? Правильно, 19... Дебилоиды.
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а ти без теста в себе виявити сухий кашель і температуру тридцять вісім ну ніяк ?
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Порошенко даже напал на Крым и ДАУНбасс,хотел отобрать у Жириновского этот островок рюсскага быдла... COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9078 COVID-19 обнаружили у жителей Кривого Рога и Новомосковска, теперь на Днепропетровщине 8 случаев, - ОГА - Цензор.НЕТ 9078
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