 COVID-19 виявили у жителів Кривого Рогу та Новомосковська, тепер на Дніпропетровщині 8 випадків, - ОДА

Про це повідомив голова Дніпропетровської облдержадміністрації Олександр Бондаренко, пише Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ОДА.

"В області виявили два нові випадки коронавірусу. Ще 11 тестів показали негативний результат, – повідомив Олександр Бондаренко. – Регіон вживає всіх можливих заходів, аби уникнути подальшого розповсюдження епідемії. Запроваджено карантин. Госпітальні бази забезпечуємо обладнанням, тестами, засобами захисту. Завтра чекаємо з Києва вже другий медичний вантаж – з масками, респіраторами, захисними костюмами для лікарів".

Загалом на Дніпропетровщині зареєстрували 8 випадків COVID-19.

Нагадаємо, на ранок 29 березня в Україні підтверджені 418 випадків COVID-19, 9 чоловік померли, 5 - одужали. За даними Міністерства охорони здоров'я, вік найбільшої кількості інфікованих (понад 22%) - від 31 до 40 років.