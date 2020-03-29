 Людей з COVID-19 у легкій формі не госпіталізуватимуть, - головний санлікар Ляшко

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
"Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Тобто госпіталізувати в лікарні повинні хворих із середньою і важким ступенем хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним контролем", - сказав він.
Ляшко додав, що в МОЗ створили експертну групу, яка буде досліджувати передові методи лікування COVID-19. При цьому він нагадав, що специфічної терапії поки немає - існує лише симптоматичне лікування.
Головний санлікар наголосив, що коронавірус передається, насамперед краплинним шляхом, а не аерогенним.
"Він передається тільки крапельним шляхом. Крапельки великого розміру відразу осідають на поверхні. Коли людина контактує руками з цією поверхнею, а потім торкається слизових оболонок, вірус може потрапити в організм та інфікувати людину", - пояснив він.
Пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що амбулаторне лікування заборонено в разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику розвитку ускладнень, або має симптоми середньо-важкого або важкого перебігу хвороби: задуха, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання, шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея), зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).
ліків нема, є тільки можливі варіанти врятувати себе щоб не захворіти і варіанти у разі якщо захворів і хвороба протікає тяжко, І то ці варіанти врятуватися 50/50,
100% врятуватися не має, і скоріше всього не буде.
З цим треба змиритися. В Україні все тільки починається.
Какой вы, пан Владимир, недогадливый. Вам многословно сообщили банальную вещь: при большом количестве больных мест на всех в больницах не хватит. Всё остальное - бла бла бла
Необходимо иметь норм экономику, зарабатывать, и только затем - норм тратить заработанное. А разговоры, что нужнее Украине - дороги или больницы - пустые: денег нет ни на то ни на другое. Это если пытаться закрыть реал потребности, а не сделать очередную презентацию или флешмоб.
Из сотни здоровых людей из Китая сделали срач на полстраны, а то что за месяц до закрытия границы въехал минимум миллион чел - власти не интересно.
- У вас виявлено коронавірус.
- О, Господи!..
- Не хвилюйтесь. У вас легка форма. Госпіталізувати вас не будуть.
- Тобто? Я можу йти?
- Так. Ідіть заражайте інших.
- А коли прийти?
- Коли у вас буде середня чи важка форма.
- А якщо...
- Всє там будєм.
@Oleksandr_Karin
Будем лечить!
😷😷
tZE inform
@tZEinform
·3 ч
Мы всех поздравляем. Придурки Зеленского купили те же маски, от которых отказались Нидерланды ...
В Штатах количество заболевших и умерших в один день удвавивается за 5-6 дней, в крупных городах мед система уже не справляется. В Италии стариков с короной вводят в искусственную кому - чтоб не мучилась. Мрут старики ((((
Ты просто за ручку в супермаркете возмешся, а потом поковыряешся в носу, этого будет достаточно.
а как понять легкая форма или средняя и когда она перейдет в достойную для госпитализации? а карантин? а как вымолить тест-систему для спокойствия? а если нет возможности самоизолироваться в отдельной комнате в отдельном подъезде отдельной многоэтажки.. то шо ? заражать остальных?
короче - самодиагностика-самоизоляция-самолечение-саморазвлечение -самовыздоровление... и на фига нам то государство? для сбора налогов?
В Италии почему то наоборот,у кого тяжелая форма того уже не трогают а у кого есть еще шанс того госпитализируют.
А это или итальянская медицина такая дебильная или наша украинская найлучшая в мире.
Так делают во всем мире.
з них лише 40 нових..
Не вистачить навіть для депутатів...
там чітко -3800 людей на апаратах ШВЛ -і власне стільки цих апаратів в Італії в наявності.. якусь кількість вдалось пристроїти в Німеччині..
Який вік тих,кого вони відключають на користь молодших,не скажу..
В Україні -3500 апаратів ШВЛ.
орієнтовно за 2 тижні вони всі будуть зайняті..
Віпами..НЕ віпами...
Я НЕ ЗНАЮ,чи вдасться Україні дотриматись вікового критерію відключення хворих від цих апаратів..
А вообще, такая заява напоминает анекдот из СССР, когда сестра на каталке везет больного… куда-то 😉
- Сестра, может… - в реанимацию..?!
- Доктор сказал «в морг», значит - В МОРГ!
І це в нас Голова ОДА заявив!!!
https://zak.depo.ua/ukr/zak/na-zakarpatti-zaraz-blizko-5000-infikovanikh-golova-oblradi-202003291140129
Тоді в чому справа? Чому така реакція влад, ЗМІ, політиків, лікарів, інформованих людей?
Справа в тому, що зупиняти епідемію треба всіма засобами, головний з яких - виконання населенням протиепідемічних заходів.
Чому?
Тому що без протидії епідемії швидко захворіє дуже велика частина населення - мільйони людей. Серед яких лікарі і медсестри. Без лікування буде не 3-4% померлих, а 10%, а то й більше. Скільки це?
10% від мільйона хворих - це 100 тисяч трупів, одночасно.
З температурою 39 і вище будуть лікарі і військові, поліцейські і водії фур, касири супермаркетів і оператори атомних електростанцій... Вони не зможуть виконувати свій обов'язок.
Припиниться підвіз продовольства. Не буде електроенергії. Будуть закриті лікарні. Не буде поліції. Не гаситимуть пожеж.
Що буде з країною?
Дайте самі відповідь на це питання і подумайте, чи стосуватиметься це вас.
нікуди не дітись ,бо заразить інших...
красть тесты для перепродажиработать".
39 хв
⚡До "Борисполя" прилетіли українці евакуйовані з В'єтнаму. Всі вони відмовляються від обсервації і намагаються вирватися з аеропорту.
👊Приїхала поліція і Нацгвардія, але допомагає не сильно.
ми ж не "тести",щоб знати кому точно..
Українська Система охорони здоров"я (епідеміологія) власне дійшла МЕЖІ.
тобто(не вважайте це за пораду -таку відповідальність на себе не візьму) -вже можна забути про лікарню.Хіба що для фіксації "випадку"...