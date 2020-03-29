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 Людей із COVID-19 у легкій формі не госпіталізуватимуть, - головний санлікар Ляшко

Госпіталізувати в лікарні будуть лише тих інфікованих коронавірусом, у кого хвороба протікає в середній або тяжкій формах, інші будуть лікуватися вдома під наглядом медиків.

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Тобто госпіталізувати в лікарні повинні хворих із середньою і важким ступенем хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним контролем", - сказав він.

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Ляшко додав, що в МОЗ створили експертну групу, яка буде досліджувати передові методи лікування COVID-19. При цьому він нагадав, що специфічної терапії поки немає - існує лише симптоматичне лікування.

Головний санлікар наголосив, що коронавірус передається, насамперед краплинним шляхом, а не аерогенним.

"Він передається тільки крапельним шляхом. Крапельки великого розміру відразу осідають на поверхні. Коли людина контактує руками з цією поверхнею, а потім торкається слизових оболонок, вірус може потрапити в організм та інфікувати людину", - пояснив він.

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Пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що амбулаторне лікування заборонено в разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику розвитку ускладнень, або має симптоми середньо-важкого або важкого перебігу хвороби: задуха, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання, шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея), зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185219
 
 
 Топ коментарі
 
Привет всем, кто делал из санжарских лапидарщиков национальных героев! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3387
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Все время так и лечимся - в больницу только в крайнем случае.
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Все время так и лечимся - в больницу только в крайнем случае.
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Ніхто нічого не знає про CoV, у нього є ціль він її виконає

ліків нема, є тільки можливі варіанти врятувати себе щоб не захворіти і варіанти у разі якщо захворів і хвороба протікає тяжко, І то ці варіанти врятуватися 50/50,

100% врятуватися не має, і скоріше всього не буде.
З цим треба змиритися. В Україні все тільки починається.
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К сожалению в этом случае, если определят тяжёлую форму, лечить уже не будут, просто отвезут умирать.
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А как лечить, если лекарств нема? Хоть дома, хоть в больнице. Они смогут только температуру сбить, или ИВЛ поставить. Ну с хроническими болезнями что- то сделать Остальное за твоей иммункой.
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Как кто-то уже писал в комментах - попасть в нашу больницу так же страшно, как и собственно заболеть. И претензии отнюдь не к медикам.
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Привет всем, кто делал из санжарских ************ национальных героев! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 3387
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Вот бы был цирк, если б главным санврачом назначили именно того Ляшко... Вирус на вилы!

Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8360
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Откуда ж мне знать - передёрнул ты, или так обтрухался. Посмотри сам. Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 7748
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Я про тебя спрашивал! Я блеванул! А ты походу передёрнул!
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Та не. Ты блеванул и обтрухался одновременно! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 2259
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Ну не суди о людях по себе! Людей с COVID-19 в легкой форме госпитализировать не будут, - главный санврач Ляшко - Цензор.НЕТ 8718 Обтрухаться только Ляшкофилы могли к которым ты относишься у остальных это фото вызывает рвотныйт рефлекс!
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Ты эту тему поднял - тебе и "карты" в руки, трухастик кулачковый.
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Я фото Ляшка не ставил. Но если оно тебя возбуждает то я спросил до какой степени! У нормальных людей оно вызывает брезгливость!
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С какой стати? Ляшко не мой кумир! Так что не преписывай свои подвиги мне!
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Та какие там у тебя подвиги. В кулачок задуть для тебя обыденность
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Ты тупой? Если ты передёргнул на Ляшка то не думай что это все делают!
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Это ж твоя фантазия, значит ты и передёрнул, трухастик
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Не ,на вилы нельзя, на металле вирус долго живет.
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Да капец где такого врача взяли? Какой Бурситет он заканчивал? Если у него в легкой форме то не факт что он не заразит своих родных и близких а если попрется в магазин или аптеку?
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Да капец где такого врача взяли? Какой Бурситет он заканчивал? Если у него в легкой форме то не факт что он не заразит своих родных и близких а если попрется в магазин или аптеку?
Какой вы, пан Владимир, недогадливый. Вам многословно сообщили банальную вещь: при большом количестве больных мест на всех в больницах не хватит. Всё остальное - бла бла бла
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Так необходимо не дороги строить а больницы!
Необходимо иметь норм экономику, зарабатывать, и только затем - норм тратить заработанное. А разговоры, что нужнее Украине - дороги или больницы - пустые: денег нет ни на то ни на другое. Это если пытаться закрыть реал потребности, а не сделать очередную презентацию или флешмоб.
Из сотни здоровых людей из Китая сделали срач на полстраны, а то что за месяц до закрытия границы въехал минимум миллион чел - власти не интересно.
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Конечно не интересен зелёной банде клоунов вот и папа бубочки называет биомассой
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Тебе лучше и не ехать в больницу, если у тебя в легкой форме. Там уж точно тяжелой формой заразишься.
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Нет тут если организм крепкий то в легкой форме протекает. Нельзя заразиться если уже заражен!
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во всем мире больных с легкой формой в больницу не берут.
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- Лікарю, як мої результати?
- У вас виявлено коронавірус.
- О, Господи!..
- Не хвилюйтесь. У вас легка форма. Госпіталізувати вас не будуть.
- Тобто? Я можу йти?
- Так. Ідіть заражайте інших.
- А коли прийти?
- Коли у вас буде середня чи важка форма.
- А якщо...
- Всє там будєм.



@Oleksandr_Karin
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Проблема в тому, що навіть інфікованих в легкій формі ніхто не бажає виявляти. Приховують реальну картину захворювання сподіваючись, що буде менше паніки.
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В вашем организме слишком много денег!
Будем лечить!
😷😷
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tZE inform

@tZEinform

·3 ч

Мы всех поздравляем. Придурки Зеленского купили те же маски, от которых отказались Нидерланды ...
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А главное что они есть. Можно отчитаться о заботе о народе. Себе они нормальные купили!
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Суть медичної рехформи у тому, щоб "по своєму ліжку простягати ніжки...🤔
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А раніше з ГРІ у нас не так було, статисти?
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Якщо в вас не буде запалень легень а симптоми як при простому грипі то нема смислу вас тримати в лікарні! В ЄС та США роблять так само ! Загугліть наприклад про Ольгу Куриленко ! Не треба панікувати !
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В ЄС та США роблять так само !

В Штатах количество заболевших и умерших в один день удвавивается за 5-6 дней, в крупных городах мед система уже не справляется. В Италии стариков с короной вводят в искусственную кому - чтоб не мучилась. Мрут старики ((((
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Напевно, саме тому за кількістю померлих і хворих вони вже обігнали Китай...
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В Китае тоже с легкой формой в больницу не брали.
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В сухой погоде вирус почти не распространяется если капельки летают?
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Он и при мокрой не летает.
Ты просто за ручку в супермаркете возмешся, а потом поковыряешся в носу, этого будет достаточно.
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Британскую полицию критикуют за жёсткие меры, которые она применяет для исполнения условий карантина, пишет The Times. Как отмечает издание, в Великобритании используют беспилотники и устраивают контрольно-пропускные пункты, чтобы останавливать людей, которые гуляют с собаками и едут куда-то, чтобы заняться спортом.

Британские власти выпустили указание для населения оставаться дома из-за эпидемии коронавируса и выходить лишь за необходимыми покупками, для занятий спортом не чаще раза в день, по медицинским показаниям и на работу, если это неизбежно. Однако люди не вполне поняли правила. И теперь те, кто, например, едет в красивое место, чтобы там побегать, встречает противодействие полиции.

Так, полицейские могут штрафовать нарушителей на сумму £60 за первый раз и вдвое больше - за последующие. При этом родители несут ответственность за своих детей.

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а потом - поздно обратились к врачу ???
а как понять легкая форма или средняя и когда она перейдет в достойную для госпитализации? а карантин? а как вымолить тест-систему для спокойствия? а если нет возможности самоизолироваться в отдельной комнате в отдельном подъезде отдельной многоэтажки.. то шо ? заражать остальных?
короче - самодиагностика-самоизоляция-самолечение-саморазвлечение -самовыздоровление... и на фига нам то государство? для сбора налогов?
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Ніколи не путайте три речі: народ, країна та держава. Держава це, група людей, яка об'єдналася за попереднім зговором з метою експлуатації метеріальних та людських ресурсів країни. Метою держави є утримання політичного стану при якому ця експлуатація буде можлива. Власниками і єдиними отримувачами вигоди від держави є чиновники/бюрократи. Держава є їх підприємством з якого вони отримують девіденти.
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"...будут лечиться дома под присмотром медиков..." - яких медиків, якщо вони самі бояться зарази більше ніж хворі.
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а мне интерестно, как пойдет в беларуссии, пишут же, что они изолируют всех кто был в контакте с инфицированым, не на самоизоляцию, а забирают и увозят....
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Иными словами Ляшка кого еще можна спасти то пускай остаются дома пока не дойдут до нужной кондиции.
В Италии почему то наоборот,у кого тяжелая форма того уже не трогают а у кого есть еще шанс того госпитализируют.
А это или итальянская медицина такая дебильная или наша украинская найлучшая в мире.
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Абсолютно правильно.
Так делают во всем мире.
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Койок не вистачає для VIP-персон то ж, не ма чого бидлу туди сунутися. Подумайте скільки у нас високопосадовців, депутатів різних рівнів, суддів з прокурорами і помножте це на членів їх сімей та коханок і поділіть на загальну кількість койкомісць.
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Выходит будем подыхать дома.А в Украине все больницы станут VIP.
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на Львівщині 160 апаратів..
з них лише 40 нових..

Не вистачить навіть для депутатів...
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дивився сьогодні статистику по Італії..


там чітко -3800 людей на апаратах ШВЛ -і власне стільки цих апаратів в Італії в наявності.. якусь кількість вдалось пристроїти в Німеччині..
Який вік тих,кого вони відключають на користь молодших,не скажу..


В Україні -3500 апаратів ШВЛ.
орієнтовно за 2 тижні вони всі будуть зайняті..
Віпами..НЕ віпами...
Я НЕ ЗНАЮ,чи вдасться Україні дотриматись вікового критерію відключення хворих від цих апаратів..
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Правильно! Нечего койки занимать, на депутатов не хватит! Потом это чудо будет орать в видосиках: «Убивайте меня, режьте, рубите, но не трогайте детей и внуков, не жгите хату!»
А вообще, такая заява напоминает анекдот из СССР, когда сестра на каталке везет больного… куда-то 😉
- Сестра, может… - в реанимацию..?!
- Доктор сказал «в морг», значит - В МОРГ!
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"Треба розуміти що реально в області зараз близько 5000 інфікованих, які щосекунди сіють вірус. Вони ніяк не можуть зрозуміти, що районні лікарні не готові до масового поступлення хворих і надіються сперти все однією інфекційною лікарнею, в якій всього 70 ліжок.

І це в нас Голова ОДА заявив!!!

https://zak.depo.ua/ukr/zak/na-zakarpatti-zaraz-blizko-5000-infikovanikh-golova-oblradi-202003291140129
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Так медична реформа і розрахована на зменшення собівартості медицини за рахунок перекладання основних витрат на хворого і членів його сім'ї.
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Потрібно розуміти, що заразяться більшість, хоч і не всі. Із заражених не всі захворіють. З тих, хто захворіє, не всі матимуть важку форму інфекції. І далеко не всі, хто матиме важку форму - помруть.
Тоді в чому справа? Чому така реакція влад, ЗМІ, політиків, лікарів, інформованих людей?
Справа в тому, що зупиняти епідемію треба всіма засобами, головний з яких - виконання населенням протиепідемічних заходів.
Чому?
Тому що без протидії епідемії швидко захворіє дуже велика частина населення - мільйони людей. Серед яких лікарі і медсестри. Без лікування буде не 3-4% померлих, а 10%, а то й більше. Скільки це?
10% від мільйона хворих - це 100 тисяч трупів, одночасно.
З температурою 39 і вище будуть лікарі і військові, поліцейські і водії фур, касири супермаркетів і оператори атомних електростанцій... Вони не зможуть виконувати свій обов'язок.
Припиниться підвіз продовольства. Не буде електроенергії. Будуть закриті лікарні. Не буде поліції. Не гаситимуть пожеж.
Що буде з країною?
Дайте самі відповідь на це питання і подумайте, чи стосуватиметься це вас.
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У ваз маразм. То ви пишите що, не всі захворіють, не всі хворі будуть у важкій формі, якщо будуть слухатися владу. А якщо слухатися не будуть то, помруть таки всі і настане апокаліпсис!
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У вас маразм, і ви успішно це доводите тривалий час.
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для таких,як старий кінь,що не послухають владу і підуть на "прорив" карантину ,залишається лише куля..
нікуди не дітись ,бо заразить інших...
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А хіба карантин забороняє працювати окрім частини сервісів, які пов'язані із масовими скупченнями людей?
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Якщо триматись теорії "незамінних нема", то зараз купа безробітних з'явиться і все гут в роботі основних служб, але насправді це не зовсім так - будь-де є специ втрата яких болюча. І навіть більше втрати не фізичні будуть, а невиходи на роботу, якщо люди нажахаються "фронтовими зведеннями" типу "xxxx померло сьогодні від вірусу", крім того вже є приклад гром. транспорту в містах, де дотримувались обмежень на число пасажирів - маршруток стало їздити на порядок менше навіть без заборон - в т.ч. тому що малорентабельно а то й збитково. І так тривалий карантин поступово підточуватиме госп.діяльність - відповідальні за певні питання люди не працюють, стають процеси, контрагенти мають перебої поставок та зрештою оплат, десь виникають дефіцити та ріст цін, десь йдуть збитки через падіння платоспроможного попиту, економіка розладнується і це й на роботу базової інфраструктури почне впливати...
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Я написав про протиепідемічні заходи. Вони не залежать від того, яка влада і яка країна. Вони однакові в Африці, Італії, Китаї чи Узбекистані. І в Україні. Їх масштаб може залежати від ресурсів країни, але найбільше вони залежать від населення. Якщо там послухають таких, як нацючня, яка пропонує стріляти собі в ногу назло владі, то країну чекає біда.
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Враховуючи загальний стан лікарень - у деяких таки є шанс вижити..
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Просто з нашою медициною краще не зтикатись..
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А как вы определите у них коронавирус ? Ведь тесты на вирус делают только тем, у кого уже тяжелое состояние. Если человек с кашлем и температурой хочет сдать тест, то его обзывают симулянтом и говорят "иди домой, не мешай красть тесты для перепродажи работать".
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Лохов без корочки депутатской, а также родственников и знакомых депутатов, чиновников не будут госпитализировать .
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⚡До "Борисполя" прилетіли українці евакуйовані з В'єтнаму. Всі вони відмовляються від обсервації і намагаються вирватися з аеропорту.
👊Приїхала поліція і Нацгвардія, але допомагає не сильно.
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сайт мэра Москвы Сергея Собянина сообщил о том, что 30 марта вступит в силу домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы любого возраста.
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Италия просит помощи у всего мира: врач Стефано Фаджиоли записал срочное видеообращение
Как стало известно СМИ, главный врач из больницы имени папы Иоанна XXIII в Бергамо Стефано Фаджиоли записал видеообращение, в котором рассказал о ситуации в стране, где уже сейчас зафиксировано больше жертв пандемии, чем в Китае.
По словам Фаджиоли, врачи в Ломбардии вынуждены работать круглосуточно, и им не справиться с нагрузкой. Кроме того, участились случаи, когда медики сами становятся жертвами коронавируса. Главврач подчеркнул, что врачи и медсестры выполняют сложную работу, и он опасаются, что они могут сдаться. В больницах, как отметил медик, не хватает устройств для искусственной вентиляции легких, средств индивидуальной защиты, а также медицинского персонала. Он сообщил, что в стране был издан указ, в соответствии с которым, из-за чрезвычайной эпидемиологической ситуации лечить пациентов разрешат и тем врачам, чей диплом не признан в Италии.
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Тяжёлых смертников-для статистики,середнячкам-парацетамольчик с масочкой,а остальным лёгким симулянтам-рот закрыть!
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рот масками ЗАКРИТИ ВСІМ!!

ми ж не "тести",щоб знати кому точно..
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А ЛЕГКА ФОРМА НЕ ЗАРАЗНА?? Слава Богу, а то кладуть до лікарень всіх тіки заболіють ЛЕГКОЮ ФОРМОЮ (ЖАРТ)....ТРЕБА ТІКИ У РЕАНІМАЦІЮ КЛАСТИ,КОЛИ ГАПЛИК ПРИХОДИТЬ
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Это они вчера приказ по больницам переделали, а позавчера и со средней формой ложить запретили.
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це логічно.
Українська Система охорони здоров"я (епідеміологія) власне дійшла МЕЖІ.
тобто(не вважайте це за пораду -таку відповідальність на себе не візьму) -вже можна забути про лікарню.Хіба що для фіксації "випадку"...
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є ,звичайно ,країни з ще більшою ЖОПОЮ в медицині..

Венесуэла может столкнуться с крайне тяжелой эпидемией: многие врачи страны работают без защитного оборудования и без масок. В стране дефицит самых базовых материалов, включая мыло.
Президент Венесуэлы Мадуро обращался в МВФ с просьбой о кредите, но МВФ ему отказал, сославшись на неопределенность вопроса о том, кто управляет страной» (многие страны Запада, включая США, не признают Мадуро легитимным президентом). Сейчас там 119 заразилось и 2 человека погибло.
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На улицах почти никого нет, только компашки школьников бродят с утра до вечера.
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