 Людей із COVID-19 у легкій формі не госпіталізуватимуть, - головний санлікар Ляшко

Про це сьогодні на брифінгу заявив головний санлікар Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

"Ми передбачаємо впровадження клінічного сортування. Тобто госпіталізувати в лікарні повинні хворих із середньою і важким ступенем хвороби. Всі інші повинні лікуватися в амбулаторних умовах під наглядом та медико-санітарним контролем", - сказав він.

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Ляшко додав, що в МОЗ створили експертну групу, яка буде досліджувати передові методи лікування COVID-19. При цьому він нагадав, що специфічної терапії поки немає - існує лише симптоматичне лікування.

Головний санлікар наголосив, що коронавірус передається, насамперед краплинним шляхом, а не аерогенним.

"Він передається тільки крапельним шляхом. Крапельки великого розміру відразу осідають на поверхні. Коли людина контактує руками з цією поверхнею, а потім торкається слизових оболонок, вірус може потрапити в організм та інфікувати людину", - пояснив він.

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Пізніше пресслужба Міністерства охорони здоров'я уточнила, що амбулаторне лікування заборонено в разі, якщо пацієнт перебуває в групі ризику розвитку ускладнень, або має симптоми середньо-важкого або важкого перебігу хвороби: задуха, утруднене дихання, збільшення частоти дихальних рухів, кровохаркання, шлунково-кишкові симптоми (нудота, блювота, діарея), зміни психічного стану (сплутаність свідомості, загальмованість).