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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 За тиждень знищено п'ятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС

За підтвердженими даними розвідки, втрати російсько-окупаційних військ за поточний тиждень склали 5 загиблих і 25 поранених і травмованих.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Також окупанти втратили дві одиниці техніки - броньовану машину піхоти та вантажний автомобіль "Урал".

"Командування операції Об'єднаних сил укотре підкреслює, що в разі загрози життю і здоров'ю українських військовослужбовців наші підрозділи завжди дають адекватну відповідь, відкриваючи вогонь по противнику", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог застосував міномети калібру 82 мм проти захисників Луганського, від початку доби на Донбасі втрат немає, - пресцентр ОС

За тиждень знищено пятеро найманців РФ і дві одиниці техніки, - пресцентр ОС 01

Нагадаємо, протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185217
 
   
 Топ коментарі
 
Всё идёт по плану !Мочите пацаны ту сепарско путинскую бл@дь !
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Молодцы ВСУ, но надо искать другие более эффективные пути борьбы с кацапьём.
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Кто-то очень сильно психанул, усугубляя свое положение.За неделю уничтожены пятеро наемников РФ и две единицы техники, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 1957
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пятерым тварям поправили кАкошники на рогах
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Кокошнік - то у бабіщ. А мужицька версія зветься кукарешнік )))0))0))
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Всё идёт по плану !Мочите пацаны ту сепарско путинскую бл@дь !
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Слава богу, что есть такие маленькие радости.
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Отака вона зєлєная мудрая аріфмєтіка - весь тиждень не відкривали вогонь у відповідь і ось на тобі - ворог поніс втрати...
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А чому так мало -ще й прибрехали зелені зрадники
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Сравните со сводкой прошлой недели, будете приятно удивлены.
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Було би приємно, якби було таємно, допоки є мета відтворювать життя
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ета прєступлєнійє!!! братоубійство!!! каратєлі-укронацисти бєзнаказанно ********** мірнойє насєлєнійє под прікритійєм "прєкращенія огня"!!! Оні за ето отвєтят пєрєд судом народним, когда портнови, йєрмакі і сівохі вєрнут малоросію в радную говєнь!!!
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