 У нардепа від "СН" Ватраса виявлено коронавірус, - "слуга народу" Кравчук

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні. На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції вдома", - розповіла вона.
Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН), Анни Скороход (позафракційна), Також на симптоми коронавірусу поскаржилася Любов Шпак (СН).
В день когду будет голосование, половина депутатов будут "на больничном".
И "больничный" - это способ и с Зелей не посраться, и денежки получить.
Чекаю облізоватєля тарілок-Г.еращенко..
@CommanderAntiZe
Про померлого Міщенка :
Лікувався тиждень
в обласній лікарні, без визначеного діагнозу ( гіпертонія, гпмк, діабетична
кома, пневмонія ), лежав в окремій палаті в реанімаціі, всі лікарі ходили його
оглядати без спец обладнання.
Тест поставили у п'ятницю, результат учора.
...а
лікарні...