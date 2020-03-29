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 У нардепа від "СН" Ватраса виявлено коронавірус, - "слуга народу" Кравчук

Коронавірус виявлений у ще одного народного депутата України, позитивний результат тесту отримав член фракції "Слуга народу" Володимир Ватрас.

Про це повідомила заступник глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Володимир зараз перебуває у Хмельницькому в інфекційній лікарні. На засіданні фракції "Слуга Народу" у п’ятницю його не було. З часу проведення позачергового засідання 17 березня перебував у самоізоляції вдома", - розповіла вона.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

Раніше стало відомо про коронавірус у нардепів Сергія Шахова ("Довіра"), Сергія Рудика (позафракційний), Руслана Горбенка (СН), Анни Скороход (позафракційна), Також на симптоми коронавірусу поскаржилася Любов Шпак (СН).

У нардепа від СН Ватраса виявлено коронавірус, - слуга народу Кравчук 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185215
 
   
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і це тільки початок епідемії, думаю звільниться не мало посад.
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Вангую - "заболевание коронавирусом" - повод не прийти в Раду и не голосовать за антиколомойский закон.
В день когду будет голосование, половина депутатов будут "на больничном".
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Та ні, цей Ватрас - чисто стефанчукова хмельницька КВН (обидва Стефанчуки, Ватрас, Заславський, Монастирський, Манзій, Копанчук), це зеліна вотчина, якому вони зобовязані депутатством. Тобто, ці мали би голосувати антиколомойський закон.
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Смотри, им предложили по 50 тыс.долл чтобы они не голосовали "за".
И "больничный" - это способ и с Зелей не посраться, и денежки получить.
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Он не следовал завєтам Мойдодыра!
Чекаю облізоватєля тарілок-Г.еращенко..
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Не буду в голосіну бажати цим іродам з ВР та АП, вони самі знають що люди їм бажають кожен день,в пеклі давно чекають цю зграю шакалів
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Читаю коменты и тихо радуюсь всенародной поддержке народного преЗЕдента. Сколько там ??? 73 , говорите??? Ню-ню
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Близко к истине, наверное 95-й квартал в неполном составе и члены семьи.
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Это не плохо, что вирус депуташек косит. Только интересней бы было, когда массово начнёт косить корона братков из ОПГ опоблок против жизни и братков из братской им ОПГ анти-европейская солидарность. Раз Майдан переобувшихся регианалов не добил, то может хоть вирус сделает доброе дело.
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Ето усё от снятой ниприкаснавеннасти! Была бы неприкосновенность, вирус бы испугался и не прикасался.
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@CommanderAntiZe


Про померлого Міщенка :
Лікувався тиждень
в обласній лікарні, без визначеного діагнозу ( гіпертонія, гпмк, діабетична
кома, пневмонія ), лежав в окремій палаті в реанімаціі, всі лікарі ходили його
оглядати без спец обладнання.
Тест поставили у п'ятницю, результат учора.
...а
лікарні...
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тоже с мацкалями в давосе 8 марта отмечал??
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Играл в Готику так там Ватрас офигенный мужик был, менял таблички на зелья и качал древнее знание, взял испортил мне ассоциации , гандурас зелёный.
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как посмотрю, так коронавирус цепляется к мордатым и откормленным
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