 Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак, передає Цензор.НЕТ.

"Весь той обсяг компромату на брата глави Офісу Президента, який сьогодні викинув Гео Лерос - це запізнілий привіт від Андрія Богдана! Поясню чому! У червні 2019-го Андрій Богдан під час створення Офісу президента не включив посаду помічника до штатного розпису ОП. Андрій Єрмак вийшов на Зеленського, і в результаті Богдан погодився відновити посаду помічника. Тут і було закладено початок образи і помсти. Запис переговорів брата Андрія Єрмака проводився з використанням професійного обладнання, тобто не халтура в барсетці", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повна розшифровка записів брата глави ОП Єрмака, які оприлюднив "Слуга народу" Лерос. ВIДЕО

"У Андрія Богдана як глави ОП була квота на розстановку своїх людей на керівні посади в СБУ (заступники керівників регіональних управлінь та заступники голови СБУ). На тлі цього у Андрія Богдана навіть був конфлікт з Іваном Бакановим. Сподіваюся, ви розумієте. Щоб проводити документування брата помічника президента, потрібно мати більш ніж просто підтримку "нагорі". Висновок: більш ніж упевнений, документування брата, тоді ще помічника президента України, проводило СБУ. Іван Баканов відданий президенту і не пішов би на такий відверто похмурий хід. Тому всі технічні заходи тривали без його відома, за командою Андрія Богдана і через його довірених людей в СБ України", - резюмував Ступак.

Раніше нардеп від СН Гео Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.



