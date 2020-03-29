EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  17361  149
Все про:Богдан Андрій (269) Єрмак Андрій (178) Лерос Гео (31) Єрмак Денис (1)

 Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак

Документування брата, тоді ще помічника президента України Андрія Єрмака, проводило СБУ. Всі технічні заходи відбувалися без відома Івана Баканова, за командою Андрія Богдана і через його довірених людей в СБ України.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав асоційований експерт програми реформування правоохоронної і судової систем Українського інституту майбутнього Іван Ступак, передає Цензор.НЕТ.

"Весь той обсяг компромату на брата глави Офісу Президента, який сьогодні викинув Гео Лерос - це запізнілий привіт від Андрія Богдана! Поясню чому! У червні 2019-го Андрій Богдан під час створення Офісу президента не включив посаду помічника до штатного розпису ОП. Андрій Єрмак вийшов на Зеленського, і в результаті Богдан погодився відновити посаду помічника. Тут і було закладено початок образи і помсти. Запис переговорів брата Андрія Єрмака проводився з використанням професійного обладнання, тобто не халтура в барсетці", - розповів він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Повна розшифровка записів брата глави ОП Єрмака, які оприлюднив "Слуга народу" Лерос. ВIДЕО

"У Андрія Богдана як глави ОП була квота на розстановку своїх людей на керівні посади в СБУ (заступники керівників регіональних управлінь та заступники голови СБУ). На тлі цього у Андрія Богдана навіть був конфлікт з Іваном Бакановим. Сподіваюся, ви розумієте. Щоб проводити документування брата помічника президента, потрібно мати більш ніж просто підтримку "нагорі". Висновок: більш ніж упевнений, документування брата, тоді ще помічника президента України, проводило СБУ. Іван Баканов відданий президенту і не пішов би на такий відверто похмурий хід. Тому всі технічні заходи тривали без його відома, за командою Андрія Богдана і через його довірених людей в СБ України", - резюмував Ступак.

Раніше нардеп від СН Гео Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак 01
Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185212
 
   
 Топ коментарі
 
Дивлячись на весь цей злитий компромат на Гончарука, Юзіка, Трубу, Єрмака, розумієш що на Пороха в русні і Бєні немає НІ-ЧО-ГО. Бо якби було, то неодмінно б це було вкинуто під вибори, але крім Свинарчуків і "барига-апшори-мальдіве" вони нічого не знайшли і не змогли придумати Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9814
 показати весь коментар
 
Зебіл, ти просто жалюгідний! Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 5690
Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 7492
 показати весь коментар
 
"А який то брат ермака торгує посадами?"-
"Це той,якого убив Порошенко на Донбасі"
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
...зажигает Бохдан этот, обещал же по уходу, что будет весело, держит слово... Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 8203
 показати весь коментар
 
 
Напоминает пир во время чумы или перед чумой.
 показати весь коментар
 
Дивлячись на весь цей злитий компромат на Гончарука, Юзіка, Трубу, Єрмака, розумієш що на Пороха в русні і Бєні немає НІ-ЧО-ГО. Бо якби було, то неодмінно б це було вкинуто під вибори, але крім Свинарчуків і "барига-апшори-мальдіве" вони нічого не знайшли і не змогли придумати Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9814
 показати весь коментар
 
 
тем не менее, 73% тупого быдла было достаточно просто галимой московской говнопропаганды!
73% быдло жрало этого говно лопатами и просило добавки
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Весь этот компромат - полный пшик! Чтобы публику порохоботов повеселить. Вижу, они в комментах откликнулись, как мотыльки на свет.
 показати весь коментар
 
 
так это погибщий в рукопашной с самим гиви и мотрыло братишка ермака который по его словам погиб выпошлняя преступный приказ пороха трахнуть гиви и мотрыло Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9554
 показати весь коментар
 
 
да, в той помойке, в которую превратило странц 73% стадо, это действительно просто медийный пшик! в цивилизациях, по меньше мере, руководитель офиса президента, уже свалил бы в остатвку, после чего начались бы расследования этих тем!
но в нашей помойке это будет просто пшик
 показати весь коментар
 
 
согласен . брат Ермака торгует должностями . какая мелочь особенно в сравнении с тем что сам Ермаки торгует Украиной Компромат на брата Ермака - это запоздалый привет от Богдана, - эксперт Украинского института будущего Ступак - Цензор.НЕТ 9708
 показати весь коментар
 
 
твой убогий комментарий показывает что сами зебилы немного в растерянности
 показати весь коментар
 
 
А ты на ЦН трешься,скотыняка,а тебе давно уже надо солью и свечами запасаться ,на рф идет гигантский писец лохматый ,голод и тотальная нищета !
 показати весь коментар
 
 
Ахахаха)))) пшик? зебильо, ну зачем снова и снова показывать свой тупизм на людях, знала бы одна твоя мама, что ты дебил...
 показати весь коментар
 
 
Да, Бубочка, а впереди сколько еще суровых будней, скандалов и подстав. Может назначишь советником кого-нибудь из ближайшего к Офису Президента Серпентария, дабы понять логику мысли и действий своего окружения?
 показати весь коментар
 
ща поскребут по сусекам, найдут там самого зашквареного и сделают главой офиса зебанариума
 показати весь коментар
 
 
"прогнило что то в королевстве Датском " Уильям Шекспир
 показати весь коментар
 
 
трогал не я а классик . к нему все претензии Компромат на брата Єрмака - це запізнілий привіт від Богдана, - експерт Українського інституту майбутнього Ступак - Цензор.НЕТ 6500
 показати весь коментар
 
 
Дай Боже, что бы эти пауки в банке сами себя сожрали
 показати весь коментар
 
 
А ведь действительно, Уильям наш Шекспир мог бы не одну трагедию написать на материалах ОПУ (ЗЕ). Ричарду-III и не снилось такое коварство...
 показати весь коментар
 
"Брате-2" українською на всіх каналах
 показати весь коментар
 
 
Факты коррупции или есть или нет, и насрать кто и с какой целью их публикует.
 показати весь коментар
 
 
Як на мене, всі зелені вартують один одного. Я їх не відокремлюю від зеленського-коломойського. Їм начхати на Україну, але свій інтерес будуть захищати усіма засобами.
 показати весь коментар
 
 
Так виглядає, що "кварталівські" розгнівали "конторських". І помста буде холодною, але жорстокою. Давно пора.
 показати весь коментар
 
Богдан непростой чувак, точно что он не лох.
 показати весь коментар
 
А шо зеле-скот, мать все ще живуть посадкою Пороха?))) лошари. наївні і смішні..
 показати весь коментар
 
 
О, эта эпическая битва пауков в банке, на краю общей гибели
 показати весь коментар
 
Электронное голосование с предварительным тестом IQ
 показати весь коментар
 
Цитировать сына того самого ступака.... Который много чего сделал против украинского народа, это мерзость
 показати весь коментар
 
Тут просто поле непаханое для стеба.
 показати весь коментар
 
 
Черная комедия-труп барыжит госдолжностями
 показати весь коментар
 
 
Та хоч від Богдана, хоч від Тараса, хоч від Федора. Головне, що антиукраїнські павуки в банці почали гризтися - значить узурпація влади та передача України кремлю відкладається.
 показати весь коментар
 
 
Проросійських політиків в Україні бути не повинно це 100%.
Взагалі не розумію, як можуть бути при владі люди, які ******* росіян і їх посібників, після того як ті відрізали українським полоненим вуха, випускали депутату Рибаку кишки, чи роззстрілювали українських 16-ти річних футболістів ФК "Авангард" за українську стрічку на портфелі??? Зебіли, вам потрібні такі проросійські депутати???
 показати весь коментар
 
 
Мишина возня 95го кварталу.Соромно за країну.На фоні Зе диктатор Лукашенко-мрія простого народу
 показати весь коментар
 
Я бы не сказал, что привет запоздалый. Как раз вовремя.
 показати весь коментар
 
Надеюсь, что переболевшие зелёновирусом, будут иметь стойкий иммунитет против всякого рода говнопропаганды, если,конечно, Украина выживет ибо спасение утопающего - дело рук самого утопающего.
 показати весь коментар
 
 
Зря надеешься, они в следующий раз проголосуют за ЗАЖОП.....
Дебилы они и в Африке дебилы.
 показати весь коментар
 
Мышиная возня во время Чуми.Рада укорачивает себе жизнь.Фантомы полявляются,фантомы исчезают вместе с грязью.
 показати весь коментар
 
И тут прокол:значит баканов предан зебобе, а не народу Украины?)
 показати весь коментар
 
кроме заявлений на увольнение за ранее , эти ребята так же мемуары друг на друга накорябали , вот что значит чувство локтя и дружеская поддержка...
 показати весь коментар
 
Ну если учесть что Богдан это человек Бени, то думаю это скорее привет от Бени... На кануне голосования по привату.
 показати весь коментар
 
 
Надежда умирает последней. Однако опасения не беспочвенные. Уж очень грабли притягательные для нашего избирателя.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору