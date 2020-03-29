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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Ворог застосував міномети калібру 82 мм проти захисників Луганського, від початку доби на Донбасі втрат немає, - пресцентр ОС

Протягом поточної доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, застосовуючи заборонене Мінськими угодами озброєння.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил, у районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" ворог двічі обстріляв опорні пункти Об’єднаних сил поблизу населеного пункту Березове з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.По оборонцях Старогнатівки противник здійснив два обстріли зі стрілецької зброї, а неподалік Тарамчука застосував автоматичний станковий гранатомет та великокаліберні кулемети.

Неподалік Авдіївки ворог вів вогонь із автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів. Підрозділи Об’єднаних сил, застосовуючи штатне озброєння, вжили дієвих заходів щодо збереження життя та здоров'я військовослужбовців та цивільного населення.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" неподалік Луганського противник обстріляв позиції військовослужбовців Об’єднаних сил з мінометів калібру 82 мм, випустивши загалом сім мін.
По оборонцях Гладосового ворог вів вогонь зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.
Наші захисники негайно реагували на ворожі збройні провокації. Українські військовослужбовці відкривали прицільний вогонь по позиціях противника.
Сьогодні, 28 березня, внаслідок ворожих обстрілів втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил немає.
Випадків захворювання на коронавірусну інфекцію серед особового складу Об’єднаних сил не зафіксовано.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За тиждень через КПВВ на Донбасі на виїзд пропустили 120 осіб, але окупанти завертали людей, - пресцентр ОС

Нагадаємо, 28 березня збройні формування Російської Федерації 15 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції з заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібрів 120 і 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів, снайперської гвинтівки і стрілецької зброї. В результаті ворожих обстрілів два військовослужбовців Об'єднаних сил мають поранення.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185210
 
 
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а для оккупанта все ни по чем, народ по всему свету мрет от вируса, а оно стреляет.Ничего святого нет.
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враг применил Ермака!.. или Зеленский покрывает преступления Ермака ,или Зеленский должен немедленно уволить Ермака, а СБУ должно начать уголовное производство против братьев Ермаков..
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В течение текущих суток вооруженные формирования Российской Федерации восемь раз нарушили режим прекращения огня, применяя запрещенное минскими соглашениями вооружение. Источник: https://censor.net.ua/n3185210

А ці кацапські тварі все шлють і шлють ешелони зі зброєю упалчлєнцам Враг применил минометы калибра 82 мм против защитников Луганского, с начала суток на Донбассе потерь нет, - пресс-центр ОС - Цензор.НЕТ 3587
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Почему ВСУ не применяют высокоточное оружие - боевые БПЛА? Дорого, но зато эффективно, у многих желание пострелять поубавилось бы.
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Питання не до ВСУ, а до головнокомандуючого
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"По состоянию на сегодняшний день, на 7 часов утра, двадцать девятого марта, в составе Вооруженных сил Украины не зарегистрировано ни одного случая заболевания острой респираторной инфекцией, вызванной коронавирусом. В изоляции, тем временем, находятся 172 человека, как контактировавшие с источниками возможного заражения. Число украинских военных, у которых уже через четверо суток завершается период изоляции, достигает 58 человек."
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Одужання пораненним воїнам України!!! смерть клятим расіянсько-масковським окупантам!!!!
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