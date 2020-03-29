 Те, що брат Єрмака проводить кастинги на держпосади у ресторанах - це загроза нацбезпеці України, - глава StateWatch Канєвський

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак є членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Андрій Таран, новий міністр оборони - креатура Єрмака. Від ефективної співпраці без корупції "Укроборонпрому" та Міністерства оборони України залежить, чим завтра ЗСУ дадуть відсіч російському агресору. Те, що брат Андрія Єрмака впевнено проводить кастинги на державні посади у ресторанах - це загроза національній безпеці держави України.



Ми вже проходили "свинарчуків", які за 5 років "рєшалова" довели оборонний комплекс до такого стану, що бронетанкові заводи не могли скласти партію нових БТР", - пише він.

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"Вважаю, що президент України має негайно звільнити Єрмака з Наглядової ради "Укроборонпрому" і відсторонити від будь-яких питань в сфері оборони. Власне, обурює сам факт кадрових призначень в ресторані до органів влади в країні, яка пережила Майдан та війну, за принципом "красивая девочка". Особисто я б звільнив би Єрмака з ОПУ одразу після оприлюднених відео.

Всі заяви Єрмака в СБУ та ДБР є пустопорожніми. Адже і СБУ, і ДБР, і ОГПУ на сьогодні цілком підконтрольні ОПУ. Тому президент не має морального права чекати результатів розслідування", - підсумував Канєвський.

Раніше нардеп від СН Гео Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.



