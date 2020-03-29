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Все про:Укроборонпром (606) Канєвський Гліб (2) Єрмак Андрій (178) Таран Андрій (14) Єрмак Денис (1)

 Те, що брат Єрмака проводить кастинги на держпосади у ресторанах - це загроза нацбезпеці України, - глава StateWatch Канєвський

Андрія Єрмака необхідно звільнити з посад в оборонному секторі, а також в Офісі Президента, після оприлюднення відео з його братом.

Про це на своїй сторінці в фейсбуці написав глава експертної організації StateWatch Гліб Канєвський, передає Цензор.НЕТ.

"Андрій Єрмак є членом наглядової ради державного концерну "Укроборонпром". Андрій Таран, новий міністр оборони - креатура Єрмака. Від ефективної співпраці без корупції "Укроборонпрому" та Міністерства оборони України залежить, чим завтра ЗСУ дадуть відсіч російському агресору. Те, що брат Андрія Єрмака впевнено проводить кастинги на державні посади у ресторанах - це загроза національній безпеці держави України.

Ми вже проходили "свинарчуків", які за 5 років "рєшалова" довели оборонний комплекс до такого стану, що бронетанкові заводи не могли скласти партію нових БТР", - пише він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР (оновлено)

"Вважаю, що президент України має негайно звільнити Єрмака з Наглядової ради "Укроборонпрому" і відсторонити від будь-яких питань в сфері оборони. Власне, обурює сам факт кадрових призначень в ресторані до органів влади в країні, яка пережила Майдан та війну, за принципом "красивая девочка". Особисто я б звільнив би Єрмака з ОПУ одразу після оприлюднених відео.
 Всі заяви Єрмака в СБУ та ДБР є пустопорожніми. Адже і СБУ, і ДБР, і ОГПУ на сьогодні цілком підконтрольні ОПУ. Тому президент не має морального права чекати результатів розслідування", - підсумував Канєвський.

Раніше нардеп від СН Гео Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Те, що брат Єрмака проводить кастинги на держпосади у ресторанах - це загроза нацбезпеці України, - глава StateWatch Канєвський 01
Те, що брат Єрмака проводить кастинги на держпосади у ресторанах - це загроза нацбезпеці України, - глава StateWatch Канєвський 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185208
 
   
 Топ коментарі
 
В нормальной стране, Ермака, как минимум, отстранили от должности на время проведения расследования.
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В коментарі під дописом Лероса про брата Єрмака з'являються оптимістичні дописи, які починаються зі слів: "А Ваші Свинарчуки...". Тобто Зелібоби погоджуються з тим, що у них з'явилися свої свинарчуки. І наших свинарчуків за рік так ніхто і не посадив). А ваших посадять).
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В нормальной стране, Ермака, как минимум, отстранили от должности на время проведения расследования.
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в нормальной стране не избрали бы потешное недоразумение главой государства..
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та ну ладно-Трамп.. Трамп и зеля и близко рядом не стоят. А что касается его "дуркований"-то у них противовесов и ограничений полно. А у нас абсолютную монархию придурку вручили.
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Рыжий тоже клоун, но, по крайней мере, не старается продать страну.
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В коментарі під дописом Лероса про брата Єрмака з'являються оптимістичні дописи, які починаються зі слів: "А Ваші Свинарчуки...". Тобто Зелібоби погоджуються з тим, що у них з'явилися свої свинарчуки. І наших свинарчуків за рік так ніхто і не посадив). А ваших посадять).
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во во, это самое страшное в украине люди совсем голову потеряли))
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хватит фантазировать, что думают зелебобы. Я как нормальный зелебоб вижу, что ермак - тотальнейший провал кадровой политики Зеленского. И отставка кабмина тоже провал. Первоначальные люди были профанами, но хотя бы не запятнаны, а сейчас профи. Профи по дерибану.
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А дико извиняюсь, а шо Вы ожидали? И, следом, - а Вас разве не предупреждали?
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я ожидал, что Зе не будет идти на поводу у популистов и оставит кабмин проработать хотя бы год. Ну а дальнейшее понятно, у нас нет в стране политиков, есть бизнесмены и воры, а из гнилых кирпичей дом не построишь.
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это фиаско, братан. Ермак все, тащите следующего.
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Ага, щас!
Для слуг уродов, все непотребства, коррупция и извращения в порядке вещей...
Никто никого не уволит, это в нормальных странах прокатывает, а мы, идем в таежный союз... ЭТО - наше будущее... То, что брат Ермака проводит кастинги на госдолжности по ресторанам - это угроза нацбезопасности Украины, - глава StateWatch Каневский - Цензор.НЕТ 5274
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Все хотят командовать Президентом.Смешно.
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В нормальной стране они оба уже уволились по своему желанию. Но расследование продолжалось бы. Но Украина не нормальная страна. Здесь у власти бывшие коммунисты, нквдисты и их сынки.
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Та Свинарчук по сравнению с Ермаками - СВЯТОЙ ЧЕЛОВЕК!
Подпольно закупал на Рашке жизненно необходимые ВСУ запчасти - это вам не КАПИТУЛЯЦИЮ в Минске подписывать за миллионы Уйла.
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Новые лица, велосипед, никаких олигархов... ага
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Как обычно, рекомендую изучить деятельность АЛЕНЯ и примерно наказать. Например-расстрелять!
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Убитый Порошенко брат Ермака барыжит должностями- хреновая черная комедия от зеленой мрази...
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че вы к Ермаку прицепились , это его Зеля научил плохому
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А Порошенко зато крав і на війні гроші заробляв о....
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