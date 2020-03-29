 Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.
Розгорнута статистика захворювання у вікових групах зараз є такою:
▪Від 0 до 10 років - 5,4%;
▪Від 11 до 20 років - 4,5%;
▪Від 21 до 30 років - 12,5%;
▪Від 31 до 40 років - 22,4%;
▪Від 41 до 50 років - 20,4%;
▪Від 51 до 60 років - 21,3%;
▪Від 61 до 70 років - 11,9%;
▪Від 71 до 80 років - 1,4%;
▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.
а если отталкиваться от того, что большинство больниц и горе"врачей" самоустранились даже от обследования пациентов, то у нас китайская зараза может быть уже у 100% населения
+ Це всього на всього найбільший % носіїв
+ Результати більш реальні Порахуються в Серпні (летальних і вилікувалися) от тоді цифри будуть реальні
мне 67 - значит гдето %в около 5ти?
Не плохие шансы.
А вот умирают в основном старшие люди, такая статистика в европе.
А какая смертность в Украине от короновируса, в зависимости от возраста, ещё рано говорить.
🤣🤣
"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184762
побачимо у Києві за 5-6 днів наслідки 'виїзду на шашлички' (
категорії 30-50...
у світі інші цифри.
і Що!?
У неділю, 29 березня, помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19.
....
"На пешем переходе Ягодин восемь часов на ногах, передвигаясь на 1−3 метра каждые 10−15 минут. Половина молодых людей 20+ вообще не пользуется масками. Самое интересное теперь: нас гнали, словно стадо, плечом к плечу. Таможенного досмотра не было, можно было везти хоть наркоту, хоть черта лысого. Температуру не измерял никто!
На нашей стороне люди, крича, группируются по направлениям домой. Также водители-частники и забирают определенное количество к себе. Если сидя, то будет 150 злотых (1030 грн.) с Ягодина в Кременец, а я поехал грузовым микроавтобусом, который развозил желающих по маршруту Ягодин-Любомль-Ковель-Луцк-Дубно-Кременец-Тернополь. Не имеет значения, куда ты едешь, все по 100 злотых (687 грн.). Получается, дорогу от границы я сэкономил на дороге до границы»,
2. чеовек умер от пневмонии, HO выzванной КОВИД-19, Прична смерти - КОВИД-19
США и Европейские страны от этой вакцинации отказались. А в СССР ее проводили.
Статистика эту версию пока подтверждает.
Залишилося ще зовсім нічого - показати чисельність населення кожного вікового діапазону.
І от коли їм вдасться і ця проста арифметична задачка (надіюсь в Мінздраві є ще люди які хоча б щось памятають зі школи), тоді можливо закінчаться тупі висновки Мінбудьздорова.
Бо ваш Ляшківський висновок тупим кінцем вперся в особливості вікової піраміди України.
У нас пласт населення 30-40 найчисленніший, тому й дані у вас такі, йолопи!