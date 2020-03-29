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 Політика України, Здоров'я
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 Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА

Розгорнута статистика захворювання у вікових групах зараз є такою:

▪Від 0 до 10 років - 5,4%;
▪Від 11 до 20 років - 4,5%;
▪Від 21 до 30 років - 12,5%;
▪Від 31 до 40 років - 22,4%;
▪Від 41 до 50 років - 20,4%;
▪Від 51 до 60 років - 21,3%;
▪Від 61 до 70 років - 11,9%;
▪Від 71 до 80 років - 1,4%;
▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.

Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди віком від 31 до 40 років, - статистика МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185206
 
 
 Топ коментарі
 
Пенсионный фонд разочарован.
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Я тепер в АТБ перед касою трохи розмовляю італійською, а потім хустинкою витираю носа😩
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В областях так, а от Київ заразили по богатому, куршавельским штаммом.
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все тесты на короновирус только на депутатах и приближённых и используют... потому и статистика такая!

а если отталкиваться от того, что большинство больниц и горе"врачей" самоустранились даже от обследования пациентов, то у нас китайская зараза может быть уже у 100% населения
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Було таке припущення Що на території України віковий критерій у COVID-19 змінився

+ Це всього на всього найбільший % носіїв

+ Результати більш реальні Порахуються в Серпні (летальних і вилікувалися) от тоді цифри будуть реальні
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пенсионеры все-таки больше карантинные меры соблюдают
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Не факт . Гуляют с домашними животными без масок и намордников Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 8629 , в атб - скупились до лета и ждут тыщу гривен доплаты .. . )) . Шутка ))
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те, кого я знаю, боятся даже из дома выходить
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украинский пенсионер в глаза видел тест на короновирус? помоему, ответ очевиден
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Найбільше виявлено черед найплатоспроможніших вікових груп, що й треба було довести Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 5455
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▪ От 41 до 50 лет - 20,4%. Тоже не слабо. Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 8446

Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 7486
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З одного боку "діти Чорнобиля", а з іншого - найактивніша і потужніша верства населення. Є над чим подумати.
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" От 61 до 70 лет - 11,9%"
мне 67 - значит гдето %в около 5ти?
Не плохие шансы. Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 7067
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это статистика ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ...- о СМЕРТНОСТИ еще рано усреднять статистику Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 251Шучу - Живи сколько Богом отведено - суть не в долготе Жизни....
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Це статистика розподілу доходів між віковими групами
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Ну а если вы еще и курите, то вы этот грьобаный к.вирус уже пабедили!) Недождамши 9 мая!)))
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В Китае 101-летний дед за неделю выздоровел. Так что не надо печалиться... (с)
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У нас, вообще, очень высокая смертность среди людей среднего возраста. Жизнь тяжелая((
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статья была про заболеваемость, а не смертность
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Болеют в наиболее активном возрасте...
А вот умирают в основном старшие люди, такая статистика в европе.
А какая смертность в Украине от короновируса, в зависимости от возраста, ещё рано говорить.
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Так це здебільшого ще ті, що з закордону приїхали та швендяють всюди. Звичайно ж будуть здебільшого молоді.
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Говорят, после шестидесяти люди не живут, а мстят правительству!
🤣🤣
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Конешно , вирус мутирует - теперь " заробитчане " - прибывшие - заболевшие будут заражать всех остальных .
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В областях так, а от Київ заразили по богатому, куршавельским штаммом.
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Я тепер в АТБ перед касою трохи розмовляю італійською, а потім хустинкою витираю носа😩
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Я не лякаю її, а це вона сама себе лякає!
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Чем лякать? Что какое-то дурко пытается носовым платком вытереть шнобак через обязательную в магазинах маску
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В АТБ и Форе возле моего дома люди стоят в очереди за магазином. А на кассах желтые полосы расчертили (где-то метра через 1.5). Никакого столпотворения на кассах сейчас нет... Но я все равно туда хожу ночью.
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Сьогодні заходив в атб , купив індійську каву за 22 грн - 50 грам , і пачку цукру за 15 грн . Ніяких полос ніде не бачив . Тим паче ніяких черг перед дверима .
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Модер , пробачте , це не була реклама .. . ( Насчьот атб ) ))
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В Киеве магазинов АТБ, наверное, сотни. В том, что возле меня именно так, еще и антисептик на упаковочном столе стоит. Скорей всего и у Вас так сделают. Под очередью имел в виду не огромное число людей, а то, что запускают в магазин ограниченное количество человек. В самом магазине людей очень мало, товаров хватает. Для пенсов выделили час, когда теоретически другие покупатели не должны в магазин заходить (то ли с 8 до 9, то ли с 9 до 10). Не знаю работает ли, но на дверях объявление висит. Само собой, что пенсионеры все равно ходят в любое время.
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Gar , Вы правы , . Никто антисептиком не пользуется . Я сам заходил без маски и старался ничего не трогать руками . Пришёл домой и вымыл руки с мылом два раза . По дороге к дому - даже любимые сигареты не курил ... .
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Встроми собі коробку сірників в очко і підпали -- кацап є..учий . ( Модер , вибач мене ще раз ) .
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Достался COVID-19 Pro, а простому народу из провинции приходится довольствоваться бюджетной Light версией.
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з торента качайте - більше пірів більше пользи
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В минздраве совсем видать делать нехрен, если занимаются статистикой... да еще и по такой жалкой выборке
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В Україні просто пенсіонери в більшості сидять вдома, на відміну від Європи. Це я про 80+
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Моя соседка в 2016 году легла в больницу с пневмонией, а умерла от внутреннего кровотечения в желудке. Я не знаю, врачи виноваты или этому суждено было случиться... Но в причине смерти пневмония даже не упоминалась. Даже в течении самого заболевания, даже в причине, почему ее положили на койку никакой пневмонии. Дети ее добивались правды, а врачи: "Ни о какой пневмонии мы не говорили, вам показалось. Желудок был плохой, аспирина много пила..."
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это оптимальный возраст гастарбайтера и востребованного рабочего
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А яка вибірка? 400 з чимось? Тоді погрішність - квадратний корінь з 400 = 20, що у відсотках дає +- 5%.
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400 человек для пандемии - это вообще не статистика, а погрешность. По такой маленькой цифре делать выводы - неблагодарное дело. А если еще добавить отсутствие нормальной системы тестов и проверок на вирус в Украине - то эти цифры вообще ни о чем.
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В тому то і справа, але ж ці "розумники" ще і "висновки" роблять на таких "даних" -

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184762
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щось у цьому є..
побачимо у Києві за 5-6 днів наслідки 'виїзду на шашлички' (
категорії 30-50...
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Наша статистика еще брехливее, чем китайская. Просто тех, кто умирают (а это старше 60 лет) не проверяют.
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ну судя по цензору, в этом возрасте у нас больше ненависти и осуждения, поэтому болезнь таких затрагивает
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ПАТАМУ что ДУРАКИ. Только сегодня наблюдал картину - стоят человек семь молодых людей, все на подпитии и все без масок. И пиво по кругу..Понимаю, что пиво в маске пить не будешь, но хоть стаканы одноразовые купить можно?
Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 5720
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Так це статистика "корононосців", які лиш недавно повернулися, або нахапалися на роботі (як медпрацівники). Серед таких важко знайти дошкільнят та осіб семидесятилітнього+ віку. Хоча вже є й такі...
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у власти не хватает мозгов что это активная часть населения которая ездит по заработкам! Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 1919
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Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років це каже статистика .

у світі інші цифри.

і Що!? Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 8667
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Колишній заступник глави Київської ОДА Міщенко помер від коронавірусу




У неділю, 29 березня, помер член Ради директорів Конфедерації будівельників України, колишній заступник глави Київської ОДА Олег Міщенко, у якого було діагностовано коронавірус COVID-19.

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Какой там средний возраст долбодятлов, голосовавших за зеленого х@есоса? Меня терзают смутные сомнения... Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 4428
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Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 9493
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"На пешем переходе Ягодин восемь часов на ногах, передвигаясь на 1−3 метра каждые 10−15 минут. Половина молодых людей 20+ вообще не пользуется масками. Самое интересное теперь: нас гнали, словно стадо, плечом к плечу. Таможенного досмотра не было, можно было везти хоть наркоту, хоть черта лысого. Температуру не измерял никто!

На нашей стороне люди, крича, группируются по направлениям домой. Также водители-частники и забирают определенное количество к себе. Если сидя, то будет 150 злотых (1030 грн.) с Ягодина в Кременец, а я поехал грузовым микроавтобусом, который развозил желающих по маршруту Ягодин-Любомль-Ковель-Луцк-Дубно-Кременец-Тернополь. Не имеет значения, куда ты едешь, все по 100 злотых (687 грн.). Получается, дорогу от границы я сэкономил на дороге до границы»,
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Забавно, що любителі діаграмок не бачать суперечності "корона окремо - пневмонія окремо", хоча це фейкова картинка, адже порівнюють статистику по ковід зі старою статистикою по хворобах.
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1. человек умер от пневмонии: Причина смерти - Пневмония.
2. чеовек умер от пневмонии, HO выzванной КОВИД-19, Прична смерти - КОВИД-19
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ну, понятно - заробитчане вернулись, подарков навезли
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Ничего нового,самые активные и заражаются, и разносят.
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Эти кретины видят цифры, но даже не понимают что и почему так. 30-40 лет - это как раз самая активная часть, которая приехала из-за бугра и привезла на себе эту заразу. Мало из-за границы приехало тех кому 3 года и тех, кому 80 лет. И общались эти 30-40 летние больше с такими-же 30-40 летними, а не с 90 летними. Вот потому в начальной стадии больных больше именно среди молодых. Но через пару недель, когда счет пойдет на тысячи, уже от возраста ничего зависеть не будет.
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при таком малом количестве подтвержденных случаев любая статистика будет выглядить очень не точно. Кроме того это с одной стороны очень хорошо что тем кому за 81 вероятность заболеть меньше чем тем кто 30-40 лет, но что то мне подсказывает что из просто значительно меньше чем тем кому 30-40, и что они большей частью не летали по европам т.е. не были первой волной.
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Московский врач сказал что у них нетипичная статичтика: половина тяжельіх случаев молодьіе до 40 лет. Так вот версия, которую обсуждают в узких медицинских кругах, что в странах, где была массовая вакцинация БЦЖ - противотуберкулёзной вакциной, заболеваемость очень мала.
США и Европейские страны от этой вакцинации отказались. А в СССР ее проводили.
Статистика эту версию пока подтверждает.
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В порівнянні з попередніми даними Мінздрав Ляшка/Ємця здійснив драконівський крок уперед - сьогодн вікові діапазони у них одинакові.
Залишилося ще зовсім нічого - показати чисельність населення кожного вікового діапазону.
І от коли їм вдасться і ця проста арифметична задачка (надіюсь в Мінздраві є ще люди які хоча б щось памятають зі школи), тоді можливо закінчаться тупі висновки Мінбудьздорова.

Бо ваш Ляшківський висновок тупим кінцем вперся в особливості вікової піраміди України.
У нас пласт населення 30-40 найчисленніший, тому й дані у вас такі, йолопи!
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Найбільш соціально активні верстви населення частіше хворіють при будь-яких епідеміях. Статистика це підтверджує, хоча наша статистика щодо захворюванності ніколи не була реальною статистикою, ані щодо ВІЧ, ані щодо туберкульозу, ані щодо інших соціально небезпечних захворювань.
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