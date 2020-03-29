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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України, Здоров'я
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 Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

Станом на 29 березня в Україні найбільше на COVID-19 хворіють люди у віці від 31 до 40 років.

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.

Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА

Розгорнута статистика захворювання у вікових групах зараз є такою:

▪Від 0 до 10 років - 5,4%;
▪Від 11 до 20 років - 4,5%;
▪Від 21 до 30 років - 12,5%;
▪Від 31 до 40 років - 22,4%;
▪Від 41 до 50 років - 20,4%;
▪Від 51 до 60 років - 21,3%;
▪Від 61 до 70 років - 11,9%;
▪Від 71 до 80 років - 1,4%;
▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.

Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185206
 
 
 Топ коментарі
 
▪ От 41 до 50 лет - 20,4%. Тоже не слабо. Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 8446

Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 7486
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Пенсионный фонд разочарован.
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Я тепер в АТБ перед касою трохи розмовляю італійською, а потім хустинкою витираю носа😩
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все тесты на короновирус только на депутатах и приближённых и используют... потому и статистика такая!

а если отталкиваться от того, что большинство больниц и горе"врачей" самоустранились даже от обследования пациентов, то у нас китайская зараза может быть уже у 100% населения
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пенсионеры все-таки больше карантинные меры соблюдают
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Не факт . Гуляют с домашними животными без масок и намордников Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 8629 , в атб - скупились до лета и ждут тыщу гривен доплаты .. . )) . Шутка ))
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те, кого я знаю, боятся даже из дома выходить
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З одного боку "діти Чорнобиля", а з іншого - найактивніша і потужніша верства населення. Є над чим подумати.
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" От 61 до 70 лет - 11,9%"
мне 67 - значит гдето %в около 5ти?
Не плохие шансы. Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 7067
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это статистика ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ ...- о СМЕРТНОСТИ еще рано усреднять статистику Больше всего коронавирусом в Украине болеют люди в возрасте от 31 до 40 лет, - статистика Минздрава - Цензор.НЕТ 251Шучу - Живи сколько Богом отведено - суть не в долготе Жизни....
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Ну а если вы еще и курите, то вы этот грьобаный к.вирус уже пабедили!) Недождамши 9 мая!)))
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В Китае 101-летний дед за неделю выздоровел. Так что не надо печалиться... (с)
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У нас, вообще, очень высокая смертность среди людей среднего возраста. Жизнь тяжелая((
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статья была про заболеваемость, а не смертность
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Болеют в наиболее активном возрасте...
А вот умирают в основном старшие люди, такая статистика в европе.
А какая смертность в Украине от короновируса, в зависимости от возраста, ещё рано говорить.
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Так це здебільшого ще ті, що з закордону приїхали та швендяють всюди. Звичайно ж будуть здебільшого молоді.
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Говорят, после шестидесяти люди не живут, а мстят правительству!
🤣🤣
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Конешно , вирус мутирует - теперь " заробитчане " - прибывшие - заболевшие будут заражать всех остальных .
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В областях так, а от Київ заразили по богатому, куршавельским штаммом.
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Я тепер в АТБ перед касою трохи розмовляю італійською, а потім хустинкою витираю носа😩
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Я не лякаю її, а це вона сама себе лякає!
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Чем лякать? Что какое-то дурко пытается носовым платком вытереть шнобак через обязательную в магазинах маску
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В АТБ и Форе возле моего дома люди стоят в очереди за магазином. А на кассах желтые полосы расчертили (где-то метра через 1.5). Никакого столпотворения на кассах сейчас нет... Но я все равно туда хожу ночью.
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Достался COVID-19 Pro, а простому народу из провинции приходится довольствоваться бюджетной Light версией.
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В минздраве совсем видать делать нехрен, если занимаются статистикой... да еще и по такой жалкой выборке
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В Україні просто пенсіонери в більшості сидять вдома, на відміну від Європи. Це я про 80+
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Моя соседка в 2016 году легла в больницу с пневмонией, а умерла от внутреннего кровотечения в желудке. Я не знаю, врачи виноваты или этому суждено было случиться... Но в причине смерти пневмония даже не упоминалась. Даже в течении самого заболевания, даже в причине, почему ее положили на койку никакой пневмонии. Дети ее добивались правды, а врачи: "Ни о какой пневмонии мы не говорили, вам показалось. Желудок был плохой, аспирина много пила..."
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это оптимальный возраст гастарбайтера и востребованного рабочего
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А яка вибірка? 400 з чимось? Тоді погрішність - квадратний корінь з 400 = 20, що у відсотках дає +- 5%.
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400 человек для пандемии - это вообще не статистика, а погрешность. По такой маленькой цифре делать выводы - неблагодарное дело. А если еще добавить отсутствие нормальной системы тестов и проверок на вирус в Украине - то эти цифры вообще ни о чем.
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В тому то і справа, але ж ці "розумники" ще і "висновки" роблять на таких "даних" -

"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184762
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Может просто у тех кто старше тесты не делают.
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Наша статистика еще брехливее, чем китайская. Просто тех, кто умирают (а это старше 60 лет) не проверяют.
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ну судя по цензору, в этом возрасте у нас больше ненависти и осуждения, поэтому болезнь таких затрагивает
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ПАТАМУ что ДУРАКИ. Только сегодня наблюдал картину - стоят человек семь молодых людей, все на подпитии и все без масок. И пиво по кругу..Понимаю, что пиво в маске пить не будешь, но хоть стаканы одноразовые купить можно?
Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ - Цензор.НЕТ 5720
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Так це статистика "корононосців", які лиш недавно повернулися, або нахапалися на роботі (як медпрацівники). Серед таких важко знайти дошкільнят та осіб семидесятилітнього+ віку. Хоча вже є й такі...
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