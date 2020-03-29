 Найбільше коронавірусом в Україні хворіють люди у віці від 31 до 40 років, - статистика МОЗ

"Якщо розглядати вікову структуру пацієнтів з лабораторно підтвердженими випадками захворювання на COVID-19 за минулу добу, то більше захворіло людей віком від 31 до 40 років. Це 22% від загальної кількості", - заявив під час брифінгу заступник Міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Виктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ.
Крім цього, зафіксовані випадки захворювання на коронавірусну інфекцію дітей до 10 років. Наразі це 5,4% від усіх осіб, які захворіли на COVID-19.
Розгорнута статистика захворювання у вікових групах зараз є такою:
▪Від 0 до 10 років - 5,4%;
▪Від 11 до 20 років - 4,5%;
▪Від 21 до 30 років - 12,5%;
▪Від 31 до 40 років - 22,4%;
▪Від 41 до 50 років - 20,4%;
▪Від 51 до 60 років - 21,3%;
▪Від 61 до 70 років - 11,9%;
▪Від 71 до 80 років - 1,4%;
▪Від 81 до 90 років - 0,2 %.
а если отталкиваться от того, что большинство больниц и горе"врачей" самоустранились даже от обследования пациентов, то у нас китайская зараза может быть уже у 100% населения
мне 67 - значит гдето %в около 5ти?
Не плохие шансы.
А вот умирают в основном старшие люди, такая статистика в европе.
А какая смертность в Украине от короновируса, в зависимости от возраста, ещё рано говорить.
🤣🤣
"Це свідчить про те, що старша вікова група прислухається до порад Міністерства охорони здоров'я, уряду, виконує карантинні заходи, обмежує свою мобільність. Люди від 18 до 49 років ще зневажливо ставляться до загрозливої ситуації, яка нависла над Україною і всім світом", - прокоментував Ляшко ці дані." Джерело: https://censor.net.ua/ua/n3184762