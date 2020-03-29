 Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020

Про це в своєму телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.



Після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм ми плануємо зберегти фінансування у повному обсязі для наших аграріїв та фермерів. Підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена ні на гривню та складе лише в цьому році 4 млрд грн.



Також уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощення потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн.

Пропонуємо зберегти майже на 100% фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні. На розвиток мережі автомобільних доріг – 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарство заплановано 21,8 млрд грн.



Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд грн", - додав Шмигаль.

"Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення особливо важливо в кризові часи. Саме тому на фінансування НГТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено в 2019 році. Цього року вже скасовані Євробачення і Олімпійські ігри, на які в бюджеті закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути істотно відчутними для Суспільного. Ми переглянули фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Так, вдалося зберегти 60% фінансування Державного агентства з питань кіно. Після стабілізації ситуації в країні показники обов'язково будуть переглянуті. Зі свого боку, готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кінематографістів", - зазначив Шмигаль.

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"Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також - збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд грн). Цього року в світі скасовані або перенесені на наступний рік більшість спортивних змагань. Тому уряд пропонує дещо скоротити витрати на спорт", - підсумував прем'єр.



