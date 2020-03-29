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 Політика України
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Все про:держбюджет (340) сільське господарство (107) Денис Шмигаль (161)

 Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020

Уряд пропонує дещо скоротити витрати на спорт.

Про це в своєму телеграмі повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ.

"Кабінет Міністрів прораховує наслідки епідемії коронавірусу, і саме тому в оновленому бюджеті ми пропонуємо продовжити фінансування основних програм підтримки економіки.

Після детального перегляду та аудиту всіх бюджетних програм ми плануємо зберегти фінансування у повному обсязі для наших аграріїв та фермерів. Підтримка сільгосптоваровиробників не буде зменшена ні на гривню та складе лише в цьому році 4 млрд грн.

Також уряд продовжує фінансування реформи оборонно-промислового комплексу. Витрати на новітні технології та нарощення потужностей для виготовлення оборонної продукції збережено на рівні 2,5 млрд грн.

Пропонуємо зберегти майже на 100% фінансування будівництва та ремонту доріг в Україні. На розвиток мережі автомобільних доріг – 37,3 млрд грн, а на субвенцію місцевим бюджетам для дорожнього господарство заплановано 21,8 млрд грн.

Серед програм, які уряд пропонує збільшити – це виділення додаткових 1,6 млрд грн на реструктуризацію вугільної галузі. Загальний об’єм програми пропонуємо встановити на рівні 3,6 млрд грн", - додав Шмигаль.

"Повністю поділяю твердження, що діяльність суспільного мовлення особливо важливо в кризові часи. Саме тому на фінансування НГТУ уряд виділяє 1,2 млрд гривень, що більше, ніж було передбачено в 2019 році. Цього року вже скасовані Євробачення і Олімпійські ігри, на які в бюджеті закладалися додаткові кошти. Тому запропоновані зміни не мають бути істотно відчутними для Суспільного. Ми переглянули фінансування культури з акцентом на найбільш значущі проєкти. Так, вдалося зберегти 60% фінансування Державного агентства з питань кіно. Після стабілізації ситуації в країні показники обов'язково будуть переглянуті. Зі свого боку, готовий виступати посередником для залучення приватного капіталу для українських кінематографістів", - зазначив Шмигаль.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже вп'ятеро, туризму - прибрати повністю, - "слуга народу" Кравчук про секвестр Держбюджету

"Вдалося знайти кошти на часткове фінансування діяльності Українського Інституту книги. А також - збереження історико-культурної та архітектурної спадщини в національних і державних заповідниках (469 млн грн). Майже в повному обсязі збережено фінансову підтримку національних театрів (1,2 млрд грн). Цього  року в світі скасовані або перенесені на наступний рік більшість спортивних змагань. Тому уряд пропонує дещо скоротити витрати на спорт", - підсумував прем'єр.

Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020 01
Зберегли підтримку сільгоспвиробників і фінансування будівництва доріг, - Шмигаль про секвестр Держбюджету-2020 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185205
 
 
 Топ коментарі
 
Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли.

Бене и Ахметке нужно помочь...
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Погано тобі в росії, путеноїд?
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І знову мовчання про освіту та медицину!
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24.03.2020 г. Уманский (министр финансов) добился таки да Зеленского и имел с ним получасовую беседу. при том это был скорее монолог Уманского в котором он назвал предлагаемый Шмыгалем план по "стабилизационному фонду" "... идиотизмом чистой воды". Ермака, который тоже присутствовал на разговоре и попытался что то возразить, Уманский ...не совсем в цензурных выражениях попросил помолчать. После этого написал заявление на увольнение и отослал Шмыгалю.
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Среди программ, которые Правительство предлагает увеличить - это выделение дополнительных 1,6 млрд грн на реструктуризацию угольной отрасли.

Бене и Ахметке нужно помочь...
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Цього достатньо, щоб зрозуміти суть зевлади. Фінансової кризи не уникнути.
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Она уже, с конца 2019. Перекрывается пирамидой займов.
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Они врут тупо про поддержку с.х. производителей. У них и так забрали

Сохранили поддержку сельхозпроизводителей и финансирование строительства дорог, - Шмыгаль о секвестре Госбюджета-2020 - Цензор.НЕТ 8469
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Иди мимо пи пи пи пи пи моржовый
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Як сказав б дід Панас: "отака х..я, малята"..
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Все правильно: избирателям зе не нужен спорт. Пускай их личинки бухают и колятся.
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подтверждаю ! у нас в городе идет капитальный ремонт дорог
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Дороги в Україні можна ще 20 років ремонтувати і не закінчити ремонт.
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в городе-это мэр за средства местного бюджета ремонтирует.субвенции в который шмыгаль почикал.так шо не факт еще ,что до конца доведут.
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Кажется, Шмыгаль умный мужик. Правда по сельскому хозяйству скажу, что это как лошади баян. Ранних овощей уже не будет, поздних, по-видимому, тоже. Поэтому похоже на то, что они знают, что денег все равно не нужно будет давать, поэтому и оставили.
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Тобто, шухєр, спасайся хто як може? А що з медиками? Їм також зуби на полку?
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Запасов на два месяца: В мире могут закончиться презервативы
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деньги для аграриев, это как в прошлый раз. косюку 2 ярда а на всю украину 1,2. а дороги трогать нельзя. там доход такой что наркоторговци отдыхают. мне один и строителей снг говорил. изначально закладываеться от 250 до 400% потом ищут фирмы за 80-90% и все в шоколаде
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К выше сказанному. В России юрлица на c 5% налога годовой оборот где-то 70-80 млн. грн. (250 млн. руб.)
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