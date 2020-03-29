 Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт

Про це повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Железняк перерахував основні заходи, передбачені законопроєктом, який погодили всі фракції і депутатські групи в Раді.
"Підтримка бізнесу:
- раніше запрацює норма про збільшення лімітів для ФОПів;
- до 30 червня продовжили мораторій на проведення планових неподаткових перевірок;
- врегулювали питання оплати оренди, якщо орендар не може використовувати нерухомість;
-всіх, хто подає фінзвітність, звільнили від відповідальності за порушення строків подачі на період карантину + 90 днів;
-до 31 травня продовжили звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ;
- значно спростили організацію дистанційної роботи та гнучкого графіку;
- зняли законодавчі обмеження для надання державної підтримки МСБ;
- доручили Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів;
- ще одне доручення КМУ: терміново підготувати економічну програму виходу з кризи та підтримки вітчизняного бізнесу.
Підтримка медицини:
- звільнили від ПДВ обіг ліків та медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом;
- встановили нульовий акциз на спирт для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі такого спирту;
підтримали благодійників. Суми, які спрямовуються на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень;
- прибрали ще низку обмежень для благодійних організацій та громадських об’єднань, щоб допомога швидше доходила до кінцевого отримувача;
- зобов’язали місцеві органи влади забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків;
-збільшили можливі розміри доплат медикам та іншим працівникам, які працюють над ліквідацією захворювання.
Підтримка громадян:
- додали карантин до підстав для допомоги з часткового безробіття;
- дали можливість уряду контролювати ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку;
- автоматично продовжили виплати соціальних допомог на період карантину;
-заборонили банкам підвищувати процентну ставку за кредитами;
- тимчасово звільнили від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року; .
- адаптували судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді;
- дали можливість КМУ перенести строки закінчення та початку навчального року;
- доручили КМУ запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером.
Підтримка місцевих громад та держорганів:
- знайшли компроміс щодо місцевих бюджетів, щоб можна було покрити недоотримані кошти від введених пільг на землю та нерухомість;
- місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ;
- дали можливість органам влади отримувати допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом;
- дали можливість проводити засідання органів місцевої влади онлайн та без ризику для здоров'я;
- значно пришвидшили процедури та скоротили строки прийняття рішень для держорганів".
А всего выделено 2 триллиона долларов на борьбу с короновирусом и поддержку людей, малого и среднего бизнеса.
Сейчас Германия заявила, что так же выделяет 1,5 триллиона евро.
Вот это, я понимаю, реальная поддержка населения в период карантина.
А что наше ворьё предлагает людям, какую поддержку?
А нихрена... Потому что всё разворовали и все деньги есть только у олигархов, которые по своей сущности, никогда ничего людям не дадут, даже во время форсмажорной ситуации.
Сами подыхать будут от короновируса, но ни копейки не дадут для поддержки населения.
Тем временем в Турции...
В среду вечером, 18 марта, Президент Турции Реджеп Тайып Эрдоган обратился в прямом эфире к 83-ти миллионному населению своей страны по поводу ситуации с коронавирусной инфекцией.
В ходе этого обращения, Президент Эрдоган объявил о пунктах программы размером в 100 миллиардов турецких лир (это 65 миллиардов долларов❗️) принятой на время борьбы с коронавирусом.
1. Откладывается удержание НДС и ежемесячных налогов апреля, мая и июня на 6 месяцев для розничной торговли, торговых центров, металлургической отрасли, автомобилестроения, логистики, транспорта, кинотеатров, гостиниц, производства продуктов питания, текстиля, одежды и организации мероприятий.
2. Налог на проживание не будет взиматься до ноября.
3. Выплата прав на сервитут и доли дохода от аренды отелей за май, июнь и июль отложена на 6 месяцев.
4. На указанные три месяца будет снижена ставка НДС в сфере внутренних авиаперевозок с 18 процентов до 1 процента.
5. Поскольку из-за мер, принятых в связи со вспышкой COVİD-19, у многих компаний ухудшился оборот средств, мы позволим задержать выплату основного долга и процентных платежей банкам как минимум на 3 месяца и предоставим дополнительную финансовую поддержку в случае необходимости.
6. Мы предоставим экспортерам финансовую поддержку в хранении произведенного товара, чтобы поддерживать темпы использования производственных мощностей во время временного замедления экспорта.
7. В этот период мы предоставим предпринимателям (по их заявке) трехмесячную отсрочку выплаты основного долга и процентов по кредитным долгам Halkbank на апрель, май и июнь без наложения штрафных санкций.
8. Мы увеличим лимит фонда кредитных гарантий с 25 млрд. лир до 50 млрд. лир, (для сведения, 650 турецких лир = 100 долларов) и предоставим средства МСП, нуждающимся в ликвидности и имеющие дефицит залогового обеспечения.
9. Мы будем поощрять внедрение кредитных пакетов для социальных целей на выгодных для наших граждан условиях.
10. Мы увеличим сумму кредитования для жилья стоимостью до 500 тысяч лир с 80 до 90 процентов и снизим минимальный первоначальный взнос до 10 процентов.
11. Мы обеспечим, чтобы фирмы, потерпевшие убытки в апреле, мае и июне, имели пометку «форс-мажор» в своем кредитном реестре.
12. Мы откладываем на три месяца выплату подоходного налогов.
13. Мы продолжим поддержку минимальной заработной платы.
14. Мы внесем поправки в законы, касающиеся удаленной работы и работы по гибкому графику.
15. Мы внедрим разрешения на кратковременную работу; процессы, необходимые для его получения, будут упрощены и ускорены. Таким образом, мы предоставляем временную поддержку работникам, которые прерывают свою основную деятельность, а также снижаем расходы работодателей.
16. Мы увеличиваем минимальную пенсию до 1500 лир.
17. Мы выплатим праздничный бонус пенсионерам в начале апреля.
18. Мы выделяем дополнительно 2 миллиарда лир (140 млрд. тенге) на денежную помощь нуждающимся семьям в соответствии с критериями, установленными нашим Министерством по делам семьи, труда и социальной политики.
19. Чтобы обеспечить непрерывность занятости, мы увеличиваем период компенсации с 2 до 4 месяцев.
20. В случае нарушения работы глобальных цепочек поставок, мы будем развивать альтернативные каналы в соответствии с приоритетами, которые мы определили как в производстве, так и в розничной торговле.
21. Для одиноких пожилых людей старше 80 лет мы запускаем периодическую программу наблюдения, состоящую из социальных и медицинских услуг на дому.