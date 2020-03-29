 Мораторій на перевірки, врегулювання питання оренди і звільнення від штрафів: у Раді зареєстровано новий антикризовий законопроєкт

Про це повідомив нардеп з фракції "Голос" Ярослав Железняк у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

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Железняк перерахував основні заходи, передбачені законопроєктом, який погодили всі фракції і депутатські групи в Раді.

"Підтримка бізнесу:

- раніше запрацює норма про збільшення лімітів для ФОПів;

- до 30 червня продовжили мораторій на проведення планових неподаткових перевірок;

- врегулювали питання оплати оренди, якщо орендар не може використовувати нерухомість;

-всіх, хто подає фінзвітність, звільнили від відповідальності за порушення строків подачі на період карантину + 90 днів;

-до 31 травня продовжили звільнення від штрафів і пені та мораторій на перевірки по ЄСВ, а також строки подачі скарг по податках та ЄСВ;

- значно спростили організацію дистанційної роботи та гнучкого графіку;

- зняли законодавчі обмеження для надання державної підтримки МСБ;

- доручили Кабміну та НБУ терміново підготувати пільгову кредитну програму для підприємств на підтримку зарплатних фондів;

- ще одне доручення КМУ: терміново підготувати економічну програму виходу з кризи та підтримки вітчизняного бізнесу.

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Підтримка медицини:

- звільнили від ПДВ обіг ліків та медзасобів, необхідних для боротьби з коронавірусом;

- встановили нульовий акциз на спирт для виробництва дезінфекційних засобів, а також спростили адмінпроцедури виробництва та закупівлі такого спирту;

підтримали благодійників. Суми, які спрямовуються на боротьбу з коронавірусом, звільняються від податку на прибуток та можуть бути включені до податкової знижки ПДФО без обмежень;

- прибрали ще низку обмежень для благодійних організацій та громадських об’єднань, щоб допомога швидше доходила до кінцевого отримувача;

- зобов’язали місцеві органи влади забезпечити цілодобові безкоштовні перевезення медиків;

-збільшили можливі розміри доплат медикам та іншим працівникам, які працюють над ліквідацією захворювання.

Підтримка громадян:

- додали карантин до підстав для допомоги з часткового безробіття;

- дали можливість уряду контролювати ціни на товари, необхідні для запобігання поширенню епідемії коронавірусу, та збільшили санкції за порушення встановленого порядку;

- автоматично продовжили виплати соціальних допомог на період карантину;

-заборонили банкам підвищувати процентну ставку за кредитами;

- тимчасово звільнили від штрафів та пені споживчі кредити, які були укладені до 2017 року; .

- адаптували судовий процес під реалії епідемії та карантину для забезпечення захисту прав у суді;

- дали можливість КМУ перенести строки закінчення та початку навчального року;

- доручили КМУ запустити систему екстреної допомоги населенню за єдиним безкоштовним телефонним номером.

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Підтримка місцевих громад та держорганів:

- знайшли компроміс щодо місцевих бюджетів, щоб можна було покрити недоотримані кошти від введених пільг на землю та нерухомість;

- місцева влада отримує право на власний розсуд надавати податкові знижки по єдиному податку для МСБ;

- дали можливість органам влади отримувати допомогу у вигляді товарів для боротьби з коронавірусом;

- дали можливість проводити засідання органів місцевої влади онлайн та без ризику для здоров'я;

- значно пришвидшили процедури та скоротили строки прийняття рішень для держорганів".







