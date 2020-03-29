 На Закарпатті виявили 19 нових випадків COVID-19: всі хворі контактували під час відвідування церкви з раніше інфікованою жінкою, - ОДА

Про це повідомив заступник голови Закарпатської ОДА Олексій Гетьманенко, передає Цензор.НЕТ.
Закарпатський лабораторний центр у м. Ужгород отримав попередні результати аналізів, проведених методом ПЛР, контактних осіб закарпатки, у якої підтвердили COVID-19.
Серед 51 встановленої контактної особи, у 19-ти, які контактували із жінкою виявлено позитивні результати. Це свідчить про можливе масове інфікування осіб в умовах недотримання карантину!
Усі особи, які визначені як контактні, перебувають з 23 березня 2020 року у самоізоляції. Стан їхнього здоров’я - під контролем лікарів первинного рівня. Легкі стани лікуються амбулаторно, відповідно до протоколів затверджених МОЗ. У разі погіршення, їх госпіталізують для надання відповідної медичної допомоги.
Для підтвердження аналізів, біоматеріали надішлють до Києва у референс лабораторію МОЗУ.
Наразі, на Закарпатті діагноз гострої респіраторної інфекції спричиненою коронавірусом 2019-nCoV, підтверджено вірусологічною референс лабораторією м. Київ, встановлено у однієї особи – мешканки м. Мукачево. Жінка перебуває на лікуванні в обласній інфекційній лікарні в Ужгороді. Її стан задовільний.
http://www.mukachevo.net/ua/news/view/1042142
😇
и далее по тексту))
Мракобесы . . .
как нам, блуждающим во тьме, дальше жить.
пусть посоветует.