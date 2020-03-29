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Все про:держбюджет (340) Кравчук Євгенія (51)

 Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже вп'ятеро, туризму - прибрати повністю, - "слуга народу" Кравчук про секвестр Держбюджету

Заступник голови фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Євгенія Кравчук оприлюднила проєкт секвестру державного бюджету України, згідно з яким фінансова підтримка театрів зберігається майже повністю, а Українського інституту книги скорочується в кілька разів.

"Отримала попередню таблицю по секвестру бюджету. Наразі, ситуація для культури виглядає таким чином: вибороли на державну підтримку кінематографії 450 млн грн (-303.3 млн грн). Нам вдалося максимально, наскільки це можливо, зберегти фінансову підтримку національних театрів у розмірі 1.265 млрд грн (зменшилася на 120 млн грн). Загалом це досить велика сумма. Однак, забезпечення діяльності Українського інституту книги практично повністю втрачено. Залишилося всього 22.16 млн грн (-129,5 млн грн)", - написала Кравчук на своїй сторінці в фейбуці в неділю, передає Цензор.НЕТ.

"Дуже гостро постала проблема життєздатності УКФ і Суспільного.

Український культурний фонд отримав всього 150.86 млн грн (-546.57 млн грн). Він через свої грантові програми забезпечував діяльність цілої низки проєктів, які презентували нашу культуру як всередині країни, так і на міжнародних майданчиках. Практично це лише бюджет утримання.

У Національної суспільної телерадіокомпанії України забирають 478.31млн грн. Таким чином вже немає коштів на погашення боргів НСТУ перед Євроньюз, а отже рахунки будуть заблоковані. Якщо знайти кошти і погасити борг, то до Кабміну повернулися б 15 млн євро, які Євроньюз заблокував 3 роки тому у Швейцарії. Це були гарантійні кошти уряду. В іншому випадку компанія припинить своє існування.

Підтримку туризму прибрали повністю.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету

Всі ми добре усвідомлюємо складну ситуацію, яка склалася в економіці внаслідок пандемії COVID-19, однак переконані, що заходи реагування мають бути пропорційними тим викликам, які перед нами стоять. Від чогось дійсно варто відмовитися у скрутний час. Я поділяю думку Уряду щодо програми мобільності молоді, яка зараз зовсім не на часі. А от 100 млн на капітальне будівництво (музеї) логічніше перенести на наступний рік!

Тим часом половина коштів на держфінансування партій залишилась (!). Політична партія "Слуга народу" вже відмовилася від державної підтримки, однак решта партій так і залишилися "на совісті" бюджету.

Сподіваюсь правки ще будуть внесені до засідання Уряду в 18:00", - написала Кравчук.

Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 01
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 02
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 03
Підтримку кіно пропонується скоротити на 40%, культурного фонду - майже впятеро, туризму - прибрати повністю, - слуга народу Кравчук про секвестр Держбюджету 04

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185201
 
   
 Топ коментарі
 
Пенсионеров - нет. А снимать кино которое никто не смотрит, за государственные деньги - особенно когда не хватает даже масок - преступление.
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кино вообще нужно перевести на самоокупаемость.
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Пенсионеров - нет. А снимать кино которое никто не смотрит, за государственные деньги - особенно когда не хватает даже масок - преступление.
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Может просто не надо маски на экспорт толкать в разгар эпидемии? Или это не преступление как-то меньше волнует, чем снимать кино которое "никто не смотрит", за государственные деньги?
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Что значит "пенсионеров"? Они платили налоги в казну, разве это их проблема, что власть все спи*дила? Пусть тогда отменяют обязательные платежи в пенсионный фонд, народ будет пользоваться частными.
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Они власть 30 лет выбирают, поэтому это их проблема
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главное, что бабло на содержание ОП(Г) - увеличат.. Та и про 17 млрд.грн, что припрятал себе моника зе!лох из бюджета - молчать.. (кста, а укда оно потратило 3 млрд.грн с января - тоже тишина)
Власть еще не выделила ни копейки на чрезвычайную ситуацию из фонда на чрезвычайные ситуации РНБО, 17 млрд. гривен которого лежит на счетах аппарата офиса президента.



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О главном. О деньгах. Несанкционированный отбор газа приватными "Облгазами" уже составляет 811 млн. гривен. Это только по доступным нам данным. В реальности - намного больше. Вместо секвестра науки, образования, социалки - может просто вернуть украденное ?

Предложение Зеленского о размещении карантинных больных в гостиницах - это банальная попытка спасти приватный бизнес в кризисный период за счет государства. Мы государство бедное, потому деньги нужно беречь. Есть масса принадлежащих государству объектов которые можно использовать для этого и бесплатно. Например - здания монастырей на территории Киева. В одном монастыре Киево-Печреской лавры можно легко и удобно (там отдельные кельи, разместить около 600 человек. Они все равно стоят полупустые. Кроме того уход за больными, помощь страждущим - это и есть социальная функция церкви. На всякий случай. В качестве аргумента можно напомнить руководству КПЛ разъезжающих на "Мерседесах" с охраной, о долге за коммунальные услуги в 112 млн. гривен накопившемся за последние 6 лет (это БЕЗ пени).
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Разве пенсионеры не получают те средства, что перечисляли в ПФ? За исключением конечно блатных депутатов, судей и прочих тунеядцев.
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На съемку новых серий "Сватов" думаю деньги выделят
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снимайте такое кино, куда бы люди ходили, а не типа оптимистическая трагедия в совке, куда загоняли принудительно от предприятий
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помню как при совке на предприятиях распространяли билеты в театр
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А билеты в оперу раздавал оперуполномоченный.
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если талант - он бесплатно в ютубе раскрутится......спилберги куевы....токо шлак снимать могут!
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пожарніков на самоокупаємость і хозращот - сколько... потушат - всьо їхнє!
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Тогда кроме дебильных комедий, мы ничего не увидим.
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Кловуни й без коронавіруса вже були накєрували. А зараз буде просто жах. Не дарма Аваков змастив автомата і заявив, щоб до упора буде захищати ту руку яка його кормить.
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Кіно не можна, бо Бубочкін Квартал займається кіноіндустрією, туризму і так не буде, бо після карантину не буде грошей навіть на нормальну їжу. А чим зеленим культурний фонд не догодив? Підозрюю, вони на нього давно зуб мали, просто нагоди не випадало. Тепер новітні вандали вчергове пройдуться по Риму.
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"Между тем половина средств на госфинансирование партий осталась." Это идиотизм. Почему вообще выделяются эти деньги даже в простое время. А сейчас,,, Партии должны быть на самофинансировании. Членские взносы и меценацтво. Все эти деньги (а они немалые) на Борьбу с эпидемией!!! Поддержку кино предлагается сократить на 40%, культурного фонда - почти впятеро, туризма - убрать полностью, - "слуга народа" Кравчук о секвестре Госбюджета - Цензор.НЕТ 4512 Источник:https://censor.net.ua/n3185201"
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Кіна не будет, все логічно, туристів поки що теж не треба.
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Это нужно было сделать уже давно. И нужно сократить на 100%!
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Потому что не до жиру. Не объявлять же дефолт из-за поддержки музеев.
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Лучше объявить из-за поддержки бени.
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Цена вже настала "ера благополуччя", чи ще ні? Дохазяйнувались,бл.. Ну що в нас за народ? Вічно йому пригодницькі треш-квести подавай.
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Чому не пишуть, що скорочують фінансування освіти і медицини?
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А это между прочим тысячи безработных, которые будут только усиливать кризис
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Могут пойти в волонтеры больных спасать. Ведь патриоты же?
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Тоглько после тебя, падаль, все пойдут сразу, ты же ведь реальный патриот , из мухосранска?
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В Америке как-то обходятся без финансовой поддержки Госдепа .
И ничего , снимают фильмы не хуже украинских ...
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В буфете парламента кардинально отнеслись к экономии, и теперь на бутерброде вместо
400 черных икринок 398, но мы не ропщем и продолжаем работу но в удаленном режиме.
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Секвестр бюджету - це знищення економіки та зубожіння людей. Єдину статтю яку треба скоротити - це витрати на обслуговування держборгу. Це допоможе зробити дефолт. Треба годувати свій народ, а не міжнародних фінансових спекулянтів.
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ми воюємо за культуру (С)
А який тоді смисл у боротьбі??? Жити мона і в ярмі, раб не хвилювався за житло/одяг/їжу, а в тюрмє сєйчас макарони по-флоцкі (С)
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аби бєзопасность нє пострадала (с) - шоп судді получили "чистими" бєз вичєта налогов, шоп пси сАбакова довольні, та кантора, шо на врага работайєт, не знала огранічєній, шоп прокурви мали новенькі лендкрузєри
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а шо на карантіні робити? Карантінкі посилати?
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А как же с " Нафтогазом Украині" и милионные премии Коболева ,Витренко и их Наблюдательными советами с гражданами Англии,Италии,США и всех чиновников ? -Судей,прокуроров ,министров , бесполезніх новосозданых НАБУ ,САБУ ? Это ж мародёры во время чумы .
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а оральная вакцинация хищников с воздуха еа 200 млн. пройдет штатно?

а псевдоветераны "мычээс,фсбу,прокуратуры,мэвэдэ",и прочих тоже?

ПС у нас есть 3 категории ветранов:ВМВ,Афгана,АТО/ООС.
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Судя по ходу мысли этого ублюдка Кравчука он враг Украинского Народа .То есть про чиновников с миллионными зарплатами эта тварь не говорит ..
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Да успокойся уже. У тебя сколько получают Газпромы Роснефти,и другие?
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"Поддержку туризма" - это вообще как, особенно учитывая наши реалии? Тупо выброс денег в пустоту?
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Все Кварталы,Сваты надо обложить 80% налогом и все средства передать на борьбу с коронавирусом!
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А дыбылы не думали что нужно было границу закрыть сразу и всем пока ? Динамики роста были , что заробищяне привезут знали ... А не теперь под предлогом борьбы убивать кино ?
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поддерживать кино, которое никто не смотрит- это значит поддерживать полную фуйню за деньги нищего народа, снимайте окупаемое кино
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йа тоже за лєгалізацію всєх наркотіков - людішкі самі покажут чєго оні хатят
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мєнти, тайни слєцтвія, нюхач, а саміпродвинуті - "гаварящих мужчін" - о чом оні гаварят, і ещо, і опять...
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дивитимемося мордорське кіно, напітиваясь москальським шовінізьмом і кримльовським культурним кодом
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Мне может кто то напомнить когда в последний раз по турпутевке ездил и куда?
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На підтримку "Рошен" скільки державних коштів виділено?
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?...значить нічого не виділено...і як тепер Порошенко буде красти?...
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То кино, что уже наснимали не стоит никакой поддержки. Реклама этого говна больше стоила чем сборы в кинотеатрах. Зато патриотично!
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Народец за это и проголосовал . Хахаха
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Мне одному кажется, что про-украинские программы порезали, нейтральные сохранили, а анти-украинские увеличили?
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Какая "поддержка туризма"? Оторвите от кормушки этих.
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Сократите расходы на офис ***********, Верховную Зраду и контракты с топ чиновниками. Не можете, импотенты? Ил жадные жлоба?
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