 Спалах COVID-19 на Черкащині: В Кам'янці, де виявлено 23 випадки коронавірусу, обмежать в'їзд і виїзд

З 46 інфікованих коронавірусом (43 виявлені тільки за останню добу) 23 - з Кам'янки. Про це під час брифінгу повідомив голова ОДА Роман Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк .
Загалом на Черкащині було проведено 157 ПЛР-тестів, з них 69 – учора. Тестували дві фокус-групи: тих, хто повернувся з-за кордону і тих, хто має певні симптоми. 46 ПЛР-тестів (43 – за останню добу) дали позитивний результат, тобто виявили коронавірусну інфекцію.
У інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірусну хворобу, всі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно.
Найбільший спалах – у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено.
Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, у Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району.
На жаль, із хворих жителів Черкас - одна дворічна дитина. Троє жінок: 41, 62 та 63 роки, чоловіки, віком 25, 28, 48 років.
Із жителів Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів, які лікуються від коронавірусу у Черкаській інфекційній лікарні, - чоловіки. 59 і 39 років і жінка 59 років.
"Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Роман Боднар.
Як повідомив Роман Боднар, у Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів, потім їм роблять ПЛР-тест, і вони тиждень відпочивають. Відтак знов стають до роботи. Весь цей час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро". У разі потреби є в резерві ще один готель. Лікарі отримуватимуть 200-відсоткову надбавку.
Заболевшими являются муж и жена. В середине марта мужчина вернулся из-за границы. Также выяснилось, что от него заразилась его жена.
На данный момент супруги находятся не в Николаеве, а в киевской больнице. Именно за Киевом эти два случая официально и зарегистрированы.
Так что в Николаевской области и самом Николаеве по состоянию на вечер 28 марта не зарегистрировано заболевание коронавирусом.
Т.е. добраться домой они просто не успели (на радость Николаева и области!!!)
Las víctimas por el nuevo coronavirus en España ya superan a las muertes por gripe en todo 2019. Este domingo, Sanidad ha registrado 838 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que eleva la cifra total a 6.528, mientras que el año pasado se confirmaron 6.300 muertes por gripe en el país.
Посилання на статтю і нижче переклад.
Постраждалі від нового коронавірусу в Іспанії вже перевищують кількість випадків смерті від грипу протягом усього 2019 року. У цю неділю Healthcare зареєструвала 838 нових смертей від Covid-19, що призвело до загальної кількості 6528, тоді як минулого року було підтверджено 6 300 смерті від грипу в країні.
https://www.rtve.es/noticias/20200329/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-dia/2010514.shtml
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За тиждень 4808.
не тoлькo oт коронавируса
В 2018 році смертність в день приблизно 1170 людей. Тобто за тиждень це 8190 людей. Від всього.
Для реальних даних є https://ine.es
Основне - якомога меньше контактів. Не лише з людьми але й поверхнями де може зберігатися деякий час вірус. В чому можна зберегтися.
А як буде - так і буде. Від долі не втічеш.
До даного моменту перевезення діяли без обмежень. Вантажні.
Якби всі перекрили сполучення з Китаєм в січні. То вже б все й скінчилося.
По факту лише 14 числа ввели карантин. І ще 14/03 народ без масок, без дистанції з ранку пішов по магазинах. Лише з 16/03 почали тримати дистанцію тощо.
В інфекції довгий інкубаційний період. Людина без симптомів може інфектувати інших. Тобто результати очікують приблизно через 2 тиждні. Зараз очікують (те що кажуть на конференції відповідальні особи), що крива почне спадати. Але це очікують, а там буде видно.
вул.Смілянська 123/2
вул.Героїв Дніпра 57
вул.Сумгаїтська 34
вул.Путейка 52
вул.Смілянська 75
Надпільна 7
Різдв'яна 90
Ці адреси переслали сьогодні після засідання міськвиконкому . Їх будуть обробляти т.як там підтверджені випадки віруса..... 17 людей"
но не знаю насколько правда.