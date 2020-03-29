EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
  8235  53
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1506) Черкащина (321) Боднар Роман (3) COVID-19 (2384) коронавірус (1053)

 Спалах COVID-19 на Черкащині: В Кам'янці, де виявлено 23 випадки коронавірусу, обмежать в'їзд і виїзд

У Черкаській області обмежать в'їзд і виїзд з м.Кам'янка, де зафіксовано спалах коронавірусу в області.

З 46 інфікованих коронавірусом (43 виявлені тільки за останню добу) 23 - з Кам'янки. Про це під час брифінгу повідомив голова ОДА Роман Боднар, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Прочерк .

Загалом на Черкащині було проведено 157 ПЛР-тестів, з них 69 – учора. Тестували дві фокус-групи: тих, хто повернувся з-за кордону і тих, хто має певні симптоми. 46 ПЛР-тестів (43 – за останню добу) дали позитивний результат, тобто виявили коронавірусну інфекцію.

У інфекційних лікарнях перебувають 15 хворих на коронавірусну хворобу, всі вони у стані середньої тяжкості. 31 особа лікується амбулаторно.

Найбільший спалах – у Кам’янці. Із 23 інфікованих там – 5 медпрацівників. В'їзд-виїзд із Кам'янки буде обмежено.

Як повідомив міський голова Анатолій Бондаренко, у Черкасах перебувають 10 хворих, з них 7 – жителі Черкас, решта – із Кам’янки, Городища і Черкаського району.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Нардепи та волонтери упакували 3 тис. наборів: як у прозорому офісі ЄС збирають допомогу для регіонів. ВIДЕО

На жаль, із хворих жителів Черкас - одна дворічна дитина. Троє жінок: 41, 62 та 63 роки, чоловіки, віком 25, 28, 48 років.

Із жителів Кам'янського, Городищенського і Черкаського районів, які лікуються від коронавірусу у Черкаській інфекційній лікарні, - чоловіки. 59 і 39 років і жінка 59 років.

"Ці цифри змушують замислитися. Але жодної паніки немає. Результати очікувані", – наголосив Роман Боднар.

Як повідомив Роман Боднар, у Черкасах запроваджено особливий режим роботи медиків, які працюють із хворими на коронавірус. Вони працюють 7 днів, потім їм роблять ПЛР-тест, і вони тиждень відпочивають. Відтак знов стають до роботи. Весь цей час вони живуть не вдома, а в черкаському готелі "Дніпро". У разі потреби є в резерві ще один готель. Лікарі отримуватимуть 200-відсоткову надбавку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185198
 
 
 Топ коментарі
 
какой-то идиот(идиотка) вернулись из Италии и пошли по гостям с фразочкой "Да какой там вирус! Это все амриканцы придумали!"
 показати весь коментар
 
Ты очень зря путаешь "нет" и "не выявлено".
 показати весь коментар
 
Мабуть заробитчанє неділю гуділи по селу після повернення.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Пока в николаеве нет ни одного случая,закройте срочно область.Возмржно,пригодится при массовом заражении.Здоровым людям будет куда приехать.
 показати весь коментар
 
 
Ты очень зря путаешь "нет" и "не выявлено".
 показати весь коментар
 
 
Сьогодні можуть бути дані лише двотиждневої давнини приблизно, за відсутністю тестів.
 показати весь коментар
 
 
Если бы что-то и было,то люди бы уже давно скинули видос,показали бы,как отказываются делать тесты,или то,что тестов нет вообще.А так тихо.
 показати весь коментар
 
 
Двое жителей Николаева госпитализированы в Александровскую больницу Киева с подверженным диагнозом коронавирус. Об этом сообщает СВІДОК.info.
Заболевшими являются муж и жена. В середине марта мужчина вернулся из-за границы. Также выяснилось, что от него заразилась его жена.
На данный момент супруги находятся не в Николаеве, а в киевской больнице. Именно за Киевом эти два случая официально и зарегистрированы.
Так что в Николаевской области и самом Николаеве по состоянию на вечер 28 марта не зарегистрировано заболевание коронавирусом.
Т.е. добраться домой они просто не успели (на радость Николаева и области!!!)
 показати весь коментар
 
 
Ну да... Всё то не есть рыба, что не попало в сеть рыбака, по-твоему.
 показати весь коментар
 
 
зато правильно сказал, что бы вовремя закрыли.
 показати весь коментар
 
 
А сколько тестов проведено в Николаеве ? если не выявили -это не значить что их нет!!!!!
 показати весь коментар
 
 
Мабуть заробитчанє неділю гуділи по селу після повернення.
 показати весь коментар
 
 
какой-то идиот(идиотка) вернулись из Италии и пошли по гостям с фразочкой "Да какой там вирус! Это все амриканцы придумали!"
 показати весь коментар
 
 
та тут и по гостям идти не нужно, если дома в семье человек 4-6 живет... хватит и своих родных заразить. сознательно или неосознанно, уже другой вопрос.
 показати весь коментар
 
 
Ні, не ДТП ! Це дороги так освячують.
 показати весь коментар
 
Саме основне, що гальмує розповсюдження це відсутність контактів. Сидіти в дома і меньше піддаватися ризику інфекціювання.
 показати весь коментар
 
 
Чую как правоохранители уже установили все контакты носителей вируса от границы до дома, или ошибаюсь и всем насрать.
 показати весь коментар
 
 
Уроды, спасибо что завезли заробитчан без карантина
 показати весь коментар
 
 
Для любітєлєй вєрсіі обичного гріппа.
Las víctimas por el nuevo coronavirus en España ya superan a las muertes por gripe en todo 2019. Este domingo, Sanidad ha registrado 838 nuevos fallecimientos por Covid-19, lo que eleva la cifra total a 6.528, mientras que el año pasado se confirmaron 6.300 muertes por gripe en el país.
Посилання на статтю і нижче переклад.

Постраждалі від нового коронавірусу в Іспанії вже перевищують кількість випадків смерті від грипу протягом усього 2019 року. У цю неділю Healthcare зареєструвала 838 нових смертей від Covid-19, що призвело до загальної кількості 6528, тоді як минулого року було підтверджено 6 300 смерті від грипу в країні.
 показати весь коментар
 
 
Эту информацию по ящику нужно крутить, а то продажи туалетной бумаги упали
 показати весь коментар
 
а скoлъкo всегo за неделю умерлo в Испании ?
 показати весь коментар
 
 
Тут є графік - стовбчиками зелені, помаранчеві й сірі. Сірі це ті хто помер.
https://www.rtve.es/noticias/20200329/curva-contagios-muertes-coronavirus-espana-dia-dia/2010514.shtml
Назад
838
832
769
655
738
514
462
---
За тиждень 4808.
 показати весь коментар
 
 
ты пoнимаеш слoвo " ВСЕГO ",
не тoлькo oт коронавируса
 показати весь коментар
 
Ти розумієш, що дані "всєго" смертності за 2020 рік будуть в доступі в 2021 або 2022 році?

В 2018 році смертність в день приблизно 1170 людей. Тобто за тиждень це 8190 людей. Від всього.
 показати весь коментар
 
Це спам. Немає часу в мене для спаму.
Для реальних даних є https://ine.es
 показати весь коментар
 
А шо зеленский? Он одел второй памперс и спрятался с головой под одеяло. Хотя бы видосик записал, что он еще не обосраный.
 показати весь коментар
 
 
Пандемії не уникнути. Тепер кожному треба піднімати свій імунітет. Думаю, що замість багаточисельних статей про короновірус треба писати які є варіанти боротьби проти цієї хвороби.
 показати весь коментар
 
 
Говорив сьогодні зі знайомим лікарем, у нас в області с початку року на пневмонію перехворіло 10 000, він такого не пам'ятає.
 показати весь коментар
 
 
Перше і настоянка личинок воскової молі піднімає імунітет так, що грип не має шансів. Є також інші методи.
 показати весь коментар
 
 
Продукти бджільництва. Цікавтеся у пасічників. У мене вже це є, бо товаришую і допомагаю пасічнику.
 показати весь коментар
 
 
Про імунітет треба було думати раніше. Зараз вже не встигнути. Якщо є вітаміни, лімон, трохи масла коров"ячого кожного дня легенів. Фізичні вправи і добрий бадьорий настрій. Ніяких депресій. І зробити висновки на майбутнє. Меньше панікувати. Меньше дивитися негативних новин.
Основне - якомога меньше контактів. Не лише з людьми але й поверхнями де може зберігатися деякий час вірус. В чому можна зберегтися.
А як буде - так і буде. Від долі не втічеш.
 показати весь коментар
 
 
Я вище написав. Настоянка личинок воскової молі за перший день підніме імунітет.
 показати весь коментар
 
 
Ну грузовые перевозки, надеюсь, оставят. Без них наступит голод.
 показати весь коментар
 
 
В Іспанії з завтрашнього дня вводять більш жорсткий карантин. Списку того що залишиться поки не бачив.
До даного моменту перевезення діяли без обмежень. Вантажні.
 показати весь коментар
 
 
Висока щільність населення. Поруч Італія. В Барселоні найбільша група імігрантів це італійці. Піздно ввели карантин. Всі ж боялися за економіку. А зараз вже не до економікі.

Якби всі перекрили сполучення з Китаєм в січні. То вже б все й скінчилося.
По факту лише 14 числа ввели карантин. І ще 14/03 народ без масок, без дистанції з ранку пішов по магазинах. Лише з 16/03 почали тримати дистанцію тощо.
В інфекції довгий інкубаційний період. Людина без симптомів може інфектувати інших. Тобто результати очікують приблизно через 2 тиждні. Зараз очікують (те що кажуть на конференції відповідальні особи), що крива почне спадати. Але це очікують, а там буде видно.
 показати весь коментар
 
 
водій маршрутки заразив цих людей під час поїздки. але це тільки квіточки.
 показати весь коментар
 
 
"вул.Чорновола 245/1
вул.Смілянська 123/2
вул.Героїв Дніпра 57
вул.Сумгаїтська 34
вул.Путейка 52
вул.Смілянська 75
Надпільна 7
Різдв'яна 90

Ці адреси переслали сьогодні після засідання міськвиконкому . Їх будуть обробляти т.як там підтверджені випадки віруса..... 17 людей"
но не знаю насколько правда.
 показати весь коментар
 
 
оперативно, не прошло и суток. причём позавчера только первого инфицированного шофёра нашли, а уже вчера вечером тех, кому он успел эту болячку развезти. и там судя по инфе в самом обласном уже сегодня утром их семнадцать. но о них традиционно завтра расскажут.
 показати весь коментар
 
 
маски не нужны, сказал кореш зеленского радуцкий ...
 показати весь коментар
 
 
на своей странице Живого Журнала написал российский экономист Андрей Илларионов. По его словам, при таких раскладах число погибших в мире превысит 100 тысяч человек."По состоянию на 28 марта пандемия охватила 205 стран и территорий мира, число заболевших - 670 тыс чел. Хотя еще неделю назад составляло вдвое меньше - 307 тыс.чел.. В последние три дня число заболевших увеличивалось в среднем на 72 тысячи в день. Число умерших в мире на 28 марта превысило 30 тысяч, и в последние три дня увеличивалось вдвое - до 3,5 тысяч. Исходя из этого, до 2 апреля вирусом заболеет 1 миллион человек, а смертность превысит 100 тысяч человек к 7-8 апреля. Летальность от коронавирусной инфекции в мире почти в 50 раз превышает летальность от обычного гриппа", - спрогнозировал Илларионов.
 показати весь коментар
 
 
Жінка приїхала з Італії , дотримувалася самоізоляції , з дому не виходила .Але її чоловік ходив на роботу , та ще родичі приходили в гості . Тиждень тому чоловіку стало зле , поклали в лікарню з діагнозом ГРВІ . А далі- лікарі , медсестри , хворі терапевтичного відділення , родичі хворих, пасажири (він водій ) ...три села , сніжний ком...((( Кам'яку перекрили. Така правда.
 показати весь коментар
 
 
Вони живуть у селі Юрчиха. Чоловік працює водієм автобуса сільськогосподарської фірми "Олімп". Своїх колег-водіїв, кажуть, теж позаражав. Капець...
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика України
 
 
 
 
 
 вгору