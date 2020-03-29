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 Маски мають бути в кожній аптеці і не за завищеними в десятки разів цінами, - Зеленський на засіданні Кабміну

Президент України Володимир Зеленський на нараді з представниками Кабміну зажадав, щоб у кожній аптеці з'явилися медичні маски.

Про це повідомляє офіційний сайт президента України, передає Цензор.НЕТ.

29 березня Зеленський зібрав на традиційну нараду представників Кабінету Міністрів і головних державних відомств, відповідальних за заходи щодо запобігання поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Нарада відбувалася з допомогою засобів зв'язку. У ній взяли участь керівники та представники уряду, правоохоронних органів, Генерального штабу, РНБО.

На нараді обговорили нинішню ситуацію з COVID-19 в Україні і світі та заходи, що вживаються державою для запобігання поширенню коронавірусу.

"Уже другий літак привіз сьогодні засоби для індивідуального захисту, дезінфекції, необхідне медичне обладнання. У виробників шалені черги за речами, необхідними для подолання інфекції. Але для українського уряду вони роблять пріоритет, завдяки чому нам не потрібно чекати на закупівлі тижнями. Наступного тижня ми очікуємо прибуття ще кількох літаків", - поінформував Зеленський.

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Обговорили також готовність закладів охорони здоров’я до прийняття хворих на коронавірус та облаштування нових об’єктів для обсервації тих, у кого може бути підозра на хворобу. Президент укотре наголосив на необхідності забезпечення населення засобами дезінфекції та захисту.

"У кожній аптеці мають бути маски. І не за завищеними в десятки разів цінами, а за нормальними, доступними. І важливо, щоб були захищені наші медики, адже вони сьогодні фактично на передовій. Мають бути захищені нацгвардійці, а також обов’язково - наші військові", – наголосив Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185194
 
 
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Шмаркля, це ті копійчані маски та більш серьозні респіратори, що вы, Зе-шобла повивозили з України?

Придуркуватий ти криворізький хАхол-малорос, провінційний vulgaris soveticus, тьфу на тебе, шмаркля срана, тьфу два рази.
Ці маски може пошити любе швейне підприємство в Україні,їх десятки по Україні, дай їм тільки замовлення та забезпеч сировину елементарну- спанбонд та вставки для фіксації на носі з алюмінію, але все ж краще респіратори.
Все можливо, якби у шмарклі та ЗеМанди руки з дупи не росли, а в головах були мізки, а не каша з лайна, рашистських та савєйських агіток.

Маски, стій, всі в аптеки, ать, раз, два!
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Ну, за 5 секунд - це перебільшення, декілька хвилин шмаркате лайно всеж погойдається та потеліпається в мотузці з зашморгом на шиї.)))
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А чего на кабмине? Может надо Радуцкому лично говорить было
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Горжусь своим Президентом и народом Украины за то , что выбрали его ! Маски мають бути в кожній аптеці і не за завищеними в десятки разів цінами, - Зеленський на засіданні Кабміну - Цензор.НЕТ 7342
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Гордишся, бо далеко за кордоном України?
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гордиться, бо несповна розуму, як і всі ЗеБіли.
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Гавкайте , порохоботи. Тільки піною не поперхніться.
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У тебя точно короновирус головного.... Мозга нет
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нет...
думаю Ермак не уйдет....
Клоуну нужен папик - смотрящий.... - и найти такую замену даже Кремлю трудно...



Йозеф Кнехт

@jozefkneht1

·57 мин

Подивився відео з братом Єрмака. Саме так вирішуються питання про призначення на посади.
Зелені настільки були впевнені в тому,що вони прийшли всерйоз і надовго,що навіть не шифрувалися.
Це кінець кар'єри Єрмака.
Думаю за цим відео стирчать вуха Богдана.
Як же це прекрасно.
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Удивительная по глупости фраза.Волга впадает в Каспийское море,вода - она,****,мокрая,покупать мерс за три ляма в кризис хреново,квадрат гиппотенузы равен сумме квадратов катетов.Вова опять вякнул прописную истину,надеясь на понимание и прощение 73% лбюимых лохов.
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Наконец-то Украина выбрала настоящего Президента на выборах. Хотя досталась Володе полная разруха после порошенки и янукевича.
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Нікчема ! Зараз почне скиглити. Хіба таким має бути Голобородько ?
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Не повірять. Я просто голосно відповідаю Пронто і додаю кілька італійських слів.😆
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Як зробити щоб масок вистачало? Садити тих їто їх скупує і перепродає в 3-4 рази дорожче. Аьо їх конфіскувати. тоді не буде стимулу скупати все для перепродажу.
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Маски должны быть а их нет , удивляется комик. Кодлан Коломойского не собирается ответить за то, что Все 983 тонны запасов защитных масок вывезли из Украины во время эпидемии. 25.02.2020/Как бы не было того же с зерном.
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Маски появись ! Раз-два ! Он наверное где-то на таком уровне развития.
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