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 Митрополит Михаїл засудив показове кроплення вулиць від коронавірусу: Від піару більше гріха, ніж віри

Митрополит Луцький і Волинський Михаїл розкритикував кроплення вулиць священнослужителями під час карантину.

Про це владика повідомив у програмі "Апоговорити", передає Цензор.НЕТ із посиланнямна 24 канал.

За словами митрополита, треба залучати до священних дійств вірян. Якщо ж дійство відбувається "на камеру", від цього більше гріха, аніж віри. 

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"Є священнодійство, а є понти. Якщо вони люблять "хорохоритись", щось на кшалт служіння літургії в літаку, коли літак летить, – це понти. На жаль, церква також потрапляє на гачок піарності, хоче показати, наскільки вона сучасна. Треба кропити, звершувати хресні ходи, але з участю людей. А якщо ви сіли на машину, покропили і зняли відеоролик – толку від того мінімум,
– розповів Митрополит Луцький і Волинський.

Раніше  країною прокотилася кроплення священнослужителями вулиць і міст святою водою для вигнання коронавірусу. Часто свої дії борці з недугою фіксували на камеру і викладали в інтернет.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185193
 
 
 Топ коментарі
 
у обезьян больше ума , чем у этих ряженых
Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры - Цензор.НЕТ 1772
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праведный ты наш, а лексус продал и отдал на борьбу с вирусом?
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Сколько можно говорить рашо-ботам --- Не палитесь так тупо, у нас ссылки на Яндекс не открываются. Совсем. Он заблокирован. Вы их показываете сами своим и тупо палитесь. Включайте хоть остатки мозгов.
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у обезьян больше ума , чем у этих ряженых

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Все Украина такая , живет только по понтам и законах дикарей и голосуют за клоунов . Потеряннее люди !
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"Все Украина такая"....Зачем общаешься с потерянными людьми на этом сайте , идеальный ?
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Я не общаюсь, а пишу комментарий на этом сайте .
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По факту написаного мною , возродить ничего ? Тогда гуляй
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Кто ты по национальности не знаю , но что от тебя воняет кацапом , так это точно
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Йб...ый стыд! Грёбаное средневековье! Пять минут назад видел, как в моём областном центре попы, стоя в кузове пикапа, брызгали своими вениками.
Православие головного мозга хуже вируса...
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И не только это. Когда мэры городов выпендриваются поливом улиц, типа, дезинфицирующим раствором - это не только пиар, а ещё и кража денег из бюджета в очень не маленьких размерах. Толку - ноль, непонятно чем брызгают, а денег списывается будь здоров. Удобно.
Лучше бы, суки, медперсонал в больницах средствами защиты обеспечили.
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Вірю в Сам Собі та останні набій(патрон)...ИМХО
😇
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Гугл переводчик поправь, "патриот". Спроси у кураторов как.
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Якщо я не помиляюсь то фото це з гапонами кацапського поцріархату з Черкас.
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Митрополит не верит в Бога раз скоропостижно сделал вывод, а священики делают то, что умеют, а там побачым поможет или нет.
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это правильно...нужно найти зараженного попа мп и окунуть его в чан со свяченой водой.а потом собрать как можно больше прихожан мп в тесной церквушке и окропить их этой водой.
тогда это уже будет не пиар,а конкретное дело Митрополит Михаил осудил показательное кропление улиц от коронавируса: От пиара больше греха, чем веры - Цензор.НЕТ 2253
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Если не помогает, то вывод простой - либо вода не такая уж и святая, либо поливальщики не имеют никакого отношения к Богу.
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Ещё вчера ржали как попы УПЦ МП окропляли с вертолёта, сегодня сектанты из ПЦУ подхватили идею.
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возможно церковь и выполняет какие-то положительные функции, но надо ж как-то идти в ногу со временем, прекращать эти пещерные ритуалы, они уже в большинстве своём неактуальны, некоторые просто смешны..... людей же ж прекратили сжигать на кострах
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Ви в корні не праві і займаєтеся точно таким самим дурогонством. Якщо у людей є бажання то, не потрібно заважати, дайте їм антисептик і хай кроплять.
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