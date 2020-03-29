 600 тисяч неякісних китайських масок і респіраторів відкликали з лікарень у Нідерландах

Про це повідомляє Нідерландське суспільне мовлення NOS, інформує Цензор.НЕТ.
Загалом Нідерланди закупили в Китаї 1,3 млн масок і респіраторів. Майже половину цієї партії - 600 тисяч - було визнано непридатною до використання.
"Маски було відкликано, оскільки вони не відповідають вимогам безпеки. Вони погано прилягають до обличчя або їхні мембрани не функціонують належним чином, а фільтри, які мають затримувати вірус, дуже тонкі", - повідомляє NOS.
Респіратори мають забезпечувати захист FFF2, але насправді це "якийсь FFP 0.8 у кращому випадку", - повідомило журналістам анонімне джерело в керівництві однієї з лікарень.
"На міжнародному ринку зараз багато мотлоху. Є люди, які намагаються скористатися нинішньою кризою і заробити багато грошей", - прокоментував ситуацію прессекретар лікарні св. Катаріни в Ейндховені.
Нідерланди відчувають серйозну нестачу медичних масок. Через це лікарі змушені стерилізувати одноразові маски і використовувати їх декілька разів.
В Китае взяли бесплатно причем...)
Срочно, срочно всем ордена и медали с квартирами раздать!
Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании?
Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
И лишь только один наш долбодятел Зеля завозит всякий хлам из Китая самолётами, при этом ещё пиарясь.
А ви, зебіли, завжди плутаєте факти і брехню.
25 марта в 03:46 ·
А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...
(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
Все говорят только о плохих но никакой информации о хороших.
Я к примеру ношу распиратор Бук-2К FFP2 вроде как второго класса защиты а вот убережет ли она меня не знаю.
Який ЖАХ!!!