EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 За кордоном
  3813  70
Матеріали за темою:
Все про:карантин (1506) Китай (551) маска (50) COVID-19 (2329) коронавірус (1053)

 600 тисяч неякісних китайських масок і респіраторів відкликали з лікарень у Нідерландах

Респіратори, які мають забезпечувати рівень захисту FFF2, нещільно прилягають до обличчя, а фільтри, які мають затримувати частинки вірусу, в них дуже тонкі.

Про це повідомляє Нідерландське суспільне мовлення NOS, інформує Цензор.НЕТ.

Загалом Нідерланди закупили в Китаї 1,3 млн масок і респіраторів. Майже половину цієї партії - 600 тисяч - було визнано непридатною до використання.

"Маски було відкликано, оскільки вони не відповідають вимогам безпеки. Вони погано прилягають до обличчя або їхні мембрани не функціонують належним чином, а фільтри, які мають затримувати вірус, дуже тонкі", - повідомляє NOS.

Дивіться також: Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Респіратори мають забезпечувати захист FFF2, але насправді це "якийсь FFP 0.8 у кращому випадку", - повідомило журналістам анонімне джерело в керівництві однієї з лікарень.

"На міжнародному ринку зараз багато мотлоху. Є люди, які намагаються скористатися нинішньою кризою і заробити багато грошей", - прокоментував ситуацію прессекретар лікарні св. Катаріни в Ейндховені.

Читайте також: МОЗ: Здоровим людям не треба носити маски, якщо лише вони не надають допомогу хворому COVID-19

Нідерланди відчувають серйозну нестачу медичних масок. Через це лікарі змушені стерилізувати одноразові маски і використовувати їх декілька разів.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185191
 
 
 Топ коментарі
 
А нам звісно ж поставили найвищої якості? 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3201
 показати весь коментар
 
Однозначно. Этой ситуацией с закупками руководит лично Зе. В его профессионализме я не сомневаюсь.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
А нам звісно ж поставили найвищої якості? 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 3201
 показати весь коментар
 
 
Однозначно. Этой ситуацией с закупками руководит лично Зе. В его профессионализме я не сомневаюсь.
 показати весь коментар
 
 
Да что вы все зеленкой дрыщите,смените рацион батенька.
 показати весь коментар
 
и не сомневайся!!(для пиара ,,какая разница??" всё сойдёт!!)
 показати весь коментар
 
 
встречайте ети маски скоро в украине
 показати весь коментар
 
 
Они сначала наши, классные, размародерили. А народу теперь везут всякие фекалии.

600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 6829
 показати весь коментар
 
 
зверніться до нашого віслючка. він з держрезерву залишки Вам перепродасть!
 показати весь коментар
 
 
Это такой же всем ненужный непотреб прислали в Украину.... 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 1622
В Китае взяли бесплатно причем...)
Срочно, срочно всем ордена и медали с квартирами раздать!
 показати весь коментар
 
 
Головне - не забувати про мерседеси: вони зара є основою боротьби з цією заразою 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 9165
 показати весь коментар
 
 
В мерседеса просто всередині штучна вентиляція працює сама собою.
 показати весь коментар
 
 
наверное нужно было платить в китае за утилизацию, так взяли и прислали бесплатно
 показати весь коментар
 
 
Свежие новости.Наше правительство заботясь о народе в Нидерландах закупило 600 тысяч одноразовых масок которые будут продаваться в Украине по доступным ценам.
 показати весь коментар
 
 
новый владелец уже ожидает их на пункте утилизации. скоро они во всех магазинах Украины.
 показати весь коментар
 
 
Можете представить качество тех которые прилетели к нам .
 показати весь коментар
 
 
Якщо до Європи китайці шлють таку фігню, то що ж вони вислали нам??? Зате піар пройшов, "галочку" поставлено, "нарід" заспокоєний...
 показати весь коментар
 
 
Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании?
Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
 показати весь коментар
 
 
в этом и разница!!что в европе всё отбраковывают!!по телеку смотрел немцы тоже имеют проблемы с масками и в передаче указывали на то что в сутки идут до сотни предложений однако реальных которые бы отвечали немецким требованиям нет!!(это и меня напрягло!!как так??немцы не способны закупить а украине отсыпают как из рога изобилия по любым запросам и любым категориям запрашиваемого продукта) 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 1132 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 629
 показати весь коментар
 
На Филиппинах, в Австралии, Японии и некоторых других странах отказались уже и от китайских тестов, у них погрешность 40%, очень большая. Отправляют назад.
 показати весь коментар
 
 
Они определяют только 30% больных, а 70% пропускают.
 показати весь коментар
 
 
не выбрасывайте, зелохвастов на них гешефт замутит
 показати весь коментар
 
 
ну так китай, так то в нормальную страну прислали, представляю какой брак прислали нам
 показати весь коментар
 
 
Слуги зебілів впарять зебілам китайське гівно у вигляді масок і тестів і зебіли будуть їсти ще й причмокувати.
 показати весь коментар
 
И не только в Нидерландах, но и в Испании, Италии так же отказываются от некачественных китайских масок и тестов...
И лишь только один наш долбодятел Зеля завозит всякий хлам из Китая самолётами, при этом ещё пиарясь.
 показати весь коментар
 
 
Кажеш, "долбодятел Зеля"? А ти хто - коли рік тому за нього топив?
 показати весь коментар
 
 
мене навіть вороги тут не плутають.
А ви, зебіли, завжди плутаєте факти і брехню.
 показати весь коментар
 
Український інститут зміг виготовити українську версію тестів так відразу закрили і відправили у відпустки - не заважайте слугам бабло пилити.
 показати весь коментар
 
 
"На международном рынке сейчас много мусора. Есть люди, пытающиеся воспользоваться нынешним кризисом и заработать много денег", хорошо у нас таких нелюдей нет, или почти нет.
 показати весь коментар
 
 
Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
25 марта в 03:46 ·

А от і більш-менш вичерпна хроніка Великої Китайської Брехні про те, як Китай "перемагав" епідемію(((, - сподіваюсь, знайдуться в Україні ЗМІ, які це перекладуть.
Справжня ж Велика Інформаційна Війна, з "зачисткою" свідків цілими реґіонами і т.п. страхіттями, що досі були виключною доменою фентезі, у нас усіх ще попереду (як, власне, й сама епідемія) - на Си Цзіньпіна зараз пухне багатомільярдний позов, в міру того, як світова економіка летить у прірву (бо це вам не мільйони українців виморити голодом, а потім безкарно ржати з "голодоморцев", тут серйозні дядьки попадають на серйозні бабки, а вони цього страх не *******!), тож Китай, можна не сумніватись, упаде на свою версію "Голодоморанєбило" всіма своїми інформресурсами, а вони в нього кууууди крутіші навіть од рашинських, і тому в найближчі роки нас чекає невтомно динамічне шоу, не перемикайтесь, хто виживе, шов маст ґоу он...

(Так, це й є ті "війни тонкого плану", про які я писала в передмові до "І ЗНОВ Я ВЛІЗАЮ В ТАНК...", - що й дає мені право на весь цей скорбний гумор, бо писати то я писала, але що воно помогло, і кого зупинило?..))https://www.nationalreview.com/the-morning-jolt/chinas-devastating-lies/
 показати весь коментар
 
 
Радуцкий и Зеленский ЗАКУПАЙТЕ! По 10 евро за 1 штуку. И видосик получится для пиара и маме с детишками на молочишко заработеете и Ермаку на Феррари.
 показати весь коментар
 
 
не иначе свинарчуковсие решили голландцам туфту впарить.
 показати весь коментар
 
Какой цинизм..... Вначале распространить смертельную заразу на весь мир, а потом присылать не защищающие маски..... Какие мрази эти китаёзы! 600 тысяч некачественных китайских масок и респираторов отозвали из больниц в Нидерландах - Цензор.НЕТ 7804
 показати весь коментар
 
Все говорят о масках,распираторах но нигде нема информации какие они должны быть,по какому признаку делятся на уровни защиты.
Все говорят только о плохих но никакой информации о хороших.
Я к примеру ношу распиратор Бук-2К FFP2 вроде как второго класса защиты а вот убережет ли она меня не знаю.
 показати весь коментар
 
А кто сейсас этот ГОСТ придерживается да и последние ГОСТы вводились в середине 70-х.Может еще смотреть есть ли знак качества.
 показати весь коментар
 
"...но нигде нема информации..." - Это лжа. Любой желающий при наличии инета нужную себе инфу легко найдёт. В библиотеку идти искать, как в старину не требуется, лишь несколько движений пальцев и готово. Ну а если кому-то даже это лень, то кто ему доктор, чёрт подери!
 показати весь коментар
 
 
Информация о масках и классах защиты есть а вот какая годится для предохранения от корона-вируса информации нема если мне эту информацию дадите то буду Вам признателен.
 показати весь коментар
 
навіть FFP3 не вбереже ...у вас не захищено решту обличчя ви не проходите кожен раз як приходите додому санобробку "обробку" (душ зі спецефічними миючими) одежа у вас теж не одноразова (ну як у кіно про кінець світу і террористів) ...форточки у вас не заклеєні а у під"їзді відсутня вентиляція (точніше вона надійно закрита) ...тому добре зараз де небуть посеред тихого океану ...або на марсі ...корочше распіратор значно зменьшує можливість інфікування але існує ще немало можливостей для вірусу
 показати весь коментар
 
Ну это само собой что никто этого не делает даже в инфекционных больницах,а вот в автобус без этого злощасного намордника не пустят да и менты оштрафуют как минимум на 600гр.
 показати весь коментар
 
что у нас нельзя наладит производство масок????
 показати весь коментар
 
у нас народ уже шьет дома и продает возле рынка полным ходом
 показати весь коментар
 
И у нас тоже,видел я эти самоделки,красивые как от Версаче даже цвет помады на губах различить можна.
 показати весь коментар
 
ждём теперь в Украину весь тот непотриб из Нидерландов и Испаниии...и ждём бодрого доклада наших чиновников о выгодной сделке с Китаем...(((
 показати весь коментар
 
итальянцы отказались от китайских тестов низкого качества, эти от респираторов... и только нам все сгодится(((( позаражаете врачей - кто лечить вас будет?
 показати весь коментар
 
 
А почему люди в аквалангах не ходят? Эта шизофрения что маски или респираторы защитят от вируса охватила весь Мир и не поддается объяснению. А как эти верящие в маски едят? спят? тоже в масках? А глаза и уши как они от инфильтрации вирусом защищают?
 показати весь коментар
 
зараза идет в основном от ручек дверей и денег , руки мыть надо чаще
 показати весь коментар
 
Не, в этом случае виноват дебил, который сел жопой на ежа
 показати весь коментар
 
В китае всё некачественное, поэтому пора начинать производить своё.
 показати весь коментар
 
Ура! В наших аптеках маски и респираторы появятся!
 показати весь коментар
 
 
Такі самі в китайців, апарати штучної вентиляції легань.
 показати весь коментар
 
Бизнес есть-- бизнес. Деньги не пахнут. ОТК там нет.
 показати весь коментар
 
В Италии и Испании против китайцев прямо волна поднимается. Говорят, если выживем, ничего у них покупать не будем.
 показати весь коментар
 
"Нідерланди відчувають серйозну нестачу медичних масок. Через це лікарі змушені стерилізувати одноразові маски і використовувати їх декілька разів."



Який ЖАХ!!!
 показати весь коментар
 
И перепродали в Украину! Уже прилетели...
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном
 
 
 
 
 
 вгору