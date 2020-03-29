 Глава РПЦ Кирило закликав вірян не відвідувати храми

Про це повідомляє "Інтерфакс", інформує Цензор.НЕТ.
"Я закликаю вас, мої дорогі, найближчими днями, поки не буде особливого патріаршого благословення, утриматися від відвідування храмів, і якщо вам хтось щось скаже, нагадайте приклад Марії Єгипетської", - цитує агентство його заяву після літургії в храмі Христа Спасителя.
Предстоятель РПЦ зізнався, що це рішення далося йому нелегко.
За словами Кирила, церква сьогодні закликає суворо виконувати всі приписи, які пропонуються санітарною владою РФ.
У РФ наразі зареєстровано 1 534 випадки інфікування коронавірусом. Загальна кількість померлих від ускладнень сягнула восьми.
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https://newssky.com.ua/vzryv-v-czentre-virusologii-vektor-i-izolyacziya-moskvy-hroniki-epidemii/?fbclid=IwAR2coaTxc2fdcyPaywuDrwcoI9gP6Vux5_5S9xTOcViLE6jU8eFIVuTHy5A
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Бунтовать вздумало ПОПЯПА СМЕРДЯЧЧАЯ?!?!?!?
Коронавирус. Новости на русском.@CoronaviridaeRu
ВАЖНО.
Данные оперштаба Москвы.
Почти 40% пациентов на ИВЛ в Москве моложе 40 лет
Сегодня у Исаакиевского собора, собрались несколько десятков верующих. Они хотели прийти на службу, которую там собирался провести митрополит Варсонофий.
Охрана сначала отказывалась пускать их, говоря о том, что в соборе будет более 40 посетителей, и вообще распоряжением властей все закрыто. Но через некоторое время прихожанам удалось договориться, и их пустили внутрь. Митрополиту также открыли ворота, и он провел молебен. Официально в Исаакиевском соборе не будет служб в течение всей выходной недели. Что будет в остальных церквях, непонятно.
Губернатор Петербурга Беглов постановил закрыть церкви на 7 дней.
Варсонофий отказался это делать, заявил, что чиновник нарушает Конституцию. В итоге в первый день особого режима практически все церкви остались открытыми, там шла торговля и проводили службы.
Не смотря на запрет губернатора. Полиция в происходящее никак не вмешивалась, в отличие от баров, из которых выгоняли людей.
Началась паника. Люди, искавшие любые возможности для спасения, толпами собирались у иконы Боголюбской Богоматери, которая считалась чудотворной. Однако чудо, как вы понимаете, не произошло.
Архиепископ Амвросий,, понимал, что ни икона, из которой толпа сделала идола, ни многочисленные денежные приношения, которыми пытались задобрить Бога, не смогут помочь. А все эти столпотворения вызывают лишь большее заражение населения.
Поэтому во избежание дальнейшего распространения эпидемии им было принято волевое решение кассу для пожертвований запечатать, а икону убрать и спрятать.
Обезумевшая от ужаса чернь видя, что забирают ее последнюю надежду на исцеление, вломилась в здание Донского монастыря, и убила там Архиепископа Амвросия...
Вывод таков, что не нужно русским мракобесам мешать умирать.
Подробнее на РБК:
(хоча... не знати кацапську геогріфію - нічого страшного )
очень предусмотрительные и запредельно хитрые родители
попросили ихнему сыначке... не обрезать...а просто... подвернуть ))))
Цікаво, коли кацапи тепер рехверендум проводить будуть?
Там рюсскае гоффно крутое КГБэшное и дурью пахнет
Может под шумок короновируса пора прикрыть УПЦ МП, как нарушающих закон о санитарной защите населения.
в расєї РПЦ -для 'вєлікоросов',
в Україні Рпц- для малоросів,тупих тубільців..
😇
Не турбуй Мене ,ти- лішнєхромосомний..
😁
Порошенко стал агентом КГБ за 20 лет до Путлера и его банды вРОТэнбергов.....