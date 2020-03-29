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 Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський

У Тернополі з інфекційного відділення лікарні звільнилося 8 лікарів через небезпеку захворіти на коронавірус.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в програмі "Тема дня" на "Суспільному" повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

"8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення, навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати сім'ю на небезпеку, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - зауважив Чайківський.

За його словами, зараз медикам виплатили лише надбавку в розмірі посадового окладу, передбачену постановою міського голови Тернополя Сергія Надала для медпрацівників, які контактують із хворими на коронавірус людьми.

Водночас обіцяні урядом 200% надбавки ще не виплачували.

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Також, аби убезпечити сім’ї медпрацівників, працівникам лікарні надали номери готелю "Галичина". "Відучора працівники інфекційного відділення в неробочий час відпочивають у готелі "Галичина". Троє наших працівників оселилися там. Вони не повертаються в сім'ю, щоб не наражати родичів на небезпеку", - сказав Чайківський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185188
 
   
 Топ коментарі
 
ти диви які мудаки. навіть не хочуть помирати просто так.
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это только начало....скоро так будет по всей Украине...
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И правильно делают, ведь зелены хайпер может только видосы для ютуба строчить под диктовку и шкирыть зубы! Доктора без масок, одноразовых защитных костюмов должны работать а тем временем мусора объявляют тендер на закурку машин на 278 млн. грн., Ермак покупает Мерседес на 3 млн. грн. и т.д.!
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Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Об этом сегодня во время брифинга сообщил заместитель министра здравоохранения Александр Линчевский, отвечая на просьбу журналиста УНН процитировать Клятву Гиппократа.

"Проклятие клятвы Гиппократа заключается в том, что кроме словосочетания клятва Гиппократа - тот кто его применяет сам никогда ее не читал и даже в Википедии. В 21 веке было бы странно клясться Апполоном, Асклепием и его родственниками. Нигде в мире клятву Гиппократа не дают, ни в Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Этот документ, который приписывается Гиппократу сейчас он имеет лишь историческое значение, художественное, красивое.

https://www.unn.com.ua/ru/news/1606064-klyatvu-gippokrata-v-********-ne-skladayut-moz
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Ошибаетесь! В Европе все выпускники мед. университета дают эту клятву!
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Согласно судебной медицине, женщина имеет право на аборт, если называет как причину нежелание иметь детей в связи с экономическим / социальным/ психологическим проблемам + по состоянию здоровья.
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Тобто, європейські медики клали на клятву Гіппократа?
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Здесь говорится, что все врачи - хирурги (здесь мед. унив. выпускает всех *врач - хирург*) и врачи - одонтоятры, прежде чем практиковать, должны принять клятву Гиппократа. Т.к. без этого не имеют права работать. Эта церемония прохоит в здании Ордена Врачей Хирургов и Одонтоятров. Всё регистрируется.
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Уважаемый,вы еще клятву Апполону или Зевсу предъявите. Эта так называемая клятва, даётся хором в 300-500 человек в зале ,без подписи .это не присяга военного.кромп того .почитайте ее. Там в оригинале и близко ничего нет о безвозмездной помощи
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Подпись обязательно ставится при входе в зал. Мне тоже пришлось давать здесь эту клятву. Прочитай мою сноску.
Кстати, в Украине тоже дают её.
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Может быть, не спорю. Но её бы как-то осовременить нало. Представьте, например, военную клятву Цезарю в наше время))))
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У нас дають клятву українського лікаря.
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СЕС займалася виключно рекетом лікарів та підприємців. І вже точно не лікуванням. Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський - Цензор.НЕТ 8482
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перевірив.

не фейк.

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВАвід 29 березня 2017 р. № 348

Київ
Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу.
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Мінімалка без будь-яких надбавок. Категорія і та до лампочки. Сімейники зараз трохи більше отримують. А у нас з НР розрахувалися дерматолог, лор і один з хірургів.
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Чиновники все 30 лет увеличивали финансирование мусоров, прокуроров, судей, СБУ, а урезали медикам. По этому всех чиновников сейчас нужно отправлять лечиться в мусарку или прокуратуру! Пусть пожинают свои плоды!
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Точно, пусть прокуроры и судьи их лечат. А то как тревога так до Бога. Идите в опу, господа, нема дураков. Это только начало, уволится большинство, потому что ни защиты, ни зарплаты нет, то что сейчас платят это насмешка.
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Это - (i) ! Залохи вы это сделали с помощью телевизора ! бугагагагагага смех сквозь слезы !
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Михаил Шнайдер
5 ч. ·

Новости из параллельной Реальности.
Несколько дней назад, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому медикам, работающим с гражданами зараженными коронавирусом, будут ежемесячно выплачивать надбавки к Зарплате.
Специальные выплаты будут осуществляться за каждые 14 дней Работы:
- Врач-лаборант - 2 600 Долларов.
- Средний медицинский персонал, медсестра-лаборант - 1 500 Долларов.
- Младший медицинский персонал - 1 000 Долларов.
- Остальные медработники - 500 Долларов.
Мало того, медики заразившиеся коронавирусом при работе с пациентами, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч Долларов.
Не правда ли Впечатляет?
И это происходит в Узбекистане, где средняя зарплата не дотягивает... до 200 Долларов.
Они просто поняли, что в это трудное время, мы можем надеяться только на Медиков.
Мы можем надеяться только на их профессионализм и Самоотверженность.
Поэтому и подняли им финансирование в ДЕСЯТКИ РАЗ.
Я искренне надеюсь, что и мы поймём эту простую истину: обеспеченные медики - залог ВЫЖИВАНИЯ любого Государства.
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А Шнайдера не учили ссылки на источник указывать!
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Из 65 узбекистанцев, зараженных коронавирусом, 11 являются сотрудниками Научно-исследовательского института вирусологии.
БИШКЕК, 27 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому медикам, работающим с гражданами, зараженными коронавирусом, будут ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате, сообщает Sputnik Узбекистан.

Еще: https://ru.sputnik.kg/society/20200327/1047597537/uzbekistan-vrach-koronavirus-nadbavka-zarplata.html
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Як вірус приходить так навіть авторитарні східні правителі гроші для медиків знаходять. Питання правда в кількості тих медиків.
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А скільки там медиків в Узбекистані? То, всім десяти таку надбавку заплатили?
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Зарплата Коболева и Витренко могла бы повысить зарплаты всех врачей по всей Украине .
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як кажуть пожежники
гарна робота тільки як пожежа хоч бери та й з роботи звільняся
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Все будет как в 2014м, добровольцы при поддержке волонтеров будут бороться с вирусом и последствиями, без участия государства.
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Безмозглые 73% вы это сделали вместе!
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А ліквідація сан-епідем служби і медична рехворма, нє? Не чули?
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Хтось тут проти медичної реформи Порошенко-Зеленського? Коронавірусу на вас немає.
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Мрази, а не доктора. Ничем не лучше тех бабуинов, что в автобус камнями бросали.
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Итог "деятельности" зелёной мерзости. Зебилы - "вы сделали это вместе".
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ага, разом з соєвими вони зробили медичну рехворму.
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Не знаю, как сейчас - а раньше все медработники были военнообязанными. Призвать на службу - и пусть работают. А кто не пойдёт - в тюрьму!
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поедут в Европу-Украина цеж европа!)))
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Правильно) шли работать с уверенностью брать взятки и мутить схемы), а зарплата и нафиг не нужна была)
А когда случилось ЧП, то сразу вспомнили о зарплате)
Что же вы раньше этот вопрос не поднимали?
Почему не бастовали?
Думали всю жизнь на откатах сидеть?
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20 лет "независимости", начиная с момента воцарения чучмы, свое берут.
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Результаты великого реформатора Ульяны Супрун почувствует на себе каждый украинец
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В любой сфере если хочешь чтобы все начало меняться в лучшую сторону, нужно избыточное финансирование, как в западных странах. А делать реформы без денег это все равно что пытаться сварить суп из воды. Лишних денег у Украины никогда не было и по-видимому и не будет, так что это тупик.
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Клятва Гіпократа дійсна виключно при наявності засобів захисту , медикаментів , апаратури та засобів . Без усього цього - це не клятва , а простий пук .
Таке життя і такі закони природи .
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Никогда не любил наших врачей. 90% это тупые бездари и хапуги, которые только умеют бабло драть. Нормальных единицы.
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