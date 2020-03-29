 Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в програмі "Тема дня" на "Суспільному" повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.

"8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення, навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати сім'ю на небезпеку, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - зауважив Чайківський.

За його словами, зараз медикам виплатили лише надбавку в розмірі посадового окладу, передбачену постановою міського голови Тернополя Сергія Надала для медпрацівників, які контактують із хворими на коронавірус людьми.

Водночас обіцяні урядом 200% надбавки ще не виплачували.

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Також, аби убезпечити сім’ї медпрацівників, працівникам лікарні надали номери готелю "Галичина". "Відучора працівники інфекційного відділення в неробочий час відпочивають у готелі "Галичина". Троє наших працівників оселилися там. Вони не повертаються в сім'ю, щоб не наражати родичів на небезпеку", - сказав Чайківський.