 Вісім лікарів інфекційного відділення в Тернополі звільнилися через ризик інфікуватись коронавірусом, - головний лікар Чайківський

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це в програмі "Тема дня" на "Суспільному" повідомив головний лікар Тернопільської лікарні швидкої допомоги Ярослав Чайківський.
"8 співробітників вже звільнилися з інфекційного відділення, навіть ще не контактуючи з хворими на коронавірус. Бо є побоювання, є ризики для власного здоров'я. У когось хронічні захворювання, у когось малі діти. І щоб не наражати сім'ю на небезпеку, люди звільнилися з роботи. Цього могло б не статися, якби у наших працівників була мотивація. Отримуючи 4 тис. грн зарплати, мало хто може віддавати себе роботі в таких небезпечних умовах", - зауважив Чайківський.
За його словами, зараз медикам виплатили лише надбавку в розмірі посадового окладу, передбачену постановою міського голови Тернополя Сергія Надала для медпрацівників, які контактують із хворими на коронавірус людьми.
Водночас обіцяні урядом 200% надбавки ще не виплачували.
Також, аби убезпечити сім’ї медпрацівників, працівникам лікарні надали номери готелю "Галичина". "Відучора працівники інфекційного відділення в неробочий час відпочивають у готелі "Галичина". Троє наших працівників оселилися там. Вони не повертаються в сім'ю, щоб не наражати родичів на небезпеку", - сказав Чайківський.
"Проклятие клятвы Гиппократа заключается в том, что кроме словосочетания клятва Гиппократа - тот кто его применяет сам никогда ее не читал и даже в Википедии. В 21 веке было бы странно клясться Апполоном, Асклепием и его родственниками. Нигде в мире клятву Гиппократа не дают, ни в Украине ни в одной другой стране мира сейчас. Этот документ, который приписывается Гиппократу сейчас он имеет лишь историческое значение, художественное, красивое.
https://www.unn.com.ua/ru/news/1606064-klyatvu-gippokrata-v-********-ne-skladayut-moz
Кстати, в Украине тоже дают её.
не фейк.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИПОСТАНОВАвід 29 березня 2017 р. № 348
Київ
Деякі питання Державної санітарно-епідеміологічної служби
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Відмінити рішення про реорганізацію Державної санітарно-епідеміологічної служби шляхом її приєднання до Державної служби з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.
2. Ліквідувати Державну санітарно-епідеміологічну службу.
5 ч. ·
Новости из параллельной Реальности.
Несколько дней назад, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому медикам, работающим с гражданами зараженными коронавирусом, будут ежемесячно выплачивать надбавки к Зарплате.
Специальные выплаты будут осуществляться за каждые 14 дней Работы:
- Врач-лаборант - 2 600 Долларов.
- Средний медицинский персонал, медсестра-лаборант - 1 500 Долларов.
- Младший медицинский персонал - 1 000 Долларов.
- Остальные медработники - 500 Долларов.
Мало того, медики заразившиеся коронавирусом при работе с пациентами, получат единовременную выплату в размере 10 тысяч Долларов.
Не правда ли Впечатляет?
И это происходит в Узбекистане, где средняя зарплата не дотягивает... до 200 Долларов.
Они просто поняли, что в это трудное время, мы можем надеяться только на Медиков.
Мы можем надеяться только на их профессионализм и Самоотверженность.
Поэтому и подняли им финансирование в ДЕСЯТКИ РАЗ.
Я искренне надеюсь, что и мы поймём эту простую истину: обеспеченные медики - залог ВЫЖИВАНИЯ любого Государства.
БИШКЕК, 27 мар - Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление, согласно которому медикам, работающим с гражданами, зараженными коронавирусом, будут ежемесячно выплачивать надбавки к зарплате, сообщает Sputnik Узбекистан.
Еще: https://ru.sputnik.kg/society/20200327/1047597537/uzbekistan-vrach-koronavirus-nadbavka-zarplata.html
гарна робота тільки як пожежа хоч бери та й з роботи звільняся
А когда случилось ЧП, то сразу вспомнили о зарплате)
Что же вы раньше этот вопрос не поднимали?
Почему не бастовали?
Думали всю жизнь на откатах сидеть?
Таке життя і такі закони природи .