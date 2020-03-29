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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 Від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Бурбон-Парма

Двоюрідна сестра іспанського короля Філіпа VI, принцеса Марія Тереза, померла від коронавірусу. Їй було 86 років, це перша жертва пандемії COVID-19 серед представників монарших родин Європи.

Про смерть Марії Терези повідомив її молодший брат, принц Сикст Генріх Бурбон-Пармський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сім'я Пармських Бурбонів - наймолодша гілка іспанської королівської родини.

Марію Терезу називали "червоною принцесою" через прихильність до ідеї "соціалістичної монархії". Вона одночасно підтримувала монархістську партію карлістів і критикувала капіталізм. Водночас вона вважала, що замість класової боротьби необхідний постійний пошук згоди. У неї не було дітей, оскільки вона ніколи не була заміжня і жила одна.

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Коронавірусом інфіковані ще два представники королівських родин: спадкоємець британського престолу принц Чарльз, старший син Королеви Великої Британії Єлизавети II, а також правлячий князь Монако Альбер II. У самого іспанського короля тест негативний.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185184
 
 
 Топ коментарі
 
І все це з однією ціллю - нєдопустіть провєдєніє парада на красной площаді.
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Согласен. Это заговор мировой закулисы, за которой стоит Ротшильд, Сорос и Рокфеллер, а за ними стоят рептилоиды, которые в свою очередь прислуживают аннунакам с Нибиру.
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Королева Англии заражена. Премьер также.
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Вирус не выбирает, для него все равны, что короли, королевы, принцессы, принцы, президенты, премьер - министры, канцлеры, шахи, падишахи, миллиардеры, звёзды шоубизнеса, спорта, итд... что простые люди.
Косит всех подряд.
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Царство небесное.
Земля пухом

это сообщение и сообщение о смерти застройщика показывает, что вирус равняет всех:
от принцесс до крутелыков-застройщиков и нищебродов цензорских
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Иммунная система равняет всех. Принцесса пожилая очень, застройщик с тяжелым сахарным диабетом......
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"Если умру-считайте меня комунистом"(короновирусником).
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Сейчас все кто умирает стают жертвами коронавирусу
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Смерть всех равняет и что? При жизни то все по разному живут.
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І навіть рівень обслуговування в лікарні різний.
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посмотрите средневековую живопись "Пляска смерти"

очень поучительная картинка
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Факт совершенно не доказанный. О чем сейчас идет речь - о том, что у неких умерших от пневмоний при тестах (как работают эти тесты? Какой у них процент точности?) обнаруживают коронавирус. А может ли этот вирус просто находится в крови, и не являться причиной или источником пневмонии? Может. А может ли вирус присутствовать в крови человека без симптомов? Тоже может! Само по себе присутствие какого-то вируса или бактерии в крови - абсолютная норма нашего существования (мы живем в мире вирусом и бактерий). Так что коронавирус может и просто находится в организме, как и море других бактерий или вирусов. Стрептококки, стафилококки, пневмококки - постоянные спутники нашего организма, мы живем с ними и не заболеваем.
Если человек умер от пневмонии - то где доказательство того, что она была вызвана именно специфическим штаммом коронавируса, а не любым другим вирусом или бактерией? Таких доказательств на сегодняшний день нет. Прошло слишком мало времени для того, чтобы были проведены нормальные исследования, подтверждающие прямую связь между заболеванием COVID-19 и развитием осложненной пневмонии.
Ведь коронавирусы - семейство вирусов, аналогичных вирусам гриппа. Наличие в организме человека вируса еще не означает даже того, что человек заболел (большинство контактов с вирусами и бактериями проходят для нас без всяких последствий).
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Согласен. Это заговор мировой закулисы, за которой стоит Ротшильд, Сорос и Рокфеллер, а за ними стоят рептилоиды, которые в свою очередь прислуживают аннунакам с Нибиру.
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І все це з однією ціллю - нєдопустіть провєдєніє парада на красной площаді.
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Но это все, как мне кажется, лишь вершина айсберга.........
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Согласен, ведь это все явно заговор против величайшего лидера современности.
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Крысы КРАСНОПУЗЫЕ ДЖУГАШВИЛИ чЛЕНИНА-Сралина...за ваши грехи в 1917 году..будут расплачиваться...правнуки правнуков и их правнуки...бараны пля...
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Дегенерат-из рода(генн-род(португальски)крыс(рат-крыса)-из рода крыс.Библейские генетики шарили.
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а чё украинские короли, прынцы и прынцессята с голубой кровью и белыми костьми в первом поколении не укрываются посреди океана в своих плавающих яхтах-дворцах. нафиг они их тогда строили. бензин не дорог. штормов боятся? )))
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Лидеры "свободного Запада" !
Вы идиоты.
Вы убиваете собственные экономики и государства, из-за прихотей старых пердунов-банкиров, команды которых вы слушаете.
Они всё равно скоро подохнут; а с вами что будет ?
Вас же сметёт любой полковник, за которым пойдёт батальон БТРов.
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мы вас услышали тчк высылаем роту мотоциклетов на БТР зпт держитесь и продолжайте наблюдение тчк до связи
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с такими годами люди естественной смертю умирают,но лукавые создатели вирусни ,спишут смерть на то,на чем они должны заработать монеты... но не учитывают они ,что по окончанию созданного ими страха и паники ,ее величество смерть,придет в ихние семьи ,к ихним детям и внукам за оплатой услуг,которые надавали лукавые ихние родители,зарабатывая на страхе ,монеты...
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Подавить эпидемию коронавируса можно только изолировав всех больных, а не на людей без симптомов надев маски, считает ведущий китайский ученый Джордж Гао (Генеральный директор Центра по контролю и профилактике заболеваний в Китае) .. (хм.. а он ведь прав От коронавируса скончалась 86-летняя испанская принцесса Бурбон-Парма - Цензор.НЕТ 7077 )
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Не прав .
.
Определить больного зачастую на ранних стадиях невозможно
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Доки 80% не матимуть імунітета епідемія не мине, кого б ви не ізолювали.
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Шариков заходит в КРЕМЛЬ и орёт..тааак Быдло быстро отдали ДОЛЛАРЫ фунты и Стерлинги,чЛенин говорит,товарищ Шариков я не быдло...я придумал вас ПИ..асов... От коронавируса скончалась 86-летняя испанская принцесса Бурбон-Парма - Цензор.НЕТ 801
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Я извиняюсь, но лично я эту прекрасную женщину в пурвый раз вижу и слышу о ней. Очень сожалею... Нашим старичкам редко удается дожить до таких лет. И опять я сожалею...
Но! Те люди, о которых раньше так много говорили и показывали, слава всем святым - ЖИВЫ! Вы вспомните хотя бы итальянцев! Ну тех, которые пели в восьмидесятых годах изо всех и утюгов тоже. Список здесь создавать нет смысла. Их довольно много! Кроме итальянцев, есть еще шведы. Немцы Американцы... Да любую страну возьмите. Кино, сериалы, премии всевозможные, ...
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Конечно - бред. Красноштанные(-панталонные) если умирают, то в наше время обязательно от вируса.
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ПРОЛЕТАЙрят Сирии и Венесуэлы,сопротивляйся рюсским МУДАКАМ...завтра придут ОМЕРИКАНЦы и захватят это дерьмо...,Афганец спрашивает...а зачем мне гоффно забугорное,,если в горах моих растут только травы лечебные...
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Ну да, трудового стажу в принцески 70 років, а пенсія 80$!!!
Та ще і соцілістка!
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Средняя продолжительность в СССр Джугашвили была 46 лет...слава Сралину и его Вертухаям...,а я не дурак зашел и проверил..прдолжительность в СССР сралина была 37 лет...остальные сооружали МИРОВУЮ РЕВОЛЮЦИЮ...
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Как проводит итальянские каникулы российская военная разведка
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Оказалось корону могут носить не только принцессы,но и вирусы..который в настоящий момент и правит баллом.
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Приємно, що майже всі так переймаються за долю літніх людей. І дуже прикро коли помирають молодими. Відносно літніх. Три дні тому в Італії з лікарні виписали 101-РІЧНОГО ПАЦІЄНТА, ЯКИЙ ВИЛІКУВАВСЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ. Більше читайте тут: https://tsn.ua/svit/101-richniy-italiyec-vilikuvavsya-vid-koronavirusa-1515078.html
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