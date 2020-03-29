 Від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Бурбон-Парма

Про смерть Марії Терези повідомив її молодший брат, принц Сикст Генріх Бурбон-Пармський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".
Сім'я Пармських Бурбонів - наймолодша гілка іспанської королівської родини.
Марію Терезу називали "червоною принцесою" через прихильність до ідеї "соціалістичної монархії". Вона одночасно підтримувала монархістську партію карлістів і критикувала капіталізм. Водночас вона вважала, що замість класової боротьби необхідний постійний пошук згоди. У неї не було дітей, оскільки вона ніколи не була заміжня і жила одна.
Коронавірусом інфіковані ще два представники королівських родин: спадкоємець британського престолу принц Чарльз, старший син Королеви Великої Британії Єлизавети II, а також правлячий князь Монако Альбер II. У самого іспанського короля тест негативний.
Косит всех подряд.
Земля пухом
это сообщение и сообщение о смерти застройщика показывает, что вирус равняет всех:
от принцесс до крутелыков-застройщиков и нищебродов цензорских
очень поучительная картинка
Если человек умер от пневмонии - то где доказательство того, что она была вызвана именно специфическим штаммом коронавируса, а не любым другим вирусом или бактерией? Таких доказательств на сегодняшний день нет. Прошло слишком мало времени для того, чтобы были проведены нормальные исследования, подтверждающие прямую связь между заболеванием COVID-19 и развитием осложненной пневмонии.
Ведь коронавирусы - семейство вирусов, аналогичных вирусам гриппа. Наличие в организме человека вируса еще не означает даже того, что человек заболел (большинство контактов с вирусами и бактериями проходят для нас без всяких последствий).
Вы идиоты.
Вы убиваете собственные экономики и государства, из-за прихотей старых пердунов-банкиров, команды которых вы слушаете.
Они всё равно скоро подохнут; а с вами что будет ?
Вас же сметёт любой полковник, за которым пойдёт батальон БТРов.
.
Определить больного зачастую на ранних стадиях невозможно
Но! Те люди, о которых раньше так много говорили и показывали, слава всем святым - ЖИВЫ! Вы вспомните хотя бы итальянцев! Ну тех, которые пели в восьмидесятых годах изо всех и утюгов тоже. Список здесь создавать нет смысла. Их довольно много! Кроме итальянцев, есть еще шведы. Немцы Американцы... Да любую страну возьмите. Кино, сериалы, премии всевозможные, ...
Та ще і соцілістка!