 Від коронавірусу померла 86-річна іспанська принцеса Бурбон-Парма

Про смерть Марії Терези повідомив її молодший брат, принц Сикст Генріх Бурбон-Пармський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Радіо Свобода".

Сім'я Пармських Бурбонів - наймолодша гілка іспанської королівської родини.

Марію Терезу називали "червоною принцесою" через прихильність до ідеї "соціалістичної монархії". Вона одночасно підтримувала монархістську партію карлістів і критикувала капіталізм. Водночас вона вважала, що замість класової боротьби необхідний постійний пошук згоди. У неї не було дітей, оскільки вона ніколи не була заміжня і жила одна.

Читайте також: Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

Коронавірусом інфіковані ще два представники королівських родин: спадкоємець британського престолу принц Чарльз, старший син Королеви Великої Британії Єлизавети II, а також правлячий князь Монако Альбер II. У самого іспанського короля тест негативний.