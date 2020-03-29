 Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету

Про це Ткаченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"За ніч проєкт бюджету зазнав не найкращих змін для культури. Зокрема, на кіно залишили 450 млн (а 50 млн боргу забули дорогою), та не зрізали театри, і з музеями все теж наче ок", - написав він.
Водночас, за словами Ткаченка, практично без фінансування залишилися Український культурний фонд та Інститут книги. Національна громадська телекомпанія України опинилася під загрозою закриття.
"Однак залишили 100 млн на будівництво (!) для земляків прем'єра з іншої партії. За такий бюджет голосувати не буду", - додав Ткаченко.
Раніше в неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік. За його словами, "Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено".
Краще більше набоїв та іншої аммуніції..
Мертвим культура не потрібна..
Потім розберемося..
Об'єднання Український музичний союз, куди входить «Квартал Концерт», зареєструвало петицію до Президента, в якій просить забрати кошти з фінансування Українського культурного фонду на їхню користь і платити артистам 60 відсотків окладів за рахунок держави.
https://www.dsnews.ua/society/spasenie-utopayushchih-smozhet-li-zelenskiy-otkazat-kvartalu--26032020220000
Олигархи приняли решение: «На 80% повысить цены в супермаркетах. Нужно зарабатывать пока коронавирус». Крысы начали действовать ровно также, как это происходило в 90-ых…
27 марта в 04:25 ·
50 млрд, прописом - п'ятдесят мільярдів євро виділив німецький уряд на "кисневу подушку" німецькому культурному сектору - щоб компенсувати втрати від карантинової кризи.
Просто запам'ятайте собі цю цифру, щоб зрозуміти, що таке СВОЯ ДЕРЖАВА.
(Та "грязь Москви", котра нині заміряється забрати в української культури й тих нещасних кілька мільярдів, не євро - гривень, за які Україна заплатила, напряму і буквально, кров'ю своїх найкращих синів і дочок, - це НЕ "своя держава": це її, держави, ВІРУС, - і дай Боже нам його відкашляти без особливо тяжких наслідків.)
Люди ! посмотрите! и этих обезьян порох нанял для поднятия рейтинга!!!
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
Совсем охренели зеленые! Какой институт книги? Закрыть нахрен эту богодельню давно нужно. Вот куда народные миллионы уходят... И таких институтов по стране куча. Куча дармоедов непонятно чем занимаются....
....
тут завтра после вируса со жратвой могут быть проблемы.
Нині не до цієї дурні.