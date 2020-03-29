 Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету

Про це Ткаченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За ніч проєкт бюджету зазнав не найкращих змін для культури. Зокрема, на кіно залишили 450 млн (а 50 млн боргу забули дорогою), та не зрізали театри, і з музеями все теж наче ок", - написав він.

Водночас, за словами Ткаченка, практично без фінансування залишилися Український культурний фонд та Інститут книги. Національна громадська телекомпанія України опинилася під загрозою закриття.

"Однак залишили 100 млн на будівництво (!) для земляків прем'єра з іншої партії. За такий бюджет голосувати не буду", - додав Ткаченко.

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Раніше в неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік. За його словами, "Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено".