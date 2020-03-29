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Все про:держбюджет (340) культура (164) Ткаченко Олександр (65) НСТУ (113)

 Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету

Депутат від "Слуги народу", голова Комітету ВР із питань гуманітарної та інформаційної політики Олександр Ткаченко розповів про зміни в проєкті бюджету.

Про це Ткаченко написав у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"За ніч проєкт бюджету зазнав не найкращих змін для культури. Зокрема, на кіно залишили 450 млн (а 50 млн боргу забули дорогою), та не зрізали театри, і з музеями все теж наче ок", - написав він.

Водночас, за словами Ткаченка, практично без фінансування залишилися Український культурний фонд та Інститут книги. Національна громадська телекомпанія України опинилася під загрозою закриття.

"Однак залишили 100 млн на будівництво (!) для земляків прем'єра з іншої партії. За такий бюджет голосувати не буду", - додав Ткаченко.

Читайте також: "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

Раніше в неділю прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік. За його словами, "Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено".

Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185183
 
 
 Топ коментарі
 
во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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На шабаш "95квартал" надеюсь увеличили?
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Так он и критикует это только потому что против Бени хотят закон принять. Если бы не этот факт, то он бы урезание горяче поддерживал. Ткаченко беспринципный подонок
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Правильно сделали ,урезать котов по максимуму а Бабу Ягу воспитаем в своём коллективе ... Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета - Цензор.НЕТ 6098
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Нююю, і нехай..
Краще більше набоїв та іншої аммуніції..
Мертвим культура не потрібна..
Потім розберемося..
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інститут культури є (і не один), а культури немає. Фонд кіно є, а кіна - нема (електрІчество виключили). перенаправити всі 100 % бюджету артистів медикам (на ЗП, на обладнання, на засоби захисту). Мертвим танці нафіг не треба
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На шабаш "95квартал" надеюсь увеличили?
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свічка@svecha62

Об'єднання Український музичний союз, куди входить «Квартал Концерт», зареєструвало петицію до Президента, в якій просить забрати кошти з фінансування Українського культурного фонду на їхню користь і платити артистам 60 відсотків окладів за рахунок держави.
https://www.dsnews.ua/society/spasenie-utopayushchih-smozhet-li-zelenskiy-otkazat-kvartalu--26032020220000
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Ну, ты, то скот помойный, у Бени насосать сможешь.
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Так он и критикует это только потому что против Бени хотят закон принять. Если бы не этот факт, то он бы урезание горяче поддерживал. Ткаченко беспринципный подонок
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продай свой домик и поддержи культуру..
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Короче, Мы перед выбором - или умереть от короны и ли от голода -- или забить камнями этих крыс?
Олигархи приняли решение: «На 80% повысить цены в супермаркетах. Нужно зарабатывать пока коронавирус». Финансирование Украинского культурного фонда и Института книги убрали почти полностью, НОТУ под угрозой закрытия, - депутат СН Ткаченко об урезании бюджета - Цензор.НЕТ 7016 Крысы начали действовать ровно также, как это происходило в 90-ых…
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Коронавирус это золотая возможность крыс-барыг обменять деньги простых людей на просроченные товары с накруткой 80 %…
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конченные черти! Убивают Украинскую культуру.
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Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)
27 марта в 04:25 ·

50 млрд, прописом - п'ятдесят мільярдів євро виділив німецький уряд на "кисневу подушку" німецькому культурному сектору - щоб компенсувати втрати від карантинової кризи.
Просто запам'ятайте собі цю цифру, щоб зрозуміти, що таке СВОЯ ДЕРЖАВА.
(Та "грязь Москви", котра нині заміряється забрати в української культури й тих нещасних кілька мільярдів, не євро - гривень, за які Україна заплатила, напряму і буквально, кров'ю своїх найкращих синів і дочок, - це НЕ "своя держава": це її, держави, ВІРУС, - і дай Боже нам його відкашляти без особливо тяжких наслідків.)
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Хуже ж не будет. И прошу заметить, это на что зебилы науправляли ДО КОРОНАВИРУСА.
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Украинский культурный фонд, это фонд Марины Порошенко! может меньше будет пиара за наш счет.
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Чтоб ты подавился просроченным батончиком, олгинец
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чтоб небыло лишних вопросов, твой бох порох в 90х годах поступил в КИМО, известную кгбшную шарашку, имея судимого отца.Есть еще вопросы?еслиб у тебя ктото из родичей был судим, тебя бы не взяли туда даже дворником.Дегенерат соевый
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про культуру и ее финансирование есть чего сказать,фигня гэбнявая?иначе все становится понятна цель твоего прибытия
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ты вообще отупел? я же написал , что твоя маринка будет сосать карамельку, теперь может и культуре чтото достанется,зареался с соевыми переписываться, тупой и еще тупее, а насчет гебни прокоментируй как твой бох в КИМО поступил при сидящем отце? Все знают что гыга самый чмошный порохобот , и вот пристебалось же такое убожество Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету - Цензор.НЕТ 8170
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так шо там про культуру?тебе я смотрю и раньше ничего из нее не доставалось? Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету - Цензор.НЕТ 9413
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обезьяна, люди ведь читают, и видят какое ты убожество! Сгинь , не поли остатки рейтинга своего пороха, ведь только благотаря тебе и таким тупым как ты он просрал все что только мог, все ПНХ чмошник.
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"поли"...трудно у вас в кацапии даже с государственным езыком.не говоря уже о родных.видать давным давно поснимали финансирование.
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недоразвитый, тебя же послали ПНХ,вот ты тупое чмо , никак не доходит!
Люди ! посмотрите! и этих обезьян порох нанял для поднятия рейтинга!!! Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету - Цензор.НЕТ 3698 Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету - Цензор.НЕТ 3698 Фінансування Українського культурного фонду та Інституту книги прибрали майже повністю, НСТУ під загрозою закриття, - депутат СН Ткаченко про скорочення бюджету - Цензор.НЕТ 3698
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Я! ПОНЯЛ!! у тебя чмошника сдельщина! все на этом подачки для тебя закончились.
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Они по заданию русских спецслужб уничтожают Украинскую культуру!!!
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во время войны Черчиллю принесли на рассмотрение бюджет страны. Полистав документ, он спросил:
- А где же затраты на культуру?
- Так война же идёт! Какая культура?
- Если нет культуры, так зачем мы тогда воюем? - удивился Черчилль.
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Института книги ....

Совсем охренели зеленые! Какой институт книги? Закрыть нахрен эту богодельню давно нужно. Вот куда народные миллионы уходят... И таких институтов по стране куча. Куча дармоедов непонятно чем занимаются....
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не беда, перебьётесь да перетопчетесь.
тут завтра после вируса со жратвой могут быть проблемы.
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а нехай финансируются от продажи своих книг
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Да в сраку сейчас культуру-мультуру! Производство спасать надо, с налогов которого потом восстановят эту "прачечную-срачечную"
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