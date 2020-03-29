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 Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР (оновлено)

Глава Офісу президента Андрій Єрмак назвав наклепом відеозаписи зі своїм братом, опубліковані нардепом від "Слуги народу" Гео Леросом.

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.

"Це наклеп, я подаватиму заяву, щоб всі правоохоронні органи дали оцінку цим звинуваченням, і не сумніваюся, що вся ця брехня буде спростована. На відео мій брат Денис, який не мав і не має жодного стосунку до будь-яких призначень і корупції. Денис - учасник АТО, учасник боїв у Донецькому аеропорту, принципова і порядна людина. І він легко доведе свою невинуватість і своє чесне ім'я", - сказав Єрмак.

Читайте також: "Бачу, що Єрмак прочитав моє інтерв'ю", - "слуга народу" Лерос про звільнення

"Сьогодні мною буде подано заяви в СБУ та ДБР щодо поширеного відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, насамперед їхньої достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися в Гео Лероса", - написав Єрмак у фейсбуці.

Він також наголосив, що Лерос "переступив червоні лінії".

"Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні! Доведеться, хто б за тобою не стояв!
Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії "Слуга Народу" серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюсь, дадуть оцінку твоїм діям", - резюмував глава ОП.

Раніше Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР 01
Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185182
 
   
 Топ коментарі
 
Тварь эфэсбэшная, висеть на столбе будешь вместе со своими подельниками.
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Это финиш власти зеленых мух. Обосрались всего за один год.
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Хуже, это Порошенко переодетый Ермак о видео с братом: Обвинения Лероса - ложь и клевета. Подаю заявление в полицию - Цензор.НЕТ 331
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В свое время Дениса журналисты встретили на Банковой, как раз когда он нес «показать брату» наработки своего бюро.
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Конєшно відео підроблене.Як оте,де Мосійчук хабар бере,чи те,де юний рюкзачник рєшає відкати.
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Создание совета с боевиками означает отставку для Зеленского
Это отставка для Зеленского. Как только общество начнет все больше информации получать о запущенном процессе, то даже яркие сторонники Зеленского пойдут против него.
То, что произошло, разрушило хрупкий баланс. Все, что будет после подписания этих договоренностей, это уже не политика.
Он превратил себя в доминиона двух господарей. И выхода нет. Это все запускает сильный кризисный маховик.
О "странных" пунктах протокола
В протоколе есть странные вещи.
Например, там упоминается КПВВ в Золотом и Счастье и необходимость разведения сил в двух местах. А еще месяц назад договорились о разведении в Гнутово.
Теперь упоминание об этом населенном пункте просто исчезло. И исчезло оно, скорее всего, не случайно. Подвох в том, что там стоят российские военные базы.
Эти три компонента - информационный, правовой и политический - просто Зеленского уничтожат.
О заявлениях Ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете? Голос Ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет Ермак, а то, что скажет Москва. Москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
Дело в том, что Зеленскому нужны аплодисменты, ему светит больше аплодисментов из Москвы, 140 млн людей живут в России, в Украине 40 млн. Ему нужно заслужить аплодисменты - результат его не интересует.
Ермак очень хорошо понимает и использует это. Он ему дает такие аплодисменты. Разговор с Путиным - это аплодисменты. Разговор с Меркель и Макроном - это сдача экзамена.
Поэтому Зеленскому не хочется говорить с ними, хочется говорить с Путиным.
Это подписание в Минске - это аплодисменты со стороны России, но это поражение для Украины. И поражение для Зеленского лично. Пока он этого не понимает.
Но во всей этой игре обратите внимание на еще один момент. Не случайно совпало создание Консультативного совета в Минске и визит Медведчука в Москву. Здесь как бы создается общественное измерение процесса, а там - парламентское.
Информационно выглядит так: Европа, Совет Европы поддерживают это, и общественность поддерживает это.
Ну и казус Сивохо. Это все срежиссировано в Кремле, дуракам навязано, умные обыграны, а самые умные - использованы.
Ермак прекрасно все это понимает. Из того, что я вижу, он очень хорошо ориентируется в этих вещах.
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Ну что - гандон, подгорело ! "Я буду подавать заявления".... чем вы лучше предыдущих ? вы хуже потому, что вы еще и тупые. Вы - это ни украсть, ни на шухере постоять... позор !!!!
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"все правоохранительные органы дали оценку" -!!! Из грязи в князи зеленые!

В следком РФ еще напиши, там точно оценят...
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ермак сказал ,что его брат,тот самый которого убил Порох в АТО, легко докажет шо он порядочный Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 2700
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Обкакался ты Андрюша, пора ноги уносить!
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Что за бред в одном предложении "Слуга народа" и порядочные люди?
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Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 34 мин

Зливи один на одного в команді Зеленського є абсолютно закономірним підсумком.
Ми попереджали, що до цього все прийде.
Зеленський і слуги тому й вигадали та розкрутили тему «бариг-мародерів», щоб потім самим барижити посадами і мародерити найнеобхідніші речі.
Далі буде
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А как же ты, *******, имея брата "участник АТО, участник боев в Донецком аэропорту"(с), предлагаешь разговаривать и договариваться с впопучленцами, а? Что тебе твой родич на такое говорит? Согласен, наверное, общаться с теми, кто в него стрелял??
*****, тварь, двуличная!
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Хорошо, что там в этом кодле, есть человек как Гео Лерос с совестью.
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вообще то конечно все такие бессмертные и деловые с бабками и связями...каждый из себя строит пуленопробиваемого такого ХАЛКА....С ОХРАНОЙ И БРОНЕ АВТО И ЖИЛЕТЫ... НО ЕСЛИ ТАК РАЗОБРАТЬСЯ. ТО ПО ВОЗДУХУ ЕЩЁ В ФОРТОЧКУ В ШАПКЕ НЕВИДИМКЕ НИКТО НЕ МОЖЕТ ЗАЛЕТАТЬ.. пусть разбираются между собой...задрали все вокруг с любой партии и власти... к стати такой крутой пишут и богатый багач....мог бы при такой должности вместо мерса за 100 тыщь купить что то на эти деньги больнице ... ведь что такое для таких людей сотка зелени....? просто пыль придорожная не более того.... а жлобы ещё те.... а что там НОВИНСКИЙ МИЛЛИАРДЕР. лёвочкини и тигипки и шуфрич и другие...не слышно о пожервованиях,как и все другие затихарились с помощью... зажали баблосы....((
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Смешно. Оно подаёт в ГБР и СБУ, которые при Зеленском стали как никогда коррумпированными, послушными зе-клоаками.
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Завдяки відосам Лєроса стало відомо яким чином Ірина Вєнєдіктова отримала посаду генпрокурора.
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воскрес брат то....
вот как бывает... Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 3769

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 2880 Andrei Piontkovsky

@apiontkovsky

·11 мин

Этот тот самый якобы погибший на Донбассе брат , про которого мразь Ермак со слезами рассказывал Волкеру, убеждая того, как он ненавидит «партию войны кровавого барыги»
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У тераріумі починається оргія!: Єрмак подає заяви до СБУ та ДБР за скандальне відео з його братом
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Очень хочется послушать адептов бубачки. Они тут ********* тусоваться
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Навряд вони тут будуть - Ні в заголовку, ні в статті немає прізвища Порошенко. Їм тут робить нема чого: не заплатять - на хліб не намажеш Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 4066
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путену еще заявление подай. шефу своему.
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K0५EGAR

@Rage4oK

·1 ч

Поки весь світ занятий порятунком, українці зайняті:
гризнею
мародерством
дешевим піаром(шМародери Вальцмана, привіт). Біосміття не може облишити чвари навіть заради отримання 10 млрд $ допомоги від МВФ і навмисне тягне країну в дефолт, щоб розтягнути те, шо ше лишилось

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 7064
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ну, точно, як Самохвалов з відомого фільму:
"а я єму отвєчу, только по-другому!"
чмо, а не людина
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Защитник у Лероса будет богдан
вот только одюжит.
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"Рекомендую подготовиться, потому что придется отвечать публично за каждое слово твоей лжи! Придется, кто бы за тобой не стоял! Очень печально что такой, как ты оказался в партии "Слуга Народа" среди многих достойных людей, которые тоже, надеюсь, дадут оценку твоим действиям"

какой самокритичный парень, этот Ермак.... ))

Источник: https://censor.net.ua/n3185182
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Нєєееее, вони всі там в "Лакеях народу" всі із-за вугла мішком намахані!!!

Дурисвіте, подай заяву до Путіна, той Кадировим тобі допоможе!!!
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В 2014-2017 годах Денис участвовал в АТО, где получил контузию головного мозга. Фото брата стало аргументом в разговоре с американскими дипломатами. Когда Курт Волкер и Уильям Тейлор намекнули, что было бы неправильно преследовать Петра Порошенко, Е показал фото брата после контузии на Донбассе со словами «это Порошенко виноват».
Сейчас Денис занимается научно-исследовательской работой. Он работает в Институте стратегических исследований, занимает позицию советника . В ноябре 2019-го, после похода Андрея во власть, Денис создал «Украинское Бюро Национального развития».
На сайте компании сказано, что УБНР ведет свою деятельность, основываясь на задачах, изложенных в указе президента Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ», из которого он нарезал задачи всем ветвям власти осенью прошлого года.
Компания занимается разработкой и сопровождением государственных и инвестиционных проектов.
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дружок!.. да будет тебе известно, что всевозможные ГОшечки (общест организации) типа "Института стратегических исследований" или "Украинского Бюро Национального развития" или "Рога и Копыта" или "Мир - Зеленский - Счастливый Бимбас" это все консультационные конторки, для получения взяток прихованым способом, и создаются они родственниками или доверенными лицами гос чиновников.. Создаются они, для того, что бы гос чиновник не прикасался к деньгам лично, а брата или родича чиновник всегда отмажет в случае залета..
Именно этими делами сейчас занимается Денис - брат Ермака..
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об том и речь только без пояснений, кто знает о чем речь поймет.
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ммм.. извини!.. а то мне показалась, что ты отбеливаешь "светлый образ" Дениса, публикуя его "вехи жизненного пути"..
Я не будучи бабкой Вангой, тем не менее предскажу ближайшую судьбу Дениса: его сожрут вместе с Андреем Ермаком.. потому что, Андрей решил ,что стал фигурой в мировой политике и решил поторговать Украиной.. Обычно это плохо кончается для нечистых на руки уродов..
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и как говорил извествный козак-характерник Йодо: "Да прибудет с нами сила!.. Все будет Украина!"
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Навіть, якщо цей урод і "чистий" на руку кінець у"торговців" Ненькою канонічно передбачуваний.
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Лучше заявление на увольнение Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1399 Как сказал один человек из Штатов , их скоро на вилах вынесут Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1399 сволота
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Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 6797 ℳγr
tvorets.center

@myrotvorets_

·1 ч

Воскрєсє брат Андрія Єрмака.
Тепер офіційно.
Саме його Андрій Єрмак поховав живим і півідомив Заходу, що той загинув на фонті, а винен у цьому Порошенко.
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Нужно срочно на эту падаль и иже сним, заводить уголовные дела...
И желательно в международных судах!
Они так просто не остановятся - не для этого они, сдирая когти, проползли во власть! Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1424
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оно уже как овощ в свое время,

пакует награбленное и готовится бежать.
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Эта рожа малороса ничего не крала, а мерседес ему подарила мама Дубинского. Ермак просто тоже любит скорость.

Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 1787
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У вас же карманный прокурор, чего же вам, скотам гнойным, бояться?!
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только попробуйте, мрази фабриковать дела!
********* сюда протащить хотите? а не обсеретесь?!
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Вот и раскололся софкойдный стукач !

Вообще-то на клеветников подают в суд , а не на Лубянку заяву ...

Ты , ещё ****** , пожалуйся ***** !
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Цікаво, брат сего ярмака, дійсно воював і , справді в ДАПі?-,то в якому підрозділі, коли, скільки там був? У когось є інформація про це? Скиньте, якщо що, будь ласка.
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Банда Квартал95 продолжает издеваться над Украиной
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Всё, чего касается или к чему имеет отношение это - чистый "зашквар"! А теперь пытается спрятаться за фактом участия своего брата в войне на Донбассе! Промеж дождевых струй хочет пробежать! Ай молодца! Как опытного решалу-адвоката, его волнует в первую очередь тот момент, как была получена запись, но никак не её содержание. Но, волны от вброса или брызги от дерьма (кому как удобнее!) имеют место быть, а, посему, ждем новой порции компромата на предателя!
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Ну воно і писок нажрало ,як у сивухи дупа була коли був молодшим.
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как эти записи оказались в Гео Лероса", - написал Ермак в фейсбуке.Источник: https://censor.net.ua/n3185182

неважно как.важно шо правда.
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я Анархист и мне не нравилась и нравится никакая власть ни ющ,ни зэк,ни порох,ни зэ.
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Кто нибуть может хоть одну немерзкую рожу оз ОПы назвать?
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Єрмак, який за фактом, управляє зовнішньою політикою нашої держави, сам по собі, досить мерзенна і підла особистість, про що свідчить його діяльність з продажу, з корисливих мотивів, інтересів України державі агресору, а його розмова з братом, тільки підкреслює це. Питання інше, а сам гарант, чого вартий?
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у малоросов нет дна -это бездонное дно
Шут Гороховый их пСарь
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Sergey Naumovich
1 ч. ·

Если придётся таки подать в отставку, то Ермак выйдет из этой ситуации с мерседесом. Тоже неплохо!




Sergey Naumovich
1 ч. ·

Верните Кононенко!!!! Он торговал должностями патриотично и с Томасом в душе!!!
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Шлюшки ватные. Это же ваши люди. Именно так дела делаются в православной России.
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подам в суд это явка с повинной. А где эфир под софитами на суд общественности. Хотя бы комиссию учинилии независимую с опозиции. А так кричать сам дурак не серьезно.
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Жирный петух закрутился на сковородке . А ну натрави всех на Лероса .как у вас принято , побольше ментозавров Авакова .
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Можно вспомнить что Лерос убил Шеремета.
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точно , сейчас и Лероса приплетут , что он убил Шеремета . Ермак - редчайшая гнида ,скунс РФ .
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У него под этим постом только три хвалебных коммента и комменты закрыты Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 8027
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Леросу желательно нанять охрану.
Эти гниды ничем не побрезгуют...
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валить из страны надо . не поможет тут ничего если решат закрыть или убить . Они власть . что хотят . то и сделают .
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Не факт. Скоріше валити треба з країни зеленій шоблі. Бо сьогодні в них ще є шанс
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Правда купленный недавно мерседес,в тяжёлый для страны час, будет тянуть всю доказательную базу назад---во всяком случае хотя бы морально. Кто поверит этому,у которого подбородок спрятался в массивных щеках, ниспадающих складками почти на плечи--в его честность.
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"Російський шпигун Єрмак подає заяву в СБУ", - гарно так пан застібнув Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 2517 Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР - Цензор.НЕТ 6285
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ніякий не шпигун .. агент впливу.. а де закон про агентів впливу?
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А де закон про агентів впливу? Це у мене монобільшість в Раді, чи у російського шпигуна Зєлі?
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Єрмак загубив довіру, иак само як і сівохін.
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Oleg Khvoshchevsky с Олегом Хвощевським и Олегом Хвощевским.
51 мин. ·

Тут у Ермака смотрю ПЕРДАК подгорает)))Депутат от Слуги Народа-Лерос выставил видео,где ЧЕТКО ВИДНО,как брат Ермака ТОРГУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ должностями...Ермак в ИСТЕРИКЕ начал пугать тем,что он накажет Лероса через РУЧНОЕ ДБР и ВСЕ правоохранительные органы бросят заниматься ворами и убийцами и начнут НАКАЗЫВАТЬ Леруса)))Так же Ермак отметил,что брат его был в АТО и защищал Донецкий аэропорт.По поводу этого хочу сказать следующее.Я вспоминаю то время,когда Одесскую область возглавлял Михаил Саакашвили.А КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО,Насиров возглавлял украинскую таможню.Так вот это ОДЕЯЛО,что бы навредить начальнику Одесской таможни,девушке с Майдана Марушевской,назначил ей зама,чистейшего КОРРУПЦИОНЕРА,который приехал в Одессу с удостоверением АТОшника,защитника Аэропорта и кучей МЕДАЛЕЙ.Мы с Денисом Плаксиенко и ребятами,встретили этого ЛИПОВОГО ГЕРОЯ с мусорным баком.И он очень БЫСТРО УБЕГАЛ,треся своей жирной опой)))Ну даже если брат Ермака действительно защищал Украину,то это еще ХУЖЕ.Ибо люди гибнут за то,что бы Украина стала СПРАВЕДЛИВЫМ Государством,где НЕ БУДЕТ КОРРУПЦИИ и КУМОВСТВА.Что бы НЕ БЫЛО как НА России.А раз он сам стал КОРРУПЦИОНЕРОМ,так пусть валит в ТЮРЬМУ.Зеленая власть же не выпустила действительно НЕВИНОВНЫХ ТОРНАДОВЦЕВ.Ни сделала НИКАКИХ АМНИСТИЙ другим участникам АТО,которые гниют в тюрьмах.Так,что Ермак,ты лучше думай,что тебя ждет ЗА ПОДПИСАНИЕ твоего СКОТСТВА в Минске.А наказание будет.Это НЕМИНУЕМО...
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Литвин , ветеран 2 войн и ликвидатор ЧАЭС . Таких ветеранов пруд -пруди .
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К сожалению ,ФСБшные кроты не перевелись.Надо по тихому изымать иуд из общества.мать родную продадут в нужный момент.Поборник истины молчал более полгода,а потом понесло.Баканову и Авакову нужно ответить.Мафия не ложит яйца в одну корзину.Таких подмётных было и будет.
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Эту маланскую пропаРашинскую тварь пора останавливать.
Несмотря на вирус.
И его маланского нанимателя, кстати, тоже...
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Цікаво: зрадники і запроданці, виявляється, теж мають свої червоні лінії. Для порядних людей.
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Подаю заявление в СБУ и ГБР (обновлено), в следующем обновлении наверное будет отзыв заявлений.
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Та по твоему ***** видно, что ты жлоб, Андруша. ****, когда уже Майдан? В этот раз я отпуск за свой счет возьму и приеду, если работяги со всей страны съедутся, им будет ***** кого вешать, хоть зеленских клоунов, хоть порошенковских багыг
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