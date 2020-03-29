 Єрмак про відео з братом: Звинувачення Лероса - брехня і наклеп. Подаю заяву в СБУ та ДБР (оновлено)

Про це він повідомив у коментарі Цензор.НЕТ.
"Це наклеп, я подаватиму заяву, щоб всі правоохоронні органи дали оцінку цим звинуваченням, і не сумніваюся, що вся ця брехня буде спростована. На відео мій брат Денис, який не мав і не має жодного стосунку до будь-яких призначень і корупції. Денис - учасник АТО, учасник боїв у Донецькому аеропорту, принципова і порядна людина. І він легко доведе свою невинуватість і своє чесне ім'я", - сказав Єрмак.
"Сьогодні мною буде подано заяви в СБУ та ДБР щодо поширеного відео з моїм братом Єрмаком Денисом. Я хочу, щоб було проведено всебічне розслідування обставин здійснення цих записів, насамперед їхньої достовірності, всіх фактів, а також хто і на чиє замовлення це робив, як ці записи опинилися в Гео Лероса", - написав Єрмак у фейсбуці.
Він також наголосив, що Лерос "переступив червоні лінії".
"Рекомендую підготуватися, бо доведеться відповідати публічно за кожне слово твоєї брехні! Доведеться, хто б за тобою не стояв!
Дуже сумно, що такий, як ти, опинився в партії "Слуга Народу" серед багатьох гідних людей, які теж, сподіваюсь, дадуть оцінку твоїм діям", - резюмував глава ОП.
Раніше Лерос виклав кілька відео, на яких Денис Єрмак нібито обговорює питання призначення на різні державні посади.
Это отставка для Зеленского. Как только общество начнет все больше информации получать о запущенном процессе, то даже яркие сторонники Зеленского пойдут против него.
То, что произошло, разрушило хрупкий баланс. Все, что будет после подписания этих договоренностей, это уже не политика.
Он превратил себя в доминиона двух господарей. И выхода нет. Это все запускает сильный кризисный маховик.
О "странных" пунктах протокола
В протоколе есть странные вещи.
Например, там упоминается КПВВ в Золотом и Счастье и необходимость разведения сил в двух местах. А еще месяц назад договорились о разведении в Гнутово.
Теперь упоминание об этом населенном пункте просто исчезло. И исчезло оно, скорее всего, не случайно. Подвох в том, что там стоят российские военные базы.
Эти три компонента - информационный, правовой и политический - просто Зеленского уничтожат.
О заявлениях Ермака, что создание совета по ОРДЛО не означает признания боевиков
Что вы слушаете? Голос Ермака было слышно, как голос мыши в сарае десятого соседа.
Услышат же в мире не то, что скажет Ермак, а то, что скажет Москва. Москва четко заявила: Киев сел за переговоры с Луганском и Донецком.
Дело в том, что Зеленскому нужны аплодисменты, ему светит больше аплодисментов из Москвы, 140 млн людей живут в России, в Украине 40 млн. Ему нужно заслужить аплодисменты - результат его не интересует.
Ермак очень хорошо понимает и использует это. Он ему дает такие аплодисменты. Разговор с Путиным - это аплодисменты. Разговор с Меркель и Макроном - это сдача экзамена.
Поэтому Зеленскому не хочется говорить с ними, хочется говорить с Путиным.
Это подписание в Минске - это аплодисменты со стороны России, но это поражение для Украины. И поражение для Зеленского лично. Пока он этого не понимает.
Но во всей этой игре обратите внимание на еще один момент. Не случайно совпало создание Консультативного совета в Минске и визит Медведчука в Москву. Здесь как бы создается общественное измерение процесса, а там - парламентское.
Информационно выглядит так: Европа, Совет Европы поддерживают это, и общественность поддерживает это.
Ну и казус Сивохо. Это все срежиссировано в Кремле, дуракам навязано, умные обыграны, а самые умные - использованы.
Ермак прекрасно все это понимает. Из того, что я вижу, он очень хорошо ориентируется в этих вещах.
В следком РФ еще напиши, там точно оценят...
Volodymyr Ariev@VolodymyrAriev 34 мин
Зливи один на одного в команді Зеленського є абсолютно закономірним підсумком.
Ми попереджали, що до цього все прийде.
Зеленський і слуги тому й вигадали та розкрутили тему «бариг-мародерів», щоб потім самим барижити посадами і мародерити найнеобхідніші речі.
Далі буде
*****, тварь, двуличная!
воскрес брат то....
вот как бывает...
Andrei Piontkovsky
@apiontkovsky
·11 мин
Этот тот самый якобы погибший на Донбассе брат , про которого мразь Ермак со слезами рассказывал Волкеру, убеждая того, как он ненавидит «партию войны кровавого барыги»
K0५EGAR
@Rage4oK
·1 ч
Поки весь світ занятий порятунком, українці зайняті:
гризнею
мародерством
дешевим піаром(шМародери Вальцмана, привіт). Біосміття не може облишити чвари навіть заради отримання 10 млрд $ допомоги від МВФ і навмисне тягне країну в дефолт, щоб розтягнути те, шо ше лишилось
"а я єму отвєчу, только по-другому!"
чмо, а не людина
вот только одюжит.
какой самокритичный парень, этот Ермак.... ))
Источник: https://censor.net.ua/n3185182
Дурисвіте, подай заяву до Путіна, той Кадировим тобі допоможе!!!
Сейчас Денис занимается научно-исследовательской работой. Он работает в Институте стратегических исследований, занимает позицию советника . В ноябре 2019-го, после похода Андрея во власть, Денис создал «Украинское Бюро Национального развития».
На сайте компании сказано, что УБНР ведет свою деятельность, основываясь на задачах, изложенных в указе президента Зеленского «О неотложных мерах по проведению реформ», из которого он нарезал задачи всем ветвям власти осенью прошлого года.
Компания занимается разработкой и сопровождением государственных и инвестиционных проектов.
Именно этими делами сейчас занимается Денис - брат Ермака..
Я не будучи бабкой Вангой, тем не менее предскажу ближайшую судьбу Дениса: его сожрут вместе с Андреем Ермаком.. потому что, Андрей решил ,что стал фигурой в мировой политике и решил поторговать Украиной.. Обычно это плохо кончается для нечистых на руки уродов..
ℳγr
tvorets.center
@myrotvorets_
·1 ч
Воскрєсє брат Андрія Єрмака.
Тепер офіційно.
Саме його Андрій Єрмак поховав живим і півідомив Заходу, що той загинув на фонті, а винен у цьому Порошенко.
И желательно в международных судах!
Они так просто не остановятся - не для этого они, сдирая когти, проползли во власть!
пакует награбленное и готовится бежать.
********* сюда протащить хотите? а не обсеретесь?!
Вообще-то на клеветников подают в суд , а не на Лубянку заяву ...
Ты , ещё ****** , пожалуйся ***** !
неважно как.важно шо правда.
Шут Гороховый их пСарь
1 ч. ·
Если придётся таки подать в отставку, то Ермак выйдет из этой ситуации с мерседесом. Тоже неплохо!
Sergey Naumovich
1 ч. ·
Верните Кононенко!!!! Он торговал должностями патриотично и с Томасом в душе!!!
Эти гниды ничем не побрезгуют...
51 мин. ·
Тут у Ермака смотрю ПЕРДАК подгорает)))Депутат от Слуги Народа-Лерос выставил видео,где ЧЕТКО ВИДНО,как брат Ермака ТОРГУЕТ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ должностями...Ермак в ИСТЕРИКЕ начал пугать тем,что он накажет Лероса через РУЧНОЕ ДБР и ВСЕ правоохранительные органы бросят заниматься ворами и убийцами и начнут НАКАЗЫВАТЬ Леруса)))Так же Ермак отметил,что брат его был в АТО и защищал Донецкий аэропорт.По поводу этого хочу сказать следующее.Я вспоминаю то время,когда Одесскую область возглавлял Михаил Саакашвили.А КЛЕТЧАТОЕ ОДЕЯЛО,Насиров возглавлял украинскую таможню.Так вот это ОДЕЯЛО,что бы навредить начальнику Одесской таможни,девушке с Майдана Марушевской,назначил ей зама,чистейшего КОРРУПЦИОНЕРА,который приехал в Одессу с удостоверением АТОшника,защитника Аэропорта и кучей МЕДАЛЕЙ.Мы с Денисом Плаксиенко и ребятами,встретили этого ЛИПОВОГО ГЕРОЯ с мусорным баком.И он очень БЫСТРО УБЕГАЛ,треся своей жирной опой)))Ну даже если брат Ермака действительно защищал Украину,то это еще ХУЖЕ.Ибо люди гибнут за то,что бы Украина стала СПРАВЕДЛИВЫМ Государством,где НЕ БУДЕТ КОРРУПЦИИ и КУМОВСТВА.Что бы НЕ БЫЛО как НА России.А раз он сам стал КОРРУПЦИОНЕРОМ,так пусть валит в ТЮРЬМУ.Зеленая власть же не выпустила действительно НЕВИНОВНЫХ ТОРНАДОВЦЕВ.Ни сделала НИКАКИХ АМНИСТИЙ другим участникам АТО,которые гниют в тюрьмах.Так,что Ермак,ты лучше думай,что тебя ждет ЗА ПОДПИСАНИЕ твоего СКОТСТВА в Минске.А наказание будет.Это НЕМИНУЕМО...
Несмотря на вирус.
И его маланского нанимателя, кстати, тоже...