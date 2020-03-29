 "Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ

Про це народна обраниця розповіла виданню "Журналіст", інформує Цензор.НЕТ.
"У позафракційного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19. Я з ним спілкувалася, коли він був у парламенті. Наразі у мене чимало симптомів. Є кашель, важко дихати. Я консультувалася зі своїм лікарем. І побачимо, що покаже тест", - зазначила нардеп.
Зараз Шпак на самоізоляції.
"У нас багато хто захворів, і вже підтверджено, що у деяких парламентаріїв коронавірус. Звичайно, багато депутатів будуть (на позачерговому засіданні ВР. - Ред.), адже влада має ухвалювати необхідні рішення щодо боротьби з коронавірусом", - сказала депутат.
вы явно помешались с обосраными труселями...(
а ты что идиот не видишь различия?
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https://www.youtube.com/watch?v=6E-VPATvRTY
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вот инфа в тему:
А путинские мрази молчат.
Вспышка пневмонии после взрыва взрыва газового баллона в центре вирусологии под Новосибирском. За 30 дней до вспышки в Китае.
З волосяччями, як відьма!
Сергей Наумович
@sergonaumovich
Реальность