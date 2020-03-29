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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Політика України
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Все про:ВР (7354) карантин (1506) позачергове засідання (42) Рудик (14) Слуга народу (756) COVID-19 (2329) коронавірус (1053) Шпак (1)

 "Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ

Народний депутат від СН Любов Шпак нещодавно спілкувалася зі своїм позафракційним колегою Сергієм Рудиком, у якого підтвердили коронавірус. Тепер Шпак кашляє і відчуває труднощі з диханням.

Про це народна обраниця розповіла виданню "Журналіст", інформує Цензор.НЕТ.

"У позафракційного депутата Сергія Рудика підтвердили коронавірус COVID-19. Я з ним спілкувалася, коли він був у парламенті. Наразі у мене чимало симптомів. Є кашель, важко дихати. Я консультувалася зі своїм лікарем. І побачимо, що покаже тест", - зазначила нардеп.

Зараз Шпак на самоізоляції.

"У нас багато хто захворів, і вже підтверджено, що у деяких парламентаріїв коронавірус. Звичайно, багато депутатів будуть (на позачерговому засіданні ВР. - Ред.), адже влада має ухвалювати необхідні рішення щодо боротьби з коронавірусом", - сказала депутат.

Читайте також: 2 дні, посвідчення нардепа і 4100 гривень, - колишня "слуга народу" Скороход розповіла, як здавала тест на коронавірус

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185181
 
   
 Топ коментарі
 
От вас вся Украина еле дышит.
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перед внеочередной сессией хворь прям косит наших избранников, если бы что то сладкое делили думаю явка была бы 100%.
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При Януковиче и Порошенко вам было получше, поудобней воровать?
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А тебе при осле оманском ...что стало удобнее воровать?? Или лучше??
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ты полудурок? при чем здесь янукович и порошеко, если разговор о коронавирусе?!
вы явно помешались с обосраными труселями...(
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**** зеленая при них ,точно такого не было.Про ермака видио уже посмотрел.?
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перед внеочередной сессией хворь прям косит наших избранников, если бы что то сладкое делили думаю явка была бы 100%.
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Понятно...хрен они смогут набрать голосов с такими приколами.
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А может то от Антиколомойского закона кашель и удушье?
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Не нужно было ей контактировать с Рудыком
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правильно - надо приходить на заседание. надо, приходите
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чтоб все слуги урода выздыхали включая его самого, тогда Украина вздохнет свободно!
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А ахмети з новинськими та різні допи з бойками Україні не заважають..?
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Степан Разін Там он бывший зам главы Киевской ОГА Мищенко загнулся от сахарного диабета+ короновирус. Как бы ваш диабетчик Пэтя после испанских детоксикаций белые тапки не двинул. А то некому будет срачи в тырнетах оплачивать.
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Пускай еще скажет как ей трудно,как тяжело добиться к врачам как ей не хотят делать тест.Вон как Скороход расписала свои трудные похождения.
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У нас в стране уже больше трем сотням людей трудно дышать и мучает кашель, почему о них не пишут,а нам дают читать симптомы какой то овцы от сн?
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И это только тех у кого подозревают инфекцию,а сколько таких кому к ближайшому коновалу надо десять верст грести да еще и пешком а дышать уже невмоготу один Бог ведает и помощи ждать неоткуда.
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С ее стороны правильней дождаться результата теста, а не до этого говорить о симптомах коронавируса. А если она сама себе поставила точный диагноз, то зачем было переводить дефицитный тест?
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Та пусть сначала на заседание сходит, тест подождет...
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Народ збираються лікувати від цієї зарази тільки на останній стадії, коли вже зашкалює температура і тяжко дихати, це що знову геноцид, зате дуже переживають за цих депутанів та інших дурнів із влади.
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" лікувати на останній стадії"? - Ха-ха-ха! Вы, однако, оптимистка! Дай бог, чтобы потом рассказали выжившим родственникам, где находится братская могила....
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херої "Кашель, важко дихати", - "слуга народу" Шпак розповіла журналістам про свої симптоми коронавірусу, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 8543 .наука,щоб не вештались залом,коли йде засідання
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Коронавирус: "Казань брал, Астрахань брал, Шпака не брал"
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Так Шпак чи Скворец, (рус)"распустила волосьІ по бельІм плечам"!
З волосяччями, як відьма!
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Вже хрін розбереш чого більше віруса чи психоза.
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Такое впечатление что вирус косит только верхушку власти. Или просто для холопов тестов нет?
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Чтобы вы все депутаты олигархи и барыги разом исчезли.
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а медсестрі по штукі в час нехоче платити . Так в маєш
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Во Франции, из тех, кто лежат под аппаратом искусственной вентиляции легких, 45% это люди моложе 40 лет.
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Шпак просто получила свои 60 000 баксов от Бени, не приходить завтра на заседание... И сразу ей стало трудно дышать) Сколько еще таких труднодыщащих у слуги урода узнаем завтра!
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тра зібрати позачергове засідання ради і най вона там покашляє
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Тому і весь шухер. Влада зараз на вухах. Вони думали що, еволюція вибере їх, а тут облом.
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Мы семьей спокойно переболели ковидкой, а дети даже без клинических симптомов. Безумная шизофрения СМИ убьет гораздо больше чем сам вирус. Ничего сверх страшного в этом вирусе нет, а внукам и детям просто необходимо переболеть раньше родителей и дедушек для экстренной помощи готовыми антителами в случае необходимости.
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Цікаво що тестують тільки цих шлюх уродов...
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«Любовь Шпак недавно общалось». Якого ж воно роду?
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