 "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, у яких заробітна плата більша за 10 "мінімалок" (зараз 47 000 гривен), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах із боротьби з COVID-19 і заходах із нацбезпеки й оборони", - повідомив прем'єр.
Також уряд хоче на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.
"На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми підтримуватимемо людей і бізнес. Водночас топчиновники мають розуміти ситуацію і "затягнути паски", - вважає Шмигаль.
"Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - підсумував він.
- до 3-кратного розміру мінімальної заробітної плати - 15%
- 4-7 розмірів МЗП - ставка 18%
- 8- 11 розмірів МЗП - ставка 21%
- 12-15 МЗП - ставка 24%
- понад15 розмірів МЗП, ставка - 27%
і воно попустить
А куда спрятал миллиард, который ему выплатили олигархи за шестикратное повышение тарифов?
Видишь, к еврею Кролику накопилось слишком уж много вопросов и пока без ответов. Пока.
аааа.
от недоноска куливлоб... соратника шоколадной мрази и вора парашенки!
ти шо, з дубу впав?
и... просто хватит пиариться! ))) все равно своя рубашка ближе к телу, особенно если она с перламутровыми пуговицами )))) кто хочет что-то сделать - тот делает-перечисляет-помогает
Идиот и популист! Такой-же как мудак-клоун. Миллионы и миллиарды разворовываются, а он сраными зарплатами занимается. Копейки это по сравнению с реальными потерями...
Так они все в этом будут задействованы))) А кроме шуток, разве зарплата их основной доход? Не такая она же и высокая
"Чтоб ты жил на одну зарплату!"(с)
ще рік будуть думати...
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https://www.youtube.com/watch?v=rhF-BNZtuD0
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Член спостережної ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», колишній народний депутат Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому.
"Не було ніколи "зарплати в розмірі 300 тис. грн". Була одноразова виплата кількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні...ця глиста викручується як в"юн ...
за ..... и др. Кроме этого сами !!!! себе выписывают премии. Все заявы-- цирк,
для " лохов" - зрителей 95 квартала.
а если 48, то сразу получишь 24.
௵_Надежда
@nadezdanba В Узбекистане сделали бесплатными на два месяца интернет и сотовую связь