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Матеріали за темою:
Все про:держбюджет (340) заробітна плата (708) карантин (1506) чиновник, урядовець (545) Денис Шмигаль (161) COVID-19 (2329) коронавірус (1053)

 "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль пропонує до кінця року зменшити наполовину зарплати топчиновникам, які отримують понад 10 мінімальних зарплат.

Про це він написав у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Уряд пропонує, щоб до кінця 2020 року чиновники, у яких заробітна плата більша за 10 "мінімалок" (зараз 47 000 гривен), отримували лише половину. Виняток - працівники, задіяні в заходах із боротьби з COVID-19 і заходах із нацбезпеки й оборони", - повідомив прем'єр.

Також уряд хоче на 30% зменшити розмір оплати праці і винагороди керівникам і членам спостережних рад держпідприємств і держкомпаній.

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"На час пандемії і боротьби з коронавірусом Кабінет Міністрів чітко розставляє пріоритети. Ми підтримуватимемо людей і бізнес. Водночас топчиновники мають розуміти ситуацію і "затягнути паски", - вважає Шмигаль.

"Отже, почнемо перегляд Держбюджету із себе", - підсумував він.

Почнемо перегляд держбюджету із себе, - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185179
 
   
 Топ коментарі
 
А пенсии по 25 000грн. я за тебя уменьшать буду? "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 1626
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Красть они будут всегда и независимо от зарплаты и её прибавления или урезания. "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 8627
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Тогда будут красть.
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Красть они будут всегда и независимо от зарплаты и её прибавления или урезания. "Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 8627
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"Красть!"-это первое условие когда покупают эту синекуру в правительстве. Не крала одна Уляна Супрун. Так её и не утвердили министром. Там всё по-чесноку.
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проста денях нет..., хорошева настроения зэбилы
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ТРЕБА ВВОДИТИ НОВУ ШКАЛУ ПОДАТКІВ НА ЗАРПЛАТИ.
- до 3-кратного розміру мінімальної заробітної плати - 15%
- 4-7 розмірів МЗП - ставка 18%
- 8- 11 розмірів МЗП - ставка 21%
- 12-15 МЗП - ставка 24%
- понад15 розмірів МЗП, ставка - 27%
і воно попустить
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Тиль,тебе не на Цензоре надо сидеть,а в Кабмине.
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колись була приблизно така, скасували, а дарма.
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В Украине максимальная зарплата госслужащего не должна превышать 8 минимальных, как это во всех странах ЕС.
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Ой да ладно, и так понятно что он у Ахметки зарплату получает, а премьерские, это так небольшой бонус.
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еЩЕ можно пенсам урезать, ну и бюджетников как обычно!
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деньги, по команде зелохвастова ушли к израельским пенсам. хорошего настроения зебилы.
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Мабуть Сєня нашептав йому на вухо таку ідею.
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Эта Недоробок, что ли?
"Начнем пересмотр госбюджета с себя", - Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам, которые получают больше 47 тыс. гривен - Цензор.НЕТ 5301
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Цей недоробок зрізав зарплати своїм міністрам коли був прем"єром.
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угу - і захмарно підвищив людям комуналку , даючи можливість олігархату феєрично збагатитися !
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Да ну? А зачем же он тогда увеличил тарифы на газ в три с половиной раза, а потом ещё и два раза? А как там дела со священной стеной?(не в Израиле со стеной Плача). "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 4499
А куда спрятал миллиард, который ему выплатили олигархи за шестикратное повышение тарифов?
Видишь, к еврею Кролику накопилось слишком уж много вопросов и пока без ответов. Пока. "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 2412
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А чому не в 4 рази? Вони реально заслуговують отримувати від (і вище) 23500 (47000/2) грн в місяц?
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Честные профи заслуживают и больше намного и не в гривнах. Но у нас таких нет...
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Пенсии неив счет )) не напоминай.. Народ об этом знать неидолжен )
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Пенсии он не может урезать - это вне полномочий премьер-министра. Когда-то пытались уже зашкварные пенсии уменьшить - Конституционный суд законопроект зарезал, ибо усмотрел в нем нарушение Конституции.
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Только собираются начать. Но это все фигня, Им зарплаты не нужны. Ну как для бывшего топ менеджера ахметова. Но зато под эту дудуку всем зарплату порежут- вплоть до сельских советов.
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Дурацкий популизм, который даст пару млн гривен, которые на фоне кризиса как пару гривен для среднестатистического украинца
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Коболеву из Нафтогаза уменьшат зарплату с 2 млн. до 1 млн. грн в месяц?
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Он этого тоже не заметит, потому что премию получает в миллионах доллларов.
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Це правильне рішення... Але чи буде воно виконуватися - питання... хаос і саботаж будуть наростати з кожним днем...
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Млять, и у судей не забудьте урезать!!!
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вы что? как вы могли подумать в их сторону?! они же кристально честные "люди".... а самое главное такие "профессионалы", что сам янык позавидует
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А на борьбу с хламидией деньги есть ? Её куда больше чем "коронавируса".
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Ну это же надо, как трудно уменьшать зарплаты. Как повысить---так за один час, а как понизить--так целый год. Это по еврейски? спустить всё в унитаз. Так ты так сразу и скажи--вы все идиоты, а я ШУЛЕР ПО-ЕВРЕЙСКИ. "Почнемо перегляд держбюджету із себе", - Шмигаль хоче удвічі урізати зарплати чиновникам, які отримують понад 47 тис. гривень - Цензор.НЕТ 3022
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ой, ой, кажется где-то уже это слышали,
аааа.
от недоноска куливлоб... соратника шоколадной мрази и вора парашенки!
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Правильне рішення - давно вже пора було це зробити !
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Такие вещи надо делать за тридцать сорок минут одним указом наряду с понижением ВИП-пенсий. А тут говорит,что в течение года. Это всё ЛОХОТРОН, рассчитанный на доверчивых .
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дійсно - ну хто ж себе образить ? ..))
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а як же дитинку виховувати на такі гроші?
ти шо, з дубу впав?
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А чего порог з/п такой завышенный? Урежте всем, и себе в том числе, до минималки.
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вах.!.. и отмените доплаты-приплаты-бонусы и фокусы, заодно льготы на оплату квартир и компенсации за аренду квартир... сократите количество обслуги-помощников-консультантов..
и... просто хватит пиариться! ))) все равно своя рубашка ближе к телу, особенно если она с перламутровыми пуговицами )))) кто хочет что-то сделать - тот делает-перечисляет-помогает
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Шмыгаль хочет вдвое урезать зарплаты чиновникам..

Идиот и популист! Такой-же как мудак-клоун. Миллионы и миллиарды разворовываются, а он сраными зарплатами занимается. Копейки это по сравнению с реальными потерями...
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наша песня хороша, начинай сначала.................... слышим эту баку постоянно, но видим только наоборот увеличение астрономических зарплат, там премии превышают зарплаты в несколько раз\, вы опять с людей идиотов делаете? так и скажите - люди вы лохи мы вас разведем как обычно.............
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Исключение - работники, задействованные в мероприятиях по борьбе с COVID-19 и мероприятиях по нацбезопасности и обороне", - сообщил премьер. Источник: https://censor.net.ua/n3185179
Так они все в этом будут задействованы))) А кроме шуток, разве зарплата их основной доход? Не такая она же и высокая

"Чтоб ты жил на одну зарплату!"(с)
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Премьер-министр Денис Шмыгаль предлагает до конца года уменьшить Источник: https://censor.net.ua/n3185179
ще рік будуть думати...
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А в Авакова -не занадто жирні витрати ? Може трохи відмовляться від новеньких авто,броньовиківЮозброєння ? Там різати-не перерізати...
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Авакова ніхто не насмілиться чіпати - бо насправді він і є головний , в цій країні , останні 6 років ...
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Если им совсем зарплаты не платить,они не уволятся.
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В цей уряд і так понабирали всіх , хто ніде непотрібен . Обріжуть зарплати і розбіжаться навіть міністри ПТУшники з бакалаврами бакалаврних наук . Але наріду-73% , щось та й треба вішати на вуха кожен день , щоб не бачив порожніх холодильників і гаманців .
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Если это правда,то очень интересно будет узнать,какой экономический эффект от этого будет.И ещё-если у Лещенко и у Найема было по 300тыс.,а станет по 200тыс.-смогут-ли они выжить?
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Очередной пиар зеленого стада...с экономят на зарплатах чинуш копейки...а украдут из бюджета миллионы..
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Надо не только и не столько ЗП сокращать. Надо вообще чиновников и структуры сократить в 10 раз. И это не фигурально выражаясь, а реально в 10 раз.
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Я думаю, до окончания кризиса надо вообще перевести их на работать за еду и жильё. Потому что урежут на 30% а затем нарисуют себе премию в 40%.
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Чомусь в 2014 депутати і міністри отримували по 5 тис. - на рівні тодішньої середньої зарплати по країні. От і зараз прив'язати всім зарплати до середньої (чи прирівняти до 2-3 мінімальних). Ростимуть зарплати в країні - ростиме дохід депутатів і міністрів!
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Тобто , якщо зарплата чиновника 47 тисяч то врізати в двоє не потрібно . А якщо зарплата 47тис і 1-на гривня , то її потрібно врізати щоб було 23,5 тисячі гривень і 50 копійок ? Геніальний хід , пане прем'єре Денисе Шмигаль ! Бравісімо ! Зашквар , зараховано .
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а ви що повірили що то він серйозно сказав ?
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не дай бог кобелеву урежете зарплату- народ выйдет на майдан ну и за укрзализницю
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на розробку українського тесту на "корону" було виділено 500тисч ...зараз все зрізали на нуль ...а це ж "зарплата" двух соресовських глистів ...
Член спостережної ради акціонерного товариства «Укрзалізниця», колишній народний депутат Сергій Лещенко в березні задекларував 332 063 гривні винагороди за роботу як члена спостережної ради, таку ж суму він задекларував у лютому.

"Не було ніколи "зарплати в розмірі 300 тис. грн". Була одноразова виплата кількох премій і надбавок за попередній "волонтерський" період роботи в концерні...ця глиста викручується як в"юн ...
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Краще хай його хазяїн - Ахметов - та інші олігархи скинуться по 30% від свого майна. А зменшують зарплати щоб більше брали чиновники хабарів.
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Всю госслужбу сажайте на минималку,оставшееся пенсионерам - всем равную пенсию и на медицину.
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Кроме з/платы существуют разного рода надбавки - за неурочку, за..переработку,

за ..... и др. Кроме этого сами !!!! себе выписывают премии. Все заявы-- цирк,
для " лохов" - зрителей 95 квартала.
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если получаешь 47 - хорошо.
а если 48, то сразу получишь 24.
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Ни у кого из гос.служащих в стране не должно быть больше 8 минималок. Так в ЕС и в США.
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размер любой урезанной зарплаты,можно с лихой перекрыть сумой премиальных
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Пропоную збільшити апетити корупціонерів. ЗМЕНШИТИ ЇМ ЗАРПЛАТУ !
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௵_Надежда
@nadezdanba В Узбекистане сделали бесплатными на два месяца интернет и сотовую связь
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убил бы этих лицемеров и популистов какие нахрен зарплаты?они и не знают сколько получают ихняя месячна офиц зарплата стоит один вечер в ресторане все знают что они получают за схемы мутки за голосование какое о какому то закону раньше были перебежчики реччь идет о миллионах баксов и то потом перечисляют несколь лмн долларов это и есть ихняя зарплата
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посмотрим, что вы там сэкономите, а то только обещаете
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и правильно и в тоже время пиар- популизм . Это все хроники мародерства !
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