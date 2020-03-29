 "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.
"Відеодокази, як Єрмак через свого брата гендлює державними посадами, запроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт із РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі", - написав він у коментарі до роликів.
Проблема не в ставленниках марионетки. Проблема в самом ЗЕ.
ЗЕ и его режим должны быть уничтожены. Иначе Украине конец.
https://uaua.top/19808/
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https://www.youtube.com/watch?v=2LS_I5aKw4I
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-- обезательно к ПРОСМОТРУ !!
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https://www.youtube.com/watch?v=rhF-BNZtuD0
Чтобы годами вести следствие, а через 5 лет, когда дибилы выберут очередного ватника, отпустить с почестями?
Врагов надо уничтожать, а не сюсюкать с ними. Сюсюканье погубило президентство Пороха.
А сам ЗЕ разве не пристроил всех своих знакомых?
Баканов, например, (это глава СБУ, если что) сосед ЗЕ и друг детства.
21 хв ·
Щодо Єрмака.
Якщо ця тварина так зухвало торгує посадами та національними інтересами в Україні, просто уявіть, що відбувається в Мінську.
Зебланами рожденные,
Баранами воспитаны,
Ответить не хотите ли, -
Как хуже вам не стало ли,
С ЗЕлёными барыгами?
Усех барыг хАтели посадить)
Убейтесь ап стенку придурки.
Но, нам везде говорили, что это говно.
Теперь пытаются доказать обратное
британский писатель, историк и философ ,.. шотландец
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні на виборах
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії: