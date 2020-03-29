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Все про:Єрмак Андрій (178) Лерос Гео (31) Єрмак Денис (1)

 "Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП. ВIДЕО

Нардеп від "Слуги народу" Гео Лерос виклав відео, на яких брат глави ОП Андрія Єрмака - Денис Єрмак - обговорює питання призначення на різні державні посади.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Лероса у фейсбуці.

"Відеодокази, як Єрмак через свого брата гендлює державними посадами, запроваджує свою програму до правоохоронних структур та оборонки (привіт із РФ), ну і, звичайно, заробіток на державі", - написав він у коментарі до роликів.

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Єрмак через брата гендлює державними посадами, - слуга народу Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185174
 
   
 Топ коментарі
 
Хуже, чем Зеленский, в Украине еще не было президента.
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те, що він барижить не державними посадами - фігня, він барижить державою
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пєтя номер 2
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До Петруся что другие были? Просто очередного мудака выбрали президентом.
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та ні , просто люди , що голосували за пєтю були чимсь невдоволені
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та ні , жодного . але люди , що голосували за пєтю були чимсь невдоволені , а його справа живе .)
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А, что, вам єтой ночью пєтя опять в краватку накакал?
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Нє вчєра , а останні 25 років ; нє какає , а сере ; нє мнє , а на всю Україну - але декому це подобається ... жити в гівні .
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заметьте, говно сейчас исключительно ЗЕлёное, с тремя полосками аля Аквафреш. Или вы дольтоник?
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а я про шо кажу зе - то для України катастрофа , так само як пе
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ZEmrazi хуже не будет?? Какмвам живется животные, нормально??!
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Зебуины, вы ж… рвали , что при клоуне «такой херни «не будет не будет !!!
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После того, как ЗЕлупок узурпировал власть и пристроил в ВР и правительство всех своих одноклассников и соседей, деятельность Ермака выглядит, как мелкое ничем немотивированное хулиганство.

Проблема не в ставленниках марионетки. Проблема в самом ЗЕ.

ЗЕ и его режим должны быть уничтожены. Иначе Украине конец.
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День когда арестуют Зеленского и его шайку предателей , станет днем начала возрождения Украины !
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Зачем?
Чтобы годами вести следствие, а через 5 лет, когда дибилы выберут очередного ватника, отпустить с почестями?

Врагов надо уничтожать, а не сюсюкать с ними. Сюсюканье погубило президентство Пороха.
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Украина это правовое государство и по Зеленскому должен быть справедливый суд , приговор которого будет признан мировым сообществом.Опыт Порошенко нам не пример , 5 лет суда на Беркутами , в итоге приговоров нет а главные убийцы спокойно были отпущены Порохом в Россию.
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Ха ха это они должности бабам раздают по критерию умеет или не умеет делать миньет?Вопрос-кто проводил собеседование с Венедиктовой
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Если ГБР такое "проморгает",то точно Зеленского вместе с этими ермаками нужно "гнать в шею." Срочна перезагрузка власти.ГБР,МВД и СБУ может ещё спасти Украину.
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А в ГБР, МВД, СБУ назначал не тот же человек, который назначил Ермака?
А сам ЗЕ разве не пристроил всех своих знакомых?

Баканов, например, (это глава СБУ, если что) сосед ЗЕ и друг детства.
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Баканов? Аваков? Врятують? Ви ще скажіть Вєнєдіктова! Нажаль, зараз в Україні ситуація, яку доволі влучно описує фраза "Спасіння потопаючого - справа рук самого потопаючого".
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Жаль в 2014 никого не повесили , сейчас такие уроды не лезли бы во власть!Власть надо наказывать! И жестоко !До тех пор ,пока она не станет вменяемой. В Англии и Франции короли поплатились головами. После этого еще много голов полетело , но теперь при принятии каждого решения их власти вспоминают гильотину, топор или виселицу и пытаются принять взвешенное решение.А у нас наши можновладцi считают себя богами , а олигархи- верховными богами ! Сеть їх з Олімпу!
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Не не не, этпа курва раскраски АКВАФРЕШ. Ну и немного с ЗЕлёной плесенью.
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Sergii Ivanov
21 хв ·

Щодо Єрмака.
Якщо ця тварина так зухвало торгує посадами та національними інтересами в Україні, просто уявіть, що відбувається в Мінську.
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ЗеДятлы, а так же их родители,
Зебланами рожденные,
Баранами воспитаны,
Ответить не хотите ли, -
Как хуже вам не стало ли,
С ЗЕлёными барыгами?
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Да, забыл, напевать надо на мотивчик киножурнала "Ералаш".
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Интересно, кто писал МВД или СБУ. Скоро будет, как у Дюма. Гвардейцы кардинала, против мушкетеров короля. Пожелать удачи нужно обоим сторонам. )
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А какими честными, а какими порядочными были.
Усех барыг хАтели посадить)
Убейтесь ап стенку придурки.
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А де наша баба юля--чому вона не кричить (як перед виборами) про боротьбу проти олігархів. Чи жде чергових виборів і буде вішати локшину на вуха своїм "стійким" прихильникам?
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Шуму будет в СМИ по ходу. Это приговор Зеленскому и Ермаку!
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Зебилы отрутся, им не привыкать харки с морды вытирать. Хуже не будит, вы фсе врети, нада проста перестать стрелять.
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Ну а что же Зеленский? Может быть, возьмет автомат и расстреляет членов своего офиса, заодно депутатов от своей партии?
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Импичмент надо делать! Это не власть, а это гниль!!!
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Рано. Осенью будет самое то. Как раз стадо пенсии и зарплаты будет 2-3 месяца не получать, от тады.
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Оказывается, в шоколаде мы уже были.
Но, нам везде говорили, что это говно.
Теперь пытаются доказать обратное
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В США был бы уже конец и Ермаку и Зеленскому!!!
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"Всякую революцию задумывают романтики, осуществляют фанатики, а пользуются ее плодами отпетые негодяи." - Томас Карлейль, 1795-1881,
британский писатель, историк и философ ,.. шотландец
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Вы сразу прилагайте статьи по котором привлекать к уголовной ответственности!
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От падла такая - коррумпированная. Если такие вокруг зе и олигархи его облепили, то в Омане на счета зе положили пару миллиардов точно, бо иначе подобное окружение гаранта не объяснишь. Все вокруг казнокрады и коррупционеры, а зе чистый и пушистый? Так не бывает.
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Ничего, Венедиктова уж выведет подлецов на чистую воду... Хиханьки-хаханьки, но у меня просто волосы дыбом, в какое говнище мы все попали!
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Зєля - звичайний крадун. Він прийшов не підняти країну, а нагрітись. Все його бла-бла таке саме, як і у мародера. Вони обоє є пройдисвіти і лицеміри. А протистояння між ними удаване, постановочне.
Зєлю геть. Дострокові. Українців вчергове пошили в дурні на виборах
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Меньше скигліть по мережах, а краще доєднуйтесь до політкомпанії "Зєлю геть. Дострокові".
Кожен може доєднатись до політкомпанії, якщо причепить собі на одяг емблему політкомпанії:

"Єрмак через брата гендлює державними посадами", - "слуга народу" Лерос опублікував запис розмов брата глави ОП - Цензор.НЕТ 6984
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Хто пошив у дурні? То нарід сам тупий, як був так і є. До чого тут ЗЕ, якщо народ тупий як пробка.
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Зеленского и все, кто в его мафии - это все люди не честные и откровенно жулики и преступники!!!

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Скорохід, Поляков і Лєрус - виключення з правила.
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представьте, что будет со всем этими сбродом у власти, когда их "власть", собственно, закончится....... а ведь она, рано, или поздно, закончится! это факап....., полный факап!
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