 Противник з опівночі двічі обстріляв українські позиції на Донбасі, втрат немає, - Міноборони

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Міністерство оборони.

"За наявною інформацією, бойових втрат серед наших мужніх захисників України унаслідок прицільного вогню противника немає", - сказано в повідомленні.

У Міноборони розповіли, що обидва обстріли сталися вранці і не торкнулися ділянки розведення сил і засобів. Під час обстрілів бойовики застосовували автоматичні станкові гранатомети та великокаліберні кулемети, а також міномети калібру 82 мм.

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Водночас у відомстві повідомили, що українські підрозділи не відкривали вогонь у відповідь у бік терористів.

"Підрозділи Об'єднаних сил неухильно дотримуються режиму тиші і перебувають напоготові до підступних ворожих дій у районі відсічі та стримування збройної агресії РФ на сході України", - підкреслили в Міноборони.

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