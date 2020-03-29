 Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, вранці Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив у столиці ще 8 випадків інфікування коронавірусом.
"Захворіли 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка і троє чоловіків віком від 33 до 40 років. Серед них - лікар приватної клініки. Він оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону", - написав Кличко.
Шестеро хворих киян перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів. Двох госпіталізували.
"З позитивного: двоє киян, які хворіли на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", - додав Кличко.
та ще й транспортна блокада - в деяких містах відміниль пільги, а в деяких - тільки по спецперепусткам... приміські автобуси повідміняли - тож сидять дома, а не чухають базар за розсадою та на дачу (хоча... як на мене... на дачах булоб їм краще...та от "швидка" тепер туди вже не поїде)
лише штрафи за несанкціонований вихід з дому в мегаполісах (не менше 17 тисяч у Києві і 1.700 у обл центрах) допоможуть змінити"динаміку" ....47...82... ЦЕ П..єц для Києва за тиждень..
Напомню, что карантинные мероприятия служат для того, чтобы избежать взрывного роста заболевших, при котором количество людей, одновременно нуждающихся в медицинской помощи, превышает возможности системы здравоохранения оказать им всем помощь.
Когда такое происходит, в действие вводятся давным давно определённые протоколы реагирования на такую ситуацию. Эти протоколы прекрасно знают эпидемиологи, врачи, изучавшие медицину катастроф, а также все студенты медицинских ВУЗов, посещавшие занятия на кафедрах военной медицины.
Самые опытные врачи освобождаются от всех своих обязанностей и становятся на сортировку поступающих больных. Их задачей становится отсортировать пациентов по степени тяжести - на тяжёлых, средней тяжести и лёгких.
Все остальные врачи занимаются лечением ТОЛЬКО больных средней тяжести.
«Лёгким» даются инструкции по поводу того, как они могут помочь друг другу, чем они и занимаются под надзором санитарки или наименее опытной медсестры.
Тяжелобольные отправляются в палаты умирать. На них не будут тратить вообще никаких ресурсов. Если кто-то из них доживёт до того момента, пока окажут помощь всем больным средней тяжести, то тогда врачи и займутся ими. Это выглядит жестоко, но только так можно вылечить максимально возможное количество людей. Иначе, пока врачи будут возиться с одним «тяжёлым», умрёт несколько больных средней тяжести, а ещё с десяток «средних» перейдёт в разряд «тяжёлых».
Первоначальная сортировка - самая сложная и ответственная работа, и именно поэтому на неё выделяют самых опытных врачей. Врачи с недостаточным опытом могут не справиться с психологическим давлением и занять драгоценные ресурсы, например, безнадёжным ребёнком или безнадёжной беременной женщиной. Или же они могут потратить драгоценные ресурсы на «лёгких», у которых больше всего сил, и которые из-за этого гораздо громче и активнее требуют оказания помощи именно им.
В случае с коронавирусом, в разряд «тяжёлых» будут определены люди пожилого возраста, а также больные достаточно серьёзными хроническими заболеваниями всех возрастов. Не соблюдая карантин, именно вы приговорите большинство из них к смерти. Потому что вы или те, кого вы заразили в инкубационный период, займут те ресурсы системы здравоохранения, то время врачей и медсестёр, и те аппараты искусственной вентиляции лёгких, которые могли быть потрачены на их спасение.
ЧТО МОЖЕТЕ СДЕЛАТЬ ИМЕННО ВЫ:
1. Соблюдайте карантин и не выходите из дома, кроме как по крайней необходимости. Иначе, даже если вы переболеете бессимптомно или очень легко, вы заразите кучу людей, которые и перегрузят ресурсы системы здравоохранения.
2. Убедите своих пожилых родственников и знакомых не выходить на улицу вообще и не контактировать вообще ни с кем (в том числе и с вами). Пусть сидят дома и общаются со всеми через аудио и видеозвонки в месседжерах. Пусть продукты им приносят курьеры или соседи и оставляют сумки под дверью. Пусть к ним перестанут приходить помощники по хозяйству. В конце концов, лучше пожить некоторое время в бардаке, чем подвергать себя смертельному риску. Звоните им каждый день, контролируйте, выполняют ли они ваши указания, и повторяйте им эти правила («никуда не выходить и ни с кем не контактировать очно») снова и снова.
3. Убедите в том же самом ваших пожилых соседей по подъезду. Обменяйтесь с ними телефонами, и, собираясь в магазин, созванивайтесь с ними, и спрашивайте, нужно ли им, чтобы вы купили в магазине что-то и для них. Предложите им звонить вам, если у них возникнет необходимость что-то купить.
4. Соблюдайте гигиену. Мойте руки с мылом (дважды) или используйте антисептический гель для рук после каждого контакта с наличными деньгами, каждого посещения общественного места (абсолютно необходимого, надеюсь), не забывайте также и про дезинфекцию телефона, который регулярно контактирует и с вашими руками, и с вашим лицом.
Предлагаю распространить этот текст в местных группах (пабликах в социальных сетях - ред.), а то до нашего населения не доходит».
А то вистачає зомбі на форумі які рашко роліків надивилися і вважають, що ніякого віруса не існує, а це все вигадки міравой закуліси.
интересный экспонат
Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
Прекратите давать неквалифицированные советы!
Вас, как глупого кацапа, это не касается
Кто дал вам право печатать здесь свои тупые советы?
А ВЫ. Троль, сидите молча в Козломордии
Посидь у спамі і не бовкай. Ти спалився.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
В пакете гречки, оказывается, около 20000 крупинок.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон, чтобы хватило "надольше".
#fearathome
хорошо хоть раскладку клавы па-руцке выучили
на счет чебурнета и прочей твоей лексики - мне это все малопонятно и не интересно
Или таки - это уровень нашего медперсонала?
решта -прибамбаси без жодного значення...
Сидеть в такую погоду дома - получишь 1001 болезнь и помрешь так и не заразившись.
Коронавирус остается высокостабильным в течение долгого времени при температуре около четырех градусов и при отсутствии дезинфекции его активность начнет снижаться только через 14 дней.
При этом SARS-CoV-2 не переносит высокие температуры и при 70 градусах дезактивируется в течение пяти минут.
На поверхности различных предметов:
на бумаге он не был выявлен уже спустя три часа,
на одежде и обработанном дереве держался до двух дней,
на стекле - до четырех дней,
а на пластике - до семи.
Вирус может находиться на внешней поверхности МЕДИЦИНСКИХ МАСОК до семи дней!!!
Поэтому их нужно менять раз в 1-2 часа и выбрасывать или дезинфицировать! Если маску носить долго, то она превращается в обратного действия вирусный артефакт!
Міщенко боровся за життя тиждень. В неділю, 29 березня, його не стало. Про це повідомив президент Конфедерації будівельників України Лев Парцхаладзе в Facebook.
"Сьогодні не стало Міщенка Олега Вікторовича, члена Ради директорів Конфедерації будівельників України. Він цілий тиждень боровся за життя. Але складна форма цукрового діабету і COVID-19 зробили своє. Давайте не недооцінювати цей вірус", - зазначив він.