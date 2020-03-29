 Коронавірус у Києві підтверджено у 82 осіб, зокрема у дитини та лікаря приватної клініки, - Кличко

Про це мер Києва Віталій Кличко повідомив у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, вранці Київський міський лабораторний центр МОЗ України підтвердив у столиці ще 8 випадків інфікування коронавірусом.

"Захворіли 4 жінки віком від 20 до 40 років, 11-річна дівчинка і троє чоловіків віком від 33 до 40 років. Серед них - лікар приватної клініки. Він оглядав інфіковану пацієнтку, яка прибула з-за кордону", - написав Кличко.

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Шестеро хворих киян перебувають на самоізоляції і лікуються вдома під контролем лікарів. Двох госпіталізували.

"З позитивного: двоє киян, які хворіли на COVID-19, вилікувалися, їх виписали з Олександрівської лікарні", - додав Кличко.