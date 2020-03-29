 Дружина прем'єр-міністра Канади Трюдо одужала від коронавірусу

Про це Софі Грегуар-Трюдо написала у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Я почуваюся набагато краще і отримала підтвердження одужання від мого лікаря і Міністерства охорони здоров'я", - повідомила вона.
Пані Трюдо подякував усім, хто підтримував її добрими побажаннями, і закликала дотримуватися самоізоляції, але не втрачати зв'язку з рідними і друзями.
"Я твердо вірю, що наука і співчуття допоможуть нам подолати цю кризу", - написала вона.
Софія Грегуар-Трюдо отримала позитивний результат тесту на коронавірус 13 березня. Її чоловік, прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо, пішов через хворобу дружини в самоізоляцію і весь цей час працював із дому.
Такое впечатление, что большинство взрослых людей до сих пор можно запугать самым обычным бабайкой.
Такое впечатление, что в службах доставки и борделях работают только потомки Чака Норриса и Дункана МакЛауда.
Ожидать от нового вируса возможности заразить и убить всех - это как ожидать от нового вида улиток возможности разрушать небоскребы.
То, чем занимаются сейчас власть имущие, раньше всегда называлось терроризмом, а не карантином.
Обнаружен 100% эффективный способ борьбы с коронавирусом: надо просто выключить телевизор и отключить интернет.
И напоследок полезный совет паникерам: не забывайте использовать туалетную бумагу с двух сторон.
#fearathome
Когда вирус достигает легких, он создает там отеки, раны, которые становятся жилищем для множества бактерий, после чего вирус "уходит в поисках следующей жертвы".
Для "лечения" самого вируса гриппа (как и любых других вирусов) человечество до сих пор не придумало никаких эффективных препаратов, нужно бороться с патогенными микроорганизмами, которые начинают массово размножаться в зоне поражения (антибиотиками), самым тяжелым пациентам требуется ИВЛ.
Естественно, самолечение недопустимо, в случае необходимости обращайтесь к врачу.
Если у вас не было прививки от полиомиелита - вирус не остановится, и убьёт всю вашу моторную нервную систему. Точно так же и с оспой, и с корью, и т.д.
Только этот "коронавирус" - разборчивый. Кого хочет - того поразит, а не хочет - плюнет и уйдёт. Ага.
есть специфический иммунитет (наверное) - это другое дело, говорят, что на корону он нестойкий, 2-3 года (так же как с гриппом и ОРВИ)
кроме того, уже запускается производство миллиарда вакцин, но лично я прививаться не планирую и Вам не советую
А вот совет - правильный. Под видом "вакцины" против несуществующего вируса можно учинить что угодно, вплоть до геноцида.
геноцид не нужен (нет смысла калечить или убивать всех, рабочие руки нужны всегда), достаточно легкого контроля рождаемости
радует, что прививаться будут в основном "глупые овцы", что благотворно повлияет на "качественный состав" земного населения
Ви вже якось узгодьте з клінічною картиною.
те, кто в курсе дела, под шумок решают свои личные вопросы (чаще всего зарабатывают)
а БГ подходит на шаг ближе к своей золотой мечте
https://www.forbes.com/sites/mattperez/2020/03/18/bill-gates-calls-for-national-tracking-system-for-coronavirus-during-reddit-ama/#49252c966a72
Вот такие вот дебилы и забивают на карантин, разнося заразу дальше.
в мире в сутки умирает 200 тысяч человек, было бы странно, если бы трупов не было
То что ты пишешь - не просто глупость, а вредительство. А если ты делаешь это не по-приколу, а сознательно - тебя нужно долго-долго лечить. И не от коронавируса.
Военное преступление.
На сайте covid.pp.ua используется неподдерживаемый протокол.
Именно так: правительства ведут против своих граждан информационный террор, одновременно "схлопывая" свои экономики.
Неужели власть предержащим неясно что если и дальше топать такой дорогой, то начнутся бунты, и всех этих х*ровых "лидеров" просто повесят на центральных площадях столиц ?
(та й чарівна жінка - а краса врятує світ!)))) - це жарт, зрозуміло..)
https://zn.ua/TECHNOLOGIES/francuzski...
Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
Чехи подписались под программу и начали успешное лечение
ПОЧЕМУ В УКРАИНЕ ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ? Зелёная власть с олигархами ЦЕНЫ СЛОЖИТЬ НЕ МОГУТ ? Им же надо заработать
А просто БЕСПЛАТНО нельзя научиться у Чехов уму- разуму ?
Панацеєю його ніхто не визнає,бо він ще проходить клінічні дослідження на людях. Так,наприклад,в Конго при епідемії ***** робили-використовували експериментальну вакцину.Наскільки я зрозуміла,Чехія підписалась на участь в експериментальному застосуванні прерарату.В Німеччині,теж декілька клінік беруть участь в експериментальному тестуванні цього препарату.
"Свободная пресса", жгите ещё.
Всё жду когда же хоть каждый десятый телезритель или газеточитатель скажет: хватить врать, я больше не верю ни единому слову из той *ЕРНИ которую вы пишете.
Північна півкуля розслабилася і забула що, епідемія це, природна річ, яка трапляється, а люди помирають. Хомо-еректус занадто переоцінює значимість свого життя для цього світу. Для світу, ваше життя чи смерть не мають абсолютно ніякого значення. Вся ваша цінність виключно ваша особиста фантазія. Приходить час коли сеанс закінчується і потрібно звільняти місце наступним фантазерам.
Этих "политиков" повесят на первом же киевском каштане.
Гораздо больше это похоже на переворот.
https://www.anekdot.ru/i/caricatures/normal/20/3/27/1585307820.mp4
Цілющі властивості коронавірусу підтверджено провідними короновірусологами, замовляй лише сьогодні зі знижкою 80% упаковку 300г сушеного коронавіруса, скоро в продажу - гель для обличчя "ковідин" дарує молодість шкірі вашого обличчя.
Вооружайтесь, делайте запасы продуктов и лекарств. Всё будет как в 1917-1920 гг.
Карачє, піду я лягу та буду помирати, от тільки зроблю зачіску та манікюр, ну шоб красивою померти. Прощавайте.
Всё происходящее не имеет никакого отношения к "вирусу".
Если в этом мире ещё остались политические лидеры, которым дороги их шкуры - пусть объявляют мобилизацию резервистов, вводят карточную систему, а первым делом - разгонят всех своих "советников", особенно "медицинских". Те кто этого не сделают - их просто повесят, какие-нибудь молодёжные банды, которые в ближайшие недели начнут массовое мародёрство.