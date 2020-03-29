 Партнер Коломойського чекає, що Зеленський "пошле в дупу" МВФ, як це зробив Голобородько. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сторінку Палиці у фейсбуці.

Соратник Коломойського, зокрема, називає такий вчинок "сміливим і корисним" для України.

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