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 Кількість інфікованих COVID-19 у Москві перевалила за 1 000

На сьогодні в Москві зафіксовано понад тисячу інфікувань коронавірусом COVID-19.

Таку заяву зробив мер Москви Сергій Собянін, інформує Цензор.НЕТ.

"Ситуація з поширенням коронавірусу на новій стадії. Зафіксовано вже понад тисячу випадків інфікування у Москві", - написав він у своєму блозі.

Собянін також повідомив, що в суботу в Москві закрилися близько 55 тис. точок харчування і магазинів.

У РФ наразі зареєстровано 1 534 випадки інфікування коронавірусом. Загальна кількість померлих від ускладнень сягнула восьми.

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Нагадаємо, сьогодні до столиці прибув спецпоїзд "Москва-Київ", який доставив понад 700 громадян України, які виявили бажання виїхати з РФ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185166
 
   
 Топ коментарі
 
Тот случай, когда чем больше, тем лучше, весь мир будет ликовать))
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Я надеюсь , гбгенеральша Светка Хоркина одна из них .

Хочу напомнить, шо эта мокшанско-фсбешная курва на медни заявляла , шо COVID-19 это "божия кара" миру , за то шо обижали Ра$$$$$ею !
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Это означает только то, что у них тестируют нормально на коронавирус, а не как у нас....
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Верно, тамошний мэр наладил импорт японских тестов через Татарстан, чтоб обойти какой то ихний закон. Ситуация с тестами поэтому в Мацкве значительно улучшилась, в отличии от остальной страны вот и результаты.
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Просто в РФ на миллион населения делают 1000 тестов , а в Украине 8.
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A триппером ? Данные по шизухе тоже были бы интересны.
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В рашке по крайней мере тесты есть и лабораторий много, можно даже в частной за 600 гривень сдать. Очень страшно сколько реально в Киеве
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