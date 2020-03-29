 Кабмін закінчив роботу над змінами до бюджету 2020 року, - Шмигаль

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.
"Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено. Витрати Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, буде спрямовано на людей", - написав він.
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Шмигаль назвав статті, на які спрямують кошти зі Стабілізаційного фонду:
- додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;
- грошова допомога пенсіонерам;
- виплати українцям, які через поширення хвороби і протиепідемічні заходи втратили роботу;
- надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.
"Про деталі інформуватиму після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів", - додав він.
Спирт і зерно продаємо!
Хто небудь, скажіть Бубочці, щоб знайшов час подумати стратегічно...
Сьогодні вже пішов ще один шухер: ще в одного депа підтверджений короновірус... Стефанчук?
Теперь выходит , что Госрезерв разворовал ШМЫГАЛЬ и его надо садить в тюрьму
https://www.youtube.com/watch?v=ieYQhMXF6HM
Ахметке тоже? Он там дефолт замутил. Такой локальный дефолт. Правда, не знаю, в чем ситуативная разница между дефолтом и банкротством за тем исключением, что факт банкротства определяет арбитраж... но по сути, если компания ахметки - банкрот и отказывается от обязательств, почему ей как бизнсу полагается помощь, а не взыскание??? Уж больно хитрожопый татарин... и впрямь, шо ни татарин, то иудей...
з логотипом"ЄС"і "Порошенко ТАК"-2гр,
"За Зе"- 200гр.