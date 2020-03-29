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Все про:держбюджет (340) Кабмін (4002) Денис Шмигаль (161)

 Кабмін закінчив роботу над змінами до бюджету 2020 року, - Шмигаль

Кабінет Міністрів завершив попередню роботу над змінами до державного бюджету на 2020 рік.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Незважаючи ні на що, витрати на інфраструктуру і розвиток, культуру і освіту збережено. Витрати Стабілізаційного фонду, про який багато говорили останніми днями, буде спрямовано на людей", - написав він.

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Шмигаль назвав статті, на які спрямують кошти зі Стабілізаційного фонду:

- додаткові виплати медичним та іншим працівникам, які безпосередньо задіяні в боротьбі з коронавірусною хворобою;

- грошова допомога пенсіонерам;

- виплати українцям, які через поширення хвороби і протиепідемічні заходи втратили роботу;

- надання фінансової допомоги вітчизняному бізнесу.

"Про деталі інформуватиму після затвердження проєкту змін до бюджету Кабінетом Міністрів", - додав він.

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Кабмін закінчив роботу над змінами до бюджету 2020 року, - Шмигаль 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185165
 
 
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Ну да и Яця же призвал заранее для народа сейф-боксы заготавливать, а то потом и их не хватит...
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И на сколько это продержится обновленка? На месяц?
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Маски перед епідемією продали.
Спирт і зерно продаємо!
Хто небудь, скажіть Бубочці, щоб знайшов час подумати стратегічно...
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Времени у него навалом...а вот мозгов нет...потому и думать нечем...
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ЗЕлупєнь роздав області олігархам. То ми тепер кріпаки? Ви чьіх будєтє?
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а хто голосувати буде?
Сьогодні вже пішов ще один шухер: ще в одного депа підтверджений короновірус... Стефанчук?
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Этот жирный с жопой на лице??? О, там есть где вирусу гульнуть..
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неточно ще... Ну, до вечора стане ясно...
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уже визначилися, що ще можна с3.14здити.
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Пока кабмин и КРУ не отчитаются о состоянии Госрезерва НИКАКИХ ГОЛОСОВАНИЙ В РАДЕ !!!!!
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Ни Гончарук , ни ШМЫГАЛЬ ПРИНИМАЯ ДЕЛА В КАБМИНЕ , не сделали ревизию Госрезерва
Теперь выходит , что Госрезерв разворовал ШМЫГАЛЬ и его надо садить в тюрьму
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Жаль, шмыгаль "забыл" сказать, что в откорректированном бюджете нет денег на спорт, культуру, деско-юношеское воспитание, на строительство жилья для воинов АТО. Но зато есть деньги на увеличение расходов охфиса зеленского, на дотации и компенсации бизнесам коломойского и ахметова
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ДТЕК - банкрот. Грошей в цьому році в бьджет платити не буде. Гроші МВФ забере Коломойський, як компенсацію за Приватбанк. Що робити - купуйте долари, поки ще є, гривні капець.
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Вот интересно: "оказание финансовой помощи отечественному бизнесуИсточник: https://censor.net.ua/n3185165
Ахметке тоже? Он там дефолт замутил. Такой локальный дефолт. Правда, не знаю, в чем ситуативная разница между дефолтом и банкротством за тем исключением, что факт банкротства определяет арбитраж... но по сути, если компания ахметки - банкрот и отказывается от обязательств, почему ей как бизнсу полагается помощь, а не взыскание??? Уж больно хитрожопый татарин... и впрямь, шо ни татарин, то иудей...
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Порошенко буде безкоштовно видавати порохоботам маски.А зебобікам продавати:
з логотипом"ЄС"і "Порошенко ТАК"-2гр,
"За Зе"- 200гр.
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Интересно, сколько зелебобиков от бесплатной маски с логотипом ЄС откажется?
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Уф-ф-ф... Можно облегченно выдохнуть. Наконец-то наступает эра благосостояния!
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за*бись! теперь можно расслабиться и наслаждаться жизнью.....
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А що тобі раніше заважало? Путін на тебе напав?
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А може лепше буде щоб Рошен давав гроші на боротьбу з вірусом лише тім хто за ного голосував, а іньших - нехай 95 квартал лікує?
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Подготовительный этап подготовки к большому дерибану бюджета зеленое стадо завершило...теперь начнется сам дерибан...
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СТРИБАЛО БИ СОБІ І ДАЛІ ПО СЦЕНІ, ВСІ БИ ДУМАЛИ, ЩО ТО ТАЛАНТ, А НЕ ПСИХІЧНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ.
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Слава Україні і Героям слава! Зараз буду їсти гарний шматок сала. Потім буде рибка, смажена капустка, а яка чудова запечена гуска!
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Черные дни наступают, урезали деньги на мову, виру. КАК ЖЕ МЫ БЕЗ НИХ, не говоря о кино. НЭ БУДЭ КИНА.
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Зелёных подонков на гиляки. Развесить всех на фонарных столбах на набережной!
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плохо, что национальное движение в Украине приватизировано. Свобода, под Каломойским, Национальный корпус - под Аваковым. Вся надежда на Яроша - он единственный никому не продался
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