 МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які передбачають певні рекомендації до лікування Covid-19", - сказав Ляшко.
Він повідомив, що стандарт розміщено на офіційному сайті МОЗ, у ньому міститься низка рекомендацій, які стосуються алгоритму виявлення захворювання, алгоритму роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів. Він також містить правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими з Covid-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації хворих у важких випадках і середньої тяжкості.
"Специфічного лікування не існує, проводиться симптоматичне лікування", - зазначив Ляшко.
Як повідомлялося, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання COVID-19.
купи пару тисяч штук і роздай сусідам....
будуть вдячні.
5 -максимальна ціна...
навіть в час епідемії
кожен день в телевізорі йому ввижається зелений пісюн... ))
напевне нереалізовані сексуальні бажання ?))
Вот это совет, так совет.
И, главное, щедрый.
зелена плесень вообще очень щедрая.
https://defence-line.org/2020/03/o-pleske-struj/
це поки що все "плацебо"... (
вже краще рецепт Бацьки -водочка,сауна,трактор(або лижі)
див. сюди :
І Міністерство має право на мрії..
от тільки якщо наслідком таких нереалістичних "мрій" є смерті людей,
то логічно таке міністерство "пустити під ніж"...
Если будет нужно, много людей готовы стать волонтерами в разных больницах.
Фавипиравир? Нет, не слышали....
Где Ляшко и МОЗ? Можно ж было закупить не только тесты и защиту, но и лекарства...
Китайцами в том числе для всего мира разработаны "Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19", в которых показали очень подробно профилактику и контроль, алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.
А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.
Когда уже тяжелая стадия - тогда уже действительно ничего не поможет.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.
Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?
И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного сам справится без лекарств - или нет?
Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.
(Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений)
не вимагайте неможливого..
але деякі зали вже давно пора переобладнувати..
пора готувати морги і крематорії ..
ХТО І ДЕ ?
Інфекційні лікарні в Україні ВЖЕ вичерпали свої можливості..
ПОРА усвідомити,любителі шашличків "на природі" !
Виганяти на вулицю ?
27 березня о 20:25 ·
На 2,5 мільйони мешканців у Львові та області є 160 апартів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
З них 120 - металобрухт, вироблений ще в СРСР, і тільки 40 - придбані в останні 5 років.
Львівським медикам не вистачає спецодягу, латексних рукавиць, масок, респіраторів і вже звично - адекватних зарплат.
Могло би бути по-іншому.
Якби у львівської влади хоча б у час епідемії знайшось трохи совісті.
Але, як казав класик - маємо те, що маємо
Darya Farkash Два тижні тому бачила його в одній пекарні Львова. Зайшов по хлібчик. Людей було багато, але всі на нього так дивились, що краще б йому сидіти вдома