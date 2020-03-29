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 МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19

Міністерство охорони здоров'я України оновило стандарт надання медичної допомоги у разі коронавірусного захворювання COVID-19, повідомив головний санітарний лікар України.

Про це заявив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко на брифінгу в неділю, передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Відсьогодні Україна працюватиме за новими стандартами медичної допомоги, які передбачають певні рекомендації до лікування Covid-19", - сказав Ляшко.

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Він повідомив, що стандарт розміщено на офіційному сайті МОЗ, у ньому міститься низка рекомендацій, які стосуються алгоритму виявлення захворювання, алгоритму роботи екстреної медичної допомоги, епідеміологів. Він також містить правила використання засобів індивідуального захисту, правила догляду за хворими з Covid-19 у домашніх умовах, критерії для госпіталізації хворих у важких випадках і середньої тяжкості.

"Специфічного лікування не існує, проводиться симптоматичне лікування", - зазначив Ляшко.

Як повідомлялося, станом на ранок 29 березня в Україні підтверджено 418 випадків захворювання COVID-19.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185164
 
 
 Топ коментарі
 
Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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оно всегда актуально. это дерьмо портит атмосферу в целом, что пагубно сказывается на всех сферах жизни. Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 2610
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О, так ти у нас шанувальник Портнова, наш невгамовний борцуха з Порошенком?
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ну якщо слово "поц" це ознака вшанування.. МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19 - Цензор.НЕТ 1715
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Ворог України такий самий як і КОРОНВІРУС. А ВОРОГІВ ЯК ВІРУСИ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ.
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видать на 40 миллионов населения нет такого у кого большие как говорят(яйца...) странно как то...((
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Зайдите в аптеку и попробуйте купить маски. Вот и всё, что нужно знать о состоянии медицины в стране.
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позавчора в "Епіцентрі"..50 штук - 800 грн..налітай..довелось взяти..
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АЛИ ЭКСПРЕС предлагает по 150 ШТУК в пачке по 6.50 грн штука .мне смс на почту приходило от них с предложением купит...я посмотрел открыл .. ну куда я их буду девать... торговать некому...* вот смотрите.цена на шару 6.50 штука! в них уже заложена доставка.налоги и прибыль продавца .и всё это уже в несчастной справедливой цене! получается ведь можно так. и даром продать за копейки. и налог заплатить, и доставить с другого конца света бесплатно! чудеса да и только! что значит работать чесно а не барыжничать и дурить людей и наживаться на населении на всё за что не возьмись в нашей стране.... обидно что бизнесмены и власти в основном корупционеры и барыги...вот и ростут они миллионерами как грибы после дождя. а сами по себе никто и звать их было никак...((
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не парся...
купи пару тисяч штук і роздай сусідам....

будуть вдячні.
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ты знаешь....а я парюсь и буду париться.... я пенсионер. у меня минималка 1645 грн. гипертония. диабет и другое. а зуб запломбировать и полечить один просят до 1.800 грн наши барыжные твари стоматологи. так что дай мне денег я куплю закажу и раздам всем желающим.не жалко! я думаю ответил на твоё предложение сполна.(( мне купи и заплати стоматологу за меня я буду тебе ВДЯЧНИЙ!
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15 грн задорого..
5 -максимальна ціна...
навіть в час епідемії
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Стандарт должен быть один - всех высокопоставленных гадов поселять в районных больницах. Нечего в областных клиниках им делать.
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Уже вся страна насмотрелась на зеленый пис.юн
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погляд порохобота дуже специфічний...

кожен день в телевізорі йому ввижається зелений пісюн... ))
напевне нереалізовані сексуальні бажання ?))
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Едрить.
Вот это совет, так совет.
И, главное, щедрый.
зелена плесень вообще очень щедрая.
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Фото дня! Барига замаскувався під волонтера і прийшов красти допомогу бідним! нєзабудємнєпрастім!

Минздрав опубликовал обновленный стандарт оказания помощи при COVID-19 - Цензор.НЕТ 3646
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Петя мастер пиара и прекрасный актёр!Вылезший на патриотической риторике. Он точно знает когда надо пустить слезу на камеру или попиариться на помощи. Вы из него уже делаете идола как кацапы из Х@йла! Хотя он при власти только обещал и нечего не делал для борьбы с коррупцией и постройкой нового госудврства!
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Он 5 лет лобызал Вилкулов, Ахметовых, Медведчуков в засос..
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Подстилка ПОРАШеновская. Вас разводят дешевым пиром а вы как дети ведётесь. У него было 5 лет что бы изменить страну! Изменений 0 Тупые лохи! Потому мы и живёт так хреново.
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Специфического лечения не существует ЭТО ГЛАВНОЕ В ЭТИХ СТАНДАРТАХИсточник: https://censor.net.ua/n3185164
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В Италии на этой неделе официально разрешили врачам прописывать Plaquenil+ Ацитромицин. Как для профилактики контактным, так и для лечения симптоматическим.
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яка нафк профілактика...
це поки що все "плацебо"... (
вже краще рецепт Бацьки -водочка,сауна,трактор(або лижі)
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Профилактика контактных - разумное решение!
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Да, только наверняка вирус выявляют только у тех, кому проводят тест. А кого не тестируют - у тех не выявляют. Для этого и нужен карантин - чтобы сидели дома, а не ходили заражали здоровых.
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Известный доктор Грюнштейн, который использoвал для лечения симулянтов, прописьівал всем два лекарства - ХИНИН и КЛИЗМУ! Тем самым он вылечивал все. Я.Гашек
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пока Зебанаты наладят закупки тестов на коронавирус, будет как в Каменке - весь город перезаразится и двинет кони. Послал же Бог Зе-барана, спасибо всем за конец (эпохи бедности)
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ох ці вже "форумні панікери-"математики"..

див. сюди :

МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2912
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Стандарт оказания помощь - врачи бегут от больного, "скорая" не приезжает, масок, лекарств НЕТ, даже врачи не защищены и т.д.
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стандарт -ЦЕ Мрія..

І Міністерство має право на мрії..

от тільки якщо наслідком таких нереалістичних "мрій" є смерті людей,
то логічно таке міністерство "пустити під ніж"...
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Научите нас мы будем тоже спасать людей.
Если будет нужно, много людей готовы стать волонтерами в разных больницах.
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при такій медицині реальніше буде купувати обладнання приватно і ********* власні апарати ШВЛ "на коліні"..
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Пацани реально прикинули, що вже десятки тис. заразились і з таким розвитком подій ліжок на всіх не вистачить...
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Прошел месяц пандемии. А у нас лечат только парацетамолом. Да, уж...
Фавипиравир? Нет, не слышали....
Где Ляшко и МОЗ? Можно ж было закупить не только тесты и защиту, но и лекарства...
Китайцами в том числе для всего мира разработаны "Рекомендации по предотвращению распространения коронавируса COVID-19", в которых показали очень подробно профилактику и контроль, алгоритм диагностики и лечение (перечень препаратов и средств, показания и дозировки и др.), уход за больными, а также онлайн-консультации по диагностике и лечению.
Перевод на русском языке на 49 страницах в pdf доступен для всех:
www.pravda .com.ua/files/COVID-19-Handbook.pdf (пробел убрать)
Я вижу определенное противоречие в тактике лечения коронавируса нашим МОЗ с тем, что разработали китайцы.
Больных с клинически подтвержденным положительным анализом на коронавирус - надо сразу лечить, а у нас нашим больным МОЗ предлагает самоизолироваться дома (и ждать, когда вирус размножится до тяжелой пневмонии, когда уже ничто (пока не создано новых специфических лекарств) не поможет).
В надежде только на собственный организм пациента.
Надо использовать имеющийся китайский опыт.

А не ждать сотен смертей в надежде на чудо.

Когда уже тяжелая стадия - тогда уже действительно ничего не поможет.
Нет пока специфических лекарств, вытаскивающих пожилого человека в совсем запущенной стадии поражения.

Во сколько мы оцениваем жизнь человека, не леча его на ранней или на стадии средней тяжести?

И кто и где даст гарантию на 3-7 день клинически подтвержденного коронавируса - организм больного сам справится без лекарств - или нет?

Мне кажется, надо срочно по линии МОЗ закупать в Японии этот фавипиравир и лечить им сразу же после подтверждения диагноза.

(Этот препарат не доступен к заказу непосредственно пациентами, его продают только для государственных учреждений)
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зачем столько много букв. Нужно знать одно китайцы за 10 дней построили больницу на 1000 мест для больных вирусом. А у нас копеечных масок нет вот и весь ответ.
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у Новій москві будують на 500 місць.. але куди довше..

не вимагайте неможливого..

але деякі зали вже давно пора переобладнувати..
пора готувати морги і крематорії ..
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чому самоізоляція ,а не лікування як у Китаї.

ХТО І ДЕ ?


Інфекційні лікарні в Україні ВЖЕ вичерпали свої можливості..

ПОРА усвідомити,любителі шашличків "на природі" !
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пів сотні хворих -це власне 3 -5 тисяч під підозрою.. аже в Україні є туберкульозні хворі..
Виганяти на вулицю ?
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Ворог України такий самий як і КОРОНВІРУС. А ВОРОГІВ ЯК ВІРУСИ ЗНЕШКОДЖУЮТЬ.
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Яна Федюрадо Брюховичі BLOG
27 березня о 20:25 ·



На 2,5 мільйони мешканців у Львові та області є 160 апартів штучної вентиляції легень (ШВЛ).
З них 120 - металобрухт, вироблений ще в СРСР, і тільки 40 - придбані в останні 5 років.

Львівським медикам не вистачає спецодягу, латексних рукавиць, масок, респіраторів і вже звично - адекватних зарплат.
Могло би бути по-іншому.
Якби у львівської влади хоча б у час епідемії знайшось трохи совісті.
Але, як казав класик - маємо те, що маємо

МОЗ опублікувало оновлений стандарт надання допомоги у разі COVID-19 - Цензор.НЕТ 2140

Darya Farkash Два тижні тому бачила його в одній пекарні Львова. Зайшов по хлібчик. Людей було багато, але всі на нього так дивились, що краще б йому сидіти вдома
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