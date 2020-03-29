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 Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк

Влада зобов'язана невідкладно забезпечити вразливі категорії: людей, яким більше 65 років, та соціально незахищених громадян - так званими сейф-боксами із засобами індивідуального захисту.

Про це заявив прем'єр-міністр України 2014-2016 років, лідер партії "Народний фронт" Арсеній Яценюк у програмі "Головна тема" на телеканалі "Україна" 28 березня, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, такі бокси мають містити мінімальні засоби захисту, зокрема дезінфектори та маски.

"Це недорого коштує і це швидко робиться", - додав він.

Яценюк підкреслив, що в нинішніх умовах необхідні дуже швидкі дії з боку української влади: "Насамперед потрібно подбати про людей".

"Уявіть, якщо захворіють медики, які зараз є пріоритетом номер один для держави зокрема. Влада має турбуватися про медиків: про кожного лікаря, про кожну медсестру - адже від їхнього здоров'я, від однієї медсестри чи одного лікаря залежать десятки, а то й сотні життів. А якщо поліцейські перехворіють і перестануть виходити на роботу, хто охоронятиме громадський порядок і безпеку, хто допомагатиме людям?" - наголосив він, додавши, що необхідно забезпечити засобами індивідуального захисту військових та соціальних працівників.

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Арсеній Яценюк підкреслив, що офіційна статистика на сайті "Прозорро" показує, що з боку держпідприємства "Медичні закупівлі України", незважаючи на заяви про мільйони масок і захисних костюмів, які мали бути придбані, за останній місяць не здійснено жодної такої закупівлі: "Це безвідповідально".

Крім того, державне замовлення дозволо б підприємствам розвивати бізнес і зайняти працівників.

Він наголосив на необхідності захистити людей, які зараз щодня наражаються на небезпеку: "Це депутати парламенту можуть дискутувати, чи будуть вони збиратися в парламенті голосувати закони, чи не будуть. А поліцейські не можуть. Вони виходять і щодня гарантують безпеку і захищають кожного громадянина".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185163
 
   
 Топ коментарі
 
І це у найвеличнішого найліпше виходить! Цікаво, коли черговий відосік із бункеру буде...
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А в Италии такие гробы классные показывают - у нас и олигархи в худшие играют в ящик
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В Украине, есть гробы и по 300 000 гривен! Так что не надо ля-ля...
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Они у них многоразовые, как транспортные контейнеры...
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Украина выживет,РАБссия нет,на то несколько причин...
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А главное - ген сала в нужном месте...
Иногда люблю дебилов - они забавные, как слепые кутята... Пока зубы не прорежуться...
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ребята бомжи,в г.КИЕВ, т.е труболети в місті Кривий Ріг,бічі в городе Донецке,або просто безхатьки в украінській інтерпретації найбідьш сильна категорія людей .Жодного випадку короновірусу
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Признается действенным, когда ежедневное многократное появление на экранах ТВ, СМИ и мониторах гаджетов крупа лошади приводит к признанию ее достойности быть избранной или назначенной на топ позиции. Ну, почти как Инцитат Калигулы в сенате Рима...
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Я так понял, Сеня намекает, что его пора укладывать уже укладывать в сейф-бокс, запаковывать и отправлять на утилизацию.
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да, да, Зеленскому, дубинскому, бужанскому портнову - им пора, ах да, василевскую-смаглюк чуть не забыл
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Когда РАБссиянцы сюда хлынут что Сирийцы в Европу,не забудьте встретить Шариковых Путлера хлебом-солью... Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами со средствами защиты, - Яценюк - Цензор.НЕТ 3707
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Обеспечьте медиков защитными средствами и инструкциями!
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За уничтожение украинской медицины яценюк должен быть казнён как за геноцид!
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А вы знаете что крокодиловый желудочный сок и человеческий один к одному по лабораторному составу? А зря...,мы бывшие рептилоиды,а не от обезьян...
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Граждане! Не мешайте маленькому бонапарту успешно проводить опреацию "Ликвидация"! Всё идет по намеченному плану - срочно завезли кучу инфицированных из-за рубежа (вирус дремлет около 14 дней, а температуру на границе проверяют 1 минуту), врачей оставили без протокола оказания лечебной помощи, нет средств первичной защиты - тех же самых копеечных масок, пусть даже из туалетной бумаги. Нет и пр., и пр., и пр. А представители власти надувают щеки и соревнуются, кто сделает более глупое заявление! Верной дорогой идёте, товарищи!
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Кстати крокодилы почти никогда не болеют....
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Данди-крокодил, ты что-ли? Не узнал, богатым будешь...
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Закройте этому кролю-варюге рот сцаными тряпками. И хватает наглости у этой мрази уму-разуму учить!
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Для начала сваю ванючую помойку закрой.
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Какая отвратительная рожа (с)
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Сралин во время войны расстреливал ПАНИКЕРОВ миллионами...,а потом заселил СССР Шариковыми в 1953 году,мужиков выкосил и сам сдох 5 марта 1953 года...,вы верите в эту чушь? Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4543
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Сеня! Вернись к нам на Землю Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 6140 .Это сборище под брендом "стадо недоумков" с монобольшинством и Кабмином в придачу, медработников защитными средствами не могут обеспечить, перчаток для своих же депутатов не найдут. А ты о сейф-боксах сказки рассказываешь Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 1411 . К тому же министр здравоохранения Украины Емец заявил коронавирус не опасен для детей, но от него "умрут все пенсионеры". Вот и весь сказ про эту власть...
Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 4940
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Понтова назва аптечки. В данному випадку пляшечка спирту з гліцерином та пара марлевих чи паперових масок.
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Скоро начнутся Землетрясения по всему Миру,будет не до Короновируса...,19 апреля совсем скоро...
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Зебилы, которые становятся на нашу сторону, уже начинают казаться менее глупыми.
(Поговорка порохоботов ) Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5941
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Та всі ви однаково дебільні - останнє місце у вас в Європі по всіх параметрах. Це точний індикатор рівня вашого інтелекту. Тепер коронавірус остаточно продемонструє суть вашої тридцятирічної злодійської діяльності.
"Як українці можуть побудувати демократію якщо вони так звикли до того, що державні службовці крадуть, а не служать."
Це цитата з британського журналу.
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В интернете нашел фото В.И.чЛенина где он сидит на лавочке с часами "Победа" на руке.Если он сдох в 1924 году,а часы эти начали выпускать только в 1945 году,то откуда у висят у чЛенина???
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Сєня, ти вже був спеціалістом по стіні, а сьогодні спец по медецині.Сєня політичний труп, йди вже в небуття !!!
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Интересно кому пришло в голову впихнуть невпихуемое - вернуть Яценюка в большую политику. И за чей счет банкет? Арсений Петрович уже четыре года как безработный
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простой безработный, который запросто так встречается с Меркель, вице-президентом США Пенсом, сенаторами, Соросом, Ротшильдом и так далее. И Зеленский - график встреч - ХЛО, ХЛО, ХЛО...
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Сеня хочет из 73 % сделать 99% как у Чаушеску и Брежева было...
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да коли вже посадять цю продажну міліардну кроликову морду разом із мародером пожиттєво?
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Где газ собственной добычи, кричал кроль азирову, а потом сделал газ по 8 грн/куб
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Треба пенсіонерів забезпечити, крім сейфів-боксів, ще ящиками-шухлядами і кейсами-контейнерами. Вони там будуть зберігати маски від Сі Цзіньпіна, продухта від Порошенкі і великий поліетиленовий мішок з подвійною стінкою.
А Яценюк їм роздасть інструкції як то все правильно розкладати і зберігати.
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****вот так надо дело делать !!! последние три предложения - шедевр!!!!

Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2891

Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 2394

..........
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Знову хоче на біді вилізти з ...... і довести, що говно не тоне. Давно завивав фальцетом:"Юля! Юля!" ?
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Сєні останнім часом якось стало дуже багато... То санітарку бив/не бив, то в лікарню привозили без свідомості/ не привозили , то засвітилось що разом з Перервою топтав стежку до кабміну, Зелений зарубав тєму... Щось це "жжж нєспроста..."
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От дебил, среди умерших 65+ два человека, остальные моложе.
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Ви занадто перебільшуєте своє значення для людства. Боротьба між соєю, зебенями, кулявлобами... Не видима навіть в мікроскоп за кордонами України, та й тут вона маловідчутна.
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Давайте будем завозить вирус и защищаться! Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 976
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Яйценюх, а ти скільки зі спжних в народу грошей вже потратив на це?
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себе уже хабатник купил походу сейф бокс ..
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Треба ще, щоб на кожному вокзалі стояла парова оркестра і зустрічала вагони з продухтами від Порошенкі. Вагони з відремонтованими його фондом апаратами ШВЛ відганяти в депо, а продухта, бокси і сейфи, для зберігання грошей, роздавати зразу біля вагонів пенсіонерам, щоб по дорозі зловмисники не вкрали і не роздали від імені якогось іншого фонду.
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Вже казав давно - державі треба роздавати маски безкоштовно всім громадянам України і на місяць зобов язати всіх носити ці маски в публічних місцях, це буде дешевше ніж лікувати тисячі від нового вірусу Потрібно негайно забезпечити вразливі категорії громадян сейф-боксами із засобами захисту, - Яценюк - Цензор.НЕТ 5008
А вони знову шукають схеми на міліарди щоб знову розпилити бюджет.
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Зебилье придурковатое свои высеры лучше зебильной банде адресуйте уроды вонючие.
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ГР ЯЦЕНЮК!!!!! А ТЫ НЕ ГОВОРИ, А СДЕЛАЙ ЭТО ЗА УКРАДЕННЫЕ У НАС ДЕНЬГИ, МОЖЕТ ПОРА ПРОСНУТЬСЯ ТВОЕЙ СОВЕСТИ,ЕСЛИ ОНА У ТЕБЯ ЕЩЕ ГДЕ-ТО ЗАВАЛЯЛАСЬ! САМ ГОВОРИШЬ ЧТО ЭТО НЕ ДОРОГО, ВПЕРЕД ПАТРИОТ УКРАИНЫ!!!!!!!!!!!
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Одна пи...дьож в дописах, нічого серйозного і вагомого, пісателі хрінові!!!
Вам до Яценюка, як свині в упряж!
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Нужно немедленно обеспечить уязвимые категории граждан сейф-боксами - это он что ли на гробы намекает?
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Яйценюх сколько с Парашей вывели в оффшор?
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Стену уже построил, теперь готов и сейфбоксы, спаситель.
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Из средств защиты в Украине есть только презервативы,пока что.
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В этом весь украинский политикум. Сто человек в дорогих костюмах будут важно произносить банальщину или маниловщину . И ни одного, кто бы это сделал. Я подчёркиваю, не знал, как сделать, а именно сделал. Сеня, сделай! Немедленно!)
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формула успіху України:


Порох + Турчинов + Яценюк
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