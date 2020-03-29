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 Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич

Діагноз COVID-19 підтверджено у директорки міської клінічної лікарні Лариси Духневич.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.

"Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич із 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Оскільки пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на Covid-19 були негативні, її госпіталізували з діагнозом "пневмонія". Перебувала на лікуванні в окремій палаті. Після отримання результатів ПЛР на Covid-19 її переведено на лікування до Волинської обласної інфекційної лікарні", - сказано в повідомленні.

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У лікарні стверджують, що вжили всіх необхідних протиепідемічних заходів. Контактних осіб обстежили і відправили на карантин. У 5 контактних осіб вже є результати аналізів і вони негативні.

"Наразі установа стабільно працює і виконує свою функцію", - зазначили в лікарні.

У медустанові повідомили, що вимірюють температуру і з'ясовують епідеміологічний анамнез всіх пацієнтів, які звертаються в приймальне відділення, за потреби роблять експрес-тест на коронавірус.

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Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич 01Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич 02

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185162
 
 
 Топ коментарі
 
Берегите медиков, вам сколько это надо повторять, берегите медиков и скажите им большое спасибо.
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Скажи це профанам при владі.
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Бюрократ и зароазился.Нечисто это.
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Все нормально, это принудительное увольнение пенсионеров.
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А где зарплаты медикам в 4000$ обещанные зеленым мародером
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Берегите медиков, вам сколько это надо повторять, берегите медиков и скажите им большое спасибо.
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так вроди профана уволили и наняли самых умных из стада зеболятов.
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А скільки людей помре через ненадану меддопомогу тому що зараз лікарні закрили "на карантин" у зв'язку з епідемією коронавіруса хоча лікувати коронавірус вони не вміють, не хочуть і не будуть?
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Якось у малого з'явилися висипи на тілі і ми звичайно повели його до лікарів. Спочатку вони лікували алергію, потім глистів, а коли почервоніло горло то, сказали що, не знають як одночасно лікувати алергію та ангіну. Направили до старого лікаря інфекціоніста, який поставив діагноз кір і сказав що, вже нема сенса ізолювати бо, малий пішов на одужання. Ви розумієте що, протягом тижня ми ходили до поліклінніки, як на роботу з інфекованою дитиною і сиділи в чергах поки лікарі намагалися впарювати нетрадиційний фуфломіцин та ароматичні олії від глистів!!! Чи вам розповісти історію як я з бронхітом ходив у поліклінніку. Чи як мені рану на руці амбулаторно доліковували? Ви кажете їх потрібно берегти?! Заради здоров'я нації їх потрібно вогнеметами випалювать прямо в кабінетах для дезинфекції.
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Друзі настав тяжкий час.Потрібно підтримати лікарів, якщо не хочете щоб нас лікували Зе коновали
27/03/2020

Пацієнти України зібрали на боротьбу з коронавірусом майже 120 000 гривень
Пацієнти України оголосили збір коштів на боротьбу проти коронавіруса в Україні два дні тому назад. І за цей короткий термін 216 людини пожертвували 109 500 гривень. Одна компанія перевела на рахунки 10 000 гривень. Дякуємо вам, ви неймовірні!

http://patients.org.ua/
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Новая возможность зароботка для активистов
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А гребаное государство где ? Где наши налоги ? Кто ответит за беспечность властей ? Кто ответит за мародерство Радуцкого , и за операцию прикрытия доктора Комаровского. Помню . как по телефону жертвовали на армию, и на эти деньги генштаб купил новую мебель. После этого подтянулись волонтеры и взяли сбор и доставку помои армии в свои руки. Пациенты Украины делают хорошее дело, , но одновременно они развязывают руки ворам от медицины. Вы ипитесь,как хотите, на эти пожертвования, а они будут обворовывать медицину в космических масштабах.
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Что за "за операцию прикрытия доктора Комаровского"???
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Такими темпами как заражаются врачи, некому будет людей лечить ))
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Да не врач она!
Скажено же - директор.
Она давно уже просто чиновник от медицины.
Страшно подумать, как Украина переживеть повальное заражение коронавирусом чиновников.
Это просто чиновнический геноцид.
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Я не о нец, о обычных врачей, которые в тернополе заразились. Там новые заболевшие появились. А эта дамочка.. Непонятно как.
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И в Виннице, где пять медсестер в роддоме. Врачи заражаются везде. Так как они близко контактируют с пациентами.
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А скільки директору років? Судячи по фото - близько 60-ти... Так її міністр пропонує таких не лікувать, а давать простирадла і хай повзуть на кладовище...
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Гнида... По протоколу не имела показаний на экспресс тест, но почему то сделала... Тут, контактировал с особой вернувшейся из Испании - отказ: "по протоколу не положено...".. Сижу, кашляю, температура..
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Так не на ЦН сиди, а в больницу вали... Нюняешь здесь...
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Если 38+, то чем быстрее, тем лучше. Может рентген что покажет
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Заболеешь - повалишь. Семейный врач, тебе умному повторяю, сказала: "то что вы контактировали, не повод делать тест, но в инфекционку направление дать может", а там положат, никто чашки чаю не подаст, тест не сделают,смысл ложиться? Чтобы там 100% заразиться и "закончиться"? Я к тому, что подход к борьбе с заразой отвратительный, коррупционный, что я в группе риска: имел контакт, кашляю, температура (да, не 38 и выше, но до 37,5 к вечеру поднимается) - мне тест не положен, но в инфекционку, просто, где гарантировано лежат коронавирусные - они положить готовы, а она чихнула - так нате и такой тест и сякой...
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Проехали...
Не принимай близко к сердцу...
Выздоравлевай!
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Ок. Проехали. Просто понимаю что я крепкий и вычухаюс, но у меня дети.. жена... а перестраховаться никак не могу... Может действительно банально всё, может просто бронхит... Но просто совпало все так - истерия, контакт с испанским туристом, кашель, температура... Ладно, проехали...
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Нервову систему бережіть, режиму дня дотримуйтесь, це теж важливо.
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Тут не у всех депутатов получается сдать анализы на COVID-19 (censor.net.ua/news/3185134/2_dnya_korochka_nardepa_i_4100_griven_byvshaya_sluga_naroda_skorohod_rasskazala_kak_sdavala_test_na), а Вы хотите чтобы я писал Зеленскому?!?!?! Да и адреса у меня его почтового нет...
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И я не нюняю, я то выкарабкаюсь - уже 2 литру чаю за сегодня допиваю, но когда ты столкнётся с подобным - может поймёшь почему я так отреагировал на данную статью.
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"когда ты столкнётся с подобным"
А куди ж вони дінуться з підводного човна? Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич - Цензор.НЕТ 440 І що не грип, то зрозуміло кожному, хто раніше на грип хворів...
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Заразу в Украину их Куршавеля завезла быдло-элита - вот в чём ответ. Майдан 2014 не смог эту быдло-элиту уничтожить - ***** её спас напав на Украину, но сколь верёвочке не вится..., а Третьему Майдану быть!
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Зачем?
Генерал Наев уже на посту.
Это же он в часовенку тогда с Турчиновым и Порошенко ходил, погибшим украинским воинам поклониться...
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Медики повинні ніби лікувати а не заражати
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В Италии каждый четвертый зараженный медик. В Китае умерли почти все доктора кто лечил вирус с самого начала.
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Пранкерам - рай, но опасно - приходишь в райбольницу, кашляешь, снимаешь как от тебя бегут рвачи и санитарки, выкладываешь видео, кашляешь, возвращаешься взад и ..... пустота))
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Сейчас в Европе это считается терроризмом. За такое сажают.
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доказать трудно-вато?
ну да, если выложить ролик, то могут сцапать, это да.
хотя - ситуация = чел троллит, а потом другой шо там же был типо случайно снял, выложил - ноль вины. никто не докажет
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Какая тебе разница, когда тебя посадят?
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Что-то подозрительно именно среди нерядовых много...
Просто нерядовые могут по блату тест пройти...
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Вторая строка снимает всю подозрительность Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич - Цензор.НЕТ 1846
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Просто рядовые и в Куршевель не ездят. Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич - Цензор.НЕТ 6149

Был один случай в СССР - художник привез из Индии черную оспу, заразился на похоронах одного брамина. Этот случай оспы тщательно скрывался в СССР, но я о нем знала, потому как этот художник работал с художницами по тканям, а с ними, в свою очередь, работала моя мать - химик, разработчик красителей для ткани.
Самое примечательное, как зараза распространялась.
Художник по приезде поехал не к жене, а к любовнице, а к жене на второй день приезда, соврав, что прилетел позже.
И любовнице, и жене этот щедрый человек подарил подарки, которые и жена, и любовница, будучи типичными представителяи советской илитки сразу, мгновенно понесли - куда? Правильнно, в комиссионку!

Так и тут: эта дамочка - местная илита, с кем она встречалась, от кого брала подарки, из какого "куршевеля" - нам неведомо.
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басская знакомая жены рассказала, шо одна медсестра из грузии со статусом политбеженки пришла в больницу анализ крови для чего-то сдать. те в вену попасть не могли. она взяла сама себе это сделала. но она ни бум-бум по шпанельски. шас срочно нашли ей учителя и она в турбо темпе штудирует шпанельский. по минимуму общения, больница вроде бы забирает её себе в штат. как с нострификацией, всегда обязательной, непонятно.
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Пожинаем плоды шести годов бездеятельности в медицине, минимум. За год ничего невозможно исправить. ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ, а теперь могут и не помочь, надеялись на заграницу, но не тут то было, на ........ там не нужны, своих до ...... .
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Не верю, она просто решила так хитро спрыгнуть от обязанностей, что бы реально не подчепить "Коронавирус".
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. У 5 контактних осіб вже є результати аналізів і вони негативні.

у директорки 5 "контактів "?


ні.... це в наявності лише 5 тестів...((
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значит родычи доц1-сыночк1 ездили и китайского грипа привезли
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да купите уже врачам защитные костюмы. вот же БЛД зеленые вонючки
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Вашу мать. Медик и полицейский без маски - преступник!
Если их не обеспечили респираторами, то преступники - ответственные за это!
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Научите нас мы будем тоже спасать людей.
Если будет нужно, много людей готовы стать волонтерами в разных больницах.
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Головний лікар може заразитись тільки через купюри )))
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Результат Лариси Духневич на виході - 4 маєтки, 7 квартир (2 офіси), 8 земельних ділянок, 4 авто ……і конфетка-Подяка Луцької міської ради за багаторічну працю.
Лариса Духневич пропрацювала головним лікарем 17 років.
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