 Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.

"Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич із 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Оскільки пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на Covid-19 були негативні, її госпіталізували з діагнозом "пневмонія". Перебувала на лікуванні в окремій палаті. Після отримання результатів ПЛР на Covid-19 її переведено на лікування до Волинської обласної інфекційної лікарні", - сказано в повідомленні.

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У лікарні стверджують, що вжили всіх необхідних протиепідемічних заходів. Контактних осіб обстежили і відправили на карантин. У 5 контактних осіб вже є результати аналізів і вони негативні.

"Наразі установа стабільно працює і виконує свою функцію", - зазначили в лікарні.

У медустанові повідомили, що вимірюють температуру і з'ясовують епідеміологічний анамнез всіх пацієнтів, які звертаються в приймальне відділення, за потреби роблять експрес-тест на коронавірус.

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