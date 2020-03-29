 Коронавірусом інфікувалась директорка Луцької міської клінічної лікарні Духневич

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на сторінку Луцької міської клінічної лікарні у фейсбуці.
"Директорка Луцької міської клінічної лікарні Лариса Петрівна Духневич із 16 березня перебуває на лікарняному. 23 березня вона звернулася в приймальне відділення лікарні. Оскільки пацієнтка за кордоном не була і результати швидкого тесту на Covid-19 були негативні, її госпіталізували з діагнозом "пневмонія". Перебувала на лікуванні в окремій палаті. Після отримання результатів ПЛР на Covid-19 її переведено на лікування до Волинської обласної інфекційної лікарні", - сказано в повідомленні.
У лікарні стверджують, що вжили всіх необхідних протиепідемічних заходів. Контактних осіб обстежили і відправили на карантин. У 5 контактних осіб вже є результати аналізів і вони негативні.
"Наразі установа стабільно працює і виконує свою функцію", - зазначили в лікарні.
У медустанові повідомили, що вимірюють температуру і з'ясовують епідеміологічний анамнез всіх пацієнтів, які звертаються в приймальне відділення, за потреби роблять експрес-тест на коронавірус.
27/03/2020
Пацієнти України зібрали на боротьбу з коронавірусом майже 120 000 гривень
Пацієнти України оголосили збір коштів на боротьбу проти коронавіруса в Україні два дні тому назад. І за цей короткий термін 216 людини пожертвували 109 500 гривень. Одна компанія перевела на рахунки 10 000 гривень. Дякуємо вам, ви неймовірні!
http://patients.org.ua/
Скажено же - директор.
Она давно уже просто чиновник от медицины.
Страшно подумать, как Украина переживеть повальное заражение коронавирусом чиновников.
Это просто чиновнический геноцид.
Не принимай близко к сердцу...
Выздоравлевай!
А куди ж вони дінуться з підводного човна? І що не грип, то зрозуміло кожному, хто раніше на грип хворів...
Ты уже приготовился?
Генерал Наев уже на посту.
Это же он в часовенку тогда с Турчиновым и Порошенко ходил, погибшим украинским воинам поклониться...
те
ну да, если выложить ролик, то могут сцапать, это да.
хотя - ситуация = чел троллит, а потом другой шо там же был типо случайно снял, выложил - ноль вины. никто не докажет
Просто нерядовые могут по блату тест пройти...
Был один случай в СССР - художник привез из Индии черную оспу, заразился на похоронах одного брамина. Этот случай оспы тщательно скрывался в СССР, но я о нем знала, потому как этот художник работал с художницами по тканям, а с ними, в свою очередь, работала моя мать - химик, разработчик красителей для ткани.
Самое примечательное, как зараза распространялась.
Художник по приезде поехал не к жене, а к любовнице, а к жене на второй день приезда, соврав, что прилетел позже.
И любовнице, и жене этот щедрый человек подарил подарки, которые и жена, и любовница, будучи типичными представителяи советской илитки сразу, мгновенно понесли - куда? Правильнно, в комиссионку!
Так и тут: эта дамочка - местная илита, с кем она встречалась, от кого брала подарки, из какого "куршевеля" - нам неведомо.
у директорки 5 "контактів "?
ні.... це в наявності лише 5 тестів...((
Если их не обеспечили респираторами, то преступники - ответственные за это!
Если будет нужно, много людей готовы стать волонтерами в разных больницах.
Лариса Духневич пропрацювала головним лікарем 17 років.