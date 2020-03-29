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 Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані

В Умані Черкаської області діагноз COVID-19 підтверджено в 6-місячної дитини.

 Про це повідомив у фейсбуці міський голова Умані Олександр Цебрій, інформує Цензор.НЕТ.

"На 9:00 29.03 в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих (зокрема одина 6-місячна дитина) з підтвердженим діагнозом COVID-19. В 1 людини підозра, зразки для дослідження відібрано і відправлено до вірусологічної лабораторії центру", - написав він.

Цебрій додав, що ще трьох містян виписали під спостереження після отримання негативного результату аналізу на коронавірус. Загалом під наглядом перебувають 130 осіб, зокрема двоє співробітників "швидкої допомоги".

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Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185161
 
 
 Топ коментарі
 
Який жах. Боже, поможи крихітці
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А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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он просто мог перестать болеть. это же так просто, просто нужно просто перестать.)
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В Италии в категории 0-29 лет вроде бы не умер никто от короновируса, скорей всего и здесь сформируется нормальный иммунитет, главное чтоб уход был за этим человечком нормальный
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Виживе, це не перше немовля з вірусом. В таких малих ще сформувався імунітет.
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так виживають з імунітетом. у тебе когнитивний дисонанс.
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Не треба зайвих образ, просто почитайте, коли формується імунітет.
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так питання не у коли формується, а що коли він є чи немає. ти точно когнитивнодисонансний.
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иммунитет срабатывает на ранних стадиях заражения.когда хворь спустилась уже в нижние отделы легких-начинается гиперактивность иммунитета,и тут выживает тот,у кого иммунитет угнетен,ибо организм не бьет по площадям-и по больным и по здоровым.
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Журналистам на заметку
Чехи используют новое лекарство РЕМДИСИВИР
оно проходит испытания
Украинцы могли бы тоже подписаться под эксперимент - ВСЕ РАВНО ЛЕЧИТЬ НЕЧЕМ
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73% украинцев употребляют пилюли Phuckitall...
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Это тот самый хлорохин, о котором уже только ленивый не говорил. Лечись им на здоровье сама.
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Нет, Remdesivir - Антивиральный нуклеотидный препарат.
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В Одессе 'первому пациенту' посоветовали лекарство, которое вне протокола и стоит 8000 грн ампула. Таких ампул нужно было четыре. Не хочу рекламировать , шо то було, но ему помогло, правда, нет возможности отследить, что было бы без этого иммуноглобулина. Все это наделало много шуму в Одессе, так как пациент был недоволен и хотел, чтоб ему государство возместило потраченное.
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Я пишу для умных людей, а Вы явно в эту категорию не входите
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Все эксперименты, пожалуйста, - на себе.
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А ну" сектанты бессмертые" , что это касается только старых и немощных с кучей патологий , где вы ? Ясновидящие , какие патологии припишите этому бедному ребенку ?
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Ну да , заражаются только с патологиями ? Или приписать можно что угодно ?
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А чего только про вирус не говорили. Дети не болеют, молодые люди и люди среднего возраста до 50 переболеют и сами не заметят ( на ногах), соплей при болезни не бывает, проблем со "стулом" нет и т.д. и т.п. А теперь все оказалось на оборот.. Или точнее уже ни чего ни кто не знает. В США умер младенец от вируса , гибель ребенка это не просто горе, это катастрофа. Дай Бог выздоровления ребенку из Умани, как и любому другому.
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"Коронавирус обнаружили у 6-месячного ребенка из Умани" - а сколько в Умани заболело хасидов?
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Дай бог малечи выздороветь, а Зеленым мразям подохнуть!
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