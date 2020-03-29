 Коронавірус виявили у 6-місячної дитини з Умані

Про це повідомив у фейсбуці міський голова Умані Олександр Цебрій, інформує Цензор.НЕТ.

"На 9:00 29.03 в стаціонарі КНП "Уманська міська лікарня" перебуває 6 хворих (зокрема одина 6-місячна дитина) з підтвердженим діагнозом COVID-19. В 1 людини підозра, зразки для дослідження відібрано і відправлено до вірусологічної лабораторії центру", - написав він.

Цебрій додав, що ще трьох містян виписали під спостереження після отримання негативного результату аналізу на коронавірус. Загалом під наглядом перебувають 130 осіб, зокрема двоє співробітників "швидкої допомоги".

Читайте також: На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ (оновлено)