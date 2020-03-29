 За суботу, 28 березня, в Україну повернулися понад 16 тисяч громадян, - прикордонники

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили щонайменше 22 тисячі пропускних операцій. Більшість (понад 16 000) - це пропуск громадян України з-за кордону. Ці показники більш ніж удвічі нижчі, ніж попередньої доби", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок неділі на кордоні немає ні черг з осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки, додали в ДПСУ.

Також за суботу Україну покинули 5,3 тис. іноземців.

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"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування щодо стану здоров'я понад 16 000 людей. Особам, які прибули в Україну встановленим порядком, оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - додали в ДПСУ.