EN|RU|UK
Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство
  855  21
Матеріали за темою:
Все про:Держприкордонслужба (2501) кордон (1437) карантин (1437) українці (1829) COVID-19 (2329) коронавірус (1053)

 За суботу, 28 березня, в Україну повернулися понад 16 тисяч громадян, - прикордонники

Пасажиропотік на кордоні зменшився більш ніж удвічі, хвиля повернень українців на Батьківщину спала.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на пресслужбу Держприкордонслужби.

"За минулу добу співробітники Держприкордонслужби України здійснили щонайменше 22 тисячі пропускних операцій. Більшість (понад 16 000) - це пропуск громадян України з-за кордону. Ці показники більш ніж удвічі нижчі, ніж попередньої доби", - сказано в повідомленні.

Станом на ранок неділі на кордоні немає ні черг з осіб, які подорожують власним транспортом, ні тих, хто прибув у пункти пропуску пішки, додали в ДПСУ.

Також за суботу Україну покинули 5,3 тис. іноземців.

Читайте також: Італія продовжила українцям дозвіл на проживання до 15 червня

"За добу прикордонники у взаємодії з представниками санітарно-карантинних підрозділів провели температурний скринінг і опитування щодо  стану здоров'я понад 16 000 людей. Особам, які прибули в Україну встановленим порядком, оформлювалися інформативні згоди про самоізоляцію та надавались відповідні пам’ятки", - додали в ДПСУ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185159
 
 
 Топ коментарі
 
А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять наибали народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
 показати весь коментар
 
Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
 показати весь коментар
 
Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Лучше бы они оставались там хоть с минимальным шансов.В Украине шансов нет,кому нужна будет реальная помощь.Кто легко отделается,тому просто повезет.Остальные обречены.
 показати весь коментар
 
 
Ви привезли короновірус!
- Ями раді! як ми раді!
От курва, якось без нихжили,а з ними заживем ще краще!
 показати весь коментар
 
А Рюкзак Сабаков говорил, что 26 последний срок?
 показати весь коментар
 
Люди, возвращайтесь вирус без подпитки сдохнет, а деньги уже потрачены.
 показати весь коментар
 
 
А по закону же 28 марта уже нельзя заезжать. Опять ******* народ? Не пропускайте в страну ни одного батрака или туриста - пусть остаются там, куда заехали на свой страх и риск. Раз на дорогу деньги есть, то и пересидеть карантин тоже смогут там, где он их застал. В крайнем случае денег им выделите на еду, но в страну не пускайте эту пакость - из них же никто то письменное обязательство не соблюдает и намеренно заражают всех остальных.
 показати весь коментар
 
 
Читай официальные новости полностью, а не только заголовки желтых газет За субботу, 28 марта, в Украину вернулись более 16 тысяч граждан, - пограничники - Цензор.НЕТ 1502
 показати весь коментар
 
С этим ясно...
Но я так и не понял, ты уже нашёл правильную новость?
 показати весь коментар
 
Факт - вирус в Украину пришел через границу, но нет ни одного заболевшего погранца.
 показати весь коментар
 
 
Короновирус распыляют из химтрейлов,сам воздух отравлен
 показати весь коментар
 
По информации из Германии,химтрейлами травят итальянцев, испанцев,британцев и американцев.
 показати весь коментар
 
якщо вже вся інфекція тут, то який сенс закривати кордони?
 показати весь коментар
 
 
Идет перезагрузка всего Мира.Мы накануне крутых Мировых событий
 показати весь коментар
 
Своими мы видим только 10 % событий вокруг нас,остальное мы не видим от слова СОВСЕМ
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниСуспільство
 
 
 
 
 
 вгору