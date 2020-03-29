 На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ (оновлено)

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.
Випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 22 випадки;
Волинська обл. - 2 випадки;
Дніпропетровська обл. - 6 випадків;
Донецька обл. - 2 випадки;
Житомирська обл. - 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. - 1 випадок;
Запорізька обл. - 11 випадків;
Івано-Франківська область - 41 (3 летальні) випадок;
м. Київ - 82 випадки;
Київська обл. - 45 випадків
Кіровоградська обл. - 4 випадки;
Львівська обл. - 5 випадків;
Луганська обл. - 2 випадки;
Одеська обл. - 8 випадків;
Полтавська обл. - 1 випадок;
Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальні);
Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. - 1 випадок;
Херсонська обл. - 1 випадок;
Хмельницька обл. - 1 випадок;
Черкаська обл. - 46 випадків;
Чернівецька обл. - 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. - 1 випадок.
Загалом зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.
Випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку і зареєстровано в Києві.
...
А если по-простому - всех не убьет)))(как и Сталин)
579 244 \ 515 683 = 1,123255954
124 967 --- Рождено в этом году
140 370 ---- Умерло в этом году
140 370 \ 124 967 = 1,12325654
550 --------- Рождено сегодня
618 --------- Умерло сегодня
618 \ 550 = 1,123636364
Где ПАНДЕМИЯ ???
в Италии люди рoждаются и умирают в таких же сooтнoшениях чтo в 2019, чтo в начале 2020 чтo сегoдня
Вирус передается через контакт.
https://twitter.com/TyndaGood2/status/1243630754493542401
Распостраняйте этот социальный ролик с Израиля.
https://transkarpatia.net/transcarpathia/nadzvychaine/125309-azhotazh-na-punkt-propusku-tisa-z-boku-ugorskoii-zahon-vdzniali-opriliudnili-u-socmerezhah-vdeo.html
https://goloskarpat.info/boundless/5e7fc2f955791/
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
Цей вірус на 90% штучного походження!
Тєльонок чи порося чи курка - це їжа, продукт праці, технологій людини.
Трава яку ти їси також жива і має біль коли її зрізують для їжі.
Наша природа створена так що є травоїдні м"ясоїдні і ВСЕЇДНІ тварини.
Скільки українців стануть жертвами коронавірусу вже через місяць, - розрахунки