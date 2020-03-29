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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
 Суспільство, Здоров'я
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 На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ (оновлено)

За результатами досліджень вірусологічної референс-лабораторії ЦГЗ України та обласних лабораторних центрів, загалом підтверджено 418 випадків COVID-19.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Центр громадського здоров'я.

Випадки підтверджено:
Вінницька обл. - 22 випадки;
Волинська обл. - 2 випадки;
Дніпропетровська обл. - 6 випадків;
Донецька обл. - 2 випадки;
Житомирська обл. - 5 (1 летальний) випадків;
Закарпатська обл. - 1 випадок;
Запорізька обл. - 11 випадків;
Івано-Франківська область - 41 (3 летальні) випадок;
м. Київ - 82 випадки;
Київська обл. - 45 випадків
Кіровоградська обл. - 4 випадки;
Львівська обл. - 5 випадків;
Луганська обл. - 2 випадки;
Одеська обл. - 8 випадків;
Полтавська обл. - 1 випадок;
Рівненська обл. - 9 випадків (2 летальні);
Сумська обл. - 6 випадків (1 летальний);
Тернопільська обл. - 57 випадків (1 летальний);
Харківська обл. - 1 випадок;
Херсонська обл. - 1 випадок;
Хмельницька обл. - 1 випадок;
Черкаська обл. - 46 випадків;
Чернівецька обл. - 59 (1 летальний) випадків;
Чернігівська обл. - 1 випадок.

Загалом зафіксовано 9 летальних випадків від COVID-19 в Україні. 5 осіб вже одужали. Повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Випадки з Дніпропетровщини та Миколаївщини знято з обліку і зареєстровано в Києві.

На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 01

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На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 02
На ранок 29 березня підтверджено 418 випадків COVID-19 в Україні, 9 людей померли, 5 одужали, - МОЗ 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185158
 
 
 Топ коментарі
 
После массового завоза этой китайской заразы вместе с безмозглыми турыстами-пох.истами и дупомоями уже и в самых богом забытых местах (типа Кировоградщины) вирус появился! Пошла "веселуха" вширь и вглубь, спасибо типа милосердным тупорылым зеленым керманычам - рукожопам.
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Да ладно вам. Даже корь не имеет такой заразности.
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Гуляем дальше, как раз потеплело - можно побегать, пожарить шашлычки и попить певко на природе.
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Ну если, кхе-кхе, завезти достаточно тестов.... то Дубинский прав, это будет ..... п*** на*** с***, что же эти ***ди делают то е*** на***

А если по-простому - всех не убьет)))(как и Сталин)
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Да ладно вам. Даже корь не имеет такой заразности.
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Умерли от чего ? "Позитивный тест на коронавирус" и "смерть от коронавируса" - это две большие разницы.
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тобі теж ідіотизм в причину смерті не запишуть, але разом з тим...
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Вот основные демографические показатели Италии за 2019 год:Родившихся: 515 683 человекаУмерших: 579 244 человека
579 244 \ 515 683 = 1,123255954

124 967 --- Рождено в этом году
140 370 ---- Умерло в этом году
140 370 \ 124 967 = 1,12325654

550 --------- Рождено сегодня

618 --------- Умерло сегодня
618 \ 550 = 1,123636364

Где ПАНДЕМИЯ ???
в Италии люди рoждаются и умирают в таких же сooтнoшениях чтo в 2019, чтo в начале 2020 чтo сегoдня
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Вoт именo, если была бы ПАНДЕМИЯ oтнoшение умерших е рoжденыи былo бы 3,4, 10
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А какая статистика по всем умершим в Италии на сегодня? 700 чел. списывают на короновирус, а остальные умершие есть?
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В цивілізованому світі вмирає кожен 5. 4 виздоровіли, 5-й помер. В нас своя статистика - на 5 виздоровілих 9 померли... Україна готова до епідемії, зебіли?
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У нас лікарі кажуть, що з початку року на корону( пневмонію) перехворіло 10 000 чоловік, просто не було тестів.
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У нас есть Зе который все делает неправильно,у кацов есть Х..ло который делает все правильно,у беларусов есть бацька который ни хрена не делает. вот и сравним что в итоге получится.
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Зе в нас не керує, кожен українець президент, здається так казав.
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После массового завоза этой китайской заразы вместе с безмозглыми турыстами-пох.истами и дупомоями уже и в самых богом забытых местах (типа Кировоградщины) вирус появился! Пошла "веселуха" вширь и вглубь, спасибо типа милосердным тупорылым зеленым керманычам - рукожопам.
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Используйте перчатки!
Вирус передается через контакт.
https://twitter.com/TyndaGood2/status/1243630754493542401

Распостраняйте этот социальный ролик с Израиля.
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вирус на руках живет около 10 мин, кожа его потом нейтрализирует
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это больше похоже на вчерашние вечерние данные.
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Закрпаття закрило два перевали з чотирьох в бік сусідніх обоастей, а кордони працюють понаднормово.... П*ісда буде через тиждень....
https://transkarpatia.net/transcarpathia/nadzvychaine/125309-azhotazh-na-punkt-propusku-tisa-z-boku-ugorskoii-zahon-vdzniali-opriliudnili-u-socmerezhah-vdeo.html

https://goloskarpat.info/boundless/5e7fc2f955791/
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Вірус SARS-CoV-2 брат віруса SARS-CoV який в 2002 році викликав епідемію атипової пневмонії. Вакцини проти якого так і не винайдено. Лікування симптоматичне.
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Короновирус - адекватный ответ Природы на действия человеков.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
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ох і дурак же ж ти!
Цей вірус на 90% штучного походження!
Тєльонок чи порося чи курка - це їжа, продукт праці, технологій людини.
Трава яку ти їси також жива і має біль коли її зрізують для їжі.
Наша природа створена так що є травоїдні м"ясоїдні і ВСЕЇДНІ тварини.
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Да, в Риме кабаны появились, в Венеции - дельфины. Может и у нас перестанут смереки дорубывать, бурштынокопанием добивать природу, а электроудочками - всю водную живность?
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Хочете отримати шок? У нас Карпати рубають менше ніж за Австро-Угорщини, рубають в основному Рівне, Волинь, Житомир.
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Повно, можна виїхати в ліс і набрати фуру впавших дерев.
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Это статистика начала эпидемии, когда медицина еще хоть как-то может переварить наплыв больных, дальше будет хуже, причем под каток попадут люди среднего возраста и молодняк, возможно мы выработаем иммунитет , а может и нет, и тогда рулетка пандемии начнет свой отбор по второму кругу... Важно что бы люди среднего возраста и помоложе понимали, что они в такой же зоне риска как и старики, в нашей стране не будет действовать правило военной медицины, в нашей стране будет действовать правило денег, приоритеты будут выставляться не в пользу возраста, а в пользу платежеспособности, тем более что богатые смогут купить себе препараты, а бедные нет, бедных просто нечем будет лечить.
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"На утро 29 марта подтверждены 418 случаев COVID-19 в Украине" - к вечеру будет больше. Вчера было - 28.03 - 310 утро, 356 вечер, а по расчётам вчера должно было быть 290. Сегодня по расчётам должно быть 386, завтра 515, но мы идём с опережением.

Скільки українців стануть жертвами коронавірусу вже через місяць, - розрахунки
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вот , уроды , где в областях очаги не пишут, плять, - "типа безпаники - всё под контролем.."
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Никакой карантин уже не спасет, если в каждом городе, почти в каждом селе уже есть зараженные. Есть потому, что ****-клоун завез (и продолжает завозить) больше ста тысяч потенциальных носителей и рассеял их по стране. Поздно пить боржоми...
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