 Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.
"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - написав він.
За словами Тимошенка, цей літак вночі вилітає в Китай за наступним вантажем.
"З вівторка у нас будуть два додаткові літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.
1. кітайські захисні засоби на
2. казахському літаку
у немає виробництв по захисним і по них треба фрахтувати казахський літак ????
або ми влаштуєм після вірусу "разбр польотів" владі із повною її перезагрузкою, починаючи із ЗЕльоного, або ми рибки гуппі без мізків
Ну, ну.............
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі лідером чергового мерзотника крадуна.
Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!