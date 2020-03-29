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 Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

В аеропорту "Бориспіль" приземлився літак із гуманітарним вантажем із Китаю. Він доставив засоби захисту для лікарів, військовослужбовців і поліцейських. Наступного тижня будуть ще два літаки.

Про це повідомив у фейсбуці заступник керівника Офісу президента України, секретар Координаційної ради з протидії поширенню COVID-19 Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"300 тис. респіраторів, 35 тис. костюмів захисту, 1,8 млн звичайних медичних масок та інші засоби захисту. Зараз цей вантаж їде на логістичний склад і вже в обід виїжджає в кожен регіон України", - написав він.

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За словами Тимошенка, цей літак вночі вилітає в Китай за наступним вантажем.

"З вівторка у нас будуть два додаткові літаки. Це допоможе аптечним мережам швидко наповнити ринок дешевими масками та іншими засобами захисту. Також уночі очікуємо 100 тис ПЛР-тестів окремою доставкою", - додав Тимошенко.

Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 01
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 02
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 03
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 04
Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю 05

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185157
 
 
 Топ коментарі
 
О! Вєрнулісь наші масачкі! Но уже нє про трі капєкі, а по йєвродоляру штука
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Радуцкий с подлой радостью потирает свои грязные ручёнки
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Читая такие новости испытываешь стыд. 40 миллионов придурков(я себя не исключаю) под страхом смерти не могут пошить себе тряпки на морды. Сегодня артель инвалидов,вооруженная десятком швейных машинок и прессом для вырубеки заготовок за 10 дней сошьет несколько миллионов таких масок! Аппарат вентиляции - в сущности компрессор,чуть сложнее ,чем для аквариума. ДЯДЕНЬКИ -ДАЙТЕ МАСКИ,ДЕНЕГ,ЕДЫ и ГОВНА ЕЩЕ КАКОГО-НИБУДь,А ТО МЫ ДЕБЫЛЫ МОЖЕМ ТОЛЬКО ЖРАТЬ и РЖАТЬ. А ТО МЫ ПЕРЕДОХНЕМ.
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Купувати за кордоном - корупційна схема. З свого виробника ніяких грошей не вкрадеш. А з партії імпортного товару - легко. І ніхто нічого не доведе. Зєля - звичайний крадун
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А чи не рентабельніше все це возити вантажним літаком, а не пасажирським?
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казахський пасажирський борт "sunday airlines" доставив в Україну з Китаю спецзасоби.... Що в цьому реченні є дивним?
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все:
1. кітайські захисні засоби на
2. казахському літаку

у немає виробництв по захисним і по них треба фрахтувати казахський літак ????

або ми влаштуєм після вірусу "разбр польотів" владі із повною її перезагрузкою, починаючи із ЗЕльоного, або ми рибки гуппі без мізків
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Это те же маски, которые вернули Нидерланды Китаю, из-за того, что они СОВЕРШЕННО НЕ ЗАЩИЩАЮТ от коронавируса?
Ну, ну............. Маски, респіратори, захисні костюми - в Україні приземлився літак із Китаю - Цензор.НЕТ 8856
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А свої виробити - нє? Треба купувати в Китаї? Розвозити гроші? Влазити в борги? Щоб розраховуватись землею і підприємством Мотор-Січ? Зєля навіть маски не може виробити? Чи на відкатах у китайців можна мільончиків собі на кишеню нагріти?
Зєлю геть. Дострокові. Українці обрали собі лідером чергового мерзотника крадуна.
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Цензор, проведіть журналістське розслідування, за вантаж відповідає слуга урода Радуцький?
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ДЕШЕВИ це як? по 15 гривен это считаются дёшево?! если она одноразовая и её по правилам нужно выбрасывать ежедневно то 15 умножить на 30 дней то получается 500 грн! а оно ещё и перчаток нужно 30 пал. а дезинфецирующее средство. расход мыла и полотенец пишут вытирать одноразовыми....совсем с ума сошли. весь этот перечень на каждый день одноразовое то на это нужно будет как минимум 2 тысячи гривен в месяц....(( они же небудут в аптеках как АЛИ ЭКСПРЕС предлагает у них купить по 6.50 грн маска...
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Tatamurcia@Tatademurcia 23 ч

Ты знаешь как работает китайская пропаганда в Испании? Обязывают какого-то мелкого лавочника на свои деньги накупить в Амазоне масок и подарить их полицейскому офису, снимая это на телефон и выкладывая видео с комментами: китай-благородная сила или друг познаётся в беде
Да!
Я видела эти ролики. Читала комментарии.
Начинает первый: Китай не виноват, это всё США/Андорра/Ватикан и пошло поехало...
Главное сегодня на это не акцентировать внимание, а показать, как там все выздоровели и хотят помочь другим в этом.
А этот бред, про нулевого пациента?
Компании без лицензии в своей стране, но продающие всем мед.тесты и оборудования. Европа тест на ************* не прошла!
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Да блдь, когда уже это всё появится в аптеках? Везут, везут, а в аптеках нет.
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