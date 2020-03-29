 COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі, передає Цензор.НЕТ.

В Італії від спричинених COVID-19 ускладнень померло 889 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 844 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 480 смертей від коронавірусу, Франція - 320, Іран - 139.

З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 10 023 людини, в Іспанії - 5 982, Китаї - 3 304, Ірані - 2 517, Франції - 2 317 і 2 191 - в США.

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Крім Китаю (75 576), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Італія - ​​12 384 людини. За нею - Іспанія (12 285), Іран (11 679), Німеччина (8 481) і Франція (5 724).

США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 124 665. Здолали хворобу поки лише 1 095 осіб. На другому місці - Італія (92 472), далі - Китай (82 057).