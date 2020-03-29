 COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі, передає Цензор.НЕТ.
В Італії від спричинених COVID-19 ускладнень померло 889 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 844 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 480 смертей від коронавірусу, Франція - 320, Іран - 139.
З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 10 023 людини, в Іспанії - 5 982, Китаї - 3 304, Ірані - 2 517, Франції - 2 317 і 2 191 - в США.
Крім Китаю (75 576), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Італія - 12 384 людини. За нею - Іспанія (12 285), Іран (11 679), Німеччина (8 481) і Франція (5 724).
США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 124 665. Здолали хворобу поки лише 1 095 осіб. На другому місці - Італія (92 472), далі - Китай (82 057).
по правде говоря это ничтожные цифры для населения Земли 8 млрд....
начинаю думать, что вся эта паника раскручивается специально....
ты шутишь так...?
раньше столько людей погибали во время какого нибудь одного сражения не сильно большого масштаба...
например при форсирование Днепра бездарем жуковым погибло около 300 тыс человек...
С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.Источник: https://censor.net.ua/n3185153
Ветеран Вермахта грит - Ну как так? Мы наложили стену буквально, а они все лезут и лезут...
мрашал поБеды чо)
Счетчик населения Италии
124 967 --- Рождено в этом году
550 --------- Рождено сегодня
140 370 ---- Умерло в этом году
618 --------- Умерло сегодня
25 720 ------ Мигрировало в этом году
113 -------- Мигрировало сегодня
10 317 ------ Рост численности населения в этом году
45 --------- Рост численности населения сегодня
618 \550 = 1,1236364
140 370 \ 124 967 = 1,1232565
((1,1236364 \ 1,1232565)-1)*100%= 0,0338 %
разнoстъ смертнoстъ\ рoждение за 2020 и сегoдня 0,0338 %
????
Чехи взяли себе лекарство у американской фирмы РЕМДЕСЕВИР
ОНО не прошло ещё тесты , но уже показывает результаты на реальных больных
Чехия, как страна , подписалась на этот эксперимент
Чехи вроде стабилизировали ситуацию
ПРОСТО НЕКОМУ ПОДСКАЗАТЬ
Зато ОПЗЖ целыми днями поливает с экрана телевизора нечистотами ЕС И НАТО ( Рабинович)
А отдыхать они ездят в Куршавель ( кстати и дома там себе прикупили ) , а не в рашу , в которую так пытаются загнать украинцев
ЭТО ГЕРМАНИЯ
Паказатели по короновирусу
У них 30 000 заражённых
60 смертей
Хорошие показатели по сравнению с китайцами
Немцы стали забирать к себе итальянцев и испанцев на лечение
А в Украине каждый депутат купил себе аппарат и готовились сделать ВИП палаты
А для простого украинца НЕ ТО ЧТО АППАРАТЫ- ПРОСТЫХ ТЕСТОВ НЕТ
м?
и где ты наберешь врачей таких в один момент то? Это типо меня пригласить делать операцию на аппендикс. Да, вырежу, кое-как, вместе с гландами и сяду вна зону потом. много подпишется?
А совок.... это Рашка в два раза хуже
и без врача быть отрегулирован, даже в автоматическом режиме
Про это распоряжение из Офиса презедента вчера рассказывал ПОРТНИКОВ НА ЭКСПРЕССО ТВ
На других олигархических каналах телевидения ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ
А уряд тоді міг би займатись закупівлею ліків. Тут мова йде про виживання суспільства, а не лише кожної окремої особи.
для опытов с вирусомзабрала Германия в Италии. Испания прилеплена для рифмы, или Вы что - то знаете?
Потому что понимают что им теперь Кизда.
пля
Чехия подписалась на эксперимент и теперь вылечивает больных короной
один вопрос - че т.н. "ВОЗ" не говорит то что и ты? м?
НО у власти барыги, которые думают только о своём кармане
ТОЛЬКО НА КЛИЧКО НАДЕЖДА У КИЕВЛЯН , и на мэров в других городах
Для нынешней власти коронавирус - решение всех их задач - палочка выручалочка.
Они делают всё для того, чтобы загнать быдлоэлекторат в стойло и подмахнуть Х.йлу...
Конец эпидемии - это смерть для власти!
или порядка четырёх миллионов человек ...
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.