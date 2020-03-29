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Теми дня: Коронавірус і карантин Російські терористи збили Боїнг
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 COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб. ІНФОГРАФІКА

У всьому світі від коронавірусної хвороби на ранок 29 березня померли 30 848 людей, одужали - 140 222. Загалом зареєстровано 664 924 випадки інфікування COVID-19.

Про це свідчать дані центру Джона Хопкінса, який регулярно оновлює статистику зареєстрованих випадків у країнах і світі, передає Цензор.НЕТ.

В Італії від спричинених COVID-19 ускладнень померло 889 осіб. В Іспанії за цей час зареєстрували 844 летальні випадки. Сполучені Штати за вказаний період підтвердили 480 смертей від коронавірусу, Франція - 320, Іран - 139.

З моменту поширення короновірусної хвороби в Італії від неї померли 10 023 людини, в Іспанії - 5 982, Китаї - 3 304, Ірані - 2 517, Франції - 2 317 і 2 191 - в США.

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Крім Китаю (75 576), лідером за кількістю тих, хто одужав, є Італія - ​​12 384 людини. За нею - Іспанія (12 285), Іран (11 679), Німеччина (8 481) і Франція (5 724).

США наразі є абсолютним лідером за кількістю випадків інфікування - 124 665. Здолали хворобу поки лише 1 095 осіб. На другому місці - Італія (92 472), далі - Китай (82 057).

COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185153
 
 
 Топ коментарі
 
Якщо щось, то Порохоботів рятуватимуть АШВЛ від фонду Порошенка, а зелебобиків підключатимуть до вихлопної труби мерседеса Ермака
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Якщо щось, то Порохоботів рятуватимуть АШВЛ від фонду Порошенка, а зелебобиків підключатимуть до вихлопної труби мерседеса Ермака
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в это время Радуцкий думает, как пристроить новую партию респираторов из китая
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умерли всего 31тыс..
по правде говоря это ничтожные цифры для населения Земли 8 млрд....
начинаю думать, что вся эта паника раскручивается специально....
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В глобальном масштабы ничтожные, но для Италии и Испании громадные
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да ладно тебе...
ты шутишь так...?
раньше столько людей погибали во время какого нибудь одного сражения не сильно большого масштаба...
например при форсирование Днепра бездарем жуковым погибло около 300 тыс человек...

С момента распространения короновирусные болезни в Италии от нее умерли 10 023 человек, в Испании - 5982, Китае - 3304, Иране - 2517, Франции - 2317 и 2191 - в США.Источник: https://censor.net.ua/n3185153
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ммм, под Ржевом немцы нещелкали дидов миллион. пулеметчиков увозили даже на лечение.
Ветеран Вермахта грит - Ну как так? Мы наложили стену буквально, а они все лезут и лезут...

мрашал поБеды чо)
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командовал форсированием Днепра бездарь Ватутин, а Жуков ещё то падло
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Вот, поэтому, из-за таких, как вы, вся беда! Ну, нету понятия, что опасность коронавируса в его быстроте! Никак вы не можете понять! Это не грипп. Это гораздо хуже. Грипп - локализовать можно. Коронавирус - только спецмерами и далеко не всегда.
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кхе-кхе... короновирус = миф, вот я здоров пйбдзкрбрзжелцйзлрбееиезб зеклзеклзрцелрррррррррр
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а чтo дo вируса люди не умирали ?

Счетчик населения Италии
124 967 --- Рождено в этом году

550 --------- Рождено сегодня
140 370 ---- Умерло в этом году
618 --------- Умерло сегодня
25 720 ------ Мигрировало в этом году
113 -------- Мигрировало сегодня
10 317 ------ Рост численности населения в этом году
45 --------- Рост численности населения сегодня
618 \550 = 1,1236364
140 370 \ 124 967 = 1,1232565
((1,1236364 \ 1,1232565)-1)*100%= 0,0338 %
разнoстъ смертнoстъ\ рoждение за 2020 и сегoдня 0,0338 %
????
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Та ладно...Як би не реагували взагалі, то 10 тисяч збільшилося б до сотень тисяч, якщо не більше, разів. Ліків від коронавірусу ще не має і не буди принаймі рік. Порівнювати війну та пандемію недоречно.
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Якби сьогодні все б закінчилось то я був би згідний з Вами.Біда що до появи вакцини кожна хвиля епідемії забиратиме 5% захворівших якщо не буде карантину.За рік таких хвиль буде дві.Якщо дозволити заразити всі 8млрд то за один рік може нестати 800млн.це в 10раз більше ніж забрала друга світова за 4.5роки. Уявіть що ви в авто без гальм яке на маленькій швидкості розганяється з гори крутизною 45градусів.Поки не страшно але встигнути б зіскочити.
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Все Ок, японці вже винайшли від коронавірусу ліки, називаються ************...
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СРОЧНО для Чрезвычайного штаба ИНФА О коронавирусе
Чехи взяли себе лекарство у американской фирмы РЕМДЕСЕВИР
ОНО не прошло ещё тесты , но уже показывает результаты на реальных больных
Чехия, как страна , подписалась на этот эксперимент
Чехи вроде стабилизировали ситуацию
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Не для того оманське Брехло звозило сюди всю заразу.
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Украина тоже могла бы подписаться под эту программу .
ПРОСТО НЕКОМУ ПОДСКАЗАТЬ
Зато ОПЗЖ целыми днями поливает с экрана телевизора нечистотами ЕС И НАТО ( Рабинович)
А отдыхать они ездят в Куршавель ( кстати и дома там себе прикупили ) , а не в рашу , в которую так пытаются загнать украинцев
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ТЕПЕРЬ ИНФА О НОРМАЛЬНОЙ МЕДИЦИНЕ , с которой Украине надо брать пример и просить помощи организовать ее в Украине
ЭТО ГЕРМАНИЯ
Паказатели по короновирусу

У них 30 000 заражённых
60 смертей
Хорошие показатели по сравнению с китайцами
Немцы стали забирать к себе итальянцев и испанцев на лечение
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Молодці.Найкраща реклама своїх клінік.Але кількість заражених може перевищити кількість ліжок.Тоді буде багато малих трагедій.До появи вакцини це гальмування ногами авто в якому відмовила гальмівна система.
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Лечат бесплатно . И аппаратов ИВЛ хватает
А в Украине каждый депутат купил себе аппарат и готовились сделать ВИП палаты
А для простого украинца НЕ ТО ЧТО АППАРАТЫ- ПРОСТЫХ ТЕСТОВ НЕТ
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Слышь, а ты не в курсе шо ИВЛ может использовать только лицензированный для этого врач? бо иначе - турма.
м?
и где ты наберешь врачей таких в один момент то? Это типо меня пригласить делать операцию на аппендикс. Да, вырежу, кое-как, вместе с гландами и сяду вна зону потом. много подпишется?
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Ваши пророссийские взгляды я читаю иногда. Чемодан вокзал раша 😁😁😁
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Я Рашку так же ненавижу, как люблю напр..... ну Японию и прочие норм. страны.
А совок.... это Рашка в два раза хуже
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Я Вас умоляю, это программа выдаёт стандартные тексты. С кем Вы дискутируете?
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если прижмёт, то сделаете, уровень кислорода может
и без врача быть отрегулирован, даже в автоматическом режиме
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но потом, мил человек, если мил человек помрет, то....
COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 934
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И кстати РАСПОРЯЖЕНИЕ о создании ВИП палат с личными врачами и медсёстрами , ВЫШЛО ИЗ под руки секретаря канцелярии Ермака . Ему Мерседеса в момент эпидемии мало - ему нужны условия шейха ( ах!!!оман )
Про это распоряжение из Офиса презедента вчера рассказывал ПОРТНИКОВ НА ЭКСПРЕССО ТВ
На других олигархических каналах телевидения ОБ ЭТОМ МОЛЧАТ
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Насправді в кожнй країні є чимало багатих людей. Якби кожна багата людина купила по 1-5 апаратів ШВЛ то кожній країні б вистачило, і та людина могла б сама бути спокійно. що якщо що, то він чи вона, чи родичи, чи друзі, зможуть попасти на вентилятор, якщо потрібно. СШФ потрібно 160,000-200,000. Україні потрібно десь хоча б 16,000-20,000. Навтіь в Україні мільйонерів більше ніж така кількість. В США переробляють апарти ШВЛ на такі щоб могли одразу рпауювати на кілька паціентів. Зараз будуть виробляти багато по всьому світу. В Швейцарії також нарощують виробницьтво.

А уряд тоді міг би займатись закупівлею ліків. Тут мова йде про виживання суспільства, а не лише кожної окремої особи.
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МОГЛИ БЫ . Но зебобики выбрали себе власть , которая в такой тяжёлый момент покупает Мерседесы за 3 миллиона секретарю канцелярии Ермаку
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7 человек. Семь человек для опытов с вирусом забрала Германия в Италии. Испания прилеплена для рифмы, или Вы что - то знаете?
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в Германии 57695 заболевших, а умерших ещё пару дней назад было около 300. Но всё равно это один из лучших показателей в мире
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Если эти показатели верные, получается, что реальная смертность от коронавируса составляет всего 0.05%
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Мрут пенсионеры. Молодые вылечиваются. Пенсионные фонды ликуют...
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https://censor.net.ua/photo_news/3185154/vrachi_aleksandrovskoyi_bolnitsy_boryutsya_za_jizn_molodogo_mujchiny_s_tyajeloyi_totalnoyi_koronavirusnoyi
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Порохнявые овцы соскучились за Сывочолым Бараном COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 9319
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а что петю посадили COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 3725! который раз ! вы хоть на следующую весну несколько посадок оставьте, а то что вы будите рочить целый год!!!!
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ты же без пети не можешь даже двух слов связать! дебил афанаська ты однако!
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Иплан, лижи ..ад своему Пэдрылку в мое отсутсвие.. т.е. просто исчезни - мне с тобой говорить не о чем
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а на росісі скільки живих залишилося? чи вже нікому дані подавати?
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Ну хватит уже. Население начало соображать что его дурят по-чёрному. В Италии и в Китае бунты начались.
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И какие ж мрази это спамят? Запоребриковые? COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 997
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Нет, конечно. Спамят соучастники всемирной операции "коронавирус".
Потому что понимают что им теперь Кизда.
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А сколько погибло в мире от рака, пневмонии, инфаркта, аварий, инсульта ? за этот период 19 года ? Миллионов 30 ?
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Тебе не кажется что вопрос дебильный? Эта зараза, коронавирус способна убить большую часть населения земли,учитывая скорость распространения, очень быстро
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Отношение выздоровевших к умершим составляет примерно 4:1 (было 15:1, постепенно уменьшаясь). Конечно, надо делать поправку на то, что многие (подавляющее большинство) переносят заболевание в очень легкой форме, а регистрируют лишь относительно тяжелые случаи.
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"Конечно, надо делать поправку ..."

пля

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Обычно, когда создают биол. оружие, то параллельно создается антидот. Иначе не бывает. Так что вариант, когда рашка представит себя спасителем мира, не исключен. Но тогда будет понятно, что "корона" вышел из той же лаборатории, что и "новичок".

COVID-19: у світі захворіли 664,9 тис. осіб, померли - 30,8 тис. осіб, одужали - 140,2 тис. осіб - Цензор.НЕТ 5477
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РЕМДЕСИВИР - новое западное лекарство ( оттолкнулись от Эболы) . Проходит испытания
Чехия подписалась на эксперимент и теперь вылечивает больных короной
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да читал уже твои вопли об єтом "лекарстве"
один вопрос - че т.н. "ВОЗ" не говорит то что и ты? м?
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Украина тоже могла бы подписаться под это лекарство - ВСЕ РАВНО ЛЕЧИТЬ НЕЧЕМ
НО у власти барыги, которые думают только о своём кармане
ТОЛЬКО НА КЛИЧКО НАДЕЖДА У КИЕВЛЯН , и на мэров в других городах
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"Украина тоже могла бы подписаться под это лекарство"

Для нынешней власти коронавирус - решение всех их задач - палочка выручалочка.
Они делают всё для того, чтобы загнать быдлоэлекторат в стойло и подмахнуть Х.йлу...

Конец эпидемии - это смерть для власти!
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надо понимать, в Украине умрут практически все, у кого будут осложнения,
или порядка четырёх миллионов человек ...
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(по заявлением штемпа Зеленского все пенсы - а это 11 млн)
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Надо понимать... ты сдохнешь в числе первых
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Вирус в Украину завес єлекторат Петра Алексеевича, которьій ни копейки не платил в Пенсионньій фонд, а виноват оказьівается Зеленский. Кто им мешал самоизолироваться, Зеленский? Нет. Тот же **********, которьій заставил голосовать за мародера. А если бьі Зеленский запретил им в'езд, то начался бьі скулеж, что гнобят цвет нации.
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Короновирус - адекватный ответ Природы на действия человеков.
Посмотрите в глаза теленка, которого ведут на убой, и Вы поймете, что вирус Ваш друг.
Дайте слово перед Природой , что не будете убивать животных, есть мясо, сжигать уголь, и короновирус Вам не навредит.
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...есть мясо, сжигать уголь... и дышать воздухом
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