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Все про:час (16) годинник (12)

 Україна перейшла на літній час

У ніч із 28 на 29 березня Україна перейшла на літній час.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед.

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Вперше перехід на літній час здійснили в декількох європейських країнах у 1916 році. Ідея полягає в кращому використанні світлого часу дня. За часів Першої світової війни йшлося про економію вугілля, в пізніші часи - електроенергії.

Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній території або частково. Проте близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.

В Україні літній час вперше формально з'явився в 1916 році. Його запровадила Австро-Угорщина, до якої належала західна частина України.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3185151
 
   
 Топ коментарі
 
Порох клятий в Українців цілу годину вкрав! Барига!
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Потрох, ващє, гад! У Зє!білів украв уже цілий рік!!!
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толстой решетки не нашлось? Я в эту мразь стрелять бы не стал...брезгую...
Я б ему, сколько там ему лет? Так вот, я б ему на все эти годы время назад перевел...пускай сидит в матке мамы... она скорость любит...
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і зашити їй одне місце, нехай там, курва, ногами і ногами дригає.
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так йє ж нациський модерновий способ - запінити
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Шановний, ми не нацисти, ми ХУНТА, а це звучить гордо. Зашити циганською голкою! Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3792
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які суки тероризують ту нещасну країну нікоме непотрвбними крутіннями годинників?? переводили годинники раніш аби знизити пікові навантаження вранці при включенні в роботу великих промислових підприємств. Вже років 20 як ті підприємства в гробах валяються! Хто стрілки переводить? провокатор!
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Ага! І світло на автівках -- бо лампочок дефіцит, та і штрафи великі -- пенси не потягнуть!
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Часові соглашенія подпісани папєрєднікамі, а Бубочка винуждєн слєдовать обязатєльствам. Зє!біл!
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Ті Зейоббіки часом не перейменували літній час на Зелітній? Хто в курсі? Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 4789
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Порох клятий в Українців цілу годину вкрав! Барига!
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Потрох, ващє, гад! У Зє!білів украв уже цілий рік!!!
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А я ,с этим коронавирусом, благополучно провтыкал это событие!!!
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нє іграйтє врємєнєм - ано абідіцца!!!
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Бажано зелених мародерів залишити в зимовому часі
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Потом шмаркля в мемуарах напишет, что "идея была хороша, сценаристы и клоуны квартала подкачали" Зеля - всё. Скоро занавес. Последний акт драмы будет самый тяжелый.
Интересно, 73 проц. идиотов, они-то хоть понимают, что они натворили? или опять "виноват Порох" и эпидемия?
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Я на місці б-га сотворяв би світ в кінці жовтня Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 4042
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Тільки самий упоротий Зє!біл може так спотворити хвамілію Сцикла - рєЗє!дєнта *****
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Нужно заканчивать с этим издевательством над человеческими организмами. Благо сейчас угля и элэнергии вдосталь, и нефть дешёвая. Об экономии 6е идёт уже речь.
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ага, щас каждую спічку і свєчку щітать прідьоца
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Проблема що з зегандонами робити? Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3365
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І кожного разу тут з"являються нитіки вже багато років.
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Новий час це гарно! Ми всі будемо раніш виходить на роботу й не така задуха буде в транспорті...
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Задуха буде їхати з роботи влітку коли ще спека.
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так всє вмєстє - задуха обєспєчєна
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освіжись соєвим льодяником
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Зє!льоний студєнь тібє для бодрості !
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Везет вам.У вас транспорт ходит. И на работу нужно ходить.
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и Вам повезёт:-
ПОХМЕЛИТЕСЬ С УТРА И ЕЩЁ НЕ ТАКОЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ...
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умний - ето када моск харашо устроєний, а знаю - ето када моск наполнєнний
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умный - это когда молчишь загадочно...
а знаю - это когда уверенно брешешь цитируя не существующего научного светилу...
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А как назвать существо,которое ссыться своей тряпки?
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Нарешті будемо жити за нормальним часом.
Потрібно так і залишити.
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УКРАЇНА УВІЙШЛА В ЛІТНІЙ ЧАС!


СЛАВА БОГУ!
І дякую тобі, Господи, що я не
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Почему в Украине не используется поясное время?
Что бы "напрягать" одну половину страны летом, вторую зимой!
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И когда уже эти издевательства с переводом стрелок закончатся? Ведь никакого экономического эффекта, тем более все уже в частных руках и не работает производство так как 30-40 лет назад.
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Его и не было никогда. Это бред, высосанный из пальца. Если так подумать, от этого может быть скорее перерасход электроэнергии во второй половине дня зимой.
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Проклятые дебилы! Чтоб вам коронавирусом всем заразиться! (Я про кабмин и всех тех, кто издаёт указы про этим конченые переводы).
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Треба видати указ про перехід України на екватор! Там і коронавірус не достане і тривалість дня стабільна.
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так Зє!біли перейдуть за полярний крух - там тоже пєрєвод часов нє нужон
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неужели не доходит
просто миллионы поднимаются на час раньше
включают пару десятков миллионов лампочек
расходы на нас переносят вместо бизнеса
с каждого по копейке а в сумме получается хорошо
это один из факторов там много ещё много найти
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не доходит многое.
"многие вещи непонятни нам не потому, что наши понятія слабовати, а потому что ети понятия !вообще! не входят в круг наших понятий"

Ніяк зрозуміти!, що спочатку народився Христос. а потім іде новий літопис часу - від Р..Х..(від Нароження Христа). Але вони Різдво св"яткують не 25 числа, коли навіть у Природі з2являєтьсябільше світла, а на півмісяця пізніше... --- коли в народі, вже розговілому й одурілому, - балувалися й дуріли. носячи всіляку фигню на палках і вмпрошуючи "дайте бабо\дядьку ковбаси!"..

Моліться сьогодні за Україну і за її Героїв і Праведників.

Сьогодні справді важливий день. друзі ви.чи недрузі ,- УКРАЇНЦІ
Це не назва, це прапор , - штандарт князів Св"ятослава, Володимира і Ярославаі і всіх наших ГЕРОЇВ - яких, як зірок у небі
неопалима печать на серці

Слава тобі, Боже, що я українець.

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Ненавиджу цей перевід часу! Кому він потрібен? Скільки можна? Адійоти!
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а про шо ото балакати? А тут тєма на полдня шоп про Зє!біла не згадувати
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Доречі! На расєі вже давно не переводять час, навіть зайвохромосомні зрозуміли, що це шкодить здоров'ю людей та тварин. Домашні улюбленці теж не розуміють, чому їх починають годувати на час раніше чи навпаки. У моєї собані точно є годинник в одному місці, я це вже давно зрозуміла.
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ну найшла на кого равняцца! Вони взимку по літньому часу, ідійоти!
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ще свині вимагають по стабільному розкладу жрачку, а коти як вільні істоти пресують хазяїв в будь-який час коли зголодніють
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Кожного разу починається ниття. Зрозуміло ж, що "совам" такий перехід не подобається, а "жайворонкам" подобається.
Мені як "жайворонку" подобається. Влітку у червні у Києві світло вже о 4 ранку, якщо не перевести годинник, то буде світло 3 ранку. Після роботи лишається більше світлого часу, який можна використати у власних цілях. Я б такий, що ходив би на роботу на 5 ранку, якщо б це було можливим (і транспорт тут теж важливий, бо метро з 5 ранку працює) і до 2 дня, або без обідньої перерви до 1 дня.
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Непогано було б і владу перевести на рік назад.
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Непогано перевести їх на 65млн років назад Україна перейшла на літній час - Цензор.НЕТ 3918
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когда этот бред с переводом часов уже закончится!!!
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