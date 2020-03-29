 Україна перейшла на літній час

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Стрілки годинника необхідно перевести на годину вперед.
Вперше перехід на літній час здійснили в декількох європейських країнах у 1916 році. Ідея полягає в кращому використанні світлого часу дня. За часів Першої світової війни йшлося про економію вугілля, в пізніші часи - електроенергії.
Практика щорічного переходу на літній час і повернення на поясний застосовується зараз приблизно в 60 країнах, на всій їхній території або частково. Проте близько 140 країн або ніколи не користувалися сезонним часом, або відмовилися від такої практики.
В Україні літній час вперше формально з'явився в 1916 році. Його запровадила Австро-Угорщина, до якої належала західна частина України.
Я б ему, сколько там ему лет? Так вот, я б ему на все эти годы время назад перевел...пускай сидит в матке мамы... она скорость любит...
Интересно, 73 проц. идиотов, они-то хоть понимают, что они натворили? или опять "виноват Порох" и эпидемия?
ПОХМЕЛИТЕСЬ С УТРА И ЕЩЁ НЕ ТАКОЕ ПОМЕРЕЩИТСЯ...
а знаю - это когда уверенно брешешь цитируя не существующего научного светилу...
Потрібно так і залишити.
СЛАВА БОГУ!
І дякую тобі, Господи, що я не
Что бы "напрягать" одну половину страны летом, вторую зимой!
просто миллионы поднимаются на час раньше
включают пару десятков миллионов лампочек
расходы на нас переносят вместо бизнеса
с каждого по копейке а в сумме получается хорошо
это один из факторов там много ещё много найти
"многие вещи непонятни нам не потому, что наши понятія слабовати, а потому что ети понятия !вообще! не входят в круг наших понятий"
Ніяк зрозуміти!, що спочатку народився Христос. а потім іде новий літопис часу - від Р..Х..(від Нароження Христа). Але вони Різдво св"яткують не 25 числа, коли навіть у Природі з2являєтьсябільше світла, а на півмісяця пізніше... --- коли в народі, вже розговілому й одурілому, - балувалися й дуріли. носячи всіляку фигню на палках і вмпрошуючи "дайте бабо\дядьку ковбаси!"..
Моліться сьогодні за Україну і за її Героїв і Праведників.
Сьогодні справді важливий день. друзі ви.чи недрузі ,- УКРАЇНЦІ
Це не назва, це прапор , - штандарт князів Св"ятослава, Володимира і Ярославаі і всіх наших ГЕРОЇВ - яких, як зірок у небі
неопалима печать на серці
Слава тобі, Боже, що я українець.
Мені як "жайворонку" подобається. Влітку у червні у Києві світло вже о 4 ранку, якщо не перевести годинник, то буде світло 3 ранку. Після роботи лишається більше світлого часу, який можна використати у власних цілях. Я б такий, що ходив би на роботу на 5 ранку, якщо б це було можливим (і транспорт тут теж важливий, бо метро з 5 ранку працює) і до 2 дня, або без обідньої перерви до 1 дня.